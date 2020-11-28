Altına imza attığım yorumlar

Hasta sayısı da 7 binleri...
Testi pozitif çıkanların sayısı da 28 bin...
Bu rakamlar test olup istatistiklere girenler; bir de hastalığından habersiz olup sokaklarda gezenler var.
Onları da hesap ettiğinizde rakamın büyüklüğünü anlayacaksınız.
İlk dönemden çok daha riskli bir durumdayız.
“Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz...”
Katılıyorum.
Türkiye’nin dünyaya bakışı her zaman batılı olmuştur.
Geçmişimiz de, devlet geleneğimiz de bunu söylüyor.
Aslında maskeyi ilk günden bu yana kullanan ve çok başarılı olan yerler var.
Örneğin Hong Kong...
Takip ediyorum; vaka sayısı da ölümler de kontrollü gidiyor.
Gördünüz AVM’lerden gelen görüntüleri, fotoğrafları...
Restoranlar kapalı olmasına rağmen insanlar aldıkları yiyecekleri alıp AVM’nin ortasında yiyorlar.
Yani alışveriş merkezlerini piknik alanına çevirmişler.
Beş aylıkken beynindeki tümör teşhisiyle başlanan mücadelenin üzerinden tam 6 ay geçmiş. Sayısız ameliyat, kemoterapi ve hastanelerde geçen o büyük mücadele... Açık beyin ameliyatı sonrasında, patoloji tanısı değişmiş. ‘Pineoblastoma anlage’ tanısı konmuş. Pineoblastoma; epifiz bezinin hücrelerinde başlayan nadir, agresif bir beyin kanseri türü...
Ve, şimdi 11 aylık olan Arda, literatüre göre dünyadaki 8’inci vaka...
Anne Yağmur Merve Hızal, “Benim bebeğim o kadar özel ki, ilk doğduğunda anladım. Hastalığını da onun bir parçası gibi görerek sürece adapte olmaya, farkındalık hareketi yaratmaya çabalıyorum. Arda şu an 11 aylık ve minik savaşçı... Hep birlikte çocuklarımızın sesi olabiliriz. Çocukluk çağı, kanseri paylaştıkça hafifleyecek” diyor.
Günlük hayatımız akıp devam ederken bazen sıkılıyor, üzülüyor, kendimizi iyi hissetmiyoruz.
Ben de diyorum ki...
Sıkılmayın, üzülmeyin...
Aksine böyle hikayelere destek verin, bu mücadelelerin içinde olun ve kendinizi iyi hissedin.
O yüzden bu gecikmiş bir yazı...
Bu yıl 57’ncisi yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bir ‘ilk’e imza atılarak, ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülü aynı filmde oynayan tüm kadın oyunculara verildi.
Fikret Reyhan’ın senaryosunu yazıp yönettiği Çatlak’ta rol alan İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçısı Süreyya Kilimci, Gülçin Kültür Şahin, Tuğçe Yolcu, Canan Atalay ve Elif Ürse en iyi kadın oyuncu seçildi. Film aynı zamanda Dr. Avni Tolunay Özel Jüri Ödülü’ne de layık görüldü.
Ödül alan herkesi tebrik ederim.
Ve özellikle Süreyya’yı...
Süreyya Kilimci’yi çok eskiden beri tanıyorum.
Yarım kalan hayatlara şahitlik ettik. Ve dersler de çıkarmaya başladık. Bundan sonra gelecek planlarını mutlaka iyi stratejiler üzerine kurmalıyız. Ve bilimden asla ayrılmamalıyız.
Aslında sorgulanması gereken çok şey var.
Hepsini masanın üzerine koyup tartışmalıyız.
Örneğin İzmir depremi en çok Bayraklı ve Bornova bölgesinde etkili oldu.
Burası yeni İzmir diye planlanan bir bölge ve çok sayıda gökdelenin olduğu bir yer...
Depremde gördük ki zemin ne olursa olsun iyi yapılmış binalarda hasar olmadı.
“Depremin olduğu güünlerde pozitifi, temaslısı tüm vatandaşlar sokağa çıktı ve hepsi birbirine karıştı. Biz bunu tahmin edebiliyorduk. İzmir Türkiye’deki en iyi ilk 10 il arasındaydı depremden önce. Ancak depremle vaka sayısında bir patlama oldu. Şimdi hemşehrilerimizden depremde gösterdikleri metaneti, sükuneti ve vakarlı duruşu burada da göstermelerini ve depremde nasıl tek yürek olmuşlarsa burada da tek yürek olarak koronavirüsü tekrar eski rakamların da altına çekecek şekilde kurallara riayet etmelerini istiyoruz.”
Biliyorum; deprem gibi bir felaketten sonra soğukkanlı kalmak kolay değildi.
Herkes sokaklarda vakit geçirdi ve büyük kalabalıklar oldu.
Ama o günleri ve yetkililerin açıklamalarını çok iyi hatırlıyorum.
Bizler de uyardık.
Normal bir dönemde olsaydık işimiz daha kolaydı ama pandemi her şeyi değiştirdi.
Yasak alanları genişletildi, belirli saatler de olsa evden çıkma yasağı geldi.
Böyle olacağı belliydi.
Bana göre çok başarılı bir ilk dönemden sonra yaz dönemini çok kötü geçirdik.
Zannettik ki, havanın etkisiyle virüs ortadan kaybolacak.
Mış gibi yapıp, tedbirleri boşverdik.
Kalabalık ortamlarda virüsün gezinmesine, çoğalmasına izin verdik.
Telefonum çaldı; arayan Nedim Demirağ’ydı.
Gazete Ege maceramız bitmiş, Ankara için gelen önemli bir teklife evet demek üzereydim.
“Buluşalım” dedi; buluştuk, konuştuk, hem de uzunca konuştuk.
Sonra Ertuğrul Özkök’e telefonu verdi.
Ertesi gün İstanbul’daydık.
Üç gün içinde İzmir, Ankara, İstanbul üçgeninde hızlı bir trafik yaşamıştım.
Türkiye ilk dalgayı iyi yöneten ülkelerden biri oldu.
Bunda sağlık sistemimizin güçlü oluşu kadar insanların kurallara uyarak kendilerini karantinaya almalarının da etkisi oldu.
Ancak yazla birlikte her şey unutuldu.
İşin kötüsü virüsle ilgili kaygılar da ortadan kalktı.
Ve bugünlere geldik.
Vaka sayısı günlük 3 binin üzerinde...
Test olmayıp dışarıda elini kolunu sallayan insanlarla birlikte bu rakamı en az 8 ile çarpmamız gerektiğini söylüyor uzmanlar...
Bizler de gururlanıyoruz elbette...
Çünkü değişen hayatımızı yeniden normale döndürecek aşının formülünü bulduklarını ve yüzde 90’nın üzerinde başarı yakaladıklarını söylüyorlar.
Bu müthiş bir hikaye...
Şahin ve eşi ve elbette şirketleri BioNTech; Nobel dahil birçok ödülün sahibi olabilirler.
Medya günlerdir bunu konuşmasına rağmen, Şahin son derece mütevazi açıklamalar yapıyor.
Belli ki insanlığa adanmış bir hayat sözkonusu...
Örneğin evleri az hasarlı bile olsa herkes yeni bir adres arayışında...
Orta hasarlı olanlar zaten taşınmaya başladılar bile...
İyi de konut stokları yeterli mi, bu kadar kiralık ya da satılık ev var mı?
Varsa bile herkesin imkanı buna uygun mu?
İşte herkes bu soruların cevaplarını arıyor bugünlerde...
Bir de yükselen emlak fiyatları ve kiralar var.
Sosyal medyayı kullanıyorum, seviyorum, çok şey de öğreniyorum, hatta eğleniyorum da...
Ama bazen gerçekten de iş çığrından çıkıyor.
Deprem gibi çok önemli ve içimizi acıtan bir olayı bile farklı noktalara çekiyoruz.
Rızabey Apartmanı İzmir depreminin sembolüydü.
O apartmandan 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin de sembol isimlerden biriydi.
İyileşen Ayda’yı babası kucaklayıp hastaneden çıkarırken görüntülendi.
Herkes arayıp soruyor.
“Bir ay içinde ikinci büyük bir deprem olacakmış...”
Kim söylüyor diyorum.
WhatsApp gruplarından gelmiş, Facebook’ta görmüşler, bir arkadaşı söylemiş, o da bir programda dinlemiş...
Bütün bunları kim bilebilir ki...
Ben bilmiyorum.
Böyle durumlar insanüstü çalışmayı, özveriyi istiyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum önemli bir açıklama yaptı.
Ve dedi ki;
“Orta hasarlı binalarımıza güçlendirme yapılarak girilebilir...”
Ve ilave etti.
“Hasar tespitleri yapılmış, hafif, az hasarlı ve hasarsız evlere vatandaşlarımız girebilirler. Sadece ağır hasarlı binalara ilişkin zaten girme durumumuz yok. Orta hasarlı binalarımıza güçlendirme yapılarak girilebilir, burada altını çizerek ifade edelim. Ağır hasarlı binalarımızdaki eşya boşaltma sürecini de muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza bilgilendirme yapıyoruz.”
Hürriyet Ege’nin baskısı biraz daha erken olduğu için baskıdan hemen sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otelin bu kış boyunca İzmir depreminde mağdur olanlar için kullanılacağını açıkladı. Aklın yolu bir...
Çok doğru bir karar ve hamle...
“Bir kira bir yuva” kampanyasını da doğru buluyorum.
Ve bütün Türkiye’nin bu kampanyaya destek vereceğini düşünüyorum.
Bu arada bana bile çok sayıda kişi nasıl yardım edebileceğini, neler yapabileceğini soruyor.
Türkiye’nin her yerinden ve çok önemli şirketlerinden bu talepler geliyor.
Çok da mutlu oluyorum.
Başkan Tunç Soyer, “Yeni bir sayfa açıyoruz. Bir kira bir yuva. İhtiyaç sahipleriyle bunu karşılama gücüne sahip olanları buluşturuyoruz. Aynı ‘Halkın Bakkalı’ ve ‘Uyku Tulumu’nda yaptığımız gibi... Ana fikir bu” dedi.
Destekliyorum…
Ateş düştüğü yeri yakıyor.
Hepimiz çok üzüldük, perişan olduk.
Ama emin olun; bir ay sonra, hayat devam edince herkes yine kendi yoluna gidecek.
Hep öyle olmadı mı?
Fotoğrafa durup durup bakmaktan kendimi alamadım.
Tabii gözyaşlarımı da herkes gibi tutamadım.
Bir mucize gerçekleşmişti.
Dün de öyle oldu.
Ayda, sanki hiçbir şey olmamış gibi bulunduğu yerden çıkarıldı.
En ufak bir çizik yoktu vücudunda...
“Sesimi duyan var mı?” diyen o beynime kazınmış ses...
Yıllar sonra yine duydum.
Dün Bayraklı’da Rızabey ve Doğanlar apartmanları arasında mekik dokudum.
Bir oraya bir oraya gittim.
Ve bir an “Sessizlik...” dendi.
Yürümemize izin vermediler, nefesimizi tuttuk, gözlerimizle konuştuk.
Altına imza attığım yorumlar
Haluk Özyavuz otomotiv dünyasının en önemli isimlerinden...
Dünyanın devleri Cevher markası kullanıyor. Özyavuz’u takip edenler gastronomiye olan ilgisini de iyi bilir. “gevrekandginger” sosyal medya hesabıyla gastronomi kültürümüze büyük katkılar yapıyor. Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en güzel lezzetlerini onun bu lezzet yolculuğunu izleyerek takip ediyorum.
Geçenlerde sosyal medya hesabından bir metin paylaştı.
Aynen katılıyor altına imzamı atıyorum.
“Açık konuşacağım, pandemide kabak ne yazık ki restoranların başına patladı. Tanıdığım, sevdiğim birçok restoranın mutfak ekibiyle veda yemeğinden kareler paylaşması, beni hem üzüyor, hem kızdırıyor.
Evet, marttan kasıma 5 kat artışla korkunç bir tablo içindeyiz.
Evet, insanların bir arada olduğu yerler ciddi risk teşkil ediyor.
Evet, az sayılarıyla çok kişiye yetişmek için canla başla hayat kurtaran sağlık çalışanlarımız gitgide hasta seçecek yoğunluğa sürükleniyor.
Evet, insanlarımız hâlâ tatlı psikolojileri bozulmasın diye kuralları hiçe sayarak sosyalleşmenin derdinde.
Ama bunun tek sorumlusu restoranlar mı?
Keşke pandeminin ilk sinyallerinde gezegenin şalterini 15 günlüğüne indirebilseydik de şeflerimiz, işletmecilerimiz, kendilerine kesilen faturayı ekonomimizin dokunulmaz kalesi AVM’lerde ya da otellerde tenceresini kaynatmaya devam eden restoranları izleyerek, destek paketi olmadan nasıl ayakta kalacaklarını düşünerek, haksız şekilde bir bedel ödemeselerdi.
2 milyon insana istihdam sağlayan; tedarikçisiyle, dağıtımcısıyla, iş birlikçisiyle, işsiz aileleriyle 10 milyon emekçiye ulaşan bir kısıtlama; ancak restoranların yanı sıra çok sayıda insanı bir arada bulunduran başka iş yerleri, berberler, kuaförler, masaj salonları, hamamlar da kapatılınca, toplu taşıma kısıtlanınca, okullar hepten eve taşınınca, hoşgörünün kıblesi ibadethanelerimiz bir müddet boş kalınca, kısacası herkes elini taşın altına koyunca anlamlı olabilir. Zira ekonomimiz için endişelensek de çare ne yazık ki bir süre dişimizi sıkıp tam kapanmaktan geçiyor.
Paket servis ve gel-al sistemin uygulanacağı yer var, uygulanamayacağı yer var. Urla’da menü olmadan yerel malzemeyle çalışan işletmeler, mutfağımızı yüksek standartlara çıkarmaya uğraşan rafine restoranlar ya da büyük umutlarla açılmış yeni adresler, mahallemizde motoruyla pide dağıtan köklü esnaf dostumuz kadar şanslı olmayabilir. Dolayısıyla biz tüketici olarak elimizden geldiğince güvendiğimiz, sevdiğimiz, yarın da sofrasına oturmak istediğimiz restoranlardan sipariş vererek onların yanında olacağız. Ama pandemi yönetimi bu günah keçisi ilanını ne kadar sürdürecek, orası meçhul...”
Pandemi sonrasında sevdiğimiz mekanları yine yerli yerinde bulmak istiyorsak hepsine bu dönemde destek olalım.
Haluk Özyavuz’a katılıyorum.
Anketler de kentsel dönüşümü gösteriyor
İSTANBUL Ekonomi Araştırma’nın yaptırdığı Türkiye raporunun son anketinde deprem ele alınmış.
Türkiye bulunduğu coğrafyanın getirdiği koşullar nedeniyle deprem riski en yüksek olan ülkelerin başında geliyor. Buna ek olarak, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 70’inin deprem bölgesinde yaşıyor olması, olası bir deprem sonucunda oluşacak hasarların önemli büyüklükte maddi ve manevi kayıplara yol açmasına sebep oluyor. 2020 yılında Elazığ ve İzmir’de yaşadığımız deprem felaketleri, bizleri her an etkileyebilecek olası bir depremin ne gibi sonuçları olabileceğini hepimize tekrardan gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum ülkemizde riskli statüsünde bulunan 6.7 milyon binanın 1.5 milyonunun acilen yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini belirtmişti. Bu anlamda vatandaşın deprem bilincine ek olarak önümüzdeki dönemde yapılacak kentsel dönüşüm projeleri bir hayli önem taşıyor.
Türkiye Raporu kasım ayının ikinci anketinde katılımcıların bilinç seviyesini ve kentsel dönüşüme olan bakışlarını araştırmış.
Katılımcılara “Eviniz depreme dayanıklı mı?” sorusu sorulduğunda ankette yüzde 56 “Evet” yanıtını verirken, yüzde 20 “Hayır” diyor. Bu sonuçlara bakarak katılımcıların yarısından fazlasının evlerinin depreme dayanıklı olduğunu düşündüklerini, bildiklerini söylüyor.
Ancak en önemli sonuç katılımcıların yüzde 24’ünün evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığını bilmemeleri olmuş.
Depreme hazırlık konusunda önem taşıyan bir diğer konu olan kentsel dönüşüm konusunda katılımcıların fikirlerini anlamak adına “Evinizin kentsel dönüşüme girmesini ister miydiniz?” sorusu yöneltilmiş.
Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 38’i evlerinin kentsel dönüşüme girmesini istediğini belirtirken, yüzde 56 gibi bir çoğunluk istemediğini belirtti. Son olarak katılımcıların yalnızca yüzde 6’sı evlerinin zaten kentsel dönüşüme girdiğini ifade etti.
En son yaşanan İzmir depremi ile birlikte kentsel dönüşüm projelerinin yeterliliği konusunda eleştiriler yapılmıştı. Bu anlamda kentsel dönüşümün önündeki en büyük engelin ne olduğunu katılımcılara sorulmuş. Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 39’u kentsel dönüşümün önündeki en büyük engelin kötü uygulamalar, müteahhitler olduğunu ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 20’si kaynakların kısıtlı olması yanıtını seçerken, yüzde 17’si ise en büyük engelin rant olduğu görüşünde. Son olarak yüzde 14, kentsel dönüşümün önündeki en büyük engelin mal sahiplerinin isteksizliği olduğunu düşünüyor.
Pandemi her şeyi değiştirecek
BODRUM, Çeşme’de kalanların sayısında çok artış var. Perakende mağazalarının bazıları genellikle ekim sonu kapılarını kapatırdı. Bu yıl hepsi açık... Üstelik kasalarda da yoğunluk devam ediyor. Bence pandemi bu yaşam biçimini kalıcı hale getirecek. Çoğu insan yaz tatillerine erken başlayacak ve mümkün olduğu kadar uzatacak. O yüzden artık yazlık evlerin ısınma, yalıtım gibi konuları da öne çıkacak. Artık ısınma çözümleri olan evler daha çok rağbet görecek. Çünkü maalesef bizde yazlıklar iki ay, en fazla üç ay kullanıldığından ve kışları açılmadığından ısınma klimalarla çözülürdü. Ama bunun yeterli olmadığını da çok iyi biliyoruz. Pandemi birçok şeyi değiştirecek gibi gözüküyor.
O konserleri de özledim
PANDEMİNİN ilk döneminde sosyal medya üzerinden harika konserler, söyleşiler dinledik. Kalabalıklar içinde bunları yapamadığımız dönemde bana çok iyi gelmişti.
Birkaç haftaya havalar daha da soğuyacak.
Ben şirketlerin yerinde olsam şimdiden aralık ortasından marta kadar olan takvimi programlardım.
Hem sanatçılarımız biraz nefes alır, hem de şirketlerimiz sosyal sorumluluk projeleriyle pandemi sürecinde markalarına yatırım yapabilirler.
Elbette dışarıda ya da bir salonda yapılacak konserleri hiçbir şeye değişmem ama bu dönem böyle geçecek.
Hep birlikte, evde kalarak ama bu dönemi de eğlenceli hale getirerek.
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