Gerekirse profilimi göster

Pandemiden dolayı çözümü ev partilerinde bulan eğlence düşkünleri, yakın arkadaşlarıyla evlerde toplanıp sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmeye başladı.
Dünyanın her yerinde partileyen ve son olarak İsrail’den İstanbul’a gelen genç bir tayfa da geçen hafta Baltalimanı’nda dışarıya kapalı bir parti organize etti. Bunu duyan yüksek takipçili parti düşkünü fenomen kızlarımızdan biri, partiye gitmek için her yolu denemiş.
Bütün gece aramadığı kimse kalmamış.
Ama İsrailli partici gençlik, aralarına kimseyi almak istememiş. O yüzden herkese “hayır” demişler. Fenomen kızımız, bir arkadaşının da partide olduğunu öğrenince hemen onu aramış, “hayır” yanıtını duyunca da sinirlenivermiş.
Arkadaşına “Benim kim olduğumdan bahset, hatta onu da boşver, Instagram profilimi göster gerekirse” demiş.
Yine de kabul görmeyen fenomenimiz, çareyi başka partiye gitmekte bulmuş.
Ne diyeyim “Her şeyi boş verip profilimi göster” demek bayağı iddialı olmuş...
Profil her kapıyı açmıyormuş demek millet, söyleyeyim size...
Yazın yükselen değeri
Özellikle sanatçılar için zorlu bir yaz ayıydı diyebilirim.
Normalde işten işe koşan sanatçılarımızın çoğu, bu yaz az işle sezonu bitirdi.
Hatta çoğu sahne bile yapmadı.
Ama senelerdir gece mekanlarında bizleri eğlendiren şarkıcı Alya, bu yaz işten işe koşturdu.
Bodrum-Çeşme hattında ve davetlerde tercih edilen Alya, yazın yükselen değeri oldu dense yeridir.
Yaz bitimi Murat Dalkılıç imzalı ilk single’ını çıkarmaya hazırlanan şarkıcı, hazırlamaya başladığı YouTube müzik programıyla da dijitale giriş yapmayı planlıyor.
Hadi bakalım, yolun açık olsun Alya. Bol şansların olsun...
Yeni bir mekanımız oldu
Bu sezon Türkbükü-Demirbük’te açılan Akfen Loft, sezona güzel bir giriş yaptı.
Hamdi Akın’ın yatırımcısı olduğu Akfen Loft, rezidansları ve beach kısmıyla tercih edilen mekanlar arasına girdi.
Bir de Loft Elia isminde çok şık bir restoranı bulunmakta.
Büyük açılış daveti yapmamasına rağmen ünü kulaktan kulağa yayılan mekan, kapalı gişe bir sezon geçirmiş.
Geçtiğimiz akşam mekandaki bir yemekte misafirler arasında Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz da varmış.
Hatta Cem Yılmaz o akşam orada olanlara 1 saatlik mini bir stand-up yapmış.
Loft Elia bir dahaki yaz sezona damga vuracağa benziyor.
Bu arada dip not: Menü her hafta değişiyor.
Yani “Geçen geldiğimde yediğim burrata neden yok?” diye sormayın, bir sonraki gidişinizde keçi peynirli tatlı patatesle değişmiş olabilir.
Top 5 şarkı listesi
Normalde sanatçılarımız her yaz peş peşe single’lar çıkarır ya da albüm yayınlardı. Ama bu yazı çoğu es geçti. Ben de size bu yaz sürekli dinlediğim 5 şarkıyı sıraladım:
1. Oğuzhan Koç – “Kendime Sardım”
2. Sezen Aksu – “Ben de Yoluma Giderim”
3. Sibel Can – “Takiptesin” (Yeni albümünden dilime dolananlardan.)
4. Murat Boz – “Kalben”
5. Zeynep Bastık – “Bir Daha”
Gerekirse profilimi göster
Pandemiden dolayı çözümü ev partilerinde bulan eğlence düşkünleri, yakın arkadaşlarıyla evlerde toplanıp sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmeye başladı.
Dünyanın her yerinde partileyen ve son olarak İsrail’den İstanbul’a gelen genç bir tayfa da geçen hafta Baltalimanı’nda dışarıya kapalı bir parti organize etti. Bunu duyan yüksek takipçili parti düşkünü fenomen kızlarımızdan biri, partiye gitmek için her yolu denemiş.
Bütün gece aramadığı kimse kalmamış.
Ama İsrailli partici gençlik, aralarına kimseyi almak istememiş. O yüzden herkese “hayır” demişler. Fenomen kızımız, bir arkadaşının da partide olduğunu öğrenince hemen onu aramış, “hayır” yanıtını duyunca da sinirlenivermiş.
Arkadaşına “Benim kim olduğumdan bahset, hatta onu da boşver, Instagram profilimi göster gerekirse” demiş.
Yine de kabul görmeyen fenomenimiz, çareyi başka partiye gitmekte bulmuş.
Ne diyeyim “Her şeyi boş verip profilimi göster” demek bayağı iddialı olmuş...
Profil her kapıyı açmıyormuş demek millet, söyleyeyim size...
Yazın yükselen değeri
Özellikle sanatçılar için zorlu bir yaz ayıydı diyebilirim.
Normalde işten işe koşan sanatçılarımızın çoğu, bu yaz az işle sezonu bitirdi.
Hatta çoğu sahne bile yapmadı.
Ama senelerdir gece mekanlarında bizleri eğlendiren şarkıcı Alya, bu yaz işten işe koşturdu.
Bodrum-Çeşme hattında ve davetlerde tercih edilen Alya, yazın yükselen değeri oldu dense yeridir.
Yaz bitimi Murat Dalkılıç imzalı ilk single’ını çıkarmaya hazırlanan şarkıcı, hazırlamaya başladığı YouTube müzik programıyla da dijitale giriş yapmayı planlıyor.
Hadi bakalım, yolun açık olsun Alya. Bol şansların olsun...
Yeni bir mekanımız oldu
Bu sezon Türkbükü-Demirbük’te açılan Akfen Loft, sezona güzel bir giriş yaptı.
Hamdi Akın’ın yatırımcısı olduğu Akfen Loft, rezidansları ve beach kısmıyla tercih edilen mekanlar arasına girdi.
Bir de Loft Elia isminde çok şık bir restoranı bulunmakta.
Büyük açılış daveti yapmamasına rağmen ünü kulaktan kulağa yayılan mekan, kapalı gişe bir sezon geçirmiş.
Geçtiğimiz akşam mekandaki bir yemekte misafirler arasında Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz da varmış.
Hatta Cem Yılmaz o akşam orada olanlara 1 saatlik mini bir stand-up yapmış.
Loft Elia bir dahaki yaz sezona damga vuracağa benziyor.
Bu arada dip not: Menü her hafta değişiyor.
Yani “Geçen geldiğimde yediğim burrata neden yok?” diye sormayın, bir sonraki gidişinizde keçi peynirli tatlı patatesle değişmiş olabilir.
Top 5 şarkı listesi
Normalde sanatçılarımız her yaz peş peşe single’lar çıkarır ya da albüm yayınlardı. Ama bu yazı çoğu es geçti. Ben de size bu yaz sürekli dinlediğim 5 şarkıyı sıraladım:
1. Oğuzhan Koç – “Kendime Sardım”
2. Sezen Aksu – “Ben de Yoluma Giderim”
3. Sibel Can – “Takiptesin” (Yeni albümünden dilime dolananlardan.)
4. Murat Boz – “Kalben”
5. Zeynep Bastık – “Bir Daha”