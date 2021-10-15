Bazı yerleri inanın çekinerek yazıyorum

CENK Karace ve Mehmet Ali Kasalı konuşurken biraz gerilere gittim. Kipa’nın kuruluşuna, EGS ve Güçbirliği fikrini geliştirenlerin buluşmalarına... Hepsine tanıklık ettim. Bir kenti yöneten, bölgede ağırlığı olan iş insanları buluşmuşlar yeni yatırım kararları alıyorlardı.Market zincirlerinin bu kadar yoğun olmadığı günlerde Kipa çok başarılı olmuştu. Ahmet Piriştina ve Şinasi Ertan’ın öncülüğünde 100 iş insanı bir araya gelmişti.









Bornova’daki ilk Kipa’nın açıldığı gün yaşanan izdihamı kim unutabilir ki? Trafik kilitlenmişti.

Tesco’ya satılıncaya kadar müthiş bir hikaye yazıldı.

EGS, Güçbirliği şirketlerinin sonu istenildiği gibi bitmese de bana göre o dönem için hep ilerici adımlardı.

