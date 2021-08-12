1 Eylül sonrası için hareket planı olsun

SALGIN döneminin mağdurları çok oldu. Bazı sektörlerin kendini toparlaması gerçekten zaman alacak. Örneğin sanatçılar, müzisyenler bir buçuk yıl sanatlarını yapamadı. Ve bizler de onları çok özledik.



Pandeminin en kritik dönemlerinde yeni bir uygulamadan bahsetmiştim.

Musixen...

Musixen sadece sanatçıların kendilerini gösterebilecekleri ve gelir elde edebilecekleri bir platform değil, artık ileride olmasını beklediğimiz hibrid müzik ve sahne sanatları dünyasının da temellerini atan bir platformdu.

Kurucusu Çağrı Bozay, “Pandemi bitse de sanatçılar gördüler ki kimseye bağımlı ve zorunlu olmadan sanatlarını icra edip paralarını kazanabiliyor. Bu platform sayesinde Ağrı’dan New York’a, Dubai’den Brüksel’e kadar birçok ülke ve şehirde canlı performansları seyredebileceksiniz” demişti.

Musixen; 2020 yılının mayıs ayında hayata geçti. Aslında bu fikri tetikleyen en önemli unsur; müzik ve sahne sanatları endüstrisinin dijitalleşme ihtiyaçlarının henüz tam olarak karşılanmamış olmasıydı.

Pandemide fark ettik; bazen evden, bazen işyerinden çalıştık. Çoğu insan da hibrit bir çalışmayla bundan sonra devam edecek.

