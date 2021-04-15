Dünyada neler oluyor?

En beğendiğim, en sevimli, en yakışıklı bulduğum oyunculardan biridir Kerem Bürsin.

‘Amerikan kafası’nın da en yakıştığı insandır.

Ama önceki gün yaptığı canlı yayında ağzını doldura doldura “Kafelere gidip maskelerini çıkaranlar, salaksınız!” demesini kendisine hiç mi hiç yakıştıramadım.

Tabii ki ünlü ve sevilen biri olarak takipçilerine mesajlar verip uyarılarda bulunabilirsin ama hakaret edemez, ağır ithamlarda bulunamazsın Keremcim.

Yetkililer halkı kibarca, kırmadan üzmeden uyarırken, bizlere de güzel bir üslupla mesajlar vermek yakışır.

Lütfen bozma çizgini ve üslubunu...

Rüzgâr gibi geçti

Gerek Miami’deki hayatı, gerek aşkı, gerekse Instagram paylaşımlarıyla herkesin radarındaki isim Şeyma Subaşı.

Hem çok seviliyor, hem kıskanılıyor hem de hiç sevilmiyor.