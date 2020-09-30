Ben de bu kampanyayı destekliyorum

SADECE bizde değil, bütün dünyada turizm sektörü sıkıntılı bir yıl yaşadı. Örneğin İspanya her yıl 90 milyona yakın turist çeken bir ülkeydi. Bu yıl 10 milyona razıydılar.





Barselona Belediye Başkanı birkaç yıl önce “Artık turist istemiyoruz. Barselona biraz da bize kalsın” demişti. Acaba bugün de aynı şeyleri düşünüyor mudur, merak ediyorum.

Bütün hesaplar tabii altüst oldu.

Bizim gibi turizm ülkeleri için de büyük gelir kayıpları oluştu.

Böyle olunca her ülke kendi içine döndü.

Turizm hareketini kendi içimizde yapmaya çalıştık.

