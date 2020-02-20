Yorum yaparken dikkat!

Artık sosyal medya öyle bir hâl aldı ki, aşkları, meşkleri fotoğrafların altına yazılan yorumlardan ya da takipleşmelerden çözmeye çalışır hale geldik...
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Atina’da görüntülendi, aşklarını üstü kapalı da olsa kabul ettiler. Ama Cem’in Serenay’ın fotoğrafının altına koyduğu gül emoji’si, ilişkiyi kesinleştirmiş oldu.
Tabii ki yanlış anlaşılmalar da olmuyor değil.
Adriana Lima’nın fotoğrafının altına üç kalp emoji’si koyan Emir Bahadır’ın da adı Adriana’yla anılmaya başlanmış.
Neymiş efendim Adriana da kalplere kalple karşılık vermiş.
Haber bulamayınca Instagram yorumlarındaki emoji’lere hiyeroglif çözer gibi anlam yüklemeyi bıraksalar keşke.
Çocuk muhtemelen Adriana’yla tanışıyor, kıza iki kalp atınca kalbini kaptırmış olmuyor.
Bu kadar kolay aşk haberi nasıl çıkarılıyor çözemedim.
Neyse aman, bundan sonra kimseye kalp koymayalım, Allah muhafaza adımız falan çıkar...
Kısa kısa haberler
◊ Geçen hafta Fenix’in yerine açılan, Bodrum’un da en popüler mekanı Angie, sezon ortası gece hayatına hızlı bir giriş yaptı.
Hafta sonları full olan mekana tek önerim, yemekten gece kulübüne döndüğünde ışıklarını gece moduna getirip biraz kısması.
Çünkü herkesin birbirini kırışıklıklarına kadar görmesi ve rahat eğlenememesi biraz sıkıntılı hale gelebilir...
◊ Havalar soğuk demeden Bebek Otel’in denize sıfır alt katında ısıtıcılarla oturma keyfine diyecek yok. Otelin genel müdürü pozisyonuna da senelerdir Lucca, Spago gibi mekanlarda çalışan Arif Altunbulak geçmiş, Bebek Otel keyifli bir hale gelmiş.
Hafta sonları ailece ya da arkadaş gruplarıyla denize nazır kahvaltı edelim derseniz, cumartesi-pazar öğlen 2’ye kadar kahvaltı servisi de varmış...
◊ Sosyal medyayla beraber geleneksel aile işlerinin genç kuşak temsilcileri de işlerini modernleştirmeye başladı.
CZN Burak’tan sonra Antepli Katmercibey isimli Ömer Aksu da gerek çıktığı televizyon programlarıyla, gerek kendine özgü patentli simit katmer buluşuyla aile işini farklı bir yere taşımayı başarmış...
◊ Instagram’ın ‘Keşfet’ bölümünde karşıma çıkan Seraf Restaurant’ın sayfasına girip incelediğimde kendimi o güzel içli köftesini ve lahmacununu yerken hayal ettim.
En kısa zamanda o lezzetleri tatmaya gideceğim.
◊ Riva’da Demircan isimli restoranda et kavurma, pilav ve kuzu tandır denemediyseniz bir hafta sonu gidin derim...
◊ Emirgan Sakıp Sabancı Müzesi içindeki MSA’nın restoranı özellikle öğlenleri ve hafta sonları çok tercih ediliyor.
Yöresel lezzetler bölümünde Urfa kuru dolmadan vegan bakla humusuna kadar çok geniş bir menü bulunuyor.
Ayrıca gelirseniz alt katında da Marina Abramovic sergisini mutlaka ziyaret etmelisiniz.
◊ Y.M.R.T isimli Maslak Plazalar bölgesinde yer alan bahçeli mekanda yumurta ile cheddar peyniri, brioche ekmeği ve sırrını vermedikleri enfes özel sosuyla hazırlanmış yumurta burger’i denemelisiniz.
Yanına da taze sıkılmış portakal suyunu içtiğinizde gününüzün kötü geçme ihtimali yok...
Yorum yaparken dikkat!
Artık sosyal medya öyle bir hâl aldı ki, aşkları, meşkleri fotoğrafların altına yazılan yorumlardan ya da takipleşmelerden çözmeye çalışır hale geldik...
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Atina’da görüntülendi, aşklarını üstü kapalı da olsa kabul ettiler. Ama Cem’in Serenay’ın fotoğrafının altına koyduğu gül emoji’si, ilişkiyi kesinleştirmiş oldu.
Tabii ki yanlış anlaşılmalar da olmuyor değil.
Adriana Lima’nın fotoğrafının altına üç kalp emoji’si koyan Emir Bahadır’ın da adı Adriana’yla anılmaya başlanmış.
Neymiş efendim Adriana da kalplere kalple karşılık vermiş.
Haber bulamayınca Instagram yorumlarındaki emoji’lere hiyeroglif çözer gibi anlam yüklemeyi bıraksalar keşke.
Çocuk muhtemelen Adriana’yla tanışıyor, kıza iki kalp atınca kalbini kaptırmış olmuyor.
Bu kadar kolay aşk haberi nasıl çıkarılıyor çözemedim.
Neyse aman, bundan sonra kimseye kalp koymayalım, Allah muhafaza adımız falan çıkar...
Kısa kısa haberler
◊ Geçen hafta Fenix’in yerine açılan, Bodrum’un da en popüler mekanı Angie, sezon ortası gece hayatına hızlı bir giriş yaptı.
Hafta sonları full olan mekana tek önerim, yemekten gece kulübüne döndüğünde ışıklarını gece moduna getirip biraz kısması.
Çünkü herkesin birbirini kırışıklıklarına kadar görmesi ve rahat eğlenememesi biraz sıkıntılı hale gelebilir...
◊ Havalar soğuk demeden Bebek Otel’in denize sıfır alt katında ısıtıcılarla oturma keyfine diyecek yok. Otelin genel müdürü pozisyonuna da senelerdir Lucca, Spago gibi mekanlarda çalışan Arif Altunbulak geçmiş, Bebek Otel keyifli bir hale gelmiş.
Hafta sonları ailece ya da arkadaş gruplarıyla denize nazır kahvaltı edelim derseniz, cumartesi-pazar öğlen 2’ye kadar kahvaltı servisi de varmış...
◊ Sosyal medyayla beraber geleneksel aile işlerinin genç kuşak temsilcileri de işlerini modernleştirmeye başladı.
CZN Burak’tan sonra Antepli Katmercibey isimli Ömer Aksu da gerek çıktığı televizyon programlarıyla, gerek kendine özgü patentli simit katmer buluşuyla aile işini farklı bir yere taşımayı başarmış...
◊ Instagram’ın ‘Keşfet’ bölümünde karşıma çıkan Seraf Restaurant’ın sayfasına girip incelediğimde kendimi o güzel içli köftesini ve lahmacununu yerken hayal ettim.
En kısa zamanda o lezzetleri tatmaya gideceğim.
◊ Riva’da Demircan isimli restoranda et kavurma, pilav ve kuzu tandır denemediyseniz bir hafta sonu gidin derim...
◊ Emirgan Sakıp Sabancı Müzesi içindeki MSA’nın restoranı özellikle öğlenleri ve hafta sonları çok tercih ediliyor.
Yöresel lezzetler bölümünde Urfa kuru dolmadan vegan bakla humusuna kadar çok geniş bir menü bulunuyor.
Ayrıca gelirseniz alt katında da Marina Abramovic sergisini mutlaka ziyaret etmelisiniz.
◊ Y.M.R.T isimli Maslak Plazalar bölgesinde yer alan bahçeli mekanda yumurta ile cheddar peyniri, brioche ekmeği ve sırrını vermedikleri enfes özel sosuyla hazırlanmış yumurta burger’i denemelisiniz.
Yanına da taze sıkılmış portakal suyunu içtiğinizde gününüzün kötü geçme ihtimali yok...