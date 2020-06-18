Müzik dünyası kendine geliyor

Sanatçılar, konserleri ve şarkılarıyla bizlerden uzak kaldıkları dönemde ürettikleri meyveleri yavaş yavaş sunmaya hazırlanıyor.
Çoğunun konser takvimi belli olmaya başladı.
Bodrum’da bu yaz Ajda Pekkan, Serkan Kaya, Seda Sayan, Demet Akalın ve Gülben Ergen’in konserleri var.
Yeni şarkılarını bu yaz çıkaracak ünlüler de var.
Gülşen:
Londra’da başladığı albüm kayıtlarına İstanbul’da devam eden Gülşen, araya pandeminin girmesiyle evine kapansa da tabii ki boş durmadı.
Eşi Ozan Çolakoğlu’yla eve kurdukları mini stüdyoda okuma ve kayıtlarına devam eden Gülşen, “Albümün çıkış tarihi şu an belli değil ama bir gece albümden bir şarkıyı çat diye yayınlayacağım, sürprizlere hazır olun” dedi.
Sibel Can:
Uzun aranın ardından yeni bir albümle çıkaracak olan Sibel Can’la konuştum, şarkı okumalarının devam ettiğini, çalışmayı temmuz ayında çıkaracağını anlattı.
Özellikle iki şarkısını çok beğeneceğimi söyledi. Heyecanla bekliyoruz yeni albümü sevgili Sibel.
Murat Dalkılıç:
Kendi yapım şirketi GİG Müzik’i kuran Dalkılıç çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.
20 gün içinde “Orta Yol” isimli single çalışmasını da çıkaracak olan şarkıcı, ayrıca yeni yapım şirketiyle sesine ve yeteneğine güvendiği şarkıcılara da şans vereceğini belirtti. Yolun açık olsun Dalkılıç.
Aleyna Tilki:
Sokağa çıkma yasağına yaşı küçük olmasından dolayı takılan Tilki bu dönemde de boş durmuşa benzemiyor.
Geçen sene yaptığı yurtdışı anlaşmalarıyla çalışmalarına başlayan şarkıcı, “Bu Benim Masalım” şarkısıyla 2 günde 9 milyon dinlenmeye ulaşarak yarışının sadece kendisiyle olduğunu söyledi. Bravo minik Aleyna.
Ebru Gündeş:
Her sene sezon sonu Acun Ilıcalı mutlaka Ebru Gündeş’i “Haydi bu sezon geri dön O Ses Türkiye’ye” diye arıyor ama son dakikada Gündeş “Seneye konuşuruz Acuncum” diyor.
Bu sezon ilk sahnesini 10 Temmuz’da Bodrum’da gerçekleştirecek olan Gündeş’in korona korkusu nedeniyle sahnelere çok çıkamayacağını düşünüyorum.
O yüzden bu yıl “O Ses Türkiye” koltuğunda Ebru Gündeş’i göreceğiz.
Stil ikonu olma yolunda
Her yaz sezonu başlar başlamaz Instagram paylaşımlarına dikkat ederim kim en güzel pozları paylaşacak diye.
Bu sezona en hızlı girişi güzel oyuncu Demet Özdemir yaptı desem yeridir.
Üst üste yaptığı paylaşımlarda keyifli bir tatil geçirdiğini görüyorum.
Yakın arkadaşı sunucu Saadet Özsırkıntı ile tekne kiralayıp mavi tur yapan Demet Özdemir dakika dakika her anlarını takipçileriyle paylaşıyor.
Sezonda çok yorulup üstüne pandemi döneminde hepimiz gibi aylarca ev karantinasında kaldılar. Yani bu tatili hak etmediler diyemem. Keyifler bol olsun...
Müzik dünyası kendine geliyor
Sanatçılar, konserleri ve şarkılarıyla bizlerden uzak kaldıkları dönemde ürettikleri meyveleri yavaş yavaş sunmaya hazırlanıyor.
Çoğunun konser takvimi belli olmaya başladı.
Bodrum’da bu yaz Ajda Pekkan, Serkan Kaya, Seda Sayan, Demet Akalın ve Gülben Ergen’in konserleri var.
Yeni şarkılarını bu yaz çıkaracak ünlüler de var.
Gülşen:
Londra’da başladığı albüm kayıtlarına İstanbul’da devam eden Gülşen, araya pandeminin girmesiyle evine kapansa da tabii ki boş durmadı.
Eşi Ozan Çolakoğlu’yla eve kurdukları mini stüdyoda okuma ve kayıtlarına devam eden Gülşen, “Albümün çıkış tarihi şu an belli değil ama bir gece albümden bir şarkıyı çat diye yayınlayacağım, sürprizlere hazır olun” dedi.
Sibel Can:
Uzun aranın ardından yeni bir albümle çıkaracak olan Sibel Can’la konuştum, şarkı okumalarının devam ettiğini, çalışmayı temmuz ayında çıkaracağını anlattı.
Özellikle iki şarkısını çok beğeneceğimi söyledi. Heyecanla bekliyoruz yeni albümü sevgili Sibel.
Murat Dalkılıç:
Kendi yapım şirketi GİG Müzik’i kuran Dalkılıç çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.
20 gün içinde “Orta Yol” isimli single çalışmasını da çıkaracak olan şarkıcı, ayrıca yeni yapım şirketiyle sesine ve yeteneğine güvendiği şarkıcılara da şans vereceğini belirtti. Yolun açık olsun Dalkılıç.
Aleyna Tilki:
Sokağa çıkma yasağına yaşı küçük olmasından dolayı takılan Tilki bu dönemde de boş durmuşa benzemiyor.
Geçen sene yaptığı yurtdışı anlaşmalarıyla çalışmalarına başlayan şarkıcı, “Bu Benim Masalım” şarkısıyla 2 günde 9 milyon dinlenmeye ulaşarak yarışının sadece kendisiyle olduğunu söyledi. Bravo minik Aleyna.
Ebru Gündeş:
Her sene sezon sonu Acun Ilıcalı mutlaka Ebru Gündeş’i “Haydi bu sezon geri dön O Ses Türkiye’ye” diye arıyor ama son dakikada Gündeş “Seneye konuşuruz Acuncum” diyor.
Bu sezon ilk sahnesini 10 Temmuz’da Bodrum’da gerçekleştirecek olan Gündeş’in korona korkusu nedeniyle sahnelere çok çıkamayacağını düşünüyorum.
O yüzden bu yıl “O Ses Türkiye” koltuğunda Ebru Gündeş’i göreceğiz.
Stil ikonu olma yolunda
Her yaz sezonu başlar başlamaz Instagram paylaşımlarına dikkat ederim kim en güzel pozları paylaşacak diye.
Bu sezona en hızlı girişi güzel oyuncu Demet Özdemir yaptı desem yeridir.
Üst üste yaptığı paylaşımlarda keyifli bir tatil geçirdiğini görüyorum.
Yakın arkadaşı sunucu Saadet Özsırkıntı ile tekne kiralayıp mavi tur yapan Demet Özdemir dakika dakika her anlarını takipçileriyle paylaşıyor.
Sezonda çok yorulup üstüne pandemi döneminde hepimiz gibi aylarca ev karantinasında kaldılar. Yani bu tatili hak etmediler diyemem. Keyifler bol olsun...