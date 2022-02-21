İZMİR’İN EMOT’U BÜYÜDÜ

KAS ve iskelet sistemi hastalıkları yaşam süresinin uzaması, uzun süre hareketsiz kalma, iş, trafik, spor ve ev kazalarına bağlı yaralanmalar, dejeneratif ve romatizmal hastalıklar, omurga sorunları ile çağımızın dertleri olmaya devam ediyor. EMOT Özel Dal Hastanesi, 30 yıldır kentimiz, bölgemiz ve Türkiye’nin her tarafından gelen acil ve normal hastalara, kendi dalında ilk ve tek olma özelliğini sürdürerek hizmet veriyor. EMOK’un kurucularından Dr. Sait Ada, yeni EMOT Plus Hastanesi ile ilgili şunları anlattı:
“El Mikrocerrahi Ortopedi ve Travmatoloji (EMOT) Hastanesi, 2022’de Atakalp Hastanesi’ni yenilemiş ve dönüştürerek EMOT Plus Hastanesi adıyla vermiş olduğu sağlık hizmetini büyütmüştür. Geçen 30 yıl içinde hizmet kalitesi, ekip çalışması ve bilimsel özelliğini hiç yitirmemiş, İzmir’in bir sağlık markası olarak hizmet vermektedir.
TEK ÇATI ALTINDA
EMOT Hastanesi’nin güncel hedefi, kendi dalımız olan kas ve iskelet sisteminin tüm sorunlarını tek çatı altında çözecek bir kurum olmaktır. Hastanemiz, bu hedefi gerçekleştirmek ve hastalarımıza bilimsel, mekansal, teknolojik olarak daha uygun koşullarda hizmet verebilmek için genişleme kararı almıştır. Bu nedenle, yıllardır İzmir’e hizmet veren Atakalp Hastanesi’ni, EMOT ailesine katmıştır.
EMOT Plus Hastanesi, Atakalp Hastanesi’nin, tamamen yenilenerek modern, yüksek teknolojili ve tam donanımlı hale getirilmesi ile ortaya çıkmıştır. İlk ve tek olma misyonumuza bağlı kalarak EMOT Plus Hastanesi bünyesinde İzmir’de ilk defa Omurga Sağlığı Merkezi oluşturulmuştur. Merkezin amacı, dünyada ve ülkemizde olduğu gibi beyin cerrahisi, ortopedi, fizik tedavi, nöroloji, radyoloji uzmanı hekimlerimiz ve diyetisyenimiz ile birlikte hastalıkları farklı yönlerden bir bütün içinde değerlendirerek doğru teşhise varmak ve doğru tedavileri sunmaktır.
ÇEŞİTLİ ALTERNATİFLER
EMOT Omurga Sağlığı Merkezi’nde hastanın durumuna göre ilaç tedavisi, fizik tedavi veya enjeksiyon tedavileri uygulanıp, tıbbi gerekliliği tam olarak ispatlanmış operasyon gerektiren hastalara da modern teknolojik imkanları kullanılarak çeşitli alternatifler sunulmaktadır. Sıkça yapılan bazı girişimler; bel ve bacak ağrıları için transforaminal veya faset enjeksiyonları, sakroiliak enjeksiyonlar, vertebroplasti, endoskopik diskektomi (Kapalı fıtık ameliyatı), hareketi koruyucu boyun ameliyatları ve skolyoz ameliyatları sayılabilir.
Ayrıca EMOT Plus’ta cerrahi dal olarak Plastik ve Rekonstruktif Bölümü bulunmaktadır. Plastik cerrahide güncel estetik girşimler dışında daha az yapılan rekonstruktif mikrocerrahi ameliyatları da yapmayı planlıyoruz. Yüz, ağız içi, meme veya başka bölgelereki farklı nedenlerle oluşan eksikliklere mikrocerrahi teknikle doku nakilleri yapılacaktır. Uzun yıllardır mikrocerrahi ile uğraşan EMOT’un alt yapısını kullanarak bu alanda başarılı ameliyatlar gerçekleşeceğine inanıyoruz.
30 YILLIK DENEYİM
EMOT Plus Hastanesi’nde kas ve iskelet sisteminin vazgeçilmezi olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’ne geniş bir alan ayrılmış ve burada her türlü fizik tedavi yöntemi yine 30 yıllık deneyim ve yeni metotlarla konforlu alanlarda uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca tanı için çok gerekli olan özel radyografi cihazları, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografi cihazları bulunmakta, sonuçları çok deneyimli bir radyoloji ekibi tarafından değerlendirmektedir.
Kardiyoloji birimimiz, Atakalp Hastanesi bünyesinde hizmet almış olan hastalara ve yeni hastalarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca, Dahiliye Polikliniği, Nöroloji Polikliniği (EMG Laboratuvarı), Diyetetik Polikliniği destekleri ile tam bir ekip çalışması yapılmaktadır.”
İZMİR’İN EMOT’U BÜYÜDÜ
KAS ve iskelet sistemi hastalıkları yaşam süresinin uzaması, uzun süre hareketsiz kalma, iş, trafik, spor ve ev kazalarına bağlı yaralanmalar, dejeneratif ve romatizmal hastalıklar, omurga sorunları ile çağımızın dertleri olmaya devam ediyor. EMOT Özel Dal Hastanesi, 30 yıldır kentimiz, bölgemiz ve Türkiye’nin her tarafından gelen acil ve normal hastalara, kendi dalında ilk ve tek olma özelliğini sürdürerek hizmet veriyor. EMOK’un kurucularından Dr. Sait Ada, yeni EMOT Plus Hastanesi ile ilgili şunları anlattı:
“El Mikrocerrahi Ortopedi ve Travmatoloji (EMOT) Hastanesi, 2022’de Atakalp Hastanesi’ni yenilemiş ve dönüştürerek EMOT Plus Hastanesi adıyla vermiş olduğu sağlık hizmetini büyütmüştür. Geçen 30 yıl içinde hizmet kalitesi, ekip çalışması ve bilimsel özelliğini hiç yitirmemiş, İzmir’in bir sağlık markası olarak hizmet vermektedir.
TEK ÇATI ALTINDA
EMOT Hastanesi’nin güncel hedefi, kendi dalımız olan kas ve iskelet sisteminin tüm sorunlarını tek çatı altında çözecek bir kurum olmaktır. Hastanemiz, bu hedefi gerçekleştirmek ve hastalarımıza bilimsel, mekansal, teknolojik olarak daha uygun koşullarda hizmet verebilmek için genişleme kararı almıştır. Bu nedenle, yıllardır İzmir’e hizmet veren Atakalp Hastanesi’ni, EMOT ailesine katmıştır.
EMOT Plus Hastanesi, Atakalp Hastanesi’nin, tamamen yenilenerek modern, yüksek teknolojili ve tam donanımlı hale getirilmesi ile ortaya çıkmıştır. İlk ve tek olma misyonumuza bağlı kalarak EMOT Plus Hastanesi bünyesinde İzmir’de ilk defa Omurga Sağlığı Merkezi oluşturulmuştur. Merkezin amacı, dünyada ve ülkemizde olduğu gibi beyin cerrahisi, ortopedi, fizik tedavi, nöroloji, radyoloji uzmanı hekimlerimiz ve diyetisyenimiz ile birlikte hastalıkları farklı yönlerden bir bütün içinde değerlendirerek doğru teşhise varmak ve doğru tedavileri sunmaktır.
ÇEŞİTLİ ALTERNATİFLER
EMOT Omurga Sağlığı Merkezi’nde hastanın durumuna göre ilaç tedavisi, fizik tedavi veya enjeksiyon tedavileri uygulanıp, tıbbi gerekliliği tam olarak ispatlanmış operasyon gerektiren hastalara da modern teknolojik imkanları kullanılarak çeşitli alternatifler sunulmaktadır. Sıkça yapılan bazı girişimler; bel ve bacak ağrıları için transforaminal veya faset enjeksiyonları, sakroiliak enjeksiyonlar, vertebroplasti, endoskopik diskektomi (Kapalı fıtık ameliyatı), hareketi koruyucu boyun ameliyatları ve skolyoz ameliyatları sayılabilir.
Ayrıca EMOT Plus’ta cerrahi dal olarak Plastik ve Rekonstruktif Bölümü bulunmaktadır. Plastik cerrahide güncel estetik girşimler dışında daha az yapılan rekonstruktif mikrocerrahi ameliyatları da yapmayı planlıyoruz. Yüz, ağız içi, meme veya başka bölgelereki farklı nedenlerle oluşan eksikliklere mikrocerrahi teknikle doku nakilleri yapılacaktır. Uzun yıllardır mikrocerrahi ile uğraşan EMOT’un alt yapısını kullanarak bu alanda başarılı ameliyatlar gerçekleşeceğine inanıyoruz.
30 YILLIK DENEYİM
EMOT Plus Hastanesi’nde kas ve iskelet sisteminin vazgeçilmezi olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’ne geniş bir alan ayrılmış ve burada her türlü fizik tedavi yöntemi yine 30 yıllık deneyim ve yeni metotlarla konforlu alanlarda uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca tanı için çok gerekli olan özel radyografi cihazları, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografi cihazları bulunmakta, sonuçları çok deneyimli bir radyoloji ekibi tarafından değerlendirmektedir.
Kardiyoloji birimimiz, Atakalp Hastanesi bünyesinde hizmet almış olan hastalara ve yeni hastalarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca, Dahiliye Polikliniği, Nöroloji Polikliniği (EMG Laboratuvarı), Diyetetik Polikliniği destekleri ile tam bir ekip çalışması yapılmaktadır.”