Ankara’nın kaderi

Koronavirüs salgınında tüm dünyada vakalar yeniden artmaya başladı. Kış aylarının yaklaşması, kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması, seyahatlerin çoğalması aşıya rağmen artışın doğal sebepleri. Bir de aşı karşıtları ve tedbirsizler var. Onları sormayın gitsin.

Türkiye’de de rakamlar hâlâ çok yüksek. Aşı yokken, olmaması haklı olarak eleştiriliyordu, şimdi fazlaca var, bu kez de aşılama oranı istenilen düzeyde değil.

Okulların açılmasının vaka sayılarına etkisi tartışılan bir konuydu. Neredeyse bir buçuk yıldır kapalı olan okulların, eylül ayıyla birlikte açılmasının üzerinden iki ay geçti. Özellikle velilerde kafa karışıklığına neden olan konuyu Ankara Valisi Vasip Şahin’e sordum.







Başkent’teki okullarda ilk aya göre ikinci ayda düşüş olduğunu söyleyen Vali Şahin şu bilgileri verdi:

* “Okullarımızdaki vaka sayısında ikinci ay(ekim) ortalaması, ilk ayki(eylül) rakamların yüzde 30 altında.

