Karaciğer yağlanması sağlığa ciddi tehdit

GÜNÜMÜZÜN en önemli sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkan hastalıkların başında karaciğer yağlanması geliyor. Pandemi sürecinde hareketsizlik, stres ve sağlıksız beslenme gibi nedenlerle kilo alan kişilerde karaciğer yağlanması da arttı. Vücut için önemli görevleri olan karaciğer, zararlı maddelerin kandan süzülmesi gibi faaliyetleri yerine getiriyor. Fakat, karaciğer dikkat edilmediğinde alkol, stres, obezite gibi çeşitli nedenlerle yağlanarak eski etkisini sürdüremeyebiliyor.
Peki; karaciğer yağlanması nedir, neden olur, belirtileri nelerdir? Karaciğer yağlanmasını önlemek için nelere dikkat edilmeli? Karaciğer hücrelerinde normalden fazla yağ birikimine yol açan ve çoğu zaman siroz evresine kadar belirti vermeyen hastalıktan korunma yollarını İzmir Ekonomi Üniversitesi Medicalpark Hastanesi Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut anlattı:
ENDİŞE ETMELİ MİYİZ?
Karaciğerinizde biriken yağlarla ilgili doktorunuzun endişe duymak için mantıklı gerekçeleri vardır. Sindirime yardımcı olan, vücudunuzu temizleyen ve protein üreten bu iri, kahverengi organda biriken yağlardan kurtulmanın bir yolunu bulmanız oldukça önemlidir. Bu durumun nedeni olarak ilk akla gelen fazla yağ tüketimi olsa da bazı örnekler bize tam aksini işaret ediyor. Hayatı boyunca alkol almamış, şeker hastalığı ya da obezite tanısı bulunan çocuklarda karaciğer yağlanması sıklığı oldukça yüksektir. Obezite ve şeker hastalığı ise nişasta ve şeker tüketmeniz ile ilişkilendirilen durumlardır.
NEDEN MEYDANA GELİYOR?
Uzun zamandır karaciğer yağlanmasının alkol tüketimiyle ilişkili olduğu bilinir. Ancak günümüzde bu durumun nedeni daha ziyade yüksek insülin seviyeleri ve obezitedir. Yapılan çalışmalar, şeker ve nişasta yoğunluklu beslenmenin yükselttiği insülin hormonunun karaciğerin yağlanmasına yol açtığını göstermektedir. Tatlandırılmış içeceklere, pastane ürünlerine ve pek çok gıdaya eklenen ve ‘früktoz’ olarak bilinen meyve şekeri de karaciğer yağlanmasının önemli bir nedenidir. Benzer şekilde fast-food, yani hazır-yemek zincirlerinden aldığınız, aşırı ısıya maruz kalmış ve doğallığını kaybetmiş yağları bolca içeren menüler de kolesterol değerinizi yükseltebilir ve karaciğerinizi yağlandırabilir. Diğer yandan kaliteli yağları tercih eder, hafifçe pişirir ya da direkt çiğ olarak tüketirseniz, vücudunuzdaki depolanmış yağlardan kurtulmanız kolaylaşır. Düzenli bir biçimde ve orantılı miktarda doğru yağları tüketmeniz de karaciğer yağlanması açısından faydalıdır.
ŞEKER YAĞA DÖNÜŞÜR
Alkole bağlı olsun ya da olmasın karaciğer yağlanması olan dokuları mikroskopta incelerseniz birbirinin tıpa tıp aynısı olduğunu görürsünüz. Tükettiğiniz şekerin nasıl yağa dönüştüğünü adım adım düşünün. Bunu bilmek kurtulmanız için önemlidir. Birinci yol genellikle yanlış beslenme alışkanlığınızın bir sonucu olabilen, incebağırsaklarınızda kötü bakterilerin çoğalması ve bu bakterilerin ürettiği maddelerin karaciğerinizi iltihaplı bir doku haline getirmesidir. Bunu önlemek için genel beslenme kaliteniz üzerine düşünmek, gerektiğinde bir uzmandan yardım almak sayılabilir. İkinci yol ise incebağırsaklarınızda maya enfeksiyonu bulunmasıdır. Bu durumda incebağırsaklarınız yediğiniz nişasta ve şekeri alkole çeviren bir tesis gibi çalışabilir ve alkole bağlı gelişen karaciğer yağlanmasının birebir kopyasını geliştirebilir. Basitçe, bugün yediğiniz mayalı gıdaların bir listesini yapabilir, bu gıdaların yerine sağlıklı alternatiflerini koyabilir ve karaciğer yağlanmasına karşı büyük bir avantaj elde edebilirsiniz.
Karaciğer yağlanması sağlığa ciddi tehdit
GÜNÜMÜZÜN en önemli sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkan hastalıkların başında karaciğer yağlanması geliyor. Pandemi sürecinde hareketsizlik, stres ve sağlıksız beslenme gibi nedenlerle kilo alan kişilerde karaciğer yağlanması da arttı. Vücut için önemli görevleri olan karaciğer, zararlı maddelerin kandan süzülmesi gibi faaliyetleri yerine getiriyor. Fakat, karaciğer dikkat edilmediğinde alkol, stres, obezite gibi çeşitli nedenlerle yağlanarak eski etkisini sürdüremeyebiliyor.
Peki; karaciğer yağlanması nedir, neden olur, belirtileri nelerdir? Karaciğer yağlanmasını önlemek için nelere dikkat edilmeli? Karaciğer hücrelerinde normalden fazla yağ birikimine yol açan ve çoğu zaman siroz evresine kadar belirti vermeyen hastalıktan korunma yollarını İzmir Ekonomi Üniversitesi Medicalpark Hastanesi Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut anlattı:
ENDİŞE ETMELİ MİYİZ?
Karaciğerinizde biriken yağlarla ilgili doktorunuzun endişe duymak için mantıklı gerekçeleri vardır. Sindirime yardımcı olan, vücudunuzu temizleyen ve protein üreten bu iri, kahverengi organda biriken yağlardan kurtulmanın bir yolunu bulmanız oldukça önemlidir. Bu durumun nedeni olarak ilk akla gelen fazla yağ tüketimi olsa da bazı örnekler bize tam aksini işaret ediyor. Hayatı boyunca alkol almamış, şeker hastalığı ya da obezite tanısı bulunan çocuklarda karaciğer yağlanması sıklığı oldukça yüksektir. Obezite ve şeker hastalığı ise nişasta ve şeker tüketmeniz ile ilişkilendirilen durumlardır.
NEDEN MEYDANA GELİYOR?
Uzun zamandır karaciğer yağlanmasının alkol tüketimiyle ilişkili olduğu bilinir. Ancak günümüzde bu durumun nedeni daha ziyade yüksek insülin seviyeleri ve obezitedir. Yapılan çalışmalar, şeker ve nişasta yoğunluklu beslenmenin yükselttiği insülin hormonunun karaciğerin yağlanmasına yol açtığını göstermektedir. Tatlandırılmış içeceklere, pastane ürünlerine ve pek çok gıdaya eklenen ve ‘früktoz’ olarak bilinen meyve şekeri de karaciğer yağlanmasının önemli bir nedenidir. Benzer şekilde fast-food, yani hazır-yemek zincirlerinden aldığınız, aşırı ısıya maruz kalmış ve doğallığını kaybetmiş yağları bolca içeren menüler de kolesterol değerinizi yükseltebilir ve karaciğerinizi yağlandırabilir. Diğer yandan kaliteli yağları tercih eder, hafifçe pişirir ya da direkt çiğ olarak tüketirseniz, vücudunuzdaki depolanmış yağlardan kurtulmanız kolaylaşır. Düzenli bir biçimde ve orantılı miktarda doğru yağları tüketmeniz de karaciğer yağlanması açısından faydalıdır.
ŞEKER YAĞA DÖNÜŞÜR
Alkole bağlı olsun ya da olmasın karaciğer yağlanması olan dokuları mikroskopta incelerseniz birbirinin tıpa tıp aynısı olduğunu görürsünüz. Tükettiğiniz şekerin nasıl yağa dönüştüğünü adım adım düşünün. Bunu bilmek kurtulmanız için önemlidir. Birinci yol genellikle yanlış beslenme alışkanlığınızın bir sonucu olabilen, incebağırsaklarınızda kötü bakterilerin çoğalması ve bu bakterilerin ürettiği maddelerin karaciğerinizi iltihaplı bir doku haline getirmesidir. Bunu önlemek için genel beslenme kaliteniz üzerine düşünmek, gerektiğinde bir uzmandan yardım almak sayılabilir. İkinci yol ise incebağırsaklarınızda maya enfeksiyonu bulunmasıdır. Bu durumda incebağırsaklarınız yediğiniz nişasta ve şekeri alkole çeviren bir tesis gibi çalışabilir ve alkole bağlı gelişen karaciğer yağlanmasının birebir kopyasını geliştirebilir. Basitçe, bugün yediğiniz mayalı gıdaların bir listesini yapabilir, bu gıdaların yerine sağlıklı alternatiflerini koyabilir ve karaciğer yağlanmasına karşı büyük bir avantaj elde edebilirsiniz.