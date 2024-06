Kurban Bayramı'nda et tüketimine dikkat!

Haberin Devamı

Ancak et yemeklerinin ağırlıklı olduğu bu sofralarda otururken, her zamankinden biraz daha temkinli olmakta fayda var. Aksi taktirde mide ve sindirim sistemi problemleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Peki, ağız tadıyla bir bayram geçirebilmek için nelere dikkat etmeli? İşte ayrıntılar…

Şahane bayram sofralarında ister istemez beslenme alışkanlıklarımızda değişiyor. Aslında bu özel zamanlarda farklı lezzetleri tatmak ve sevdiklerimizle bir arada olmak bizlere de çok iyi geliyor. Bu nedenle bayramda kesinlikle diyet yapmaya çalışmayın. Gözünüz sofralarda yer alan kavurmada, tatlıda, böreklerde kalmasın. Herhangi bir sağlık sorununuz yok ise ağız tadıyla et tüketin ve ikram edilen lezzetleri kabul edin. Yani bayramı, bayram gibi geçirin. Ancak tüm bu beslenme özgürlüğünü yaşayabilmek ve sağlığımıza zarar vermemek için elbette ki, birkaç noktaya dikkat etmemiz de şart. Ama merak etmeyin. Bunlar kesinlikle uygulaması basit ve bir o kadar da sağlığınızı koruyacak ayrıntılar.

HER ŞEYİN TADINA BAKIN AMA ABARTMAYIN!

Bu yıl Kurban Bayramı sıcak yaz günlerine denk geldi. Bu nedenle ağır yemeklerin süslediği bayram sofralarında her şeyin tadına bakarken, abartıya kaçmayın ve yemeklerinizi küçük porsiyonlar halinde tüketmeye özen gösterin. Havaların oldukça sıcak olduğu bu dönemde özellikle su tüketimine de dikkat edin. Günlük 2,5 veya 3 litre su içmeye çalışın.

ETİ DİNLENDİRİN, YUMUŞAMASINI BEKLEYİN

İyi kalite hayvansal protein içeren kırmızı et; demir, çinko, fosfor, magnezyum gibi minerallerin yanı sıra B1, B6, B12 ve A vitaminlerinin en iyi kaynaklarından biri. Bu nedenle zaten günlük beslenmemizde mutlaka yer almalıdır. Ancak bayram günü kesilen hayvan eti, rigor mortis (ölüm katılığı) sebebiyle sert olacaktır. Bu durum da etin zor pişmesine ve zor sindirilmesine neden olarak beraberinde şişkinlik ve hazımsızlığı getirir. Bu nedenle etler, mutlaka bir gün dinlendirilmeye bırakılmalıdır. Kesimin hemen sonrasında etin buzdolabına konulması ise kalitesini ve lezzetini azaltır. Bunun önüne geçebilmek için de parçalara ayrılan etlerinizi kesimden hemen sonra serin bir yerde 6 saat dinlendirin ve sonrasında buzdolabına yerleştirin.

KURBAN ETİNİ NASIL SAKLAMALIYIZ?

Etleriniz 6 saat dışarıda bekledikten sonra buzdolabına yerleştirilmeye hazır hale gelecektir. Etlerinizi buzdolabı poşetlerine tüketilecek porsiyon kadar hazırlamaya özen gösterin. Etler, buzdolabında 2-3 gün, derin dondurucuda ise en fazla 3-4 ay saklanabilmektedir.

MANGAL MI, KAVURMA MI?

Sağlıklı ve midenize dost bir bayram sofrası hazırlayabilmeniz için öncelikle kavurma yemeğinden, mangal keyfinden ve kızartma yönteminden uzak durmanızı öneririm. “Hocam, bayramda kavurmasız ve mangalsız olmaz“ diyorsanız o zaman kavurmanızın içine tereyağı veya kuyruk yağı eklemeden kendi suyunda ve kısık ateşte pişirmenizi öneririm. Gelelim mangal keyfine… Artık bu konuyla ilgili net bir bilimsel gerçek var. Etlerin ateşe yakın mesafede pişirilmesi kanserojen öğelerin oluşumuna neden olmasının yanı sıra B1, B12, folik asit gibi vitaminlerin kaybına da yol açıyor. Bu nedenle mangal planınız var ise; etlerinizi ateşten 14-15 cm uzakta ve kömürler, köz halini aldıktan sonra pişirmeniz oldukça önemli. Bu arada her zaman dile getirdiğim gibi insan sağlığına birçok zararı olan ve ciddi hastalıklara davetiye çıkaran kızartmalardan da kesinlikle uzak duruyoruz.

KURBAN ETİNİ NASIL PİŞİRMELİYİZ?

‘Kurban etlerini en iyi pişirme yöntemi nedir?’ sorusunun yanıtı ise kesinlikle haşlama, buğlama, fırınlama ve ızgaradır. Böylece sağlıklı bayram sofraları kurabilir ve midenizi de çok yormamış olursunuz. Bayram sofralarında her şeyin tadına bakmak isteyebiliriz. Ama bunu yaparken küçük porsiyonlar şeklinde yemeğe özen göstermeyi unutmayın. Ayrıca her öğün et tüketmeyin ve mutlaka bir öğününüz sebze ağırlıklı olsun. Ayrıca et, kendi yağında ve kısık ateşte yavaş yavaş pişirilmelidir. Öte yandan C vitamini yönünden zengin besinler ile eti beraber tüketmek, demirin vücuttaki yararının artırılmasını da sağlar.

KAHVALTIDA ET TÜKETMEYİN!

Geleneksel bayram sabahlarında kurban eti yemek gibi bir alışkanlık vardır. Ancak şunu belirtmeliyim ki, bu son derece sağlıksız bir öğünü beraberinde getirir. Sindirimi zor olan eti, aç karnına tükettiğinizde hazımsızlık gibi mide sorunları yaşayabilirsiniz. Kahvaltınızda kavurma, börek ve poğaçalar yerine yumurta, peynir, zeytin, bal, ev yapımı reçel ve tam tahıllı ekmek yemeniz güne zinde başlamanıza da yardımcı olacaktır.

ÖĞLEN VE AKŞAM YEMEKLERİ

Kurban etlerini öğle öğünlerinde tüketmeye özen gösterin. Ayrıca bu etlerden çok lezzetli fırın ve tencere yemekleri yapılabiliyor. Bu tarz yemeklerle sağlıklı öğünler oluşturabilirsiniz. Eğer, öğle öğününüzde et yemeğini tercih ettiyseniz, akşam için mutlaka sebze ile kuru baklagiller gibi posa içeriği yüksek yemekleri tercih edin. Ayrıca kırmızı et, C ve E vitamini içermediği için çiğ ya da pişmiş sebzelerle birlikte tüketilmelidir. Mesela bol limonlu bir salata muhteşem bir seçenektir.