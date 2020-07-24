Bazı kulüpler şehrin yansımasıdır

HAZIR spordan, futboldan, rekabetten bahsetmişken hoşuma giden bir haberi de sizinle paylaşayım.
Vodafone TV, İzmirli futbolsever kullanıcıları için çok özel bir içeriğe ev sahipliği yapıyor.
Futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri olan Göztepe-Karşıyaka rekabetini anlatan “Efsane Aşk” belgeselini izleyicileriyle buluşturdu.
Belgeseli RNZ Medya Grup hazırlamış, yönetmenliğini İlker Durmuş yapmış, spor Spikeri Sabri Ugan seslendirmiş.
Bir dünya derbisinin gizemini açıklığa kavuşturan belgeselde, Göztepe ve Karşıyaka’nın efsanevi futbolcuları, yöneticileri ve tribündeki kahramanları konuşmuş.
RNZ Medya Grup Başkanı Nedim Zeper, şöyle konuşmuş:
“Anadolu’nun Futbol Efsaneleri, Türkiye’nin futbol mazisinde yer alan kültürel ve tarihi hazineler sadece bir spor dalının değil, şehirlerin ve ülkemizin geçmişini yansıtıyor. Göztepe-Karşıyaka rekabetinin hiç bilinmeyen yönlerini ve tarihsel serüvenini anlatarak çıktığımız bu yolda bir yandan arşivlerde dolaşırken, bir yandan da tüm kahramanları kendi ağızlarından dinliyoruz. Şampiyonluklar, uluslararası zaferler, unutulmaz futbolcuların su yüzüne çıkmamış öyküleri ve efsane olmak için yaşanan tüm badireler Anadolu’nun Futbol Efsaneleri’nde yer alıyor. Ayrıca izleyenler fark edecektir ki, akıllarımıza kazınan Anadolu kulüplerimizin tarihi sadece 3 puanlık bir mücadele değil, hem var oldukları şehirlerin kusursuz bir portresi, hem de ülke tarihinin mükemmel bir özetidir.”
Kesinlikle katılıyorum.
Göztepe de, Karşıyaka da şehrin yansımasıdır ve bu ülkenin gurur duyduğu markalarındandır.
Bazı kulüpler bir
STK gibi çalışır
KARŞIYAKA pazar gecesi final oynayacak.
Karşısında da bir Egeli takım var, Turgutluspor...
Sonucu herkes gibi ben de merak ediyorum.
Her zaman söylüyorum.
Bazı kulüpler büyük bir sivil toplum örgütü gibidir.
Yani sadece bir spor kulübü değildir.
Etrafında toplanan camia merkezine kulübü alabilir ama asıl olan hayatın akışıdır.
Arkadaşlıklara, dostluklara, iş ilişkilerine bir neden yaratır.
Bazı toplumsal meselelere ortak tavır, ortak refleks verme kültürü de yine böyle oluşur.
Bu özellik, bu ayrıcalık her kulübün etrafında olmaz.
O yüzden her şampiyonluk da aynı etkiyi yaratmaz.
Karşıyaka işte öyle adreslerden biridir.
Bulunduğu yer Karşıyaka’nın yeri değildir.
Pazar günü yeni bir yükseliş yazılabilir.
Elektronik imzada da
rekorlar kırıyoruz
DİJİTALLEŞME rakamları geometrik büyüyor.
Markets.businessinsider.com araştırmış.
Markets.businessinsider.com verilerine göre, bundan sonra dünya genelinde e-imza pazarı her yıl ortalama yüzde 34.7 büyüyecekmiş.
Türkiye’de son 5 yılda e-imza kullanım oranı yüzde 205 artmış.
e-imza, doküman hatalarını yüzde 92 önlüyor, yüzde 80 oranında denetim verimliliğini artırıyor, kayıp belge sayısını yüzde 66 azaltıyor.
Bu rakamların iyileştirileceğini de unutmamak gerek.
Yani yakın bir gelecekte dijital dönüşüm çok daha hızlanacak gibi gözüküyor.
Bazen özel sektörün
gücü yetmeyebilir
ŞU pandemi gösterdi ki, bazı sektörlerde devletin düzenleyici, destekleyici, öncülük edici rolü çok önemli.
Örnek mi?
Kamu bankaları özellikle konut sektöründe piyasaları hareketlendiren kararlara imza attı.
Özel sektör bankaları daha ihtiyatlı bir duruş sergilediler.
Özelleştirmeye asla karşı değilim ama bazı durumlarda özel sektörü aşan durumların olduğunu hepimiz görüyoruz.
Bu da onlardan biriydi.
AB çıpası bize iyi geliyor
AVRUPA Birliği ile ilgili tartışmalar hep yapılıyor.
Türkiye’nin uzun yıllardır devam eden bu mücadeleden yorulduğu, sıkıldığı, haksızlığa uğradığı söyleniyor.
Ben de katılıyorum.
Avrupa’yı ben de eleştiriyorum.
Ama Türkiye’nin bu mücadeleden vazgeçmemesi gerektiğini de savunuyorum.
Bu çıpa bize iyi geliyor.
Türkiye’nin demokrasi mücadelesi için bu gerekli.
Ve asla geri adım atmamalı.
Bazı kulüpler şehrin yansımasıdır
HAZIR spordan, futboldan, rekabetten bahsetmişken hoşuma giden bir haberi de sizinle paylaşayım.
Vodafone TV, İzmirli futbolsever kullanıcıları için çok özel bir içeriğe ev sahipliği yapıyor.
Futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri olan Göztepe-Karşıyaka rekabetini anlatan “Efsane Aşk” belgeselini izleyicileriyle buluşturdu.
Belgeseli RNZ Medya Grup hazırlamış, yönetmenliğini İlker Durmuş yapmış, spor Spikeri Sabri Ugan seslendirmiş.
Bir dünya derbisinin gizemini açıklığa kavuşturan belgeselde, Göztepe ve Karşıyaka’nın efsanevi futbolcuları, yöneticileri ve tribündeki kahramanları konuşmuş.
RNZ Medya Grup Başkanı Nedim Zeper, şöyle konuşmuş:
“Anadolu’nun Futbol Efsaneleri, Türkiye’nin futbol mazisinde yer alan kültürel ve tarihi hazineler sadece bir spor dalının değil, şehirlerin ve ülkemizin geçmişini yansıtıyor. Göztepe-Karşıyaka rekabetinin hiç bilinmeyen yönlerini ve tarihsel serüvenini anlatarak çıktığımız bu yolda bir yandan arşivlerde dolaşırken, bir yandan da tüm kahramanları kendi ağızlarından dinliyoruz. Şampiyonluklar, uluslararası zaferler, unutulmaz futbolcuların su yüzüne çıkmamış öyküleri ve efsane olmak için yaşanan tüm badireler Anadolu’nun Futbol Efsaneleri’nde yer alıyor. Ayrıca izleyenler fark edecektir ki, akıllarımıza kazınan Anadolu kulüplerimizin tarihi sadece 3 puanlık bir mücadele değil, hem var oldukları şehirlerin kusursuz bir portresi, hem de ülke tarihinin mükemmel bir özetidir.”
Kesinlikle katılıyorum.
Göztepe de, Karşıyaka da şehrin yansımasıdır ve bu ülkenin gurur duyduğu markalarındandır.
Bazı kulüpler bir
STK gibi çalışır
KARŞIYAKA pazar gecesi final oynayacak.
Karşısında da bir Egeli takım var, Turgutluspor...
Sonucu herkes gibi ben de merak ediyorum.
Her zaman söylüyorum.
Bazı kulüpler büyük bir sivil toplum örgütü gibidir.
Yani sadece bir spor kulübü değildir.
Etrafında toplanan camia merkezine kulübü alabilir ama asıl olan hayatın akışıdır.
Arkadaşlıklara, dostluklara, iş ilişkilerine bir neden yaratır.
Bazı toplumsal meselelere ortak tavır, ortak refleks verme kültürü de yine böyle oluşur.
Bu özellik, bu ayrıcalık her kulübün etrafında olmaz.
O yüzden her şampiyonluk da aynı etkiyi yaratmaz.
Karşıyaka işte öyle adreslerden biridir.
Bulunduğu yer Karşıyaka’nın yeri değildir.
Pazar günü yeni bir yükseliş yazılabilir.
Elektronik imzada da
rekorlar kırıyoruz
DİJİTALLEŞME rakamları geometrik büyüyor.
Markets.businessinsider.com araştırmış.
Markets.businessinsider.com verilerine göre, bundan sonra dünya genelinde e-imza pazarı her yıl ortalama yüzde 34.7 büyüyecekmiş.
Türkiye’de son 5 yılda e-imza kullanım oranı yüzde 205 artmış.
e-imza, doküman hatalarını yüzde 92 önlüyor, yüzde 80 oranında denetim verimliliğini artırıyor, kayıp belge sayısını yüzde 66 azaltıyor.
Bu rakamların iyileştirileceğini de unutmamak gerek.
Yani yakın bir gelecekte dijital dönüşüm çok daha hızlanacak gibi gözüküyor.
Bazen özel sektörün
gücü yetmeyebilir
ŞU pandemi gösterdi ki, bazı sektörlerde devletin düzenleyici, destekleyici, öncülük edici rolü çok önemli.
Örnek mi?
Kamu bankaları özellikle konut sektöründe piyasaları hareketlendiren kararlara imza attı.
Özel sektör bankaları daha ihtiyatlı bir duruş sergilediler.
Özelleştirmeye asla karşı değilim ama bazı durumlarda özel sektörü aşan durumların olduğunu hepimiz görüyoruz.
Bu da onlardan biriydi.
AB çıpası bize iyi geliyor
AVRUPA Birliği ile ilgili tartışmalar hep yapılıyor.
Türkiye’nin uzun yıllardır devam eden bu mücadeleden yorulduğu, sıkıldığı, haksızlığa uğradığı söyleniyor.
Ben de katılıyorum.
Avrupa’yı ben de eleştiriyorum.
Ama Türkiye’nin bu mücadeleden vazgeçmemesi gerektiğini de savunuyorum.
Bu çıpa bize iyi geliyor.
Türkiye’nin demokrasi mücadelesi için bu gerekli.
Ve asla geri adım atmamalı.