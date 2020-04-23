Karantina çapkınlıkları

Eee karantina da olsa bizim playboy’larımız rahat durmuyor.
Geçen gün bir arkadaşım aradı.
Havadan sudan, koronadan konuşurken bombayı patlatıverdi.
Yakın bir erkek arkadaşının (adı bende saklı) öyle bir çapkınlık hikayesini anlattı ki, sizlerle paylaşmadan edemedim...
Yakışıklı, olgun, ‘kıdemli’ playboy’larmızdan, iki çocuk babası zengin işadamımız, malum karantina zamanlarını evde geçirirken çocuklarına minik bir köpek almış.
Normalde evcil hayvanlarla arası pek olmayan çapkın playboy’un imdadına da eve aldığı bu köpek yetişmiş. Nasıl mı?
Çıtır sevgilisiyle buluşamamaktan şikayetçi olan olgun abimiz, köpeği gezdirme bahanesiyle birkaç kere dışarı çıkmış.
Kız arkadaşına da Kalamış Marina’da duran teknesine gitmesini söylemiş. Anlayacağınız “Evde daraldım, köpekle tura çıkacağım” diye teknenin yolunu tutan işadamı, orada sevgilisiyle birkaç kere görüşmüş.
Arkadaşım “Neden kızın evine gitmiyorsun, daha yakın değil mi sana?” diye sorduğunda da “Köpeğin boynunda kaybolmasın diye GPS cihazı var, başka yere gidersem hanım yakalar. O yüzden en iyi yer teknem” demiş.
Valla ne diyeyim, bizim playboy’larda çareler tükenmez...
Örnek davranışlar
◊ Bu zor zamanlarda sanatçıların sosyal medya yayınlarıyla bizleri mutlu edip keyiflendirme çabalarına kayıtsız kalmayan bazı firmalar, kendi sosyal medya hesaplarından sanatçılarla ortak konserler yapmaya başlamış.
Mesela Migros, birkaç sanatçıyla işbirliği yaparak konser serisi düzenliyor.
Menajer Mert Siliv’in organizatörlüğünde Murat Dalkılıç, Simge Sağın, Fatih Ürek gibi isimlerle konser serileri yapan firma, keyifli eğlencelere imza atıyor. Tebrikler Migros ailesi...
◊ Migros kanalında alaturka konser veren Fatih Ürek, buradan aldığı ücreti orkestra üyelerine paylaştırmış. İşlerin olmadığı bu dönemde ekibine sahip çıkmasını tebrik etmemek mümkün değil.
◊ Ebru Gündeş de bu zorlu günlerde senelerdir kendisiyle çalışan ekibini maaşa bağlamış.
Kimsenin mağdur olmaması için gerekeni yapmış Gündeş.
◊ Geçtiğimiz günlerde Karayiplerde mahsur kalan 10 Türk çalışana yardım etmek için kolları sıvayan Acun Ilıcalı, onları 10 Mayıs tarihinde Türkiye’ye getireceğini söylemiş.
Aralarında bulunan ve benim de çalışma arkadaşım olan Mertcan’ın numarasını Acun Ilıcalı’ya ilettiğimde kendisi hemen ertesi gün arayıp “Bayramda sizi ailelerinize kavuşturacağım” demiş.
Valla sana da kocaman alkış sevgili Ilıcalı.
Zor günlerde bir adada yarışma çekip, yarışmacılarının güvenliğini sağlığını kolluyorsun, üstüne de bunlarla ilgileniyorsun. Tebrikler.
Karantina çapkınlıkları
Eee karantina da olsa bizim playboy’larımız rahat durmuyor.
Geçen gün bir arkadaşım aradı.
Havadan sudan, koronadan konuşurken bombayı patlatıverdi.
Yakın bir erkek arkadaşının (adı bende saklı) öyle bir çapkınlık hikayesini anlattı ki, sizlerle paylaşmadan edemedim...
Yakışıklı, olgun, ‘kıdemli’ playboy’larmızdan, iki çocuk babası zengin işadamımız, malum karantina zamanlarını evde geçirirken çocuklarına minik bir köpek almış.
Normalde evcil hayvanlarla arası pek olmayan çapkın playboy’un imdadına da eve aldığı bu köpek yetişmiş. Nasıl mı?
Çıtır sevgilisiyle buluşamamaktan şikayetçi olan olgun abimiz, köpeği gezdirme bahanesiyle birkaç kere dışarı çıkmış.
Kız arkadaşına da Kalamış Marina’da duran teknesine gitmesini söylemiş. Anlayacağınız “Evde daraldım, köpekle tura çıkacağım” diye teknenin yolunu tutan işadamı, orada sevgilisiyle birkaç kere görüşmüş.
Arkadaşım “Neden kızın evine gitmiyorsun, daha yakın değil mi sana?” diye sorduğunda da “Köpeğin boynunda kaybolmasın diye GPS cihazı var, başka yere gidersem hanım yakalar. O yüzden en iyi yer teknem” demiş.
Valla ne diyeyim, bizim playboy’larda çareler tükenmez...
Örnek davranışlar
◊ Bu zor zamanlarda sanatçıların sosyal medya yayınlarıyla bizleri mutlu edip keyiflendirme çabalarına kayıtsız kalmayan bazı firmalar, kendi sosyal medya hesaplarından sanatçılarla ortak konserler yapmaya başlamış.
Mesela Migros, birkaç sanatçıyla işbirliği yaparak konser serisi düzenliyor.
Menajer Mert Siliv’in organizatörlüğünde Murat Dalkılıç, Simge Sağın, Fatih Ürek gibi isimlerle konser serileri yapan firma, keyifli eğlencelere imza atıyor. Tebrikler Migros ailesi...
◊ Migros kanalında alaturka konser veren Fatih Ürek, buradan aldığı ücreti orkestra üyelerine paylaştırmış. İşlerin olmadığı bu dönemde ekibine sahip çıkmasını tebrik etmemek mümkün değil.
◊ Ebru Gündeş de bu zorlu günlerde senelerdir kendisiyle çalışan ekibini maaşa bağlamış.
Kimsenin mağdur olmaması için gerekeni yapmış Gündeş.
◊ Geçtiğimiz günlerde Karayiplerde mahsur kalan 10 Türk çalışana yardım etmek için kolları sıvayan Acun Ilıcalı, onları 10 Mayıs tarihinde Türkiye’ye getireceğini söylemiş.
Aralarında bulunan ve benim de çalışma arkadaşım olan Mertcan’ın numarasını Acun Ilıcalı’ya ilettiğimde kendisi hemen ertesi gün arayıp “Bayramda sizi ailelerinize kavuşturacağım” demiş.
Valla sana da kocaman alkış sevgili Ilıcalı.
Zor günlerde bir adada yarışma çekip, yarışmacılarının güvenliğini sağlığını kolluyorsun, üstüne de bunlarla ilgileniyorsun. Tebrikler.