Saç dökülmesi kaderiniz olmasın

COVID-19 geçirenlerinde en sık görülen şikâyetlerden birisi saç dökülmesi. Güzel ve bakımlı saçlara sahip olmak geçmişten günümüze her zaman önemli olmuştur. Son yıllarda saç dökülmesi sorununun giderek arttığı ve çok daha fazla kişiyi etkilediği de bir gerçektir. Gelin hep birlikte kişilerin psikolojisini de olumsuz etkileyen saç dökülmesinin nedenlerine ve saç sağlığımızı korumaya yardımcı olan bitkisel tariflere bir göz atalım.
SAÇ DÖKÜLMESİNE EN SIK YOL AÇAN 10 NEDEN
1) Beslenmede yapılan hatalar
2) Genetik nedenler
3) Tiroid hastalıkları
4) Stres
5) Romatizmal hastalıklar
6) İlaçlar(özellikle kemoterapi)
7) Kimyasal içeren saç boyaları, saç açıcılar
8) Deri hastalıkları
9) Saç şampuan ve bakım kremi değişiklikleri
10) Viral hastalıklar
NOT: COVID-19 hakkında net bir bilimsel veri olmasa da “saç dökülmesine yol açtığı” şeklindeki şikâyetler çok fazla.
SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN NASIL BESLENİLMELİ
Saç sağlığımızı belirleyen birçok faktör olsa da beslenme tercihlerimiz bunların içinde en önemlisidir. Çünkü sağlıklı saçlara sahip olabilmek için bazı besin gruplarını tüketmeye ihtiyacımız vardır. Saçlarımızı korumanın en kolay ve en sağlıklı yolu ise saç dostu besinleri tüketmekten geçir. Avokado, mantar, yumurta, ceviz, zencefil, havuç, muz, nar, ıspanak, yoğurt(özellikle ev yapımı) ve somon balığı... Tüm bunlar, mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken besinlerdir. Ayrıca saç sağlığımız için üç önemli mineral bulunuyor ve bu mineralleri yeteri kadar almaya özen göstermemiz de şart.
1) Biotin: Saç dökülmelerini önlediği bilinir.
2) Demir: Saçların uzamasını ve canlı kalmasını sağlar.
3) Çinko: Saçların uzamasında, canlılığının korunmasında ve yeni saç çıkarılmasında etkilidir.
SAÇ SAĞLIĞINI KORUYAN BİTKİSEL YAĞLAR
Aktarlarda ya da eczanelerde satılan bitkisel yağların birçoğu saç sağlığınızı korumada inanılmaz etkilidir. Bunlar arasında papatya yağı, havuç yağı, nane yağı, sedir yağı, çay ağacı yağı, çörek otu yağı, badem yağı ve fındık yağı yer alır. Saçınıza uygun yağı, haftada üç kez masaj yaparak saç diplerine sürmeniz önemli. Beş dakikalık masaj sonrası iki saat bekleyin ve papatya suyu ile(bir litre suya üç çorba kaşığı dolusu papatya koyup beş dakika kaynatarak hazırlayın) ılık halde yıkayın.
SAÇ TİPİNİZE UYGUN DOĞAL MASKE TARİFLER
Saç sağlığınızı korumak için pahalı ve içeriğinde birçok kimyasal maddeyi içeren ürünleri kullanmak zorunda değilsiniz. Çünkü her saç tipine uygun ve evinizde de kolaylıkla yapabileceğiniz bitkisel saç maskesi tarifleri var. Bir de bunları denemeye ne dersiniz?
* Kuru ve mat saçlar için: Bir kabın içine yarım fincan pekmez, çeyrek fincan zeytinyağı, dört yemek kaşığı bal, iki adet muz(muzları püre haline getirin), yarım fincan su, dört yemek kaşığı limon suyu ve iki yemek kaşığı unu koyup iyice karıştırın. Bu karışımı saçınıza sürün ve 45 dakika beklettikten sonra durulayın. Maskenizi haftada bir kez uygulayabilirsiniz.
* Kepekli saçlar için: Öncelikle taze zencefili alıp, çay haline getirin. İçine bir yemek kaşığı limon suyu ve bir yemek kaşığı zeytinyağı koyun. Karışımı 45 dakika saçınızda beklettikten sonra durulayın.
* Yağlı saçlar için: Bir yumurta beyazının içine yarım limon suyu ekleyip, karıştırın. Daha sonra saçınıza sürün ve 30 dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayın.
* İnce ve seyrek saçlar için: Bir kabın içine iki yumurta sarısı, bir adet muz(püre haline getirin), bal, bir yemek kaşığı Hindistan cevizi ya da zeytinyağı ekleyip, karıştırın. Bu tarifimizde ayrıca saçınıza uygun kullandığınız saç kreminizden de biraz eklemeniz gerekiyor. Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra maskenizi saçınıza sürün. 30 dakika bekledikten sonra saçlarınızı yıkayın.
* Hacimsiz saçlar için: Yulaf unu veya ezmesi, badem yağı ve sütü bir kabın içinde karıştırın. Maskeyi saçınıza sürdükten sonra 30 dakika bekleyin ve daha sonra durulayın.
* Hassas saçlar için. Limon suyunu iki yumurta sarısıyla karıştırın. Saçınıza sürdükten sonra 30 dakika bekleyin ve sonra durulayın.
Saç dökülmesi kaderiniz olmasın
COVID-19 geçirenlerinde en sık görülen şikâyetlerden birisi saç dökülmesi. Güzel ve bakımlı saçlara sahip olmak geçmişten günümüze her zaman önemli olmuştur. Son yıllarda saç dökülmesi sorununun giderek arttığı ve çok daha fazla kişiyi etkilediği de bir gerçektir. Gelin hep birlikte kişilerin psikolojisini de olumsuz etkileyen saç dökülmesinin nedenlerine ve saç sağlığımızı korumaya yardımcı olan bitkisel tariflere bir göz atalım.
SAÇ DÖKÜLMESİNE EN SIK YOL AÇAN 10 NEDEN
1) Beslenmede yapılan hatalar
2) Genetik nedenler
3) Tiroid hastalıkları
4) Stres
5) Romatizmal hastalıklar
6) İlaçlar(özellikle kemoterapi)
7) Kimyasal içeren saç boyaları, saç açıcılar
8) Deri hastalıkları
9) Saç şampuan ve bakım kremi değişiklikleri
10) Viral hastalıklar
NOT: COVID-19 hakkında net bir bilimsel veri olmasa da “saç dökülmesine yol açtığı” şeklindeki şikâyetler çok fazla.
SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN NASIL BESLENİLMELİ
Saç sağlığımızı belirleyen birçok faktör olsa da beslenme tercihlerimiz bunların içinde en önemlisidir. Çünkü sağlıklı saçlara sahip olabilmek için bazı besin gruplarını tüketmeye ihtiyacımız vardır. Saçlarımızı korumanın en kolay ve en sağlıklı yolu ise saç dostu besinleri tüketmekten geçir. Avokado, mantar, yumurta, ceviz, zencefil, havuç, muz, nar, ıspanak, yoğurt(özellikle ev yapımı) ve somon balığı... Tüm bunlar, mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken besinlerdir. Ayrıca saç sağlığımız için üç önemli mineral bulunuyor ve bu mineralleri yeteri kadar almaya özen göstermemiz de şart.
1) Biotin: Saç dökülmelerini önlediği bilinir.
2) Demir: Saçların uzamasını ve canlı kalmasını sağlar.
3) Çinko: Saçların uzamasında, canlılığının korunmasında ve yeni saç çıkarılmasında etkilidir.
SAÇ SAĞLIĞINI KORUYAN BİTKİSEL YAĞLAR
Aktarlarda ya da eczanelerde satılan bitkisel yağların birçoğu saç sağlığınızı korumada inanılmaz etkilidir. Bunlar arasında papatya yağı, havuç yağı, nane yağı, sedir yağı, çay ağacı yağı, çörek otu yağı, badem yağı ve fındık yağı yer alır. Saçınıza uygun yağı, haftada üç kez masaj yaparak saç diplerine sürmeniz önemli. Beş dakikalık masaj sonrası iki saat bekleyin ve papatya suyu ile(bir litre suya üç çorba kaşığı dolusu papatya koyup beş dakika kaynatarak hazırlayın) ılık halde yıkayın.
SAÇ TİPİNİZE UYGUN DOĞAL MASKE TARİFLER
Saç sağlığınızı korumak için pahalı ve içeriğinde birçok kimyasal maddeyi içeren ürünleri kullanmak zorunda değilsiniz. Çünkü her saç tipine uygun ve evinizde de kolaylıkla yapabileceğiniz bitkisel saç maskesi tarifleri var. Bir de bunları denemeye ne dersiniz?
* Kuru ve mat saçlar için: Bir kabın içine yarım fincan pekmez, çeyrek fincan zeytinyağı, dört yemek kaşığı bal, iki adet muz(muzları püre haline getirin), yarım fincan su, dört yemek kaşığı limon suyu ve iki yemek kaşığı unu koyup iyice karıştırın. Bu karışımı saçınıza sürün ve 45 dakika beklettikten sonra durulayın. Maskenizi haftada bir kez uygulayabilirsiniz.
* Kepekli saçlar için: Öncelikle taze zencefili alıp, çay haline getirin. İçine bir yemek kaşığı limon suyu ve bir yemek kaşığı zeytinyağı koyun. Karışımı 45 dakika saçınızda beklettikten sonra durulayın.
* Yağlı saçlar için: Bir yumurta beyazının içine yarım limon suyu ekleyip, karıştırın. Daha sonra saçınıza sürün ve 30 dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayın.
* İnce ve seyrek saçlar için: Bir kabın içine iki yumurta sarısı, bir adet muz(püre haline getirin), bal, bir yemek kaşığı Hindistan cevizi ya da zeytinyağı ekleyip, karıştırın. Bu tarifimizde ayrıca saçınıza uygun kullandığınız saç kreminizden de biraz eklemeniz gerekiyor. Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra maskenizi saçınıza sürün. 30 dakika bekledikten sonra saçlarınızı yıkayın.
* Hacimsiz saçlar için: Yulaf unu veya ezmesi, badem yağı ve sütü bir kabın içinde karıştırın. Maskeyi saçınıza sürdükten sonra 30 dakika bekleyin ve daha sonra durulayın.
* Hassas saçlar için. Limon suyunu iki yumurta sarısıyla karıştırın. Saçınıza sürdükten sonra 30 dakika bekleyin ve sonra durulayın.