Mart kapıları bile yaktırdı

Global ısınmanın “dokunuşlarıyla” mevsimler de tepetaklak oldu.
Resmen bahar geldi, “mitolojik” cemreler düşmeye, çiçekler açmaya başladı derken mart ayında düşen tek şey kar oldu!
Ben de kar yağışlarından kaçmak için kendimi geçen hafta attım 34 derecelik Dubai’ye.
Attım atmasına da birinci derece yanık oldum neredeyse...
Ramazan ayı önümüzdeki hafta başlayacağı için, öncesinde birçok Müslüman ülkeden turist Dubai’ye gelmiş.
Suudi’si, Katarlısı, Azeri’si, Türk’ü...
Daha önce Dubai’yi hiç bu kadar kalabalık görmemiştim.
Restoranlar tıka basa dolu.
Geçen cuma öğlen yemeğine gittiğimiz 800 kişilik mekana toplam 2 bin 800 rezervasyon yaptırılmıştı.
Böyle bir kalabalık olamaz!
15 dakikalık yol tam 50 dakika sürüyor trafikten.
Alışveriş merkezlerinde sezon 15 Mart’ta açıldı,
17 Mart itibarıyla mağazalarda neredeyse ürün kalmamıştı.
Ben de bir arkadaşımın ricasıyla Chanel mağazasına gittim, kapıda 45 dakika sıra bekleyip ancak girebildim.
Girdiğimde de istediğim ürün bitmişti zaten.
Ben paranın böyle harcandığı, eğlencenin böyle olduğu bir Dubai’yi uzun zamandır görmemiştim.
Dünyanın turizm merkezi olacak demişlerdi, inanmamıştık.
Buraya sürekli gelen biri olarak söyleyebilirim ki, Dubai gerçekten bir şeyin merkezi olmuş ama tam neyin çözemedim...
Ceketini giy egonu vestiyere bırak
Çalışkan, hızlı, ‘leb’ demeden leblebiyi anlayan mekan çalışanlarını hepimiz severiz. Gözüyle masa yönetir, takibini yapar, bir şey istersen yalvarmak zorunda kalmazsın. Ama maalesef çok azdır böyle personel sayısı.
Geçen akşam Dubai’de Clap isimli mekana gittik arkadaş grubumuzla yemeğe.
Yemekler muazzam, servis mükemmel, ilgi alakaya söylenecek söz yok.Ama dikkatimi çeken, sürekli bardağımızı takip edip bitmesine yakın yenisini dolduran Lubna Osmani oldu.
Artık öyle bir hesaplayıp takip ediyordu ki, hep aynı zamanda dolduruyordu. Tam kadehimi doldururken “Seni tebrik ediyorum, işinde çok iyisin. Bayılırım müşteriyi takip eden çalışanlara” dedim.
Kibarca teşekkür etti ve daha sonra tatlı bir şekilde kartını takdim etti, “Bir şeye ihtiyacınız olursa buradayım” dedi.
Bir baktım ki Dubai’nin en havalı restoranının müdürüymüş kendisi!
Ahhh ahhh öyle hoşuma gitti ki egolarını kullanmayan, sadece işini yapan bir müdürden servis almak.
Diyeceğim o ki, arkadaşlar ceket giydiğiniz zaman veya bir üst pozisyona çıktığınız zaman çalışma süreniz ve gücünüz azalmasın, tam tersi artsın.
Mart kapıları bile yaktırdı
Global ısınmanın “dokunuşlarıyla” mevsimler de tepetaklak oldu.
Resmen bahar geldi, “mitolojik” cemreler düşmeye, çiçekler açmaya başladı derken mart ayında düşen tek şey kar oldu!
Ben de kar yağışlarından kaçmak için kendimi geçen hafta attım 34 derecelik Dubai’ye.
Attım atmasına da birinci derece yanık oldum neredeyse...
Ramazan ayı önümüzdeki hafta başlayacağı için, öncesinde birçok Müslüman ülkeden turist Dubai’ye gelmiş.
Suudi’si, Katarlısı, Azeri’si, Türk’ü...
Daha önce Dubai’yi hiç bu kadar kalabalık görmemiştim.
Restoranlar tıka basa dolu.
Geçen cuma öğlen yemeğine gittiğimiz 800 kişilik mekana toplam 2 bin 800 rezervasyon yaptırılmıştı.
Böyle bir kalabalık olamaz!
15 dakikalık yol tam 50 dakika sürüyor trafikten.
Alışveriş merkezlerinde sezon 15 Mart’ta açıldı,
17 Mart itibarıyla mağazalarda neredeyse ürün kalmamıştı.
Ben de bir arkadaşımın ricasıyla Chanel mağazasına gittim, kapıda 45 dakika sıra bekleyip ancak girebildim.
Girdiğimde de istediğim ürün bitmişti zaten.
Ben paranın böyle harcandığı, eğlencenin böyle olduğu bir Dubai’yi uzun zamandır görmemiştim.
Dünyanın turizm merkezi olacak demişlerdi, inanmamıştık.
Buraya sürekli gelen biri olarak söyleyebilirim ki, Dubai gerçekten bir şeyin merkezi olmuş ama tam neyin çözemedim...
Ceketini giy egonu vestiyere bırak
Çalışkan, hızlı, ‘leb’ demeden leblebiyi anlayan mekan çalışanlarını hepimiz severiz. Gözüyle masa yönetir, takibini yapar, bir şey istersen yalvarmak zorunda kalmazsın. Ama maalesef çok azdır böyle personel sayısı.
Geçen akşam Dubai’de Clap isimli mekana gittik arkadaş grubumuzla yemeğe.
Yemekler muazzam, servis mükemmel, ilgi alakaya söylenecek söz yok.Ama dikkatimi çeken, sürekli bardağımızı takip edip bitmesine yakın yenisini dolduran Lubna Osmani oldu.
Artık öyle bir hesaplayıp takip ediyordu ki, hep aynı zamanda dolduruyordu. Tam kadehimi doldururken “Seni tebrik ediyorum, işinde çok iyisin. Bayılırım müşteriyi takip eden çalışanlara” dedim.
Kibarca teşekkür etti ve daha sonra tatlı bir şekilde kartını takdim etti, “Bir şeye ihtiyacınız olursa buradayım” dedi.
Bir baktım ki Dubai’nin en havalı restoranının müdürüymüş kendisi!
Ahhh ahhh öyle hoşuma gitti ki egolarını kullanmayan, sadece işini yapan bir müdürden servis almak.
Diyeceğim o ki, arkadaşlar ceket giydiğiniz zaman veya bir üst pozisyona çıktığınız zaman çalışma süreniz ve gücünüz azalmasın, tam tersi artsın.