Gelmiş geçmiş en çirkin Oscar anı

Oscar’la ilgili sanatı, filmleri, kazananları konuşuyor olmalıydık öyle değil mi?
Konuşamıyoruz.
Çünkü öyle bir şey yaşandı ki, bu seneki töreni tepetaklak etti.
Will Smith’i “King Richard” filmiyle ilk Oscar’ını kazandığı için değil, eşi Jada Pinkett Smith hakkında yapılan şakaya kızıp Oscar tarihine geçen şiddete imza attığı için konuşuyoruz.
Will Smith, ailesi bile şov dünyasının içinde olan, şov dünyasında büyüyen, şov dünyasında yaşayan bir aktör.
Hatta evlilikleriyle ilgili tüm sırları şov dünyasının parçası yaptıkları için “Artık Will ve Jada’yı konuşturmayın” diye kampanyalar bile başlatılmıştı.
Ama ünlü aktör, sinemanın en büyük gecesinde eşi için yapılan şakayı kaldıramadı ve komedyen Chris Rock’a tokadı bastı.
Kendi haklarında milyonlarca şaka duyduklarından eminim. Hollywood komedi dünyasında yeni değiller sonuçta.
ŞİDDETİ AŞKA BAĞLADI
Konuşmasında şiddeti aşka bağladı Will Smith.
Tüm dünyanın gözü önünde şiddeti “aşka” bağlamak, karısına duyduğu sevgi ve ailesini savunmak istediğinden tokat attığını söylemek nedir Allah aşkına?
Zaten buna karşı değil miyiz: Yaptım ama sevgimden!
Şiddetin bahanesi sevgi olmamalı. Hele ki böyle bir platformda.
POLİS: BİZ HAZIRIZ
WIll Smith konuşmasında Akademi’den özür diledi, Rock’tan dilemedi.
Los Angeles Polis Departmanı, Smith’in uyguladığı fiziksel şiddetle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Los Angeles Polis Departmanı soruşturma kurumları, Akademi Ödül Töreni sırasında yaşanan iki kişi arasındaki olayın farkında. Olay, bir kişinin diğerine tokat atmasını içeriyor. Şu anda herhangi bir polis raporu istenmedi. Daha sonraki bir tarihte bir polis raporu isterse, Los Angeles Polis Departmanı soruşturma raporunu tamamlamak için hazır olacak.”
GÖZ MÜ YUMULDU
Peki attığı yumruk ve ettiği küfürlerden sonra Will Smith neden salondan atılmadı?
Akademi neden şiddete karşı dik duruş sergilemedi? Sadece basit bir tweet’le kınamak yetti mi?
O sert kuralları ve sanatın arkasındaki güçlü duruşuyla tanıdığımız Akademi’ye bu tepkisizliği yakıştı mı?
Anlamadığım bir diğer konu da; bu şakalar onlarca onaydan geçiyor.
Onlarca avukat kontrol ediyor.
Şov hazırlanırken hiç kimse Will Smith’in bu şakaya sert tepki verebileceğini tahmin etmedi mi?
Sonuç olarak bu senenin kazananları ve bu ödüle ulaşmak için yıllar süren emekleri, Will Smith’in kurbanı oldu.
Will Smith haberlerinin kıyısında, ‘kazananlar listesi’nde adlarının geçmesiyle kaldılar.
Yazık.
Tören için dev hazırlık
* Akademi Ödülleri için 5 binden fazla prodüksiyon personeli, yayın teknisyeni, sahne görevlileri, yardımcı yönetmenler, sahne yöneticileri, saç ve makyaj personeli, stilist, sanatçı, şarkıcılar, dansçılar, müzisyenler, oturma yeri göstericileri, kural uygulatıcılar, catering personeli,
güvenlik, bina personeli, Akademi personeli, hizmetliler, koltuk doldurucular (reklam aralarında yıldızlar kalkınca koltuk bu kişiler tarafından hemen dolduruluyor ve gelene kadar dolu tutuluyor) çalışıyor.
* Ödül töreni, şov öncesi ve dijital yayında 55 kamera kullanılıyor.
* Sahneyi, kırmızı halıyı kurmak ve prova yapmak 30 gün sürüyor.
* Tüm elektrik gücü Los Angeles DWP tarafından sağlanıyor. Elektrik kesintisi durumunda, yüzlerce saatlik jeneratör süresinden ve dizel yakıt kullanımından tasarruf sağlayan 1 çift UPS yedekleme sistemi kullanılıyor.
* Bu yılki gösteride 120’den fazla müzisyen ve 80 dansçı sahne aldı.
* Orkestra, Dolby Tiyatrosu’na alınmadan önce Hollywood’daki dünyaca ünlü Capitol Stüdyoları’nda prova ve kayıt yaptı.
* Bu yıl ayrıca oyuncular ve ekip için 70 kişilik bir COVID-19 ekibi vardı. 14 binden fazla PCR testi yapıldı.
Gelmiş geçmiş en çirkin Oscar anı
Oscar’la ilgili sanatı, filmleri, kazananları konuşuyor olmalıydık öyle değil mi?
Konuşamıyoruz.
Çünkü öyle bir şey yaşandı ki, bu seneki töreni tepetaklak etti.
Will Smith’i “King Richard” filmiyle ilk Oscar’ını kazandığı için değil, eşi Jada Pinkett Smith hakkında yapılan şakaya kızıp Oscar tarihine geçen şiddete imza attığı için konuşuyoruz.
Will Smith, ailesi bile şov dünyasının içinde olan, şov dünyasında büyüyen, şov dünyasında yaşayan bir aktör.
Hatta evlilikleriyle ilgili tüm sırları şov dünyasının parçası yaptıkları için “Artık Will ve Jada’yı konuşturmayın” diye kampanyalar bile başlatılmıştı.
Ama ünlü aktör, sinemanın en büyük gecesinde eşi için yapılan şakayı kaldıramadı ve komedyen Chris Rock’a tokadı bastı.
Kendi haklarında milyonlarca şaka duyduklarından eminim. Hollywood komedi dünyasında yeni değiller sonuçta.
ŞİDDETİ AŞKA BAĞLADI
Konuşmasında şiddeti aşka bağladı Will Smith.
Tüm dünyanın gözü önünde şiddeti “aşka” bağlamak, karısına duyduğu sevgi ve ailesini savunmak istediğinden tokat attığını söylemek nedir Allah aşkına?
Zaten buna karşı değil miyiz: Yaptım ama sevgimden!
Şiddetin bahanesi sevgi olmamalı. Hele ki böyle bir platformda.
POLİS: BİZ HAZIRIZ
WIll Smith konuşmasında Akademi’den özür diledi, Rock’tan dilemedi.
Los Angeles Polis Departmanı, Smith’in uyguladığı fiziksel şiddetle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Los Angeles Polis Departmanı soruşturma kurumları, Akademi Ödül Töreni sırasında yaşanan iki kişi arasındaki olayın farkında. Olay, bir kişinin diğerine tokat atmasını içeriyor. Şu anda herhangi bir polis raporu istenmedi. Daha sonraki bir tarihte bir polis raporu isterse, Los Angeles Polis Departmanı soruşturma raporunu tamamlamak için hazır olacak.”
GÖZ MÜ YUMULDU
Peki attığı yumruk ve ettiği küfürlerden sonra Will Smith neden salondan atılmadı?
Akademi neden şiddete karşı dik duruş sergilemedi? Sadece basit bir tweet’le kınamak yetti mi?
O sert kuralları ve sanatın arkasındaki güçlü duruşuyla tanıdığımız Akademi’ye bu tepkisizliği yakıştı mı?
Anlamadığım bir diğer konu da; bu şakalar onlarca onaydan geçiyor.
Onlarca avukat kontrol ediyor.
Şov hazırlanırken hiç kimse Will Smith’in bu şakaya sert tepki verebileceğini tahmin etmedi mi?
Sonuç olarak bu senenin kazananları ve bu ödüle ulaşmak için yıllar süren emekleri, Will Smith’in kurbanı oldu.
Will Smith haberlerinin kıyısında, ‘kazananlar listesi’nde adlarının geçmesiyle kaldılar.
Yazık.
Tören için dev hazırlık
* Akademi Ödülleri için 5 binden fazla prodüksiyon personeli, yayın teknisyeni, sahne görevlileri, yardımcı yönetmenler, sahne yöneticileri, saç ve makyaj personeli, stilist, sanatçı, şarkıcılar, dansçılar, müzisyenler, oturma yeri göstericileri, kural uygulatıcılar, catering personeli,
güvenlik, bina personeli, Akademi personeli, hizmetliler, koltuk doldurucular (reklam aralarında yıldızlar kalkınca koltuk bu kişiler tarafından hemen dolduruluyor ve gelene kadar dolu tutuluyor) çalışıyor.
* Ödül töreni, şov öncesi ve dijital yayında 55 kamera kullanılıyor.
* Sahneyi, kırmızı halıyı kurmak ve prova yapmak 30 gün sürüyor.
* Tüm elektrik gücü Los Angeles DWP tarafından sağlanıyor. Elektrik kesintisi durumunda, yüzlerce saatlik jeneratör süresinden ve dizel yakıt kullanımından tasarruf sağlayan 1 çift UPS yedekleme sistemi kullanılıyor.
* Bu yılki gösteride 120’den fazla müzisyen ve 80 dansçı sahne aldı.
* Orkestra, Dolby Tiyatrosu’na alınmadan önce Hollywood’daki dünyaca ünlü Capitol Stüdyoları’nda prova ve kayıt yaptı.
* Bu yıl ayrıca oyuncular ve ekip için 70 kişilik bir COVID-19 ekibi vardı. 14 binden fazla PCR testi yapıldı.