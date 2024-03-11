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Wolfgang Puck: Oscar’daki tabaklar Türk markasından

#Barbaros Tapan#Kelebek#Yazar

30 yıldır Oscar Ödül Töreni’nin yemeklerini hazırlayan şef Wolfgang Puck ile dün akşam yapılan tören öncesinde konuştuk. Puck, gecede Hollywood elitlerine tüm lezzetlerin Karaca tabaklarıyla servis edileceğini söyledi.

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Hollywood yıldızlarının büyük gecesi Oscar için Karaca porselenlerini seçen Wolfgang Puck, bu tercihi hakkında şöyle konuştu:
“Benim için sadece en iyisi iyi sayılır. Yemeklerimde kullandığım tüm malzemeler dünyanın en iyileri. Bu sene lezzetlerimiz dünyanın en iyi porselenlerinden Karaca ile sunulacak. Hangi ülkeden neyi seçiyorsam, en iyisi olmak zorunda. Yemeği önce gözlerimizle yiyoruz, tabaktaki sunumun iyi olması yemeğin lezzeti kadar önemli. Keza servis ettiğimiz porselenler de sunum ve lezzet kadar önemli. Tüm bu detaylar birbirini tamamlıyor. Karaca Kırmızı Halı Koleksiyonu da bizim standartlarımıza yakışır porselenleriyle yılın en prestijli etkinliğinde yer alacak.”

Wolfgang Puck: Oscar’daki tabaklar Türk markasından

Türkiye sevgisiyle bilinen Puck, Bodrum’daki yeni restoranı hakkında da şunları söyledi:
“İstanbul’u, Türkiye’yi ne kadar sevdiğimi herkes biliyor. Kendimi ülkenize yakın hissediyorum. Spago İstanbul neredeyse 10 yıldır hizmet veriyor ve başarılı lokasyonlarımdan biri. Şimdi Spago Bodrum geliyor. Dünyanın en güzel koylarından birinde muazzam bir tesis olan Max Royal Bodrum’da açılıyoruz. Restoran ve yemek sektörünün ikonik markası Spago’yu Bodrum’un en muhteşem yerlerinden birinde açacağımız için çok mutluyuz.”

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Wolfgang Puck: Oscar’daki tabaklar Türk markasından

Onur verici

Karaca CEO’su Fatih Karaca, “Karaca Kırmızı Halı Koleksiyonu bu sene Oscar’da!” diyerek mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:
“Bizim, 2023 yılı için bir vizyonumuz vardı. Hedefimiz dünyada ilk akla gelen beş markadan biri olmaktı. Bu vizyona erişmek için yaptığımız çalışmalardan biri de Akademi Ödülleri’nde yer almaktı. Geçen sene Londra’da taç giyme töreninde sponsorluğumuz oldu. Şimdi de Hollywood’da olmak çok onur verici bir durum. Amacımız böyle organizasyonlarla Karaca’nın adını daha çok duyurup bu sektörde dünyanın ilk akla gelen markalarından biri olmak.”

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Türk sahillerinden daha güzeli yok

Wolfgang Puck’ın oğlu Byron Puck ile de sohbet etme fırsatım oldu. Puck, “Aralık ayında Bodrum’daydım. Bodrum, dünyanın en güzel yerlerinden biri. Dünya üzerinde Türk sahillerinden daha güzel bir yer yok” dedi.

Rakamlarla Oscar mutfağı

◊ 120 şef
◊ 100 kilo et
◊ 55 kilo wagyu eti
◊ 45 kilo ördek
◊ 45 kilo suşi için pirinç
◊ 90 kilo tavuk
◊ 90 kilo
levrek
◊ 120 adet pizza
◊ 55 kilo suşi için ahi tuna

 

#Barbaros Tapan#Kelebek#Yazar
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