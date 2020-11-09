Osteoporozdan korunmak için 5 önlem

OSTEOPOROZ ilerleyen yaşlarda sık rastlanan sağlık problemlerinden biri.
Vücudumuzdaki kemiklerin sertliklerinin azalıp kalitelerinin bozulması sonucunda daha zayıf ve kırılabilir hale gelmeleriyle ortaya çıkar. Tüm iskeletimizi etkileyen sistemik bir hastalıktır. Osteoporoz ortalama yaşam süresinin uzaması ve yaşlı nüfusun artmasıyla günümüzde en sık görülen hastalıklardan biri haline geldi. Bu yazımızda, “Osteoporoz nedir ve niçin bu kadar günceldir?” sorusunun yanıtını arayacağız.
KADINLARIN KORKULU RÜYASI
Bu konuda uzman bilgisini bizimle paylaşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortapedi Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Aktuğlu, osteoporozun özellikle menopoz çağı kadınlarının korkulu rüyası haline geldiğini ancak bunun biraz da gereğinden çok büyütüldüğünü savunuyor. Bu rahatsızlığın menopoz döneminde arttığının doğru olduğunu ancak bunun her kadında ağır bir osteoporozun çıkacağı anlamına gelmediğini belirten Prof. Dr. Aktuğlu, risk erken belirlenirse koruyucu ve tedavi edici yöntemlerin de erken uygulanabileceğini kaydetti.
Prof. Dr. Kemal Aktuğlu, “Osteoporoz, düşük kemik kütlesi ve kemik mikromimarisinde bozulma sonucu kemik kırıkganlığında ve kırığa yatkınlıkta artışla karakterize sistemik bir iskelet sistemi hastalığıdır” diyerek, bu rahatsızlığın günümüzde artan yaşlı nüfusla birlikte arttığını, kırık tedavisi açısından bakıldığında ortopedi kliniğinde yatakların önemli bir kısmında osteoporotic kalça kırıklı hastaların yattığını dile getirdi.
KEMİK DANSİMETRESİ YAPTIRIN
Kemik dansimetresinin herkes tarafından yaptırılmaması gerektiğini, hekimin gerekli göreceği özel durumlar dışında menopoz sonrasında 10’uncu yılda yapılmasının uygun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aktuğlu, cihaz farklılıklarının da yanıltıcı olabileceğini, hep aynı cihazla yapılmasının daha doğru olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kemal Aktuğlu, osteoporozun bel ve sırt ağrıları, boy kısalması, kamburlaşma, takma dişlerde uyumsuzluk, halsizlik gibi belirtiler gösterdiğini ifade ederek, osteoporozu önlemek için beslenme ve harekete büyük önem düştüğünü, güneş ışığı ile D vitamininin aktive edilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.
6 KAT DAHA FAZLA ETKİLİYOR
Yaşlılardaki kırıkların yüzde 85’inin osteoporoz nedeniyle oluştuğunu, günlük kalsiyum alımını 1 gram üzerinde tutmak gerektiğini paylaşan Prof. Dr. Aktuğlu, endokrinoloji, kadın doğum, ortopedi, fizik tedavi bölümlerinin osteoporozla ilgilendiğini, tedavide kalsiyum ve D vitamin takviyesinin kullanıldığını bildirdi. Tip 1 osteoporozun kadınları erkeklerden 6 kat daha fazla etkilediğini ve 30 yaşında maksimuma ulaşan kemik yoğunluğunun bu yaştan sonra yılda yaklaşık yüzde 0.5’lik kemik kaybı başladığını söyleyen Prof. Dr. Kemal Aktuğlu, çocukluk ve gençlik çağında güçlü kemik oluşumunun önemine dikkat çekti, 5 önlemi ise şöyle sıraladı:
1. Kalsiyum ve D vitamini yönünden zengin bir beslenme biçimi.
2. Ağırlık kaldırma ve dayanıklılık egzersizleri.
3. Sigarasız ve az alkolun tüketildiği sağlıklı bir yaşam biçimi.
4. Doktorunuza sağlıklı kemikler için danışma.
5. Kemik yoğunluğu testi ve gerektiğinde ilaç kullanımı.
Prof. Dr. Aktuğlu, “Osteoporozdan korunmak çok önemli. Çünkü bir kez kemiğin sağlıklı yapısı ve sağlıklı kemik dokusu bozulduktan sonra geri getirmek mümkün değil” diyerek, sözlerini sonlandırdı.
Osteoporozdan korunmak için 5 önlem
OSTEOPOROZ ilerleyen yaşlarda sık rastlanan sağlık problemlerinden biri.
Vücudumuzdaki kemiklerin sertliklerinin azalıp kalitelerinin bozulması sonucunda daha zayıf ve kırılabilir hale gelmeleriyle ortaya çıkar. Tüm iskeletimizi etkileyen sistemik bir hastalıktır. Osteoporoz ortalama yaşam süresinin uzaması ve yaşlı nüfusun artmasıyla günümüzde en sık görülen hastalıklardan biri haline geldi. Bu yazımızda, “Osteoporoz nedir ve niçin bu kadar günceldir?” sorusunun yanıtını arayacağız.
KADINLARIN KORKULU RÜYASI
Bu konuda uzman bilgisini bizimle paylaşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortapedi Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Aktuğlu, osteoporozun özellikle menopoz çağı kadınlarının korkulu rüyası haline geldiğini ancak bunun biraz da gereğinden çok büyütüldüğünü savunuyor. Bu rahatsızlığın menopoz döneminde arttığının doğru olduğunu ancak bunun her kadında ağır bir osteoporozun çıkacağı anlamına gelmediğini belirten Prof. Dr. Aktuğlu, risk erken belirlenirse koruyucu ve tedavi edici yöntemlerin de erken uygulanabileceğini kaydetti.
Prof. Dr. Kemal Aktuğlu, “Osteoporoz, düşük kemik kütlesi ve kemik mikromimarisinde bozulma sonucu kemik kırıkganlığında ve kırığa yatkınlıkta artışla karakterize sistemik bir iskelet sistemi hastalığıdır” diyerek, bu rahatsızlığın günümüzde artan yaşlı nüfusla birlikte arttığını, kırık tedavisi açısından bakıldığında ortopedi kliniğinde yatakların önemli bir kısmında osteoporotic kalça kırıklı hastaların yattığını dile getirdi.
KEMİK DANSİMETRESİ YAPTIRIN
Kemik dansimetresinin herkes tarafından yaptırılmaması gerektiğini, hekimin gerekli göreceği özel durumlar dışında menopoz sonrasında 10’uncu yılda yapılmasının uygun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aktuğlu, cihaz farklılıklarının da yanıltıcı olabileceğini, hep aynı cihazla yapılmasının daha doğru olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kemal Aktuğlu, osteoporozun bel ve sırt ağrıları, boy kısalması, kamburlaşma, takma dişlerde uyumsuzluk, halsizlik gibi belirtiler gösterdiğini ifade ederek, osteoporozu önlemek için beslenme ve harekete büyük önem düştüğünü, güneş ışığı ile D vitamininin aktive edilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.
6 KAT DAHA FAZLA ETKİLİYOR
Yaşlılardaki kırıkların yüzde 85’inin osteoporoz nedeniyle oluştuğunu, günlük kalsiyum alımını 1 gram üzerinde tutmak gerektiğini paylaşan Prof. Dr. Aktuğlu, endokrinoloji, kadın doğum, ortopedi, fizik tedavi bölümlerinin osteoporozla ilgilendiğini, tedavide kalsiyum ve D vitamin takviyesinin kullanıldığını bildirdi. Tip 1 osteoporozun kadınları erkeklerden 6 kat daha fazla etkilediğini ve 30 yaşında maksimuma ulaşan kemik yoğunluğunun bu yaştan sonra yılda yaklaşık yüzde 0.5’lik kemik kaybı başladığını söyleyen Prof. Dr. Kemal Aktuğlu, çocukluk ve gençlik çağında güçlü kemik oluşumunun önemine dikkat çekti, 5 önlemi ise şöyle sıraladı:
1. Kalsiyum ve D vitamini yönünden zengin bir beslenme biçimi.
2. Ağırlık kaldırma ve dayanıklılık egzersizleri.
3. Sigarasız ve az alkolun tüketildiği sağlıklı bir yaşam biçimi.
4. Doktorunuza sağlıklı kemikler için danışma.
5. Kemik yoğunluğu testi ve gerektiğinde ilaç kullanımı.
Prof. Dr. Aktuğlu, “Osteoporozdan korunmak çok önemli. Çünkü bir kez kemiğin sağlıklı yapısı ve sağlıklı kemik dokusu bozulduktan sonra geri getirmek mümkün değil” diyerek, sözlerini sonlandırdı.
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