Doğal yaşa sağlıklı kal

Günlük hayatınızda yapacağınız küçük değişikliklerle hastalıklardan korunup sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür yaşamanız mümkün. Sağlıklı ve uzun bir ömür, herkesin en büyük dileği. Ama bunun için çaba göstermek gerekiyor. Kalp damar cerrahı Dr. Suat Buket ile sağlıklı bir yaşam için neler yapılması gerektiğini konuştuk.
Hastalıksız sağlıklı yaşam dendiğinde Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımını hatırlatan ve sadece bedence değil, ruhça ve sosyal yönden sağlığın da bulunması gerektiğine dikkat çeken Buket, eskiden hastalıkların eldeki yöntemlerle fiziksel olarak saptanabilen, damar sertliği, ülser gibi hastalıklar ve fiziksel yollarla lezyon saptanamayan depresyon fonksiyonel hastalıklar olarak ikiye ayrıldığını anımsattı. Buket, tıpta sağlanan ilerlemelerle fonksiyonel olarak adlandırılan bu hastalıkların da biyokimyasal sorunlarla yakından bağlantılı olduğunu, örneğin depresyonun temelde beyin kimyası ile ilgili bir sorun olmadan ortaya çıkmadığının anlaşıldığına dikkat çekti.
RUHSAL SAĞLIK, SOSYAL UYUM
Buket, bu yüzden hastalıklara yaklaşımda ana ilkenin, temelde yatan kimyasal sorunun tespiti olduğunu belirterek, şöyle dedi: “Ben bir kalp damar cerrahı olarak en sık kalp damar hastalıkları ile karşılaşmaktayım ve onların tedavisi benim ilgi alanım. İnsanla uğraştığım için ve insanın kalp damar sitemi diğer vücut sistemlerinden ve psikososyal yapısından ayrılamıyacağı ve bir bütün olarak ele alınması gerektiği için, önerilerim sadece kalp damar sistemine kısıtlı olmayacak. İnsan, kalp damar ve diğer sistemler açısından ne kadar sağlıklı olursa olsun, psikososyal sorunlar yaşıyorsa mutlu olabilmesi mümkün değil. Bu nedenle tüm sistemlerin sağlığının ötesinde ruhsal sağlık ve sosyal uyum da çağımız insanı için çok önemli ve gerekli. Özellikle içinde bulunduğumuz çağda insanlar arası ilişkilerin giderek kopuklaştığı ve maddesel hale geldiği günümüzde. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki sosyal olan ve diğer insanlar ile iyi ve yapıcı ilişkide bulunan insanlarda yaşam süresi, izole yaşıyan ve iyi sosyal ilişkileri olmayan insanlara göre daha uzun. Uzun olmasının ötesinde, daha da mutlu.”
EN ÖNEMLİLERİNDEN BİRİ BESLENME
Buket, bu yüzden çevre ile olumlu ilişkileri önerirken, kalp damar hastalıklarına karşı da en önemli önlemlerden birinin beslenme olduğuna işaret etti. Son yıllarda damar sertliği ve koroner kalp hastalılarında bir patlama yaşandığını belirten Buket, “Hastalık ne kadar genç yaşta ortaya çıkarsa o kadar saldırgan seyrediyor ve ani ölümlere yol açıyor. Bunda gıdalarla alınan toksik maddelerin ve başta şeker olmak üzere rafine karbonhidratlar ve rafine yağlar sorumlu tutuluyor. Beslenmede rafine un, şeker ve işlemden geçirilmiş yağlara yer verilmemesi gerekiyor. İnsan evrimi göz önüne alınırsa bu tür gıdaların insan beslenmesinde yeri yok. İnsan vücudu bu tür gıdalara uygun olarak evrimleşmemiş. İnsanlık, yaklaşık 10 bin yıldır tarım yapıyor. Buğday, insan besininde bu süreden beri var. Şeker ise çok daha yeni. Şekerin fazla miktarda üretilip insan besinine yaygın olarak girmesi, şeker pancarından elde edilmesiyle başlamış birkaç yüzyıllık bir olay” bilgilerini Verdi.
Buket, çözümün doğal şartlara dönmek olduğunu vurgulayarak, egzersize ağırlık verilmesi gerektiğini, sigaradan uzak durulmasının şart olduğunu da belirterek, “Sözün kısası, birbirimize, tüm canlılara ve doğaya saygılı olmalıyız. Tek çözüm bu” ifadelerini kullandı.
Doğal yaşa sağlıklı kal
Günlük hayatınızda yapacağınız küçük değişikliklerle hastalıklardan korunup sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür yaşamanız mümkün. Sağlıklı ve uzun bir ömür, herkesin en büyük dileği. Ama bunun için çaba göstermek gerekiyor. Kalp damar cerrahı Dr. Suat Buket ile sağlıklı bir yaşam için neler yapılması gerektiğini konuştuk.
Hastalıksız sağlıklı yaşam dendiğinde Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımını hatırlatan ve sadece bedence değil, ruhça ve sosyal yönden sağlığın da bulunması gerektiğine dikkat çeken Buket, eskiden hastalıkların eldeki yöntemlerle fiziksel olarak saptanabilen, damar sertliği, ülser gibi hastalıklar ve fiziksel yollarla lezyon saptanamayan depresyon fonksiyonel hastalıklar olarak ikiye ayrıldığını anımsattı. Buket, tıpta sağlanan ilerlemelerle fonksiyonel olarak adlandırılan bu hastalıkların da biyokimyasal sorunlarla yakından bağlantılı olduğunu, örneğin depresyonun temelde beyin kimyası ile ilgili bir sorun olmadan ortaya çıkmadığının anlaşıldığına dikkat çekti.
RUHSAL SAĞLIK, SOSYAL UYUM
Buket, bu yüzden hastalıklara yaklaşımda ana ilkenin, temelde yatan kimyasal sorunun tespiti olduğunu belirterek, şöyle dedi: “Ben bir kalp damar cerrahı olarak en sık kalp damar hastalıkları ile karşılaşmaktayım ve onların tedavisi benim ilgi alanım. İnsanla uğraştığım için ve insanın kalp damar sitemi diğer vücut sistemlerinden ve psikososyal yapısından ayrılamıyacağı ve bir bütün olarak ele alınması gerektiği için, önerilerim sadece kalp damar sistemine kısıtlı olmayacak. İnsan, kalp damar ve diğer sistemler açısından ne kadar sağlıklı olursa olsun, psikososyal sorunlar yaşıyorsa mutlu olabilmesi mümkün değil. Bu nedenle tüm sistemlerin sağlığının ötesinde ruhsal sağlık ve sosyal uyum da çağımız insanı için çok önemli ve gerekli. Özellikle içinde bulunduğumuz çağda insanlar arası ilişkilerin giderek kopuklaştığı ve maddesel hale geldiği günümüzde. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki sosyal olan ve diğer insanlar ile iyi ve yapıcı ilişkide bulunan insanlarda yaşam süresi, izole yaşıyan ve iyi sosyal ilişkileri olmayan insanlara göre daha uzun. Uzun olmasının ötesinde, daha da mutlu.”
EN ÖNEMLİLERİNDEN BİRİ BESLENME
Buket, bu yüzden çevre ile olumlu ilişkileri önerirken, kalp damar hastalıklarına karşı da en önemli önlemlerden birinin beslenme olduğuna işaret etti. Son yıllarda damar sertliği ve koroner kalp hastalılarında bir patlama yaşandığını belirten Buket, “Hastalık ne kadar genç yaşta ortaya çıkarsa o kadar saldırgan seyrediyor ve ani ölümlere yol açıyor. Bunda gıdalarla alınan toksik maddelerin ve başta şeker olmak üzere rafine karbonhidratlar ve rafine yağlar sorumlu tutuluyor. Beslenmede rafine un, şeker ve işlemden geçirilmiş yağlara yer verilmemesi gerekiyor. İnsan evrimi göz önüne alınırsa bu tür gıdaların insan beslenmesinde yeri yok. İnsan vücudu bu tür gıdalara uygun olarak evrimleşmemiş. İnsanlık, yaklaşık 10 bin yıldır tarım yapıyor. Buğday, insan besininde bu süreden beri var. Şeker ise çok daha yeni. Şekerin fazla miktarda üretilip insan besinine yaygın olarak girmesi, şeker pancarından elde edilmesiyle başlamış birkaç yüzyıllık bir olay” bilgilerini Verdi.
Buket, çözümün doğal şartlara dönmek olduğunu vurgulayarak, egzersize ağırlık verilmesi gerektiğini, sigaradan uzak durulmasının şart olduğunu da belirterek, “Sözün kısası, birbirimize, tüm canlılara ve doğaya saygılı olmalıyız. Tek çözüm bu” ifadelerini kullandı.
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