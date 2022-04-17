Bahar yorgunluğu ile savaşan besinler

Halsizlik, sürekli uyuma isteği, sebepsiz mutsuzluk, dikkat eksikliği gibi sorunlar mı yaşıyorsunuz? Erken uyumanıza rağmen sabahları yorgun mu kalkıyorsunuz? Cevabınız “Evet” ise nedeni yaşam kalitenizi düşüren bahar yorgunluğu olabilir. Ancak endişelenmenize gerek yok. Çünkü bahar aylarının tadını çıkarmanıza engel olan bu durumu beslenme listenize ekleyeceğiniz besinlerle ortadan kaldırmanız mümkün.
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaşanan mevsimsel değişimler, her 3 kişiden 1’nin yorgunluk şikâyeti çekmesine neden oluyor. Vücudun mevsim değişikliğine uyum sağlamasının zaman alması sonucu gelişen halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk, iştahsızlık, keyifsizlik, gerginlik, baş ağrısı, kas ağrıları, kas krampları ve kadınlarda adet düzensizlikleri gibi belirtiler, bahar aylarının tadını kaçırabiliyor. Ayrıca ramazan ayının bu yıl bahara denk gelmesi ve oruç nedeniyle uzun süre aç kalınması da yorgunluk hissini artırıyor. Kişinin iş performansını, ikili ilişkilerini olumsuz etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren bahar yorgunluğuna karşı alabileceğiniz en önemli tedbir ise beslenme listenize yorgunluğa iyi gelen besinleri eklemek. Hadi gelin, üşenmeyin ve benimle birlikte yorgunlukla mücadele eden besinlerin neler olduğuna bir göz gezdirin.
YORGUNLUĞUN ÇARESİ BU BESİNLERDE
Bahar yorgunluğu ile mücadele etmede sizlere yardımcı olacak bu besinler, ayrıca bağışıklık sisteminizin güçlenmesine de destek olur. O nedenle günlük beslenmenize mutlaka bu besinleri eklemeyi ihmal etmeyin.
* Çilek: Antioksidan bakımından zengin olan çilek, yorgunluğa iyi gelen besinlerin başında gelir. Ayrıca ödemin atılmasına da fayda sağlar.
* Kivi: C vitamini açısından zengindir. Sabahları ya da gün içinde tüketilen bir adet kivi, enerji vererek, metabolizmayı canlandırır.
* Kuşkonmaz: Lif oranı yüksek bir sebze olduğu için bağırsak hareketlerini artırır ve dolaşımın hızlanmasını sağlar. Yüksek oranda A, B ve K vitamini ile magnezyum ve folik asit içerir. Bu özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirir, dinç hissetmenizi sağlar.
* Roka-Nane-Maydanoz: Bu yeşil yapraklı otlar, güçlü birer antioksidan ve zengin C vitamini kaynaklarıdır. İçerdikleri lifler, bağırsak hareketlerini de artırır.
* Enginar: A, C vitamini, niasin, potasyum ve liften zengin içeriğiyle sindirim sisteminin iyi çalışmasını ve toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Haftada 2 kez enginar tüketmeye özen gösterin. Enerjik hissetmenize yardımcı olacaktır.
* Bezelye: Kalsiyum, demir ve potasyumdan açısından zengin olan bezelye, günlük mineral ihtiyacını karşılamanıza da destek olur. Ayrıca A ve B vitamini içeriğiyle bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir.
* Salatalık: Potasyumdan zengini salatalık, bu özelliğiyle vücutta oluşan ödemin atılmasını sağlar. Su oranı yüksek olduğu için sıvı dolaşımının ve bağırsak hareketlerinin artmasına da yardımcı olur.
* Ceviz-Badem-Fındık: E vitamini açısından zengin bu kuruyemişler, bağışıklık sisteminin korunmasında önemli bir rol üstlenir. Her gün 2 ceviz, 10 adet çiğ badem ya da 7 adet fındık tüketebilirsiniz.
* Yeşil Çay: Yeşil çay antioksidan özelliği sayesinde halsizliğe karşı etkilidir. Her gün 1 veya 2 fincan tüketebilirsiniz.
* Balık: Omega-3 yağ asitlerini beslenme listenize mutlaka eklemelisiniz. Özellikle somon ve uskumru, omega-3 açısından oldukça zengindir.
YORGUNLUĞA İYİ GELEN BİTKİSEL YAĞLAR
Bitkisel yağlarla hazırlayacağınız karışımlar da yorgunluk ile mücadele etmenizde size yardımcı olacaktır. Bu yağlardan bazıları ise şunlardır:
* Yasemin yağı: Bu yağın aroması, uyuşukluk hallerinde kişiyi dinçleştirir. Masaj yağı olarak ya da aromatik banyo olarak kullanılabilirsiniz.
* Limon yağı: Limon yağından aromatik banyo olarak yararlanabilirsiniz. Aroması stres ve duygu durum bozukluğunun giderilmesine yardımcı olur.
* Gül yağı: 2 damla gül uçucu yağını 20 ml tatlı badem yağı ile karıştırın ve hazırlanan yağı masaj yaparak kullanın. Rahatlamanıza yardımcı olacaktır.
BUNLARA DİKKAT!
* Bol bol su tüketin. Çünkü vücudun zinde kalmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri yeterli sıvı alımıdır. Bunun için de her gün susamayı beklemeden en az 2 buçuk litre su için.
* Şekerli ve unlu besinleri tüketmekten kaçının.
* Asitli ve kafeinli içecekleri sınırlayın.
* Alkollü içeceklerden uzak durun.
* Eksik olan vitaminlerinizi tespit ederek, yerine koymaya özen gösterin.
* İşlenmiş ve toksik gıdaları tüketmeyin.
* Uyku düzeninize dikkat edin.
* Düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.
Bahar yorgunluğu ile savaşan besinler
Halsizlik, sürekli uyuma isteği, sebepsiz mutsuzluk, dikkat eksikliği gibi sorunlar mı yaşıyorsunuz? Erken uyumanıza rağmen sabahları yorgun mu kalkıyorsunuz? Cevabınız “Evet” ise nedeni yaşam kalitenizi düşüren bahar yorgunluğu olabilir. Ancak endişelenmenize gerek yok. Çünkü bahar aylarının tadını çıkarmanıza engel olan bu durumu beslenme listenize ekleyeceğiniz besinlerle ortadan kaldırmanız mümkün.
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaşanan mevsimsel değişimler, her 3 kişiden 1’nin yorgunluk şikâyeti çekmesine neden oluyor. Vücudun mevsim değişikliğine uyum sağlamasının zaman alması sonucu gelişen halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk, iştahsızlık, keyifsizlik, gerginlik, baş ağrısı, kas ağrıları, kas krampları ve kadınlarda adet düzensizlikleri gibi belirtiler, bahar aylarının tadını kaçırabiliyor. Ayrıca ramazan ayının bu yıl bahara denk gelmesi ve oruç nedeniyle uzun süre aç kalınması da yorgunluk hissini artırıyor. Kişinin iş performansını, ikili ilişkilerini olumsuz etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren bahar yorgunluğuna karşı alabileceğiniz en önemli tedbir ise beslenme listenize yorgunluğa iyi gelen besinleri eklemek. Hadi gelin, üşenmeyin ve benimle birlikte yorgunlukla mücadele eden besinlerin neler olduğuna bir göz gezdirin.
YORGUNLUĞUN ÇARESİ BU BESİNLERDE
Bahar yorgunluğu ile mücadele etmede sizlere yardımcı olacak bu besinler, ayrıca bağışıklık sisteminizin güçlenmesine de destek olur. O nedenle günlük beslenmenize mutlaka bu besinleri eklemeyi ihmal etmeyin.
* Çilek: Antioksidan bakımından zengin olan çilek, yorgunluğa iyi gelen besinlerin başında gelir. Ayrıca ödemin atılmasına da fayda sağlar.
* Kivi: C vitamini açısından zengindir. Sabahları ya da gün içinde tüketilen bir adet kivi, enerji vererek, metabolizmayı canlandırır.
* Kuşkonmaz: Lif oranı yüksek bir sebze olduğu için bağırsak hareketlerini artırır ve dolaşımın hızlanmasını sağlar. Yüksek oranda A, B ve K vitamini ile magnezyum ve folik asit içerir. Bu özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirir, dinç hissetmenizi sağlar.
* Roka-Nane-Maydanoz: Bu yeşil yapraklı otlar, güçlü birer antioksidan ve zengin C vitamini kaynaklarıdır. İçerdikleri lifler, bağırsak hareketlerini de artırır.
* Enginar: A, C vitamini, niasin, potasyum ve liften zengin içeriğiyle sindirim sisteminin iyi çalışmasını ve toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Haftada 2 kez enginar tüketmeye özen gösterin. Enerjik hissetmenize yardımcı olacaktır.
* Bezelye: Kalsiyum, demir ve potasyumdan açısından zengin olan bezelye, günlük mineral ihtiyacını karşılamanıza da destek olur. Ayrıca A ve B vitamini içeriğiyle bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir.
* Salatalık: Potasyumdan zengini salatalık, bu özelliğiyle vücutta oluşan ödemin atılmasını sağlar. Su oranı yüksek olduğu için sıvı dolaşımının ve bağırsak hareketlerinin artmasına da yardımcı olur.
* Ceviz-Badem-Fındık: E vitamini açısından zengin bu kuruyemişler, bağışıklık sisteminin korunmasında önemli bir rol üstlenir. Her gün 2 ceviz, 10 adet çiğ badem ya da 7 adet fındık tüketebilirsiniz.
* Yeşil Çay: Yeşil çay antioksidan özelliği sayesinde halsizliğe karşı etkilidir. Her gün 1 veya 2 fincan tüketebilirsiniz.
* Balık: Omega-3 yağ asitlerini beslenme listenize mutlaka eklemelisiniz. Özellikle somon ve uskumru, omega-3 açısından oldukça zengindir.
YORGUNLUĞA İYİ GELEN BİTKİSEL YAĞLAR
Bitkisel yağlarla hazırlayacağınız karışımlar da yorgunluk ile mücadele etmenizde size yardımcı olacaktır. Bu yağlardan bazıları ise şunlardır:
* Yasemin yağı: Bu yağın aroması, uyuşukluk hallerinde kişiyi dinçleştirir. Masaj yağı olarak ya da aromatik banyo olarak kullanılabilirsiniz.
* Limon yağı: Limon yağından aromatik banyo olarak yararlanabilirsiniz. Aroması stres ve duygu durum bozukluğunun giderilmesine yardımcı olur.
* Gül yağı: 2 damla gül uçucu yağını 20 ml tatlı badem yağı ile karıştırın ve hazırlanan yağı masaj yaparak kullanın. Rahatlamanıza yardımcı olacaktır.
BUNLARA DİKKAT!
* Bol bol su tüketin. Çünkü vücudun zinde kalmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri yeterli sıvı alımıdır. Bunun için de her gün susamayı beklemeden en az 2 buçuk litre su için.
* Şekerli ve unlu besinleri tüketmekten kaçının.
* Asitli ve kafeinli içecekleri sınırlayın.
* Alkollü içeceklerden uzak durun.
* Eksik olan vitaminlerinizi tespit ederek, yerine koymaya özen gösterin.
* İşlenmiş ve toksik gıdaları tüketmeyin.
* Uyku düzeninize dikkat edin.
* Düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.