Çocuklarını korumak için ne kadar ileri gidebilirsin?

Ewan McGregor, “Halston” dizisinde 70’li yıllarda moda dünyasının simgesi haline gelen Roy Halston Frowick’i canlandırıyor Ünlü aktör, aynı zamanda “Yıldız Savaşları” filminin Disney Plus için çekilen “Obi-Wan Kenobi” serisiyle de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor... McGregor ile hem “Halston”ı, hem de yeniden “Obi-Wan Kenobi” olarak setlere geri dönmesini görüntülü olarak konuştuk.

◊ Merak ettiğim çok şey var ama öncelikle dijital platformda geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlayan “Halston”daki inanılmaz performansınızla başlayacağım... Nasıl hazırlandınız o dönemin Amerikan moda devini oynamaya?

- Onun hayatına ve o dönemin New York City’sine geri dönmeyi çok sevdim. Bir karakter oluşturmaya çalışırken eğer gerçekten yaşamış birini oynuyorsan gerçek bilgilerden ve görüntülerden faydalanıyorsun. Ben de öyle yaptım... Halston hakkında son zamanlarda yapılan çok güzel bir belgesel var, onu izledim. Onun hayal edebilmek için hakkında yazılmış “Simply Halston” adlı bir kitabı okudum. Çin’e yaptığı iş seyahatindeki harika görüntülerine ulaştık, hepsini izledim.

◊ Halston’ın en çok hangi özellikleri sizi etkiledi?

- Halston moda konusunda çok bilgili bir adamdı. Ne yaptığını iyi biliyordu ve işinde çok tutkuluydu. Halston, yaşadığı dönemin en ünlü insanlarından biri. O zamanlar herkes Halston tarafından yapılmış bir şey giymek istiyordu. Kadınlar için şapkalar yaparak kariyerine başladı. Jacqueline Kennedy’nin meşhur hap kutusu şapkasının tasarımcısı Halston’dı...

Her neyse Halston büyüleyici bir insan, büyüleyici bir karakter ve galiba ona biraz âşık oldum. Orta Amerika’da küçük bir kasabadan Chicago’ya ve oradan da New York’a moda tasarımcısı olma hayalini gerçekleştirmek için gelen bir adamın hikayesini anlattık. Sanırım ilk başlarda Halston tuhafiyeciydi. Tuhafiyecilikten başlayıp moda imparatorluğuna uzanan ilginç bir hikâye...

TEKRAR OBI WAN-KENOBI’Yİ OYNAMAK HEYECAN VERİCİ

◊