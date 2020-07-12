Sınırlarımız Genişleyecek, Petrol, 2021 VE ÇİP

Canım Okurlarım,
Bu soruyu her gün alıyorum.
Yalnız ilk başta şunu söylemek istiyorum:
Türkiye’nin toprakları kesinlikle genişleyecek!!!
Öncelikle tekrar söylüyorum! 2018 ve 2019 da yazdığım astrolojik öngörüm TÜRKİYE'NİN TOPRAKLARI VE SINIRLARI HATTA DENİZ SINIRLARI GENİŞLEYECEK! PETROL'Ü YA DA BAŞKA MADENLERİ KENDİ ÜLKEMİZ DE YA DA DIŞ ÜLKELERDE ÇIKARTACAĞIZ YA DA ONLARDAN HAK ALACAĞIZ!!! Bu 2022 Nisan öncesi görünebilir ama asıl 2023 sonrası!
Astrolojik olarak Türkiye sınırlarında 2022 Nisan öncesi etkisi başlayarak 2023 sonrası kesin olarak bir genişleme görüyorum. Bu sınır genişlemesi deniz sınırı genişlemesi ve aynı zamanda toprak sınırı genişlemesi ve başka ülkelerin bize kendi ülkelerinde toprak vermesi gibi farklı olasılıklar olabilir!
Bu arada Türkiye'nin sınırlarının genişleyeceğini astrolojik öngörü olarak yıl önce yine yazmıştım ve defalarca söyledim. Bunu yeni yazmıyorum!!!
Astrolojik öngörüm Türkiye Deniz'den veya topraktan Petrol 'ü veya yeraltı madenlerini Türkiye çıkartacak ya da başkasına çıkarttırıp hak alacak! Bunun pozitif yansıması 2023, 2024, 2025 yıllarına yansır ! Tabii dilerim daha öncede olur! 2022 Nisan öncesi ya da sonrasına bekliyorum!
2020 YAZ AYLARI
Bu yaz geçmişten gelen konularınızı çözmelisiniz! 2020 yaz aylarında herkes bütün geçmişten kalan konularını çözmeli, vermediği borçlarını vermeli, geçmişinde kalp kırıklığı yaşadığı kişilerden özür dilemeli ve barış imzalamalı, hiç düşman bırakmayacak şekilde herkes ile barış içinde olmak için emek harcamalısınız! Özellikle anne ve baba aynı zamanda ilişkiler, iş ve para konuları üstüne aile dizimi, terapi, psikolojik destek, psikoanaliz, psikoterapi, somatik terapi, düşünce gücü, olumlama ve pozitif düşünce gibi bütün alanlara yönelmeliniz! Bütün bunlara yoğun bir şekilde vakit ayırmanız ile beraber 2020 Aralık ayına çok daha sağlam, başarılı, mutlu ve bu süreçten hediyelerinizi alarak çıkabilirsiniz!
Temmuz sonu Venüs ikizlere geçmesi ile kadına yönelik konular gündemde daha yükselerek yer alacak! Çok bilinen ve ünlü isimler ile ilgili kadın ve kadınlardan dolayı şok edici haberler ortaya çıkacak! Kadın’a yönelik şiddet, ünlüler ve siyaset içinde taciz ve kadınlar dolayı olaylar, kadın hakları üstüne kanunlar ve kadın hakları ile ilgili kargaşa...
16 Temmuz astrolojik olarak biraz depresif bir etkisi var. 18, 19 ve 20 , 21 ve 22 Temmuz Satürn Yeni Ay döneminde depresyona kendini bırakmak yerine içindeki karanlığa destek alarak inmek ve kendinizi şifalandırmaya yönelmek en iyisi... Aynı zamanda hayatınızda her neler oluyor ise kabul etmek ve teslim olarak akışta farkındalığa yönelmelisiniz. Yani olanı, yapanı, yaptıranı, kendi hatalarınızı v.s.. kabul edin.... Hepsine: Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim... diye defalarca içinizden ve sesli olarak enerji değişine kadar yüzlerce ve binlerce kere söyleyin. Bu bir enerjisel ve bilinç altı tekniği o yüzden denemekten zarar gelmez. Size iyi geleceğini göreceksiniz. Unutmayın Söz Büyüdür! Söyledikleriniz hayatınızı değiştirir!
Haziran ve Temmuz 2020 dönemi tutulmalardan dolayı cinsel ayrımcılık, kadına şiddet, özgürlük mücadelesi ve gerçeklerin ortaya çıkması gibi birçok konuyu kendi içinde barındırıyor.
Sonuç olarak da bunu başımızı dönüp baktığımız her yönde görüyoruz.
OZAN GÜVEN KADINA ŞİDDET
Bir arkadaşımın doğum günü için dışarı çıktığımız bir gece... Sahnede çok beğendiğim bir müzik çaldığı an telefonum ile sahneyi çekerken bir anda ‘ULAN KAPAT ONU’ diye birisini bana bağırırken gördüm. Tahmin edeceğiniz üzere şu an bolca gündemde olan malum şahıstan başkası değildi. Zaten internete kendisi ile ilgili haberlere girdiğiniz zaman medya mensuplarına bağırırken ya da hakaret ederken bolca görüntüsü var. Bence toplum içindeki bu tarz insanlar mutlaka terapiye gitmeli. Hatta bu insanları toplumun içine barış ile kazandırmak için mecburi psikoterapi hatta 7 sene gibi uzun psikoanaliz süreçlerinden geçmeliler. Ozan Güven’e gelince bu dönemde daha çok öfkeye kapılmak ve insanlara kızmak yerine mutlaka içindeki öfkeden kurtulmaya yönelmeli...
HAVAİ FİŞEK YASAKLANMALI
Herkesin içinde dışından ve artık gözle görülür bir şekilde patlamalar ve yangınlar dolu içinden geçtiğimiz bu dönemde Havai Fişek fabrikasının patlaması hepimizi çok üzdü.
Yeri gelmişken bunu söylemeden edemeyeceğim. Bence havai fişek dünyanın en gereksiz ve saçma şeyinden başka bir şey değil! Havada hiç bir şeyden habersiz kuşların ölmesine yol açan adete ölüm saçan bir araçtan başka bir şey değil. Çocukluğumdan bu yana havai fişekten neden hoşlanırlar hiç bir zaman anlamamışımdır. Ayrıca bence kişilik haklarına saldırı içeriyor. Hamile, hasta veya evinde çocuğunu uyutmaya çalışan insanlar için birden duyulan patlama sesleri son derce travmatik olabilir. Havai Fişeklerin kesinlikle yasaklanmasından taraftarım. Ben milletvekili ya da bakan olsam yasaklanması için elimden geleni yapardım.
ASTROLOJİK ÇOK SORULAN SORULAR?
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?
Ben daha öncede söylediğim gibi büyük İstanbul depreminin bu sene olmasını beklemiyorum.
Lakin yine’de bir deprem ülkesinde yaşadığımız için benimde olduğu gibi kapımızın önünde deprem çantamız her zaman olmalı, evimizdeki her şeyi duvara sabitlemeli ve yaşadığımız yerin tüm kontrollerini yaptırmalı olduğumuz bölgenin topraklarını sağlam olduğundan özellikle kayalık bir bölgede yaşadığımızdan emin olmalıyız. Açıkçası daha önce ki İstanbul depreminde gördüğümüz üzere en çok denize yakın yerler tehlikeli olabiliyor. O yüzden eğer depremden bu kadar korkuyorsanız İstanbul’da doldurma ve kayalık yerleri uzmanlardan öğrenip ona göre daha güvenli bölgelerde yaşamayı seçebilirsiniz.
Yine de bilmiyorum bende İstanbul’da yaşadığım için ama bu dönem deprem olacağını öngörmüyorum. Yine de açıkçası 2020 ve 2021 yılları bol depremli bir dönem! Tabi şunu söylemekte fayda var. 2023 Ocak ve Şubat ayları öncesi ve sonrası Satürn vedik astrolojiye göre Oğlak’tan Kova’ya geçerken boşlukta kalacağı için Türkiye’de belki de Marmara bölgesi, Trakya hatta İstanbul’da çok büyük bir deprem olabilir. Lakin belkide sadece doğu bölgesinde bir deprem olup bu süreç bitebilir. O dönemi daha net bir şekilde inceleyerek yazacağım. Tabii açıkçası bu deprem süreçlerinden anladığımız Türkiye’de o kadar büyük deprem olmasına rağmen Muğla ve Ege gerçekten ilahi alem tarafından korunuyormuş ve kutsanmış gibi çok sağlam bir şekilde depremlerin içinden çıkıyor!
Çünkü çok basit açıklayacak olursam Satürn toprağı temsil ediyor ve Türkiye’nin Satürn’ü en yüksek noktada, 1999 depreminde Satürn vedik astrolojiye göre en düşük noktaya geldiği zaman deprem olmuştu tabi bu Satürn ‘ün düşük konumda olduğu sırada Türkiye’nin topraklarını etkileyen bir tutulma olduğu zaman deprem olduğu görünüyor. Bir daha böyle büyük bir deprem 2027 ile 2030 tarihleri arası görünüyor. Özellikle 2028 ve 2029 tarihlerini incelemek lazım lakin henüz oturup çok derinlemesine bir incelemede bulunmadım. İleri ki yıllarda hala astroloji ile ilgili yazıyor olursam mutlaka üstüne çalışıp sizler ile paylaşırım.
BİTCOİN NE OLACAK?
Daha önce Bitcoin ‘in hem düşüş hem çıkış tarihlerini tam olarak bildiğim için sayısız insandan sorular alıyorum. Bitcoin’in astroloji haritasına baktığımız zaman 2020 Temmuz başı ile yeni oluşum ve değişimlere gideceği kendisine bağlı yeni oluşum ve para birimlerini ortaya çıkarmaya başlayabileceği görünüyor. Önümüzdeki dönemde bitcoin resmi bir para birimi olarak dünya çapında kabul görebilir. Tabi bunun olması daha biraz daha zaman alacaktır. Lakin bitcoin için 13 Eylül 2020 ile 2020 Kasım sonu arasında çok büyük bir yükseliş yaşayabilir. Lakin asıl yükselişi 2022 ‘nin Nisanı ile 2023 Nisan arasında yaşayacağını astrolojik olarak düşünüyorum.
Bitcoin için en iyi tarih 13 Haziran 2022 ! Tabi 1 ay öncesi ve sonrası olan dönemde bu etki ortaya çıkabilir
Altın ve Dolar ile ilgili çok soru alıyorum bunun ile ilgili Ekonomi uzmanı Saadet Büyük ile instagram hesabımda yaptığımız igtv deki instagram videomuzu seyretmenizi çok tavsiye ediyorum.
EV FİYATLARI NE OLACAK?
2020 Temmuz ayının başından özellikle ortasından itibaren bütün dünyayı sonuç olarak da yazmak istemiyorum ama sizler anladınız... Çok büyük bir ekonomik tatsızlık görünüyor. Bu süreç ile birlikte Eylül ayına kadar ev fiyatlarında düşüş başlayacak ve Eylül ayının başına geldiğimiz zaman bu görünürken asıl 2020 Eylül sonu ile 2020 Aralık arası ülkemiz dışarıdan gelen para ile ilgili ciddi bir azalma meydana gelebilir. Finans ve ekonomik olarak Türkiye’nin 8. Evindeki Satürn’ün Eylül 2020 sonu ile Aralık 2020 arasındaki yalnız oluşu ciddi sorun ve tatsızlıklar meydana getirebilir. 2020 Aralık ayı adeta doğum sancısı gibi bir geçiş sürecini bize yaşatacak ve 2020 yılının son dönemi ile 2021 yılının ilk yarısı Türkiye’nin her anlamda yeni yönetimler ve yeni oluşumların yükselişe geçtiği eskiye dair çok sayıda şeyin bitişe geçtiği bir dönem olacak... Bazı şeyleri yazmak bazen zor olabilir lakin elimden geldiği kadar kimseyi kırmadan değişime bazen direnmemenin en iyisi olduğunu vurgulamadan geçemeyeceğim. Bu değişim son derece özgürlükçü ve rahatlatıcı bir değişim olacak 2022 Nisan sonrası ile asıl 2023 Ocak sonrasına kadar her ne kadar biraz sancılı olsa bir 2023 yılında mücadelelerin verilmesinin arkasından 2024 ve 2025 yılları Türkiye’nin altın çağı gibi olacak! Lakin zaten çok öncelerden 2016, 2017 ve 2018 yazılarımda paylaştığım üzere Türkiye 2023 yılı sonrası çok büyük bir yükselişe ilerleyecek! Özellikle ev almak istiyorsanız devamlı araştırın ve uygun fiyat bulduğunuz zaman alın! Lakin illa yeni ev alma hedefinden kendinizi özgürleştirin. Deprem sonrası yapılmış 20 , 19, 18 , 17 yıllık inanılmaz başarılı inşaatları olan sayısız yapı var. Bunun yanında fiyatları çok daha uygun olmasının yanında içi yapılı olmayan hatta kırıl dökük olan yerleri alıp içini kendiniz yaptırabilirsiniz. Benim tanıdığım 300 bin liralık evi alıp içine 70 bin harcayıp arkasından 700 bin liraya satan bir sürü insan var. Her zaman olduğu gibi çoğunluk hemen iki süs iki görüntüye beğenip alıyor. Halbuki kendisi alıp aynı şekilde kendisi de içine istediğini yaptırabilir. Özetle daha fazla para vermeyin. Son dönem bazı mimar arkadaşlarımdan öğrendiğim yeni inşaatlardan 1 milyon 500 bine ev alıp satacağı zaman 850 bin liradan satmak zorunda kalan arkadaşı olmuş. Özetle bazı ev fiyatları acımasızca şişirilerek satılıyor. İşin özeti devamlı araştırın ve uygun fiyata bulduğunuz an alın. 2020 ve 2021 yıllarında yapılacak en iyi yatırım ev ve toprak satın almak...
YENİ UĞURLU TARİH VE DÜĞÜN
Canım takipçilerimin bildiği üzere ben 2019 Eylül ayından bu yana 2020 yaz dönemi evlenmeyin dedim. O yüzden artık 2020 yaz dönemi için tarih isteyenlere cevap vermeyi bıraktım. Çünkü bir senedir açıklıyorum hala sabit fikirli bir şekilde 2020 yazında şunu yapacağım bunu yapacağım diye söylenen insanlara içimden ‘ufff yap da gör ne yapayım bazı insana anlatmak ile anlamıyor illa bir burnu sürtünecek ki rahat etsin...’ diye içimden geçiriyorum. Sanki yıllar ve aylar çuvala girdi. Neyse işin özeti 2020 yılı adına şu andan itibaren en uğurlu iyi, yeni başlangıçlar yapabileceğiniz, evlenebileceğiniz, şirket kurabileceğiniz ve her türlü tüm yeni başlangıçları yapabileceğiniz tarih 18 Kasım 2020 saat: 09:00, 15:00 ve 19:00 ... Bunu burada söylüyor bu konuyu da kapatıyorum.
2021 Yazını soracak olursanız yine gezegenler ters döneceği için evlenecekseniz 2020 Kasım sonu ya da aralık veya 2021 yılının ocak ve şubat aylarında evlenin bitsin...
FENERBAHÇE NE OLACAK?
Fenerbahçe ve tabi tüm futbol takımları ile ilgili söylediğim her şey çıkması ile beraber inanılmaz şekilde bu soruyu alıyorum.
Özellikle 11 Temmuz 2020 ile Fenerbahçe pozitif şeyler yaşamaya başlayacak lakin asıl 13 Eylül 2020 ile 2020 Aralık ayı arası Fenerbahçe yatırımlarından çok daha fazla kazanç elde edebilir, hisseleri artabilir ve büyük başarılar elde edebilir.
Ben Fenerbahçe takımlarının 2020 sonu ve 2021 başı çok büyük mutluluklar yaşayacağına ve belkide kimsenin beklemediği çok pozitif sonuçlar elde edeceğine inanıyorum.
Lakin asıl 2020 Eylül sonrası Fenerbahçe nefes almaya başlar... Tabi asıl pozitif etkiyi 15 Kasım 2020 sonrası Fenerbahçe yaşayacaktır!
Gel gelelim asıl konumuza:
2021 yılı daha kötümü olacak?
Şimdi bu sorunun cevabı aslında kime göre ve neye göre olarak değişir.
En iyisi ben size anlatayım siz karar verin!
Şu an yani 2020 Temmuz ayından 2023 Yılının şubat ayına kadar olan bütün dünya astrolojik olarak ekonomik olarak sıkıntılar yaşayabilir. Çin özellikle 2023 Mayıs ayına kadar çok kötü şeyler yaşayacak! Ben Çin’de birçok yeni virüsler çıkacağını, topraklarına saldırılar olacağını ve Çin’e ambargo uygulanacağına inanıyorum. Hatta bazı ülkeler Çin’in başarılarını durdurup, yatırımlarından gelen paralarına el koyabilir. Çin’in önümüzdeki dönem bazı ülkeler ile savaşa girebileceği ve çok ciddi güç kaybedeceği görünüyor. Aslında 2020 bir tür 3. Dünya savaşı ve başlangıcı... 2023 yılına kadar dünya birçok gerginlikler yaşayacak! 2023 yılının ocak ayından sonra daha çok rahatlayacak! Tabi 2023 Ocak ayında Satürn ev değiştireceği için 2023 Mart sonuna kadar biraz sarsıntı ve büyük değişimler olabilir lakin sonrasında 2023 Mayıs itibari ile bayağı rahatlar.
Asıl önemli olan 2020 Temmuz ayı ile 2022 Nisan arası devlet ve parti liderleri, belediye başkanları çok daha fazla plancı, mücadeleci, yönetici, ilişkileri ve halka karşı baskıcı ya da özgürlükleri kısıtlıyormuş gibi görünecek! Bu süreçte bütün dünya özgürlük mücadelesi vereceği için ciddi anlamda sıkıntılı olabilir.
Bizim ülkemizde birçok değişimler, iç ve dış mücadeleler görülebilir. Tabi aslında ben Türkiye’nin 2020 Eylül sonu itibari ile ekonomik olarak çok tatsız bir süreç yaşayacağını ve bu sürecin 2020 Kasım sonu ile 2021 Mayıs sonu arası birazcık rahatlarken 2021 Mayıs sonrası ekonomik olarak Türkiye’nin tekrar çok tatsız bir süreç yaşayacağını ve bu sürecin tam olarak değişimler ile birlikte yeni oluşum ve düzenlemeler sonrasında aynı zamanda ileride gelecek yeni kaynak, sınır genişlemesi, yeni kazanç alanları ve yönetimler ile 2023 Ocak sonrasında 2023 Mayıs ve sonrasında tam olarak meyvelerini vermeye başlaması ve 2024 ve 2025 yıllarında aslında Türkiye’ye dünyanın birbiri ile savaşması, Amerika, Rusya, Çin, Avrupa ve birçok ülkenin yaşayacakları kötü süreçler itibar kayıpları ve kendi dertleri ile uğraşmaktan İsrail’i rahatlatma mücadelesi ile ilgilenemeyeceklerinden dolayı Türkiye çok büyük bir yükseliş yaşayacak!!! Aynı anda Japonya, Kanada ve Kuzey İskandinavya ülkelerinden bazıları, İskoç’ya gibi bazı ülkeleri de olumlu yönde etkileyecek! Lakin Bu 2020 ve 2023 arasındaki süreçte herkes Brezilya, Meksika ve Güney Amerika ülkelerine üzülecek çünkü çok zor şeyler yaşayarak savaşlar, iç savaşlar, doğal afetler, deprem, tsunami ve hatta göktaşı düşmesine kadar olacak olaylar dünyayı şaşırtacak. Ben 2020 ve 2023 yılları arasından Orta doğu, Afrika ve birçok ülkeye meteorların düşeceğini astrolojik olarak öngörüyorum. Tabi aslında bütün bu süreçler insanların bilinçlenmesi farkındalıklarını yükseltmesi ve özgürlüklerine ilerlemeleri, doğru ile yanlışı ayırt edebilmeleri aslında sonunda doğru ya da yanlışın olmadığını sadece her şeyin bizim hepsinin ötesine geçebilmek ve bu dünya içindeki ilizyonlarımızdan özgürleşmemiz için kolektif bilincimizin yaratımları olduğunu görmemiz için... Tabii bu süreç biraz soğanın kabuğu misali adım adım çok uzun yıllar yüzyıllarda oluyor neyse ki adım adım bütün dünya daha özgürlükçü oluyor ve özgürlüğe ilerliyor! Dünyanın 2020 ile 2023 arası konusu özgürlük! Baskıcı yönetimler ile halkların mücadelesi ve insanlığın doğaya baskıcılığı ile eziyetine karşılık doğanın insanlığa verdiği özgürlük mücadelesi!!!
Corona Virüsü süreci vedik astrolojiye göre sürüngen laneti olarak geçiyor. Bence Çin ve dünya tam olarak anlamış gibi görünmüyor. O yüzden bu süreç yeni oluşumlar, yeni virüsler ile kendini gösterebilir. Corona 2021 Şubat sonrası bitebilir lakin o sırada bambaşka olaylar ortaya çıkabilir. Bambaşka virüs, savaş, ayaklanma, iç savaş ve bütün dünya’da ekonomik depresyon gibi sonuçlar doğururken bu aslında bir doğum sancısı gibi muhteşem bir yeni doğuşu ortaya çıkartacak! İnsanların yeniye geçmesi için bazen eskinin tam olarak çalışmayacak hale gelmesi gerekebiliyor!!!
Bu süreçten anladığımız Çin’in vegan olması en iyisi...
MERKÜR TERS DÖNÜŞÜ
Bütün iletişim ve teknoloji hayatımızda ciddi anlamda zorluk yaşamamıza neden olan Merkür ters dönüşü 13 Temmuz’da bitiyor ama tekrar eski hızına kavuşması ve olumlu etkisini başlatması 27 Temmuz’da başlıyor. Eğer çok önemli bir işiniz varsa 27 Temmuz haftasında başlayın veya imzalayın. Tabi 18 Kasım'a kadar bekleyebilme olasılığı varsa kesinlikle 18 Kasım’da başlatın veya imzalayın!
2020 Yılında karşımıza çıkacak konu başlıkları:
Yeni partiler
Futbol ve siyasi kuruluşların başkan değişimleri
Erken seçimler
Ekonomik depresyon
Depremler
Sınırda savaşlar
Terör olayları
Patlamalar
Ege ve Marmara, Karadeniz’de hortum ve seller
Doğu’da yıkıcı depremler
Ege, Trakya ve Marmara kısmında yıkıcı olmayan depremler
Türkiye’nin Güney kısımda toprak kayması
GENÇLERE SESLENİYORUM!
Genç nesil'in içinden geçtiğimiz bu ekonomik, psikolojik ve sistemsel olarak endişelerinin olduğu astrolojik olarak görünüyor. Lakin buradan hepinize sesleniyorum. 2023 yılının sonuna kadar yepyeni bir döneme doğacağız. Kendinizi çok özgür ve iyi hissedeceksiniz. Size anlamanız için şu kadar söyleyeyim: Türkiye’de 2023, 2024 ve 2025 yönetimleri ile 2030 yılına kadar cinsel yönelimlerin evlilikleri bile yasallaşacak! İsteyen istediğini desin veya yapsın dünya çok daha özgür ve yüksek bilinç bir döneme girdi... Teknolojinin yeni isimleri ve çok daha yüksek seviyeleri çıkacakken dünya artık yepyeni bir sürece ilerleyecek. Günümüzde doktor ve avukat gibi meslekler çok popülerken ileri ki yıllarda teknolojinin ilerlemesi ile doktor ya da avukatlık meslekleri olmayacak! Tabi çok daha uzun bir süreçten bahsediyorum. İnsanlara şu an sadece kadın ve erkek denilirken artık devletler nüfus kayıtlarına yeni cinsel isimler koyacaklar. Eğitimde keşfedilen yeni teknolojik öğrenim sistemleri ile çok daha hızlanacak! Özetle dünya daha iyi bir yere doğru gidiyor ama bazen değişim doğum sancısı şeklinde oluyor. Dünya insanlığın uyanması için elinden gelenin fazlasını yapıyor... Merak etmeyin istese veya istemese de uyanacaklar...
İNSANLARA ÇİP TAKILACAK MI? ÖLÜMSÜZLÜK
Çip konusuna gelirsek şu an ilk başta kesinlikle korkulan bir şey olarak bakılırken ileri yıllarda aslında bizim için son derece daha güvenli bir teknoloji halini alacak... Malum bildiğiniz üzere insanlar kötülük yapmaya çok meyilli... İnsanlar kimse görmediği zaman sanki Allah’ta görmüyormuş gibi düşünerek korkunç kötülükler yapabiliyor. Çocuklarımızın tecavüze uğramaması, öldürülmemesi, genç erkeklerimizi ve kızlarımızı rahatlıkla sokağa çıkarabilmemiz için belki bu durum şart! O yüzden insanların daha az acı çekmesi ve dünyayı daha güvenli bir yer olması adına kesinlikle ileri yıllarda teknoloji insanları daha yoğun takip edebilir bir hale gelecek... İleri ki yıllarda çip takılmanın ötesinde insanların bedenlerinin içinde birçok teknolojik araçlarda olacağını astrolojik olarak söyleyebilirim. Hatta öyle olacak ki bilgisayarlara bazı program ya da dosyaların yüklendiği gibi insanlarda istedikleri bilgileri kendilerine yükleyebilecek... Tabii bu noktada ölümsüzlüğün keşfedilmesi ileri yıllarda olabilir ama devletler bunun açıklanmasına izin verir mi bilemiyorum. Çünkü insanların ölmediği bir dünya kaynak ve yer açısından yeterli olmayabilir. Ancak bunun için ciddi kanunlar getirilerek çocuk yapma kısıtlaması ve okyanus üstü ile altında şehirler ve sonuç olarak da başka gezegen ve galaksilerde koloniler kurulabilir. Eninde sonunda bu teknolojiye geleceğiz. Bu sırada aydınlanan, toplu yükseliş yaşayan kitlelerde olacaktır.
Sonuç olarak gerçekte her şey daha iyiye doğru gidiyor sadece ışık arttıkça daha fazla gerçekleri görmeye ve bazı insanlar için gerçekleri görmek kendi sahte gerçekliklerinin yıkılması anlamına gelebiliyor.
Sevginin kaynağının gücü Türkiye’nin sevgi ve barış içinde ayrımsız, ötekileştirilme olmayan, zenginlik ve yüksek bilince hakim dünyanın en mutlu ilkelerinden daha mutlu bir ülke olmamızı sağlasın!!!
Sizi seven bir Can...
Sınırlarımız Genişleyecek, Petrol, 2021 VE ÇİP
2021 Yılı daha kötü mü olacak?
Canım Okurlarım,
Bu soruyu her gün alıyorum.
Yalnız ilk başta şunu söylemek istiyorum:
Türkiye’nin toprakları kesinlikle genişleyecek!!!
Öncelikle tekrar söylüyorum! 2018 ve 2019 da yazdığım astrolojik öngörüm TÜRKİYE'NİN TOPRAKLARI VE SINIRLARI HATTA DENİZ SINIRLARI GENİŞLEYECEK! PETROL'Ü YA DA BAŞKA MADENLERİ KENDİ ÜLKEMİZ DE YA DA DIŞ ÜLKELERDE ÇIKARTACAĞIZ YA DA ONLARDAN HAK ALACAĞIZ!!! Bu 2022 Nisan öncesi görünebilir ama asıl 2023 sonrası!
Astrolojik olarak Türkiye sınırlarında 2022 Nisan öncesi etkisi başlayarak 2023 sonrası kesin olarak bir genişleme görüyorum. Bu sınır genişlemesi deniz sınırı genişlemesi ve aynı zamanda toprak sınırı genişlemesi ve başka ülkelerin bize kendi ülkelerinde toprak vermesi gibi farklı olasılıklar olabilir!
Bu arada Türkiye'nin sınırlarının genişleyeceğini astrolojik öngörü olarak yıl önce yine yazmıştım ve defalarca söyledim. Bunu yeni yazmıyorum!!!
Astrolojik öngörüm Türkiye Deniz'den veya topraktan Petrol 'ü veya yeraltı madenlerini Türkiye çıkartacak ya da başkasına çıkarttırıp hak alacak! Bunun pozitif yansıması 2023, 2024, 2025 yıllarına yansır ! Tabii dilerim daha öncede olur! 2022 Nisan öncesi ya da sonrasına bekliyorum!
2020 YAZ AYLARI
Bu yaz geçmişten gelen konularınızı çözmelisiniz! 2020 yaz aylarında herkes bütün geçmişten kalan konularını çözmeli, vermediği borçlarını vermeli, geçmişinde kalp kırıklığı yaşadığı kişilerden özür dilemeli ve barış imzalamalı, hiç düşman bırakmayacak şekilde herkes ile barış içinde olmak için emek harcamalısınız! Özellikle anne ve baba aynı zamanda ilişkiler, iş ve para konuları üstüne aile dizimi, terapi, psikolojik destek, psikoanaliz, psikoterapi, somatik terapi, düşünce gücü, olumlama ve pozitif düşünce gibi bütün alanlara yönelmeliniz! Bütün bunlara yoğun bir şekilde vakit ayırmanız ile beraber 2020 Aralık ayına çok daha sağlam, başarılı, mutlu ve bu süreçten hediyelerinizi alarak çıkabilirsiniz!
Temmuz sonu Venüs ikizlere geçmesi ile kadına yönelik konular gündemde daha yükselerek yer alacak! Çok bilinen ve ünlü isimler ile ilgili kadın ve kadınlardan dolayı şok edici haberler ortaya çıkacak! Kadın’a yönelik şiddet, ünlüler ve siyaset içinde taciz ve kadınlar dolayı olaylar, kadın hakları üstüne kanunlar ve kadın hakları ile ilgili kargaşa...
16 Temmuz astrolojik olarak biraz depresif bir etkisi var. 18, 19 ve 20 , 21 ve 22 Temmuz Satürn Yeni Ay döneminde depresyona kendini bırakmak yerine içindeki karanlığa destek alarak inmek ve kendinizi şifalandırmaya yönelmek en iyisi... Aynı zamanda hayatınızda her neler oluyor ise kabul etmek ve teslim olarak akışta farkındalığa yönelmelisiniz. Yani olanı, yapanı, yaptıranı, kendi hatalarınızı v.s.. kabul edin.... Hepsine: Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim... diye defalarca içinizden ve sesli olarak enerji değişine kadar yüzlerce ve binlerce kere söyleyin. Bu bir enerjisel ve bilinç altı tekniği o yüzden denemekten zarar gelmez. Size iyi geleceğini göreceksiniz. Unutmayın Söz Büyüdür! Söyledikleriniz hayatınızı değiştirir!
Haziran ve Temmuz 2020 dönemi tutulmalardan dolayı cinsel ayrımcılık, kadına şiddet, özgürlük mücadelesi ve gerçeklerin ortaya çıkması gibi birçok konuyu kendi içinde barındırıyor.
Sonuç olarak da bunu başımızı dönüp baktığımız her yönde görüyoruz.
OZAN GÜVEN KADINA ŞİDDET
Bir arkadaşımın doğum günü için dışarı çıktığımız bir gece... Sahnede çok beğendiğim bir müzik çaldığı an telefonum ile sahneyi çekerken bir anda ‘ULAN KAPAT ONU’ diye birisini bana bağırırken gördüm. Tahmin edeceğiniz üzere şu an bolca gündemde olan malum şahıstan başkası değildi. Zaten internete kendisi ile ilgili haberlere girdiğiniz zaman medya mensuplarına bağırırken ya da hakaret ederken bolca görüntüsü var. Bence toplum içindeki bu tarz insanlar mutlaka terapiye gitmeli. Hatta bu insanları toplumun içine barış ile kazandırmak için mecburi psikoterapi hatta 7 sene gibi uzun psikoanaliz süreçlerinden geçmeliler. Ozan Güven’e gelince bu dönemde daha çok öfkeye kapılmak ve insanlara kızmak yerine mutlaka içindeki öfkeden kurtulmaya yönelmeli...
HAVAİ FİŞEK YASAKLANMALI
Herkesin içinde dışından ve artık gözle görülür bir şekilde patlamalar ve yangınlar dolu içinden geçtiğimiz bu dönemde Havai Fişek fabrikasının patlaması hepimizi çok üzdü.
Yeri gelmişken bunu söylemeden edemeyeceğim. Bence havai fişek dünyanın en gereksiz ve saçma şeyinden başka bir şey değil! Havada hiç bir şeyden habersiz kuşların ölmesine yol açan adete ölüm saçan bir araçtan başka bir şey değil. Çocukluğumdan bu yana havai fişekten neden hoşlanırlar hiç bir zaman anlamamışımdır. Ayrıca bence kişilik haklarına saldırı içeriyor. Hamile, hasta veya evinde çocuğunu uyutmaya çalışan insanlar için birden duyulan patlama sesleri son derce travmatik olabilir. Havai Fişeklerin kesinlikle yasaklanmasından taraftarım. Ben milletvekili ya da bakan olsam yasaklanması için elimden geleni yapardım.
ASTROLOJİK ÇOK SORULAN SORULAR?
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?
Ben daha öncede söylediğim gibi büyük İstanbul depreminin bu sene olmasını beklemiyorum.
Lakin yine’de bir deprem ülkesinde yaşadığımız için benimde olduğu gibi kapımızın önünde deprem çantamız her zaman olmalı, evimizdeki her şeyi duvara sabitlemeli ve yaşadığımız yerin tüm kontrollerini yaptırmalı olduğumuz bölgenin topraklarını sağlam olduğundan özellikle kayalık bir bölgede yaşadığımızdan emin olmalıyız. Açıkçası daha önce ki İstanbul depreminde gördüğümüz üzere en çok denize yakın yerler tehlikeli olabiliyor. O yüzden eğer depremden bu kadar korkuyorsanız İstanbul’da doldurma ve kayalık yerleri uzmanlardan öğrenip ona göre daha güvenli bölgelerde yaşamayı seçebilirsiniz.
Yine de bilmiyorum bende İstanbul’da yaşadığım için ama bu dönem deprem olacağını öngörmüyorum. Yine de açıkçası 2020 ve 2021 yılları bol depremli bir dönem! Tabi şunu söylemekte fayda var. 2023 Ocak ve Şubat ayları öncesi ve sonrası Satürn vedik astrolojiye göre Oğlak’tan Kova’ya geçerken boşlukta kalacağı için Türkiye’de belki de Marmara bölgesi, Trakya hatta İstanbul’da çok büyük bir deprem olabilir. Lakin belkide sadece doğu bölgesinde bir deprem olup bu süreç bitebilir. O dönemi daha net bir şekilde inceleyerek yazacağım. Tabii açıkçası bu deprem süreçlerinden anladığımız Türkiye’de o kadar büyük deprem olmasına rağmen Muğla ve Ege gerçekten ilahi alem tarafından korunuyormuş ve kutsanmış gibi çok sağlam bir şekilde depremlerin içinden çıkıyor!
Çünkü çok basit açıklayacak olursam Satürn toprağı temsil ediyor ve Türkiye’nin Satürn’ü en yüksek noktada, 1999 depreminde Satürn vedik astrolojiye göre en düşük noktaya geldiği zaman deprem olmuştu tabi bu Satürn ‘ün düşük konumda olduğu sırada Türkiye’nin topraklarını etkileyen bir tutulma olduğu zaman deprem olduğu görünüyor. Bir daha böyle büyük bir deprem 2027 ile 2030 tarihleri arası görünüyor. Özellikle 2028 ve 2029 tarihlerini incelemek lazım lakin henüz oturup çok derinlemesine bir incelemede bulunmadım. İleri ki yıllarda hala astroloji ile ilgili yazıyor olursam mutlaka üstüne çalışıp sizler ile paylaşırım.
BİTCOİN NE OLACAK?
Daha önce Bitcoin ‘in hem düşüş hem çıkış tarihlerini tam olarak bildiğim için sayısız insandan sorular alıyorum. Bitcoin’in astroloji haritasına baktığımız zaman 2020 Temmuz başı ile yeni oluşum ve değişimlere gideceği kendisine bağlı yeni oluşum ve para birimlerini ortaya çıkarmaya başlayabileceği görünüyor. Önümüzdeki dönemde bitcoin resmi bir para birimi olarak dünya çapında kabul görebilir. Tabi bunun olması daha biraz daha zaman alacaktır. Lakin bitcoin için 13 Eylül 2020 ile 2020 Kasım sonu arasında çok büyük bir yükseliş yaşayabilir. Lakin asıl yükselişi 2022 ‘nin Nisanı ile 2023 Nisan arasında yaşayacağını astrolojik olarak düşünüyorum.
Bitcoin için en iyi tarih 13 Haziran 2022 ! Tabi 1 ay öncesi ve sonrası olan dönemde bu etki ortaya çıkabilir
Altın ve Dolar ile ilgili çok soru alıyorum bunun ile ilgili Ekonomi uzmanı Saadet Büyük ile instagram hesabımda yaptığımız igtv deki instagram videomuzu seyretmenizi çok tavsiye ediyorum.
EV FİYATLARI NE OLACAK?
2020 Temmuz ayının başından özellikle ortasından itibaren bütün dünyayı sonuç olarak da yazmak istemiyorum ama sizler anladınız... Çok büyük bir ekonomik tatsızlık görünüyor. Bu süreç ile birlikte Eylül ayına kadar ev fiyatlarında düşüş başlayacak ve Eylül ayının başına geldiğimiz zaman bu görünürken asıl 2020 Eylül sonu ile 2020 Aralık arası ülkemiz dışarıdan gelen para ile ilgili ciddi bir azalma meydana gelebilir. Finans ve ekonomik olarak Türkiye’nin 8. Evindeki Satürn’ün Eylül 2020 sonu ile Aralık 2020 arasındaki yalnız oluşu ciddi sorun ve tatsızlıklar meydana getirebilir. 2020 Aralık ayı adeta doğum sancısı gibi bir geçiş sürecini bize yaşatacak ve 2020 yılının son dönemi ile 2021 yılının ilk yarısı Türkiye’nin her anlamda yeni yönetimler ve yeni oluşumların yükselişe geçtiği eskiye dair çok sayıda şeyin bitişe geçtiği bir dönem olacak... Bazı şeyleri yazmak bazen zor olabilir lakin elimden geldiği kadar kimseyi kırmadan değişime bazen direnmemenin en iyisi olduğunu vurgulamadan geçemeyeceğim. Bu değişim son derece özgürlükçü ve rahatlatıcı bir değişim olacak 2022 Nisan sonrası ile asıl 2023 Ocak sonrasına kadar her ne kadar biraz sancılı olsa bir 2023 yılında mücadelelerin verilmesinin arkasından 2024 ve 2025 yılları Türkiye’nin altın çağı gibi olacak! Lakin zaten çok öncelerden 2016, 2017 ve 2018 yazılarımda paylaştığım üzere Türkiye 2023 yılı sonrası çok büyük bir yükselişe ilerleyecek! Özellikle ev almak istiyorsanız devamlı araştırın ve uygun fiyat bulduğunuz zaman alın! Lakin illa yeni ev alma hedefinden kendinizi özgürleştirin. Deprem sonrası yapılmış 20 , 19, 18 , 17 yıllık inanılmaz başarılı inşaatları olan sayısız yapı var. Bunun yanında fiyatları çok daha uygun olmasının yanında içi yapılı olmayan hatta kırıl dökük olan yerleri alıp içini kendiniz yaptırabilirsiniz. Benim tanıdığım 300 bin liralık evi alıp içine 70 bin harcayıp arkasından 700 bin liraya satan bir sürü insan var. Her zaman olduğu gibi çoğunluk hemen iki süs iki görüntüye beğenip alıyor. Halbuki kendisi alıp aynı şekilde kendisi de içine istediğini yaptırabilir. Özetle daha fazla para vermeyin. Son dönem bazı mimar arkadaşlarımdan öğrendiğim yeni inşaatlardan 1 milyon 500 bine ev alıp satacağı zaman 850 bin liradan satmak zorunda kalan arkadaşı olmuş. Özetle bazı ev fiyatları acımasızca şişirilerek satılıyor. İşin özeti devamlı araştırın ve uygun fiyata bulduğunuz an alın. 2020 ve 2021 yıllarında yapılacak en iyi yatırım ev ve toprak satın almak...
YENİ UĞURLU TARİH VE DÜĞÜN
Canım takipçilerimin bildiği üzere ben 2019 Eylül ayından bu yana 2020 yaz dönemi evlenmeyin dedim. O yüzden artık 2020 yaz dönemi için tarih isteyenlere cevap vermeyi bıraktım. Çünkü bir senedir açıklıyorum hala sabit fikirli bir şekilde 2020 yazında şunu yapacağım bunu yapacağım diye söylenen insanlara içimden ‘ufff yap da gör ne yapayım bazı insana anlatmak ile anlamıyor illa bir burnu sürtünecek ki rahat etsin...’ diye içimden geçiriyorum. Sanki yıllar ve aylar çuvala girdi. Neyse işin özeti 2020 yılı adına şu andan itibaren en uğurlu iyi, yeni başlangıçlar yapabileceğiniz, evlenebileceğiniz, şirket kurabileceğiniz ve her türlü tüm yeni başlangıçları yapabileceğiniz tarih 18 Kasım 2020 saat: 09:00, 15:00 ve 19:00 ... Bunu burada söylüyor bu konuyu da kapatıyorum.
2021 Yazını soracak olursanız yine gezegenler ters döneceği için evlenecekseniz 2020 Kasım sonu ya da aralık veya 2021 yılının ocak ve şubat aylarında evlenin bitsin...
FENERBAHÇE NE OLACAK?
Fenerbahçe ve tabi tüm futbol takımları ile ilgili söylediğim her şey çıkması ile beraber inanılmaz şekilde bu soruyu alıyorum.
Özellikle 11 Temmuz 2020 ile Fenerbahçe pozitif şeyler yaşamaya başlayacak lakin asıl 13 Eylül 2020 ile 2020 Aralık ayı arası Fenerbahçe yatırımlarından çok daha fazla kazanç elde edebilir, hisseleri artabilir ve büyük başarılar elde edebilir.
Ben Fenerbahçe takımlarının 2020 sonu ve 2021 başı çok büyük mutluluklar yaşayacağına ve belkide kimsenin beklemediği çok pozitif sonuçlar elde edeceğine inanıyorum.
Lakin asıl 2020 Eylül sonrası Fenerbahçe nefes almaya başlar... Tabi asıl pozitif etkiyi 15 Kasım 2020 sonrası Fenerbahçe yaşayacaktır!
Gel gelelim asıl konumuza:
2021 yılı daha kötümü olacak?
Şimdi bu sorunun cevabı aslında kime göre ve neye göre olarak değişir.
En iyisi ben size anlatayım siz karar verin!
Şu an yani 2020 Temmuz ayından 2023 Yılının şubat ayına kadar olan bütün dünya astrolojik olarak ekonomik olarak sıkıntılar yaşayabilir. Çin özellikle 2023 Mayıs ayına kadar çok kötü şeyler yaşayacak! Ben Çin’de birçok yeni virüsler çıkacağını, topraklarına saldırılar olacağını ve Çin’e ambargo uygulanacağına inanıyorum. Hatta bazı ülkeler Çin’in başarılarını durdurup, yatırımlarından gelen paralarına el koyabilir. Çin’in önümüzdeki dönem bazı ülkeler ile savaşa girebileceği ve çok ciddi güç kaybedeceği görünüyor. Aslında 2020 bir tür 3. Dünya savaşı ve başlangıcı... 2023 yılına kadar dünya birçok gerginlikler yaşayacak! 2023 yılının ocak ayından sonra daha çok rahatlayacak! Tabi 2023 Ocak ayında Satürn ev değiştireceği için 2023 Mart sonuna kadar biraz sarsıntı ve büyük değişimler olabilir lakin sonrasında 2023 Mayıs itibari ile bayağı rahatlar.
Asıl önemli olan 2020 Temmuz ayı ile 2022 Nisan arası devlet ve parti liderleri, belediye başkanları çok daha fazla plancı, mücadeleci, yönetici, ilişkileri ve halka karşı baskıcı ya da özgürlükleri kısıtlıyormuş gibi görünecek! Bu süreçte bütün dünya özgürlük mücadelesi vereceği için ciddi anlamda sıkıntılı olabilir.
Bizim ülkemizde birçok değişimler, iç ve dış mücadeleler görülebilir. Tabi aslında ben Türkiye’nin 2020 Eylül sonu itibari ile ekonomik olarak çok tatsız bir süreç yaşayacağını ve bu sürecin 2020 Kasım sonu ile 2021 Mayıs sonu arası birazcık rahatlarken 2021 Mayıs sonrası ekonomik olarak Türkiye’nin tekrar çok tatsız bir süreç yaşayacağını ve bu sürecin tam olarak değişimler ile birlikte yeni oluşum ve düzenlemeler sonrasında aynı zamanda ileride gelecek yeni kaynak, sınır genişlemesi, yeni kazanç alanları ve yönetimler ile 2023 Ocak sonrasında 2023 Mayıs ve sonrasında tam olarak meyvelerini vermeye başlaması ve 2024 ve 2025 yıllarında aslında Türkiye’ye dünyanın birbiri ile savaşması, Amerika, Rusya, Çin, Avrupa ve birçok ülkenin yaşayacakları kötü süreçler itibar kayıpları ve kendi dertleri ile uğraşmaktan İsrail’i rahatlatma mücadelesi ile ilgilenemeyeceklerinden dolayı Türkiye çok büyük bir yükseliş yaşayacak!!! Aynı anda Japonya, Kanada ve Kuzey İskandinavya ülkelerinden bazıları, İskoç’ya gibi bazı ülkeleri de olumlu yönde etkileyecek! Lakin Bu 2020 ve 2023 arasındaki süreçte herkes Brezilya, Meksika ve Güney Amerika ülkelerine üzülecek çünkü çok zor şeyler yaşayarak savaşlar, iç savaşlar, doğal afetler, deprem, tsunami ve hatta göktaşı düşmesine kadar olacak olaylar dünyayı şaşırtacak. Ben 2020 ve 2023 yılları arasından Orta doğu, Afrika ve birçok ülkeye meteorların düşeceğini astrolojik olarak öngörüyorum. Tabi aslında bütün bu süreçler insanların bilinçlenmesi farkındalıklarını yükseltmesi ve özgürlüklerine ilerlemeleri, doğru ile yanlışı ayırt edebilmeleri aslında sonunda doğru ya da yanlışın olmadığını sadece her şeyin bizim hepsinin ötesine geçebilmek ve bu dünya içindeki ilizyonlarımızdan özgürleşmemiz için kolektif bilincimizin yaratımları olduğunu görmemiz için... Tabii bu süreç biraz soğanın kabuğu misali adım adım çok uzun yıllar yüzyıllarda oluyor neyse ki adım adım bütün dünya daha özgürlükçü oluyor ve özgürlüğe ilerliyor! Dünyanın 2020 ile 2023 arası konusu özgürlük! Baskıcı yönetimler ile halkların mücadelesi ve insanlığın doğaya baskıcılığı ile eziyetine karşılık doğanın insanlığa verdiği özgürlük mücadelesi!!!
Corona Virüsü süreci vedik astrolojiye göre sürüngen laneti olarak geçiyor. Bence Çin ve dünya tam olarak anlamış gibi görünmüyor. O yüzden bu süreç yeni oluşumlar, yeni virüsler ile kendini gösterebilir. Corona 2021 Şubat sonrası bitebilir lakin o sırada bambaşka olaylar ortaya çıkabilir. Bambaşka virüs, savaş, ayaklanma, iç savaş ve bütün dünya’da ekonomik depresyon gibi sonuçlar doğururken bu aslında bir doğum sancısı gibi muhteşem bir yeni doğuşu ortaya çıkartacak! İnsanların yeniye geçmesi için bazen eskinin tam olarak çalışmayacak hale gelmesi gerekebiliyor!!!
Bu süreçten anladığımız Çin’in vegan olması en iyisi...
MERKÜR TERS DÖNÜŞÜ
Bütün iletişim ve teknoloji hayatımızda ciddi anlamda zorluk yaşamamıza neden olan Merkür ters dönüşü 13 Temmuz’da bitiyor ama tekrar eski hızına kavuşması ve olumlu etkisini başlatması 27 Temmuz’da başlıyor. Eğer çok önemli bir işiniz varsa 27 Temmuz haftasında başlayın veya imzalayın. Tabi 18 Kasım'a kadar bekleyebilme olasılığı varsa kesinlikle 18 Kasım’da başlatın veya imzalayın!
2020 Yılında karşımıza çıkacak konu başlıkları:
Yeni partiler
Futbol ve siyasi kuruluşların başkan değişimleri
Erken seçimler
Ekonomik depresyon
Depremler
Sınırda savaşlar
Terör olayları
Patlamalar
Ege ve Marmara, Karadeniz’de hortum ve seller
Doğu’da yıkıcı depremler
Ege, Trakya ve Marmara kısmında yıkıcı olmayan depremler
Türkiye’nin Güney kısımda toprak kayması
GENÇLERE SESLENİYORUM!
Genç nesil'in içinden geçtiğimiz bu ekonomik, psikolojik ve sistemsel olarak endişelerinin olduğu astrolojik olarak görünüyor. Lakin buradan hepinize sesleniyorum. 2023 yılının sonuna kadar yepyeni bir döneme doğacağız. Kendinizi çok özgür ve iyi hissedeceksiniz. Size anlamanız için şu kadar söyleyeyim: Türkiye’de 2023, 2024 ve 2025 yönetimleri ile 2030 yılına kadar cinsel yönelimlerin evlilikleri bile yasallaşacak! İsteyen istediğini desin veya yapsın dünya çok daha özgür ve yüksek bilinç bir döneme girdi... Teknolojinin yeni isimleri ve çok daha yüksek seviyeleri çıkacakken dünya artık yepyeni bir sürece ilerleyecek. Günümüzde doktor ve avukat gibi meslekler çok popülerken ileri ki yıllarda teknolojinin ilerlemesi ile doktor ya da avukatlık meslekleri olmayacak! Tabi çok daha uzun bir süreçten bahsediyorum. İnsanlara şu an sadece kadın ve erkek denilirken artık devletler nüfus kayıtlarına yeni cinsel isimler koyacaklar. Eğitimde keşfedilen yeni teknolojik öğrenim sistemleri ile çok daha hızlanacak! Özetle dünya daha iyi bir yere doğru gidiyor ama bazen değişim doğum sancısı şeklinde oluyor. Dünya insanlığın uyanması için elinden gelenin fazlasını yapıyor... Merak etmeyin istese veya istemese de uyanacaklar...
İNSANLARA ÇİP TAKILACAK MI? ÖLÜMSÜZLÜK
Çip konusuna gelirsek şu an ilk başta kesinlikle korkulan bir şey olarak bakılırken ileri yıllarda aslında bizim için son derece daha güvenli bir teknoloji halini alacak... Malum bildiğiniz üzere insanlar kötülük yapmaya çok meyilli... İnsanlar kimse görmediği zaman sanki Allah’ta görmüyormuş gibi düşünerek korkunç kötülükler yapabiliyor. Çocuklarımızın tecavüze uğramaması, öldürülmemesi, genç erkeklerimizi ve kızlarımızı rahatlıkla sokağa çıkarabilmemiz için belki bu durum şart! O yüzden insanların daha az acı çekmesi ve dünyayı daha güvenli bir yer olması adına kesinlikle ileri yıllarda teknoloji insanları daha yoğun takip edebilir bir hale gelecek... İleri ki yıllarda çip takılmanın ötesinde insanların bedenlerinin içinde birçok teknolojik araçlarda olacağını astrolojik olarak söyleyebilirim. Hatta öyle olacak ki bilgisayarlara bazı program ya da dosyaların yüklendiği gibi insanlarda istedikleri bilgileri kendilerine yükleyebilecek... Tabii bu noktada ölümsüzlüğün keşfedilmesi ileri yıllarda olabilir ama devletler bunun açıklanmasına izin verir mi bilemiyorum. Çünkü insanların ölmediği bir dünya kaynak ve yer açısından yeterli olmayabilir. Ancak bunun için ciddi kanunlar getirilerek çocuk yapma kısıtlaması ve okyanus üstü ile altında şehirler ve sonuç olarak da başka gezegen ve galaksilerde koloniler kurulabilir. Eninde sonunda bu teknolojiye geleceğiz. Bu sırada aydınlanan, toplu yükseliş yaşayan kitlelerde olacaktır.
Sonuç olarak gerçekte her şey daha iyiye doğru gidiyor sadece ışık arttıkça daha fazla gerçekleri görmeye ve bazı insanlar için gerçekleri görmek kendi sahte gerçekliklerinin yıkılması anlamına gelebiliyor.
Sevginin kaynağının gücü Türkiye’nin sevgi ve barış içinde ayrımsız, ötekileştirilme olmayan, zenginlik ve yüksek bilince hakim dünyanın en mutlu ilkelerinden daha mutlu bir ülke olmamızı sağlasın!!!
Sizi seven bir Can...