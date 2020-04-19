Sağlığınızın ritmi Matrix Terapisi

TÜM hücrelerimiz yaşamımız boyunca ritmik bir titreşim halindedir.
Matrix Ritim Terapisi bu gerçekten yola çıkar. Hücrelerin ritmik titreşimleri mikroskopla incelendiği zaman kısmen senkron olarak titreştiği ve tüm yaşam boyunca devam eden kooperasyon halindeki ritimlerin ortaya çıktığı gözlenir. Herhangi bir hastalıkla birlikte, ritimlere bağlı bulunan metabolik süreçlerin değişikliğe uğraması hatta kaybolmaları halinde Matrix Ritim Terapisi’nin, bunları tekrar aktive edip kendi sağlıklı ritimlerine kavuşturduğunu söyleyen Doç. Dr. Mustafa Erşin anlattı;
15 YILDIR TÜRKİYE’DE
“Matrix Ritim Terapisi Almanyada Erlangen Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ulrich Randoll tarafından hücre biyolojisi alanında yapılan bilimsel araştırmaların sonucunda geliştirilmiştir. İskelet kaslarının ve sinir sistemimizin kendilerine özgü fizyolojik titreşimlerini, özel bir mekano-manyetik rezonatörle harekete geçirip tekrar dengeler. Matrix adında bir alet ile ritmik mikro esnetme yoluyla hücrebiyolojisi bazında etki ederek, tüm hücre yenilenmesinin ve hücresel bazdaki iyileşmenin bağlı olduğu hücresel mikro süreçleri tekrar dengelemektedir. Dünyada 20 yıldır uygulanan frekans terapileri başlığı altında çok eskilere dayanan bu tedavi yöntemi Türkiye’de de 15 yıldır uygulanmaktadır. Başlangıçta özellikle kırık iyileşmesi, yara iyileşmesi konularında kullanılmaya başlanmış ve iyileşmeyen yaraların iyileşmeyen kırıkların iyileşmesini hızlandırmak için uygulanmıştır.
HANGİ TÜR HASTALIKLARDA
Hücresel olarak canlanma yaptığımız sistemin kendi rejenerasyon sistemi veya başta bağışıklık sistemi olmak üzere dolaşım sistemi sinir sisteminin dengelenmesiyle her türlü hastalıkta kullanıyoruz. Hatta sağlıklı insanların bile günlük hayatta yorgunluklarını gidermek için kullanılabilecek bir yöntem.
Kas ve kemik iskelet sisteminde oluşan ağrıların giderilmesi oradaki beslenme bozukluklarına bağlı oluşan yaraların iyileşmesi veya kırıkların iyileşmesinde kullanıyoruz. Ağrı giderici özelliği, hayat konforunun artırılması, spazmların çözülmesi, yani romatizmal hastalıkların çoğunda görülen semptomların azaltılmasını sağlar. Ağrılı bölgeye bu sistemi uyguladığınızda ağrıyı direk olarak gideren bir yöntem olarak ortaya çıkıyor. Ama bu yöntem hiçbir zaman ağrının üzerini örterek veya ağrı kesiciler gibi hissetmemeyi sağlayarak değil, ağrıya sebep olan olayların çözülmesini sağlıyor. Ağrının giderilmesi hücrelerin içinde biriken atık maddelerin atılmasıyla sağlanır. Direk etki alanları romatizmal hastalıklarda oluşan ağrılardan başlayarak akut, gelişmiş tramvatik ağrılara veya yara iyileşmesine bağlı sızlama, yanma cinsindeki ağrılara kadar uzanıyor.”
Sağlığınızın ritmi Matrix Terapisi
TÜM hücrelerimiz yaşamımız boyunca ritmik bir titreşim halindedir.
Matrix Ritim Terapisi bu gerçekten yola çıkar. Hücrelerin ritmik titreşimleri mikroskopla incelendiği zaman kısmen senkron olarak titreştiği ve tüm yaşam boyunca devam eden kooperasyon halindeki ritimlerin ortaya çıktığı gözlenir. Herhangi bir hastalıkla birlikte, ritimlere bağlı bulunan metabolik süreçlerin değişikliğe uğraması hatta kaybolmaları halinde Matrix Ritim Terapisi’nin, bunları tekrar aktive edip kendi sağlıklı ritimlerine kavuşturduğunu söyleyen Doç. Dr. Mustafa Erşin anlattı;
15 YILDIR TÜRKİYE’DE
“Matrix Ritim Terapisi Almanyada Erlangen Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ulrich Randoll tarafından hücre biyolojisi alanında yapılan bilimsel araştırmaların sonucunda geliştirilmiştir. İskelet kaslarının ve sinir sistemimizin kendilerine özgü fizyolojik titreşimlerini, özel bir mekano-manyetik rezonatörle harekete geçirip tekrar dengeler. Matrix adında bir alet ile ritmik mikro esnetme yoluyla hücrebiyolojisi bazında etki ederek, tüm hücre yenilenmesinin ve hücresel bazdaki iyileşmenin bağlı olduğu hücresel mikro süreçleri tekrar dengelemektedir. Dünyada 20 yıldır uygulanan frekans terapileri başlığı altında çok eskilere dayanan bu tedavi yöntemi Türkiye’de de 15 yıldır uygulanmaktadır. Başlangıçta özellikle kırık iyileşmesi, yara iyileşmesi konularında kullanılmaya başlanmış ve iyileşmeyen yaraların iyileşmeyen kırıkların iyileşmesini hızlandırmak için uygulanmıştır.
HANGİ TÜR HASTALIKLARDA
Hücresel olarak canlanma yaptığımız sistemin kendi rejenerasyon sistemi veya başta bağışıklık sistemi olmak üzere dolaşım sistemi sinir sisteminin dengelenmesiyle her türlü hastalıkta kullanıyoruz. Hatta sağlıklı insanların bile günlük hayatta yorgunluklarını gidermek için kullanılabilecek bir yöntem.
Kas ve kemik iskelet sisteminde oluşan ağrıların giderilmesi oradaki beslenme bozukluklarına bağlı oluşan yaraların iyileşmesi veya kırıkların iyileşmesinde kullanıyoruz. Ağrı giderici özelliği, hayat konforunun artırılması, spazmların çözülmesi, yani romatizmal hastalıkların çoğunda görülen semptomların azaltılmasını sağlar. Ağrılı bölgeye bu sistemi uyguladığınızda ağrıyı direk olarak gideren bir yöntem olarak ortaya çıkıyor. Ama bu yöntem hiçbir zaman ağrının üzerini örterek veya ağrı kesiciler gibi hissetmemeyi sağlayarak değil, ağrıya sebep olan olayların çözülmesini sağlıyor. Ağrının giderilmesi hücrelerin içinde biriken atık maddelerin atılmasıyla sağlanır. Direk etki alanları romatizmal hastalıklarda oluşan ağrılardan başlayarak akut, gelişmiş tramvatik ağrılara veya yara iyileşmesine bağlı sızlama, yanma cinsindeki ağrılara kadar uzanıyor.”