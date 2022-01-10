Omicron varyantı hakkında her şey

BÜLENT KATARCI / 10 OCAK 2022 KÖŞE YAZISIOmicron varyantıhakkında her şeyOmicron varyantının gündemdeki yeri hızla artmaya devam ediyor. Güney Afrika’dan başlayan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantın adı olan omicron, ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Acıbadem Taksim Hastanesi’nden Prof. Dr. Çağrı Büke, bilinen ve bilinmeyen yönleriyle yeni Kovid-19 varyantı olan ‘Omicron’nu anlattı:Omicron varyantı öylesine hızlı bulaşıyor ki, vaka sayılarının 1.5-3 günde ikiye katlanmasına neden oluyor. Bundan önce dünyayı kasıp kavuran, ciddi ve ağır bir hastalık tablosuna neden olan bir diğer Kovid-19 varyantı olan Delta’ya göre Omicron, yüzde 70 daha bulaşıcı. Ancak Delta’ya göre hastaneye yatarak tedavi gereksinimi, Omicron’da yüzde 70-80 daha az. Bu durumu Omicron varyantında ortaya çıkan mutasyonlarla açıklamak mümkün. 50’den fazla mutasyonun 30’u virüsün S proteini üzerinde gelişmiş durumda. Bu mutasyonlar virüsün hastalığı geçirerek ya da aşılar ile oluşan antikorların etkisinden ciddi ölçüde kaçınmasına olanak sağlar nitelikte. Diğer mutasyonlar ise virüsün N proteini ve Nsp6 genlerinde gelişmiş olup bunlar ise virüsün çoğalmasını artırıcı rol oynamaktadır. Tüm bu mutasyonlar Omicron’un Delta’ya göre çok daha kolay ve yüksek oranda bulaşmasına olanak sağlıyor. Delta varyantı üst solunum yollarından vücuda girdikten sonra çoğunlukla alt solunum yollarında (bronş ve alveoller) çoğalırken, Omicron varyantında ise virüs yine üst solunum yollarından vücuda girdikten sonra çoğunlukla üst solunum yollarında (burun) çoğalıyor.AŞILILARI NASIL ETKİLİYOR?Çalışmalar çoğunlukla mRNA, özellikle de Pfizer/Biontech aşısı ile ilişkili. Bu nedenle şu an dünya genelinde veriler bu aşı sonuçları üzerinden olup iki doz mRNA aşısı ile aşılanmış ve ikinci doz aşıdan sonra aradan 6 ay süre geçmiş bir kişide semptomatik enfeksiyon hastalığının gelişimi yüzde 40 önlenebiliyor. Ağır hastalık gelişimi ise yüzde 80 önlenebiliyor. İki doz mRNA aşısı ile aşılanmış bir kişiye bir hatırlatma dozu mRNA aşısı yapıldığında o kişide semptomatik enfeksiyon hastalığının gelişimi yüzde 86, ağır hastalık gelişimi ise yüzde 98 önlenebiliyor.AŞISIZLAR NE DURUMDA?Bu durumdaki kişiler Omicron ile karşılaştıklarında yedi gün izolasyon uygulanmalı ve bu sürenin sonunda PCR testi yapılmalı. Test sonucu negatifse izolasyon sonlandırılmalı. Pozitif ise izolasyona devam edilmeli ve tıbbi tedavi gerekliliği açısından değerlendirilmeli.SEMPTOMLAR FARKLI MI?Elde edilen ilk verilere göre Omicron varyantıyla enfekte Kovid-19 olgularında spesifik farklı bir yakınma söz konusu değil. Bazı olgular Omicron ile de asemptomatik olabilmektedir. Yine veriler Omicron ile gelişen enfeksiyon hastalığı sırasında Delta varyantında olduğu kadar yüksek oranda solunum sıkıntısının ortaya çıkmadığı yönünde. Omikron ile enfekte semptomatik olgularda en sık görülen yakınmalar boğazda gıcık hissi, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, bel ağrısı şeklinde. Ancak daha nadir de olsa Omicron ile baş ağrısı, yaygın kas ve eklem ağrısı, sırt ağrısı, karın ağrısı, ishal ve ateş yüksekliğinin gelişebileceği akıldan çıkartılmamalı.----------------------KUTUOMICRON-DELTA- Omicron, Delta’ya göre yüzde 70 daha fazla bulaştıcı.- Daha önce Delta ile hastalığı geçiren bir kişi Omicron ile hastalandığında hastaneye yatma gereksinimi yüzde70-80 daha az.- Omikron ile yeniden hastalığa yakalanma riski Delta’ya göre 5.4 kat daha fazla.--------------------KUTUNASIL KORUNABİLİRİZ?1- Kovid-19 aşısı ile aşılanma: Şu an için Omicron’a karşı koruyuculuğu artırmak için ikinci doz aşıdan üç ay geçtikten sonra üçüncü doz hatırlatma dozu yapılmalı. Bu uygulama başta risk grupları gelmek üzere ancak toplumun tüm kesimlerinde (aşı için onay verilmiş yaş gruplarında) büyük bir hızla ve toplumun çok büyük oranını (en az yüzde 80) kapsayacak şekilde gerçekleştirilmeli.2- Koruyucu önlemler: Kapalı ve açık ortamlarda maskenin ağzı ve burnu kapalı tutacak şekilde kullanımı önemli. Kapalı ortamlarda N95 maskeleri, dış ortamlarda ise cerrahi maske kullanılmalı. Maske ile birlikte en az 1.8 metrelik mesafe her ortamda sağlanmalı. Başta eller olmak üzere hijyeni ve ellerin temas ettiği yüzeylerin dezenfeksiyonu sağlanmalı. Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı ve temizlenmeli. Yoğun ve kalabalık ortamlardan kaçınılmalı.FOTO (cagri)
Omicron varyantı öylesine hızlı bulaşıyor ki, vaka sayılarının 1.5-3 günde ikiye katlanmasına neden oluyor. Bundan önce dünyayı kasıp kavuran, ciddi ve ağır bir hastalık tablosuna neden olan bir diğer Kovid-19 varyantı olan Delta’ya göre Omicron, yüzde 70 daha bulaşıcı. Ancak Delta’ya göre hastaneye yatarak tedavi gereksinimi, Omicron’da yüzde 70-80 daha az. Bu durumu Omicron varyantında ortaya çıkan mutasyonlarla açıklamak mümkün. 50’den fazla mutasyonun 30’u virüsün S proteini üzerinde gelişmiş durumda. Bu mutasyonlar virüsün hastalığı geçirerek ya da aşılar ile oluşan antikorların etkisinden ciddi ölçüde kaçınmasına olanak sağlar nitelikte. Diğer mutasyonlar ise virüsün N proteini ve Nsp6 genlerinde gelişmiş olup bunlar ise virüsün çoğalmasını artırıcı rol oynamaktadır. Tüm bu mutasyonlar Omicron’un Delta’ya göre çok daha kolay ve yüksek oranda bulaşmasına olanak sağlıyor. Delta varyantı üst solunum yollarından vücuda girdikten sonra çoğunlukla alt solunum yollarında (bronş ve alveoller) çoğalırken, Omicron varyantında ise virüs yine üst solunum yollarından vücuda girdikten sonra çoğunlukla üst solunum yollarında (burun) çoğalıyor.
AŞILILARI NASIL ETKİLİYOR?
Çalışmalar çoğunlukla mRNA, özellikle de Pfizer/Biontech aşısı ile ilişkili. Bu nedenle şu an dünya genelinde veriler bu aşı sonuçları üzerinden olup iki doz mRNA aşısı ile aşılanmış ve ikinci doz aşıdan sonra aradan 6 ay süre geçmiş bir kişide semptomatik enfeksiyon hastalığının gelişimi yüzde 40 önlenebiliyor. Ağır hastalık gelişimi ise yüzde 80 önlenebiliyor. İki doz mRNA aşısı ile aşılanmış bir kişiye bir hatırlatma dozu mRNA aşısı yapıldığında o kişide semptomatik enfeksiyon hastalığının gelişimi yüzde 86, ağır hastalık gelişimi ise yüzde 98 önlenebiliyor.
AŞISIZLAR NE DURUMDA?
Bu durumdaki kişiler Omicron ile karşılaştıklarında yedi gün izolasyon uygulanmalı ve bu sürenin sonunda PCR testi yapılmalı. Test sonucu negatifse izolasyon sonlandırılmalı. Pozitif ise izolasyona devam edilmeli ve tıbbi tedavi gerekliliği açısından değerlendirilmeli.
SEMPTOMLAR FARKLI MI?
Elde edilen ilk verilere göre Omicron varyantıyla enfekte Kovid-19 olgularında spesifik farklı bir yakınma söz konusu değil. Bazı olgular Omicron ile de asemptomatik olabilmektedir. Yine veriler Omicron ile gelişen enfeksiyon hastalığı sırasında Delta varyantında olduğu kadar yüksek oranda solunum sıkıntısının ortaya çıkmadığı yönünde. Omikron ile enfekte semptomatik olgularda en sık görülen yakınmalar boğazda gıcık hissi, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, bel ağrısı şeklinde. Ancak daha nadir de olsa Omicron ile baş ağrısı, yaygın kas ve eklem ağrısı, sırt ağrısı, karın ağrısı, ishal ve ateş yüksekliğinin gelişebileceği akıldan çıkartılmamalı.
OMICRON-DELTA
- Omicron, Delta’ya göre yüzde 70 daha fazla bulaştıcı.
- Daha önce Delta ile hastalığı geçiren bir kişi Omicron ile hastalandığında hastaneye yatma gereksinimi yüzde70-80 daha az.
- Omikron ile yeniden hastalığa yakalanma riski Delta’ya göre 5.4 kat daha fazla.
NASIL KORUNABİLİRİZ?
1- Kovid-19 aşısı ile aşılanma: Şu an için Omicron’a karşı koruyuculuğu artırmak için ikinci doz aşıdan üç ay geçtikten sonra üçüncü doz hatırlatma dozu yapılmalı. Bu uygulama başta risk grupları gelmek üzere ancak toplumun tüm kesimlerinde (aşı için onay verilmiş yaş gruplarında) büyük bir hızla ve toplumun çok büyük oranını (en az yüzde 80) kapsayacak şekilde gerçekleştirilmeli.
2- Koruyucu önlemler: Kapalı ve açık ortamlarda maskenin ağzı ve burnu kapalı tutacak şekilde kullanımı önemli. Kapalı ortamlarda N95 maskeleri, dış ortamlarda ise cerrahi maske kullanılmalı. Maske ile birlikte en az 1.8 metrelik mesafe her ortamda sağlanmalı. Başta eller olmak üzere hijyeni ve ellerin temas ettiği yüzeylerin dezenfeksiyonu sağlanmalı. Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı ve temizlenmeli. Yoğun ve kalabalık ortamlardan kaçınılmalı.
Omicron varyantı hakkında her şey
BÜLENT KATARCI / 10 OCAK 2022 KÖŞE YAZISIOmicron varyantıhakkında her şeyOmicron varyantının gündemdeki yeri hızla artmaya devam ediyor. Güney Afrika’dan başlayan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantın adı olan omicron, ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Acıbadem Taksim Hastanesi’nden Prof. Dr. Çağrı Büke, bilinen ve bilinmeyen yönleriyle yeni Kovid-19 varyantı olan ‘Omicron’nu anlattı:Omicron varyantı öylesine hızlı bulaşıyor ki, vaka sayılarının 1.5-3 günde ikiye katlanmasına neden oluyor. Bundan önce dünyayı kasıp kavuran, ciddi ve ağır bir hastalık tablosuna neden olan bir diğer Kovid-19 varyantı olan Delta’ya göre Omicron, yüzde 70 daha bulaşıcı. Ancak Delta’ya göre hastaneye yatarak tedavi gereksinimi, Omicron’da yüzde 70-80 daha az. Bu durumu Omicron varyantında ortaya çıkan mutasyonlarla açıklamak mümkün. 50’den fazla mutasyonun 30’u virüsün S proteini üzerinde gelişmiş durumda. Bu mutasyonlar virüsün hastalığı geçirerek ya da aşılar ile oluşan antikorların etkisinden ciddi ölçüde kaçınmasına olanak sağlar nitelikte. Diğer mutasyonlar ise virüsün N proteini ve Nsp6 genlerinde gelişmiş olup bunlar ise virüsün çoğalmasını artırıcı rol oynamaktadır. Tüm bu mutasyonlar Omicron’un Delta’ya göre çok daha kolay ve yüksek oranda bulaşmasına olanak sağlıyor. Delta varyantı üst solunum yollarından vücuda girdikten sonra çoğunlukla alt solunum yollarında (bronş ve alveoller) çoğalırken, Omicron varyantında ise virüs yine üst solunum yollarından vücuda girdikten sonra çoğunlukla üst solunum yollarında (burun) çoğalıyor.AŞILILARI NASIL ETKİLİYOR?Çalışmalar çoğunlukla mRNA, özellikle de Pfizer/Biontech aşısı ile ilişkili. Bu nedenle şu an dünya genelinde veriler bu aşı sonuçları üzerinden olup iki doz mRNA aşısı ile aşılanmış ve ikinci doz aşıdan sonra aradan 6 ay süre geçmiş bir kişide semptomatik enfeksiyon hastalığının gelişimi yüzde 40 önlenebiliyor. Ağır hastalık gelişimi ise yüzde 80 önlenebiliyor. İki doz mRNA aşısı ile aşılanmış bir kişiye bir hatırlatma dozu mRNA aşısı yapıldığında o kişide semptomatik enfeksiyon hastalığının gelişimi yüzde 86, ağır hastalık gelişimi ise yüzde 98 önlenebiliyor.AŞISIZLAR NE DURUMDA?Bu durumdaki kişiler Omicron ile karşılaştıklarında yedi gün izolasyon uygulanmalı ve bu sürenin sonunda PCR testi yapılmalı. Test sonucu negatifse izolasyon sonlandırılmalı. Pozitif ise izolasyona devam edilmeli ve tıbbi tedavi gerekliliği açısından değerlendirilmeli.SEMPTOMLAR FARKLI MI?Elde edilen ilk verilere göre Omicron varyantıyla enfekte Kovid-19 olgularında spesifik farklı bir yakınma söz konusu değil. Bazı olgular Omicron ile de asemptomatik olabilmektedir. Yine veriler Omicron ile gelişen enfeksiyon hastalığı sırasında Delta varyantında olduğu kadar yüksek oranda solunum sıkıntısının ortaya çıkmadığı yönünde. Omikron ile enfekte semptomatik olgularda en sık görülen yakınmalar boğazda gıcık hissi, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, bel ağrısı şeklinde. Ancak daha nadir de olsa Omicron ile baş ağrısı, yaygın kas ve eklem ağrısı, sırt ağrısı, karın ağrısı, ishal ve ateş yüksekliğinin gelişebileceği akıldan çıkartılmamalı.----------------------KUTUOMICRON-DELTA- Omicron, Delta’ya göre yüzde 70 daha fazla bulaştıcı.- Daha önce Delta ile hastalığı geçiren bir kişi Omicron ile hastalandığında hastaneye yatma gereksinimi yüzde70-80 daha az.- Omikron ile yeniden hastalığa yakalanma riski Delta’ya göre 5.4 kat daha fazla.--------------------KUTUNASIL KORUNABİLİRİZ?1- Kovid-19 aşısı ile aşılanma: Şu an için Omicron’a karşı koruyuculuğu artırmak için ikinci doz aşıdan üç ay geçtikten sonra üçüncü doz hatırlatma dozu yapılmalı. Bu uygulama başta risk grupları gelmek üzere ancak toplumun tüm kesimlerinde (aşı için onay verilmiş yaş gruplarında) büyük bir hızla ve toplumun çok büyük oranını (en az yüzde 80) kapsayacak şekilde gerçekleştirilmeli.2- Koruyucu önlemler: Kapalı ve açık ortamlarda maskenin ağzı ve burnu kapalı tutacak şekilde kullanımı önemli. Kapalı ortamlarda N95 maskeleri, dış ortamlarda ise cerrahi maske kullanılmalı. Maske ile birlikte en az 1.8 metrelik mesafe her ortamda sağlanmalı. Başta eller olmak üzere hijyeni ve ellerin temas ettiği yüzeylerin dezenfeksiyonu sağlanmalı. Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı ve temizlenmeli. Yoğun ve kalabalık ortamlardan kaçınılmalı.FOTO (cagri)
Omicron varyantı öylesine hızlı bulaşıyor ki, vaka sayılarının 1.5-3 günde ikiye katlanmasına neden oluyor. Bundan önce dünyayı kasıp kavuran, ciddi ve ağır bir hastalık tablosuna neden olan bir diğer Kovid-19 varyantı olan Delta’ya göre Omicron, yüzde 70 daha bulaşıcı. Ancak Delta’ya göre hastaneye yatarak tedavi gereksinimi, Omicron’da yüzde 70-80 daha az. Bu durumu Omicron varyantında ortaya çıkan mutasyonlarla açıklamak mümkün. 50’den fazla mutasyonun 30’u virüsün S proteini üzerinde gelişmiş durumda. Bu mutasyonlar virüsün hastalığı geçirerek ya da aşılar ile oluşan antikorların etkisinden ciddi ölçüde kaçınmasına olanak sağlar nitelikte. Diğer mutasyonlar ise virüsün N proteini ve Nsp6 genlerinde gelişmiş olup bunlar ise virüsün çoğalmasını artırıcı rol oynamaktadır. Tüm bu mutasyonlar Omicron’un Delta’ya göre çok daha kolay ve yüksek oranda bulaşmasına olanak sağlıyor. Delta varyantı üst solunum yollarından vücuda girdikten sonra çoğunlukla alt solunum yollarında (bronş ve alveoller) çoğalırken, Omicron varyantında ise virüs yine üst solunum yollarından vücuda girdikten sonra çoğunlukla üst solunum yollarında (burun) çoğalıyor.
AŞILILARI NASIL ETKİLİYOR?
Çalışmalar çoğunlukla mRNA, özellikle de Pfizer/Biontech aşısı ile ilişkili. Bu nedenle şu an dünya genelinde veriler bu aşı sonuçları üzerinden olup iki doz mRNA aşısı ile aşılanmış ve ikinci doz aşıdan sonra aradan 6 ay süre geçmiş bir kişide semptomatik enfeksiyon hastalığının gelişimi yüzde 40 önlenebiliyor. Ağır hastalık gelişimi ise yüzde 80 önlenebiliyor. İki doz mRNA aşısı ile aşılanmış bir kişiye bir hatırlatma dozu mRNA aşısı yapıldığında o kişide semptomatik enfeksiyon hastalığının gelişimi yüzde 86, ağır hastalık gelişimi ise yüzde 98 önlenebiliyor.
AŞISIZLAR NE DURUMDA?
Bu durumdaki kişiler Omicron ile karşılaştıklarında yedi gün izolasyon uygulanmalı ve bu sürenin sonunda PCR testi yapılmalı. Test sonucu negatifse izolasyon sonlandırılmalı. Pozitif ise izolasyona devam edilmeli ve tıbbi tedavi gerekliliği açısından değerlendirilmeli.
SEMPTOMLAR FARKLI MI?
Elde edilen ilk verilere göre Omicron varyantıyla enfekte Kovid-19 olgularında spesifik farklı bir yakınma söz konusu değil. Bazı olgular Omicron ile de asemptomatik olabilmektedir. Yine veriler Omicron ile gelişen enfeksiyon hastalığı sırasında Delta varyantında olduğu kadar yüksek oranda solunum sıkıntısının ortaya çıkmadığı yönünde. Omikron ile enfekte semptomatik olgularda en sık görülen yakınmalar boğazda gıcık hissi, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, bel ağrısı şeklinde. Ancak daha nadir de olsa Omicron ile baş ağrısı, yaygın kas ve eklem ağrısı, sırt ağrısı, karın ağrısı, ishal ve ateş yüksekliğinin gelişebileceği akıldan çıkartılmamalı.
OMICRON-DELTA
- Omicron, Delta’ya göre yüzde 70 daha fazla bulaştıcı.
- Daha önce Delta ile hastalığı geçiren bir kişi Omicron ile hastalandığında hastaneye yatma gereksinimi yüzde70-80 daha az.
- Omikron ile yeniden hastalığa yakalanma riski Delta’ya göre 5.4 kat daha fazla.
NASIL KORUNABİLİRİZ?
1- Kovid-19 aşısı ile aşılanma: Şu an için Omicron’a karşı koruyuculuğu artırmak için ikinci doz aşıdan üç ay geçtikten sonra üçüncü doz hatırlatma dozu yapılmalı. Bu uygulama başta risk grupları gelmek üzere ancak toplumun tüm kesimlerinde (aşı için onay verilmiş yaş gruplarında) büyük bir hızla ve toplumun çok büyük oranını (en az yüzde 80) kapsayacak şekilde gerçekleştirilmeli.
2- Koruyucu önlemler: Kapalı ve açık ortamlarda maskenin ağzı ve burnu kapalı tutacak şekilde kullanımı önemli. Kapalı ortamlarda N95 maskeleri, dış ortamlarda ise cerrahi maske kullanılmalı. Maske ile birlikte en az 1.8 metrelik mesafe her ortamda sağlanmalı. Başta eller olmak üzere hijyeni ve ellerin temas ettiği yüzeylerin dezenfeksiyonu sağlanmalı. Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı ve temizlenmeli. Yoğun ve kalabalık ortamlardan kaçınılmalı.