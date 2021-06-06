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Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

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Çocuklarını korumak için ne kadar ileri gidebilirsin?

6 Haziran 2021

Gerilim filmi “A Quiet Place”in (Sessiz Bir Yer) devamı “A Quiet Place 2”, pandemi nedeniyle 14 ay gecikmeli olarak seyirciyle buluştu. Kuzey Amerika gişelerinde hit olan Paramount Pictures yapımı film, gösterime girdiği hafta sonu 48 milyon dolar hasılat elde ederek sektöre umut verdi. John Krasinski’nin yazıp yönettiği filmde başrolü üstlenen Emily Blunt da performansıyla büyük beğeni topladı. Blunt ile görüntülü olarak konuştuk.

◊ Sizin sektörde genelde iş ile aşkı ayırmak tavsiye edilir. Siz ise John Krasinski ile 11 yıldır evlisiniz ve birlikte harika projelere imza atıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bunu, anlatır mısınız biraz?
- Bilmiyorum! John ve ben bu ‘kusursuz çift’ fikrinin utanç verici olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz de tıpkı diğer çiftler gibi sadece çalışıyoruz. Ben ona çok değer veriyorum, o da bana çok değer veriyor. Sadece kişisel anlamda değil, profesyonel anlamda da birbirimize değer veriyor ve saygı duyuyoruz.
Ayrıca yaratıcı olarak çok uyumluyuz. Uyumlu olmanın bize yardımcı olduğunu düşünüyorum. Filmleri aynı şekilde izliyoruz, sahnelere ya da performanslara aynı şekilde tepki veriyoruz, onu etkileyen noktalar beni de etkiliyor. Birlikte çalışırken işimize yarayan bir akışkanlık var. Sana ne söyleyeceğimi, bu durumu sana nasıl açıklayacağımı bilmiyorum inan.

Çocuklarını korumak için ne kadar ileri gidebilirsin


◊ Birbirinize sinir olduğunuz oluyor mu?
- Hayır. Pek olmuyor. Olsa da paylaşmazdım! (Gülüyor)


HERKES JOHN’A “YAPAMAZSIN” DEDİ AMA O KİMSEYİ DİNLEMEDİ VE YAPTI

◊ John’un “hayır”ı cevap olarak kabul etmeyen bir adam olduğu söyleniyor...
- Çok doğru. Benim dışımda! (Gülüyor) Dinlediği tek “hayır”, benim söylediğim.

◊ Bu özelliği yapımcılığa başladıktan sonra mı ortaya çıktı, yoksa John’u tanıdığınızdan beri “hayır”ı kabul etmeme huyu var mıydı?
- Tanıdığımdan beri böyle. John tamamen işbirlikçi olmakla birlikte, bir şey gördüğünde herkes karşı çıksa dahi tavizsiz bir dürtüye sahip. Herkes onu geri çekmeye çalışırken o mutlaka devam eder. İlginç bir denge var.
Örneğin filmde açılış araba sekansı. Herkes “Tek çekim yapamazsın, yapılamaz, güvenli değil” dedi. John ise “Biliyorum yapılabilir, bunun için bir fikrim var” dedi. Stüdyo da yapmasını istemedi. Kimse yapmasını istemiyordu. Ama o kimseyi dinlemedi. Bu sekansı çekmek için gerekli kamera ekipmanını Almanya’da buldu, getirdi ve yaptı. Sadece inatçılık değil, yapılabileceğini biliyorsa kimseyi dinlemiyor. Ve onun bu yönünü seviyorum. İnsanların işleri halledebilmek için gece bile aradıkları adamdır John.

“THE ENGLISH” OKUDUĞUM EN SIRA DIŞI HİKAYE

◊ “Devil Wears Prada”, kariyerinizi değiştiren yapım oldu. O günlerden bugüne kariyer analizi yapmanızı istesem, neler söylersiniz?
- Yaratıcılık açısından kendimi çok tatmin olmuş hissediyorum. Yapacağım işlerde çok seçici olmaya devam edeceğim. Genelde beni biraz korkutan şeylere imza atıyorum. Nasıl yaklaşacağımdan emin olmadığım projeler... Bu projeler aslında oldukça nadir. Orta bütçeli filmlerin çoğu, 35 milyon dolar civarı benim tüm kariyerimi üzerine kurduğum filmlerdi. Bu filmler artık olmuyor.
Büyük bütçeli filmler de çoğu zaman gişe odaklı. Elimizde ne kaldı? Az sayıdaki bağımsız filmler. Hikayeler çok sıra dışı olduğu için tutunduğumuz bağımsız filmler. Uzun zamandır uzun hikaye anlatımı yapmak, bir mini dizi çekmek istiyordum. Ve beni çok heyecanlandıran “The English” isimli 6 bölümlük bir mini diziyle karşılaştım. Kariyerimde okuduğum en sıra dışı hikaye. İlk sayfada “Ben bunu yapacağım” dedim. O kadar olağanüstüydü ki...

◊ “The Quiet Place 2”de (Sessiz Bir Yer 2) izlediğimiz yardım etme, umut, arama-kurtarma konularını pandemi sebebiyle tüm dünya yaşadı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda, dünyamız için umutlu musunuz?
- Gerçekten çoğu zaman güne büyük bir umutla başlamaya çalışıyorum. Sanırım her zaman iyimser olmaya çalışan biri oldum. Hiçbir şeye kötü ve kasvetli bir bakış açısıyla bakmayı sevmiyorum. “A Quiet Place 2” filmindeki karakterlerin yaşadıkları üzücü olduğu kadar umut verici. Çünkü her şeyin sonunda bir güçlenme ve cesaret duygusuyla baş başa kalıyorsunuz.

Çocuklarını korumak için ne kadar ileri gidebilirsin

ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ JOHN KAMERA ÖNÜNDE BENİMLE DEĞİL

◊ John Krasinski’nin fikirlerini kağıda dökme sürecini merak ediyorum, nasıl gelişiyor? Gerçekten izleyiciyi içine çeken hikayeler yazıyor...
- John ilginç bir şekilde yazıyor. Önce bana açılış konuşması yapıyor ve sonra 7 ay boyunca her şeyi düşünüyor. Benimle konuşuyor, yapımcı ortağıyla konuşuyor. Fikirler, temalar, diziler kafasında 7 ay boyunca konuşarak canlanıyor. Sonra mağaraya kapanıp 2 hafta sadece yazıyor ve neredeyse mükemmele yakın bir senaryoyla ortaya çıkıyor.
◊ Eşiniz aynı zamanda yönetmeniniz. İlk filmde kamera önünde de birlikteydiniz. İkinci filmde ise ilk sahne dışında yok. Kamera önünde birlikte rol yapmayı özlediniz mi?
- Şükürler olsun ki kamera önünde benimle değil! (Gülüyor) John bu filmde görsel olarak çok daha hırslıydı, bu yüzden sahnelerde olmaması gerekliydi. Bence iyi de oldu.

Çocuklarını korumak için ne kadar ileri gidebilirsin

KOCAMI O FİLMİN HER KARESİNİ KAN TER İÇİNDE ÇEKERKEN GÖRDÜM

◊ “The Quiet Place 2” diğer birçok yapım gibi pandemi ertelemeleri sonrasında nihayet 28 Mayıs’ta gösterime girdi. Pandemiden sonra sinemalara dönmek hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Her zaman sinemaya gitmeyi destekleyen nostaljik bir insan olacağım. “The Quiet Place” ve birçok film sinemada izlenmeyi hak ediyor. Salon, ses, seyirci; sinema deneyimine dalmanız gerekiyor. Büyük filmlerin çoğu ertelendi. Çünkü herkes filminin izlenmesini istiyor. Şahsen kocamı o filmin her karesini kan ter içinde çekerken gördüm. Film izleyiciyle izlenmek için inşa edildi. O yüzden filmimizi insanların sonunda izleyebilecek olması beni gerçekten heyecanlandırıyor.
◊ İlk film çok beğenilmişti. Bana göre devam filmi yapmak gerçekten zordur ama ikinci filminiz de beğeni topladı. İkinci filmin hikayesini kısaca sizden dinleyebilir miyiz?
- Bu filmde ataerkil figürü kaybettik. Evi olmayan, kocası olmayan, yeni doğan bebeğiyle birlikte üç çocuğu olan kadın ne yapacak? Ona kim yardım edecek? Peki yardım eden insanlara güvenebilir mi? Bu filmde karakterime hayran kaldım, çünkü tamamen kederli ama çocuklarını hayatta tutmak için her şeyin kendi elinde olduğunu biliyor. Çocuklarınızı korumak için ne kadar ileri gidebileceğiniz fikrini gösteriyor. Dünyanın her yerinde çocukları için olağanüstü şeyler yapan kadınları duyuyorsunuz. Filmin anneler üzerinde yankı uyandırdığını duyuyorum mesela...
◊ Sizin “sessiz yer”iniz neresi?
- Ev boşken, odam. Orada oturup kitap okumayı seviyorum. Ama bu çok nadir olan bir durum. Yine de evin boş olmasına bayılıyorum.

Çocuklarını korumak için ne kadar ileri gidebilirsin

İSTEDİKLERİN İÇİN KİMSEDEN ÖZÜR DİLEME

◊ Harper’s Bazaar’a verdiğiniz röportajda “Hırslı kadınlar hâlâ sevilmiyor” dediniz. Bu konuyu biraz açar mısınız?
- Ne istediğiniz konusunda dürüst olmak ve istediklerinizden ötürü kimseden özür dilememek gerektiğiyle ilgili konuştum. Aynı zamanda bir projeye ne getirdiğinizi bilmek, değerinizi bilmek de büyük bir şey. Sadece finansal açıdan değil, yaratıcı olarak bir projeye ne getirdiğinizi bilmenizden bahsediyorum. Bu yüzden kadınların hırslı olmasının daha zor olduğunu düşünüyorum. Hırs gerçekten nedir? Amaçlı rüyalar, hayaller... Hepsi bu.
◊ Değerinizi bilmek, projeye ne kattığınızı anlamak, dürüst olmak, bir şeyi istemekten ötürü özür dilememek... Peki ne zaman öğrendiniz bu dediklerinizi uygulamayı?
- “Edge of Tomorrow” mesela devasa bir aksiyon filmiydi, benim için büyük bir fırsattı, umutsuzca yapmak istedim. Tom Cruise ve ekibi... Film erkekler kulübü olacak sandım, yanılmışım. Ben de yaratıcı işin içine dahil edildim. Verdikleri her karar benim onayımdan da geçti.

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Köpekleri rehabilite ediyorum, insanları eğitiyorum

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

30 Mayıs 2021
21 yaşında Meksika sınırından yaşa dışı yollarla Kaliforniya’ya geçti. San Diego sokaklarında yaşadı. Geçinebilmek için köpek bakımı işine girdi ve en zor köpekleri bile sakinleştirebilen enerjisiyle kısa sürede ün kazandı. Cebindeki az parayla Los Angeles’a taşındı, araba yıkama işine başladı. Oyuncu Jada Pinkett Smith ile tanıştığında tüm hayatı değişti. 7 kitap yazdı, çok sayıda televizyon programı yaptı. Barbaros Tapan, 10 bölümlük yeni National Geographic şovu “Cesar’s Way” ile ekrana gelmeye hazırlanan Cesar Millan ile görüntülü konuştu.

◊ Hollywood’un 1 numaralı köpek eğitimcisi oldunuz, şimdi de Amerika Başkanı ile çalışıyorsunuz. Beyaz Saray’a Joe Biden’ın köpekleriyle çalışmaya giderken ne hissettiniz?

- Bu Amerika Başkanı’yla ilk çalışmam değil. Hayvanların, köpeklerin güzel yönü ne biliyor musun? Babalarının Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğunu bilmemeleri! Köpekler insanların oraya “Beyaz Saray” dediklerini de bilmiyor. Şöyle bir durum var... Beyaz Saray’da yaşayan köpekler için bir protokol yok. Halbuki orada yaşayan tüm insanlar önce eğitiliyor. Güven ortamı sağlanıyor. Köpekleri için de aynı şey geçerli olmalı. Köpekler nasıl bir ortamda yaşayacaklarını anlamalı ve o çevreye uyum sağlamalı.
İkinci konu, o ortamda yaşayan insanlara uygun adaptasyonun sağlanması. Beyaz Saray çok stresli bir ortam. Orada yaşayan ve çalışan insanların köpekleri gördüğü anda sakin olmaları gerektiğini öğrenmeleri gerekiyor. Çoğu köpeksever, heyecanla hareket eder. “Merhaba” diye köpeği sevmeye yönelir ya da köpekleri sevmeyen bazı insanlar korkar. Heyecanlı veya gergin insanlar, hiçbir evde özellikle de Beyaz Saray’da iyi sonuçlar alamaz.




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Halston’a biraz âşık oldum

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

23 Mayıs 2021
Ewan McGregor, “Halston” dizisinde 70’li yıllarda moda dünyasının simgesi haline gelen Roy Halston Frowick’i canlandırıyor Ünlü aktör, aynı zamanda “Yıldız Savaşları” filminin Disney Plus için çekilen “Obi-Wan Kenobi” serisiyle de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor... McGregor ile hem “Halston”ı, hem de yeniden “Obi-Wan Kenobi” olarak setlere geri dönmesini görüntülü olarak konuştuk.

Merak ettiğim çok şey var ama öncelikle dijital platformda geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlayan “Halston”daki inanılmaz performansınızla başlayacağım... Nasıl hazırlandınız o dönemin Amerikan moda devini oynamaya?

- Onun hayatına ve o dönemin New York City’sine geri dönmeyi çok sevdim. Bir karakter oluşturmaya çalışırken eğer gerçekten yaşamış birini oynuyorsan gerçek bilgilerden ve görüntülerden faydalanıyorsun. Ben de öyle yaptım... Halston hakkında son zamanlarda yapılan çok güzel bir belgesel var, onu izledim. Onun hayal edebilmek için hakkında yazılmış “Simply Halston” adlı bir kitabı okudum. Çin’e yaptığı iş seyahatindeki harika görüntülerine ulaştık, hepsini izledim.

Halston’ın en çok hangi özellikleri sizi etkiledi?

- Halston moda konusunda çok bilgili bir adamdı. Ne yaptığını iyi biliyordu ve işinde çok tutkuluydu. Halston, yaşadığı dönemin en ünlü insanlarından biri. O zamanlar herkes Halston tarafından yapılmış bir şey giymek istiyordu. Kadınlar için şapkalar yaparak kariyerine başladı. Jacqueline Kennedy’nin meşhur hap kutusu şapkasının tasarımcısı Halston’dı...

Her neyse Halston büyüleyici bir insan, büyüleyici bir karakter ve galiba ona biraz âşık oldum. Orta Amerika’da küçük bir kasabadan Chicago’ya ve oradan da New York’a moda tasarımcısı olma hayalini gerçekleştirmek için gelen bir adamın hikayesini anlattık. Sanırım ilk başlarda Halston tuhafiyeciydi. Tuhafiyecilikten başlayıp moda imparatorluğuna uzanan ilginç bir hikâye...

TEKRAR OBI WAN-KENOBI’Yİ OYNAMAK HEYECAN VERİCİ

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Benim bağımlılığım işim

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

16 Mayıs 2021
“Sound of Metal” filminde duyma yetisini kaybeden punk-metal davulcusu Ruben’i canlandıran Riz Ahmed, başarılı performansıyla ilk Oscar adaylığını kazandı. ‘En iyi erkek oyuncu’ dalında Oscar’a aday gösterilen ilk Müslüman olan İngiliz rap’çi ve aktörle görüntülü olarak “Sound of Metal”i konuştuk.

Koronavirüsün yarattığı tahribatla ilgili yaptığınız şarkıyla başlayalım mı sohbete?

- Karantinanın en başlarında yazdığım bir şarkı. Adı “I Miss You”. Covid yüzünden yakın bir akrabamı, ardından ikinci akrabamı kaybettikten sonra yaptım bu şarkıyı. Zaman geçtikçe daha iyi anlıyorum ki, yaptıklarımın çoğunu, içimde yaşadığım duyguları dışarı atmak için yapıyorum.

Aynı şey “Sound of Metal” için de geçerli. Böyle bir film yapmak, planlarım arasında yoktu. Davul (drum) çalmak, Amerikan işaret dilini öğrenmek... Hangi yöne gideceğini bilmediğimiz şeylerdi ama ben çoğu kişisel birçok sebepten kendimi bir meydan okumaya atmak istedim. Bahsettiğin rap şarkısını da kişisel nedenlerle yazdım.

Müziğim ticari bir girişim değil. Çok büyük kitlelere ulaşması gibi bir endişem yok. Yaptığım müzikle aradığım şey geniş kitlesel bir bağlantı değil. İnsanlara hafifçe dokunacak derin bir bağlantı arıyorum. Müziğimle ve sözlerimle bağlantı kurabilen insanları biliyorum. Müziğimin onlara derinden dokunduğunu da biliyorum. Benim için gerçekten iyileştirici olan şey, kaybettiklerimi ifade edebilmekti. Ve sonrasında insanlar kaybettikleri sevdikleri hakkında bana yazdı. Bence iyileşmenin en iyi yolu, kötü bir deneyim yaşarken yalnız olmadığını bilmektir.

BENİM DE BİR BAĞIMLILIĞIM OLDUĞUNU FARK ETTİM

Bağımlılık, bir duyunun kaybedilmesi, davul çalmak, müzik gibi konular ayrı ayrı çok önemli. “Sound of Metal”e hazırlanırken böyle büyük konuları nasıl ilişkilendirdiniz?

- İşaret dili de var...

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“Nusret artık benim değil Türkiye’nin markası, sahip çıkmak lazım”

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

13 Mayıs 2021
Nusr-Et’in Los Angeles şubesinin açılışının, dünya yıldızlarıyla dolu film galalarından farkı yoktu.25 yıldır Los Angeles’ta yaşıyorum, böyle ses getiren, bu kadar çok konuşulan başka bir açılış görmedim.Geçen perşembe günü Nusr-Et fenomeni, Beverly Hills’in göbeğinde fırtınalar estirdi. Meşhur Canon Dr.’da 300 kişi içeri girmek için sıra beklerken, bir o kadar insan Nusr-Et yazısının önünde poz verebilmek için yarışıyordu. Nusret’in çalışırken uzaktan fotoğrafını çekenleri saymıyorum bile...Nusr-Et’in Los Angeles şubesi, birçok detayı içinde barındırıyor.Hollywood efsanelerinin fotoğraflarıyla dekore edilmiş sanat köşesi şahane. Ama esas ilgiyi Nusret’in büyük fotoğrafı önüne koyulan koltuk çekiyor. Los Angeles’ın ikonik Hollywood yazısı gibi Nusret koltuğu da ziyaretçi akınına uğrayacak nokta olarak tasarlanmış.Nusret Gökçe, bir anlamda Türkiye’nin gönüllü kültür ve turizm elçiliğini de yapıyor. Dört kıtadaki restoranları, açılmayı bekleyen lokasyonları ve restoran zincirine kattığı oteliyle dünyaca tanınan bir şef olmayı başaran Nusret Gökçe ile dev Hollywood yazısı önünde buluştum.Şef, Bostancı Kasaplar Çarşısı’ndan Beverly Hills’e uzanan çalışma hayatını anlattı...

Hollywood’un kalbindeyiz. Her şefin restoran açmayı hayal ettiği bir şehir Los Angeles. Nusr-Et dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği markalar arasında ve artık o isimler sadece yemekten ziyade seni görmek için de buraya geliyor...
- Evet, herkes onları görmeye gidiyor. Onlar beni görmeye geliyor.
Geçen gün Jason Statham buradaydı. Markanın dünya yıldızları tarafından tercih edilmesinin sebebi nedir sence?
- Jason Statham’ın sevgisi çok doğaldı. Sanki 3-5 senedir tanışıyormuşuz gibi samimiydi. Jason Statham gibi sinema dünyasından, spor dünyasından, iş dünyasından gelen çok fazla misafirimiz var. Gelen her misafirimize samimi bir ortam yaratıyoruz. İlk defa gelmiş olsalar dahi daha önce tanışıyormuşuz hissi oluyor. Kendilerini evlerinde gibi rahat hissediyorlar. Bu benim sıcakkanlılığımdan olabilir, belki de markadan ya da atmosferden kaynaklıdır.



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Charles’ın çekiciliği şeytanın cazibesi gibi

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

9 Mayıs 2021
Cezayir asıllı Fransız aktör Tahar Rahim’i “A Prophet”, “The Looming Tower”, “Mary Magdalene” ve “The Serpent” projeleriyle tanıdık. Son olarak Jodie Foster ile başrolü paylaştığı “Moritanyalı” (The Mauritanian) filminde canlandırdığı ‘Muhammed Veled Salahi’ rolüyle Altın Küre ve BAFTA’da ‘en iyi erkek oyuncu’ ödüllerine aday gösterildi. Barbaros Tapan, Tahar Rahim’le görüntülü olarak yeni projelerini konuştu...

◊ Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı? Aktör olmaya nasıl karar verdiniz?
- Can sıkıntısı beni oyunculuğa götürdü... 14 yaşındayken, çevremdeki hemen her genç, başarılı bir futbolcu olmak isterken ben oyuncu olmayı hayal ediyordum. Yaşadığım yerde çok sıkılıyordum. Çok küçük bir kasabaydı ve yapacak çok şey yoktu. Orada yaşarken sinema salonlarına arka kapıdan gizlice girmenin bir yolunu bulmuştum. Haftada beş kere sinemaya gidecek param yoktu çünkü.
Sinemada çok zaman geçirdim. İçinde bulunduğum durumu unutmanın, farklı hikayelerle başka yerlere kaçmanın yolu sinemada film izlemekti. Filmler benim için dünyaya açılan bir pencereydi. Filmlerle geçirdiğim o yıllarda bir rüya inşa ettim. Oyuncu olmak istedim. Zamanla, yapmak istediğim tek şey oyunculuk oldu.
◊ Peki sinema salonlarında inşa ettiğiniz rüyayı nasıl gerçeğe dönüştürdünüz?
- Fransa kırsalındaki küçük bir şehirden, işçi sınıfından geldiğim için bu sektörde çalışmaya başlamak zordu. Kimseyi tanımıyordum. Çantamı topladım, Paris’e gittim. Otele yerleştim. İş buldum, çalışmaya başladım. Hafızam beni yanıltmıyorsa yanımda 1000 euro para vardı. O parayı hafta içi drama dersleri almak için harcadım. Hafta sonları ise para kazanmak için gece gündüz çalıştım. Yönetmen Jacques Audiard’la tanıştıktan sonra oyunculuk kariyerim başladı.

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Her şey iyiyse yaş farkı yönetilebilir

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

2 Mayıs 2021
Grammy’de 16 ödülü, 47 adaylığı var. Madonna, Michael Jackson, Céline Dion, Barbra Streisand, Whitney Houston, Andrea Bocelli, Michael Bublé gibi dev sanatçıların albümlerinin arkasındaki isim de o. Yolanda Hadid, Linda Thompson ve Katharine McPhee ile yaptığı evliliklerle magazinin gündemine oturan David Foster, özel hayatındaki iniş çıkışlara rağmen müzik dünyasında hep en iyiler arasında yer almayı başarmış biri. Barbaros Tapan, dünyanın en iyi besteci, aranjör ve müzik prodüktörleri arasına adını altın harflerle yazdıran “Hit Adam” lakaplı David Foster ile görüntülü konuştu.

◊ Katharine McPhee ile evliliğiniz magazin basınının en sevdiği konular arasında. Herkes bir şeyler söylüyor, yazıyor. Siz neler söylemek istersiniz hayatınızın bu dönemi ve Katharine ile ilgili?

- Katharine ile evlenmek ikimiz için de çok beklenmedik bir şeydi. Bu konuda ikimiz de pek konuşmuyoruz. Bunu daha önce söyledim, tekrar söyleyeceğim... Herhangi bir evlilikte sizi alaşağı edecek, mahvedebilecek birçok etken var. Coğrafyadan finansal konulara, üvey çocuklardan sadakatsizliğe kadar. Büyük yaş farkı da bunlardan biri. Ama eğer her şey iyiyse, yaş farkı kolayca yönetebileceğiniz bir şey. Şimdiye kadar biz bunu başardık ki bu harika. Katharine çok olgun. Yaşlı bir ruh. Ve kulağa klişe geleceğini biliyorum ama tek taraflı bir ilişki değil, birbirimizden çok şey öğreniyoruz.

◊ Eşiniz Katharine’in Megan Markle ile aynı liseye gittiğini okudum. Hatta lise müzikalinde birlikte rol almışlar. Megan ve Prens Harry de artık Los Angeles’ta yaşıyor. Aranızdaki arkadaşlıktan biraz bahseder misiniz?

- Harry ve Megan, mücadele ettikleri konularda çok açık ama kendi hayatlarında gözlerden uzak, sakin yaşamayı seven insanlar. Kendilerini iyilik yapmaya adamışlar. Sakıncası yoksa özel hayatları hakkında konuşmayacağım. Sadece şunu söyleyebilirim; ikisi de harika insanlar.

BİRÇOK YAZAR, JUSTIN BIEBER’A ŞARKI YAZMAYA UĞRAŞMA HATASINI YAPIYOR

◊ Müzikten bahsedelim, sizce yaratıcılık ya da ilham günün birinde bitebilir mi?

- Benim ilham kaynağım, iş sorumluluğuyla geliyor. Mesela bugün şarkı bestelemem gerekiyorsa, piyanonun başına oturur yaparım. Şu anda birkaç müzikal üzerine çalışıyorum. Perşembe ve cumaları söz yazarlarıyla çalışmam gerektiğini biliyorum. Onlarla çalışırken harika bir şey bulabiliriz ya da bulamayabiliriz. “İlham gelsin, güzel şeyler yaratayım” diyerek geceleri yatakta yatıp ilham gelmesini beklemiyorum.

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Chloe Zhao’ya ülkesinden yasak

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

29 Nisan 2021
Sanal olarak düzenlenen Altın Küre ve BAFTA’dan sonra geçen pazar günü sanal olmayan Oscar ödül töreni izlemek güzeldi.

Roosevelt ve Biltmore Otel’de düzenlenen klasik Oscar Ödül Törenleri’nden ilham alınarak dekore edilen tarihi Union Tren İstasyonu’daki tören Oscar tarihinin en çeşitli töreni olarak tarihe geçti.
Oscar’daki ‘çok beyaz’ tartışmalarından sonra kadın ve siyah üyelerin sayısını artırmak için kolları sıvayan akademi son 2-3 yıldır bu konuda taviz vermemiş, farklı kültürlerden ve coğrafyalardan agresif şekilde üye almıştı...
Akademinin söz verdiği değişim bu seneki törene de yansıdı.
Oscar tarihinde kadın ve siyah aday rekoru kırıldı.




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Hilesiz ve saf bir kızım

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

25 Nisan 2021
“Fight Club”, “Zodiac” gibi başyapıtların yaratıcısı David Fincher, “Mank” filmine imza attı. Film,Yurttaş Kane’in senaristi Herman Markievch'in senaryoyu yazım aşamasını anlatıyor Barbaros Tapan, “Mank”te canlandırdığı Marion Davies rolüyle, bu gece yarısı gerçekleşecek Oscar’da ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ dalında aday gösterilen Amanda Seyfried ile görüntülü konuştu. Seyfried, “Art niyetsiz, samimi, hilesiz ve saf bir kızım. Marion dışa dönük bir kadındı. İstediğinin olmasını sağlayabiliyordu. Onunla ilişki kuramam” dedi.

◊ 1940’ların kadın aktrislerine baktığımızda kendine güvenen, güçlü, çekici performansların yanı sıra hayat tarzlarının da aynı olduğunu görüyoruz... Siz ne düşünüyorsunuz?
- Bu aktrisleri rollerinden, filmlerinden tanıyoruz. Ama aslında hayatın kendinden daha büyük bir etkiye sahiplerdi. Çok güçlü kişiliklerdi ve insanların onları fark etmesini sağlayacak şekilde yaşıyorlardı.

◊ Onların hayatın kendinden bile daha büyük kişilikleri hakkında neler söylersiniz?
- Aman Tanrım... Katharine Hepburn mesela... Çok özgüvenli ve herhangi bir erkeği alt edebileceğini biliyordu. Gerçek şu ki, şimdi ben de o güce sahip olduğumu biliyorum. 35 yılımı aldı fark etmem ama sorun değil... En azından bu seviyeye geldim.

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Muhammed hepimize insanlık dersi verdi

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

18 Nisan 2021
Dramatik ve zor karakterlerin başarılı ismi Jodie Foster, profesyonel kariyerine 3 yaşında başladı. 56 yıllık kariyerine birçok başarı sığdıran iki Oscar ödüllü oyuncuyla son filmi “The Mauritanian”ı (Moritanyalı) konuşmak için görüntülü olarak bir araya geldik. Foster, görüşmeye Los Angeles’tan bağlandı.

Neden bu filmin bir parçası olmak istediğinizi merak ediyorum açıkçası. Çünkü nadir film yapıyorsunuz. Rolü seçerken sizi neler etkiler? Belirli kriterleriniz var mı... Yönetmenin kim olduğu, senaryonun yazım şekli, hikaye, oyuncu kadrosu gibi?

- Benim için anlam ifade eden, bana anlamlı gelen bir şey olmalı. Ve bu anlamlı gelen şeyin ne olduğunu, neden anlamlı geldiğini asla açıklayamıyorum. Bu filmi kabul etme sebebim ise oldukça açık. Çünkü mutlaka ve mutlaka anlatılması gereken bir hikayeydi Muhammed’in olağanüstü yolculuğu. Korku ve işkenceyle geçirdiği dönem... Her şeye rağmen inanılmaz derecede insancıl, sevgi dolu, şefkatli, neşeli, sadık bir kişi olması... Bu hikayeyi daha çok kişi bilmeliydi. “Hotel Artemis” bu filmden önce oyuncu olarak yer aldığım son filmdi. Bir tür suç filmiydi. Filmde bana anlamlı gelen o kadar çok şey vardı ki... O karakteri oynamak istedim. Ama bana anlamlı gelen şeyi sana ya da başkalarına anlatabilmem çok zor. Açıklayamam...

Korkunç bir yılı geride bıraktık. Hâlâ da koronavirüsle savaş halindeyiz. Siz nasıl geçirdiniz karantinayı? Karantinaya kolay adapte olan mı, yoksa nefret eden tarafta mısınız?

- Evet, korkunç bir yıldı. En zor kısmı, birçok insanın gerçekten acı çektiğini görmekti. Benim ise güzel bir evim var, ailem yanımda. Okumayı seven ve kendi alanında yaşayan bir insanım zaten. Şikayet edemem...İnsanların yaşadıklarını izlemek ve bu konuda hiçbir şey yapamamak çok zordu. Aynı durumda olmayanlar, onların yaşadıkları zorlukları asla anlayamayacak. Bu süreç hepimizi etkiledi ve iz bıraktı. Yaralandık ve umarım bu yaralar bizi daha iyi insanlar yapar.

EVDE FİLM İZLEMEKTEN YORULDUM

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İyi insanlar aslında o kadar da iyi değil

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

11 Nisan 2021
The Crown”un üçüncü ve dördüncü sezonlarında ‘Camilla Parker Bowles’ rolünde izlediğimiz Emerald Fennell’in yönettiği “Promising Young Woman” filmi, 5 dalda Oscar’a aday gösterildi. Kadınların uğradığı taciz, tecavüz, zorbalık gibi karanlık konuları kara komedi tarzında işleyen filmde başrolü Carey Mulligan üstlendi. Tecavüze uğrayan en iyi arkadaşının intikamını alan Cassie’yi canlandıran Mulligan, performansıyla ‘en iyi kadın oyuncu’ kategorisinde Oscar’a aday oldu. Barbaros Tapan, daha önce de “An Education” filmiyle bu ödüle aday gösterilen oyuncuyla görüntülü olarak konuştu...

◊ Nereden bağlanıyorsunuz?

- İngiltere’deyim. West Country’de, evimdeyim.

◊ Son iki yılın en çok konuşulan konularından biri, kadınların yaşadığı zorbalık ve tacizler. Yönetmen ve senaryo yazarınız Emerald Fennell’ın bu konuyu seçmesinde “Me Too” hareketinin etkisi oldu mu?

- Evet! Bence çok zamanlı bir film. Yönetmenimiz Emerald “Me Too” hareketine destek verenlerden. Ve nihayet insanlar yaşadıkları korkunç deneyimleri anlattı. Filmde yaşadıklarına rağmen hayata devam edebilen kadınların cesaretinden büyük ölçüde ilham aldığımızı düşünüyorum. Hikaye pek çok yönden daha derinlere uzanıyor. Amacımız da zaten kültürümüzün biraz daha yıkıcı, gri alanda kalmış ve üzerine düşülmeyen kısımlarını ortaya çıkarmaktı. Filmde yer alan adamlar kötü adamlar olduklarını düşünmüyor. Hiçbiri yanlış bir şey yaptığını düşünmüyor.

◊ Evet, filmde klasik kötü adamlar yok. Yanlış yaptığını düşünmeyen insanlar gayet güzel tasvir edilmiş...

- Evet... Ayrıca filmin bir diğer güzel yanı, içinde ahlaki eğitim olmaması. İyi insan olduklarını düşünen, iyi insan olduğu söylenen insanlar ellerine fırsat geçince kötü şeyler yapabiliyor. Aslında o kadar da iyi değiller yani. Filmin içinde yaşananların çoğu insanlara tanıdık geliyor. Hayatımızda olan pek çok şey sadece farklı açıdan gösteriliyor.

◊ Hikâyede kadınların suçlandığı, erkeklerin mazur görüldüğü sahneler var. Neden toplumda tolerans erkeklerden yana sizce? Neler yapılmalı bu zihniyeti değiştirmek için?

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OSCAR HEYECANI

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

7 Nisan 2021
93. Akademi Ödülleri, bu sene pandemide gerçekleşen birçok ödül töreninin aksine sanal olmayacak. Akademi, adayların 25 Nisan gecesi gerçekleşecek törene bizzat katılmasını istedi. Yani kazananlar Oscar’larını törende alacak. Törene katılamayan kazananların ödüllerini ise kendilerine ulaştırılmak üzere Akademi kabul edecek.

Union Tren İstasyonu
1939’da inşa edilen tren istasyonunda birçok ikonik filmin sahneleri çekildi. “The Dark Knight Rises”, “Blade Runner”, “Pearl Harbor”, “Catch Me If You Can”, “Charlie’s Angel” bu filmlerden bazıları...

Kıyafet konusunda uyarılar yapılıyor
Bu sene yapılan sanal törenlere evlerinden katılan bazı oyuncuların kostüm kurallarına uymadığı ve spor kıyafetlerle yer aldıklarını görmüştük.
Akademi, bu konuda hassas. İşi şansa bırakmıyor. Konuklara, törene uygun giyinmeleri için çağrı yapıldı.
Tüm adayların gündelik kıyafetlerden kaçınmaları gerektiğinin altı çizildi...

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Bollywood yıldızlarının Hollywood’a ihtiyacı yok

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

4 Nisan 2021
Miss World 2000’de Dünya Güzeli seçilen Priyanka Chopra, Hindistan’ın en çok kazanan ve en popüler yıldızlarından biriyken Bollywood’dan Hollywood’a transfer oldu. Chopra, kısa süre önce yayımlanan “Unfinished” adlı ilk kitabında çocukluğunu, şöhrete ulaşmasını ve hayatındaki dönüm noktalarını anlattı. Barbaros Tapan, son olarak dijital platformda yayınlanan “Beyaz Kaplan” filminde rol alan oyuncuyla görüntülü olarak konuştu.

Nereden bağlanıyorsunuz?

- Londra’dayım. Neredeyse 1 yıldır buradayım. Sony için çektiğim filmi yeni bitirdim. Amazon için bir TV projesine başlıyorum. İkisi de Londra’da çekiliyor.

Gerçekten inanılmaz. Diğer her yerde Covid-19 salgını sebebiyle çekimler ertelendi ya da iptal edildi, Londra’da ise her şey devam etti...

- Yalan söylemeyeceğim, gerçekten korkutucu... Salgın döneminde iki film bitirdim. Her gün test oluyoruz. Set ekibinin maske takma zorunluluğu var. Ve ekip oyuncularla mesafeyi korumaya dikkat ediyor. Çünkü sahneleri çekmek için maskelerimizi çıkaran bizleriz. Herkes son derece duyarlı.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabınızda 17 yaşındaki halinizi paylaştınız. O fotoğrafa baktığınızda aklınızdan neler geçiyor? Zamanı geri alabilsek, o genç kadına neler tavsiye edersiniz?

- Her şeyden önce o fotoğrafa baktığımda “Kahretsin ne kadar zayıftım! O bel nereye gitti?” diyorum. (Gülüyor) O genç kadına ne söylerdim... Miss Hindistan güzellik yarışmasına katılan yarışmacılardan biriydim. Maalesef çok ciddiye alıyordum. Genç Priyanka’ya vereceğim tek tavsiye, “Bu, dünyanın sonu değil” olurdu. “Bu baskıyı omuzlarından kaldır, çıktığın yolculuğun tadını çıkarmaya odaklan” derdim. Sanırım şu anda o duygulara ulaştım.

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Ben hep küçük yaşadım

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

28 Mart 2021
Göçebe hayat tarzını seçen insanların hikayesini konu alan “Nomadland”, Venedik ve Toronto film festivallerinin ardından geçen ay Altın Küre’de de “en iyi film” ödülünü kazandı. Jessica Bruder’ın 2017 yılında yayımlanan “Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century” kitabından uyarlanan filmde minibüste yaşayan Fern karakterini iki Oscar’lı yıldız Frances McDormand canlandırdı. Barbaros Tapan, ünlü oyuncuyla görüntülü olarak konuştu.

Nereden bağlanıyorsunuz?

- Kuzey Kaliforniya.

San Francisco mu?

- Evet, San Francisco’ya yakın. Güney Kaliforniya’da yaşamıyorum, orada sadece çalışıyorum.

Bana göre “Nomadland” sinematik yılı kurtaran filmlerden biri oldu. Hem film hem de siz Oscar’a aday gösterildiniz, tebrik ederim. Kırsal alanda yaşayan gerçekten güçlü kadınlara birçok kez hayat verdiniz. Bu kadınların özünü nasıl bu kadar iyi yansıtıyorsunuz? Illinois’da doğdunuz, daha sonra Pensilvanya’ya taşındınız. Büyüdüğünüz yerin etkisi olabilir mi? Ya da ailenizin?

- İşçi sınıfı bir aileden geliyorum. Ailem çoğunlukla kırsal alanlarda ve küçük sanayi şehirlerinde yaşadı. Büyürken tanıdığım ve beni büyüten insanları temsil ediyorum.

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Kadın cesaretinin hikayesi

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

21 Mart 2021
“The Crown” dizisiyle yıldızı parlayan Vanessa Kirby, bebeklerinin ölümüyle derin bir depresyona giren Martha ile Sean’ın (Shia LaBeouf) trajik hikayesini anlatan “Pieces of a Woman” filmindeki performansıyla da büyük ses getirdi. Barbaros Tapan, Oscar ve Altın Küre dahil çok sayıda ödüle aday gösterilen ünlü yıldızla görüntülü olarak konuştu. Kirby, Londra’dan bağlandı.

“Pieces of a Woman”daki muhteşem performansınızla ödül sezonundaki “en iyi kadın oyuncu” adaylıklarınıza Oscar adaylığı da eklendi. Tebrik ederim. Filme geçmeden önce, hayatınızı değiştiren ‘Prenses Margaret’ rolü ve dünya çapında fenomen hale gelen “The Crown” dizisinden bahsetmek istiyorum...

- “The Crown”, ilk sezonumuzda dizinin Altın Küre kazandığını hatırlıyorum. Claire’nin (Foy) sete gelişini hiç unutmuyorum. İkinci sezonu çekiyorduk, sete gelirken yanında ödülünü de getirdi. Tüm ekip ödüle dokunduk. (Gülüyor) Bizim için aşırı çılgın bir andı.

Diziye gelecek tepkileri, beğenip beğenilmeyeceğini bilmeden çekmeye başlamıştık. “Annem izler, babam izlerken uyur herhalde” diyordum. Hiçbir şeyi tahmin edemiyorduk. Aslında bu kadar bilinmeyenin içinde olmak, işi daha masum yapıyordu. Sonuç ne olursa olsun ben karakterimi oynamaktan zevk alıyordum. Margaret benden çok daha havalı, çok daha zeki bir kadın. Onu oynayabilme şansına sahip olduğum için mutluydum.

Dizi başladı ve insanlar gerçekten sevdi. Bu sevgi bizim için oldukça şoke ediciydi aslında. İşte bu yüzden Claire ödülüyle geldiğinde “Aman Tanrım, insanlar dizimizi gerçekten sevdi, vay canına!” demiştik...

Margaret rolünü sizden devralan Helena Bonham Carter ile hiç konuştunuz mu?

- Evet, ara sıra mesajlaşıyoruz. “Merhaba Marg. Nasılsın?” diyoruz. (Gülüyor)

TARİF EDİLEMEYECEK KADAR

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Canın sağ olsun Avni

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

16 Mart 2021
ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Miami Hard Rock Stadı’ndaki müsabakada kazanan taraf, unvanın şu anki sahibi Canelo Alvarez oldu. 29 yaşındaki Avni Yıldırım, 4’üncü raunda çıkamadı ve maçı bırakmak zorunda kaldı.

Avni Yıldırım-Saul Canelo Alvarez WBC (Dünya Boks Konseyi) süper orta sıklet şampiyonluk maçını izlemek için iki hafta önce Miami’ye gittim...

Miami’de otele gider gitmez korona testi oldum, 5 gün boyunca otelde karantinada kaldım...

Maç günü Miami polisi eşliğinde Hard Rock Stadyumu’na oldukça havalı bir giriş yaptık...

Organizasyon rüya gibiydi. DJ, havai fişekler, canlı müzik, danslar...

Boks sporunun en büyük yıldızı, 30 yaşındaki Meksikalı Saul Canelo Alvarez, Kolombiyalı müzisyen J Balvin’in canlı performansıyla ringe çıktı.

Ön koltukları 8 ila 10 bin dolardan satılan maçın ünlü konukları arasında top model Adriana Lima, Nusret, ünlü şef Guy Fieri de vardı.

200 ülkede canlı yayınlanan maçta Türk bayrağımızı ringe ben taşıdım... Sonuç istediğimiz gibi olmadı lakin Canelo karşısında o ringe adım atabilmek bile büyük başarı.

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Ted’de olmayan tek şey Ego

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

14 Mart 2021
Apple TV Plus’ta yayınlanan “Ted Lasso” sezonun en iyi komedi dizilerinden biri. Dizi, şimdiye kadar yapılmış en iyi spor şovlarından biri olarak da adından söz ettiriyor. Kansas’ta Amerikan futbolu koçluğu yaparken İngiltere’de profesyonel bir futbol takımına koçluk yapmak üzere işe alınan aşırı iyimser Ted’in öyküsünü anlatan yapım, Altın Küre ve Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nde ödül kazdı. Dizinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Jason Sudeikis ile görüntülü konuştum. Aktör görüşmeye Los Angeles’tan bağlandı.

Yazıyorsunuz, yaratıyorsunuz, oynuyorsunuz... Bu verimliliğin sırrı nedir?

- Kendi tavsiyelerimi uygulamak. UCLA basketbol koçu John Wooden, “Ne kadar çok çalışırsan, o kadar şanslı olursun” demişti. Çok çalışmak, atletizm zamanımdan kalan bir şey. Çok çalışmak zorundaydım, çünkü her zaman bunun için bana bağıran bir adam vardı.

“Ne kadar çok çalışırsan, o kadar şanslı olursun...”

- Kesinlikle... İşimi “alçakgönüllülük, neşe, bir başkasının hikayesi için araç olma fırsatı ve bununla birlikte gelen sorumluluğu anlayarak üstlenmek” olarak görüyorum.

Çok çalıştığımın farkında bile değilim, çünkü yapmayı gerçekten sevdiğim işi yapıyorum. Ayrıca bedava yapmıyorum! (Gülüyor) Bakmam gereken çocuklarım var.

ÇOCUKSU BİR MUCİZE VE SONSUZ İYİMSERLİK

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67 yaşında süper model oldum artık zamanı gelmişti

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

7 Mart 2021
Barbaros Tapan, Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın model, diyetisyen ve yazar annesi Maye Musk ile görüntülü konuştu. Maye Musk, oğlu için şöyle dedi: “Çok çalışıyor. Başarıları için mutluyuz. Onun yerinde olmadığımız için de mutluyuz. Çünkü Elon olmak, baskı altında olmak demek.”

Nereden bağlanıyorsunuz?

- Los Angeles’tayım. Yakında New York’a taşınacağım.

Elon Musk, Tosca Musk ve Kimbal Musk... Üç başarılı isim. Çocuklarınızla ne sıklıkta görüşüyorsunuz?

- Tosca, “Gabriel’s Inferno” filminin çekimleri için İtalya’ya gitti. Çok yoğun çalışıyor. Ama İtalya’ya gitmeden önce bana, çocuklarına, Elon ve Elon’un çocuklarına büyük bir yemek daveti verdi. Kimbal’ı çok sık görüyorum. Los Angeles’a ziyarete geliyor ya da ben Boulder’a (Colorado) gidiyorum onu görmek için. Noel’de üç çocuğum ve 12 torunumla bir aradaydık. Birlikte olmak beni çok mutlu etti.

New York’a taşınacağınızı söylediniz. Neden Los Angeles’tan ayrılıyorsunuz?

- 13 yıl New York’ta yaşadım. Sonra kızım Tosca’ya ikiz bebekleri için yardım etmeye geldim. Bebekleri tüp bebek tedavisiyle doğurdu ve yardımcı olacak bir erkek yoktu yanında. Gerçi şimdiye kadar yardımcı olan bir erkek hiç görmedim. Ben evliyken kocam “Yemek yap” derdi. “Ama bebek var” derdim. “Bebek olsa da benim için hâlâ yemek pişirmek zorundasın” derdi. İlginçti. Kızıma bebekler konusunda yardım etmeye geldim. Kızım LA’de kalmamı isteyince New York’taki dairemi sattım ve ona yakın bir ev aldım. 8 yıldır Los Angeles’tayım.

Kızım şimdi Atlanta-Georgia’ya taşındı, çünkü Atlanta filmler için harika vergi indirimleri yapıyor. Ayrıca ekibi, kazandıkları parayla Atlanta’dan ev satın alabilir. Buna karşın Kaliforniya çok pahalı. Kaliforniya’da ev almaya kimsenin parası yetmiyor. Elon Teksas’a, Kimbal Colorado’ya taşındı. Benim burada ne işim var? New York’a dönmeye karar verdim. Modellik için daha uygun bir şehir. Ayrıca Avrupa’ya daha yakın.

ÇOCUKLARIMIN İSTEDİKLERİNİ YAPMALARINA İZİN VERDİM

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Ödülü öğrendiğimde gözyaşlarına boğuldum

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

28 Şubat 2021
Sinema efsanesi ve iklim aktivisti Jane Fonda, bugün yapılacak Altın Küre Ödül Töreni’nde Cecil B. DeMille Ödülü’nü alacak. 83 yaşındaki sanatçıyla görüntülü olarak konuştum. “Ajansım bana bu ödülü alacağımı söylediğinde gözyaşlarına boğuldum, çok şaşırdım ve derinden etkilendim” diyen Fonda, güzelliğinin ve enerjisinin sırrını da açıkladı: “9 saat uyuyorum, egzersiz yapıyorum ve iyi besleniyorum.”

Pazar günü (bugün) Altın Küre Ödül Töreni’nde Cecil B. DeMille Ödülü’nü alacaksınız. Tebrik ederim...

- Teşekkür ederim, büyük onur duydum.

Ödül konuşmanızı yaparken, dünya genelinde sizi izleyecek insanlara iletmek istediğiniz mesaj nedir?

- Öncelikle şunu söyleyeyim; ajansım bana bu ödülü alacağımı söylediğinde gözyaşlarına boğuldum, çok şaşırdım ve derinden etkilendim.

Konuşmamla ne iletmek isterim... Sanatın önemini... Kargaşa, kaos ve bölünme zamanlarında sanat çok önemlidir. Kabul konuşmamda bunu vurgulayacağım. Bu yıl aday gösterilen birçok filmin, Kuzey Amerika’nın karşılaştığı krizleri anlamamıza yardımcı olduğunu düşünüyorum.

Covid salgını, artan iklim krizi, ırk ayrımı, adaletsizlik ve beyaz ırk üstünlüğü krizi... Bu sene birçok film bu krizlerin varlığını ve etkilerini anlamamıza yardımcı oluyor. O filmlerden bahsedeceğim ve sanatın önemi hakkında konuşacağım.

Ayrıca Joe Biden’ın seçimi kazanmasıyla umutlarımızın yeniden yeşerdiğini hissediyorum. Bu seçim için çok çalıştık. Biden, ezici bir çoğunlukla seçildi. Siyahi toplumumuz ve gençlerimizin başarısıdır Biden’ın kazanması. İklim sorununa önem veren ilk başkanımız. Konuşmamda bu konulara değineceğim.

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Barış için dövüş

Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

26 Şubat 2021
Dev organizasyon, 27 Şubat Cumartesi’yi 28 Şubat Pazar’a bağlayan gece, Türkiye saati ile 03.00’te start alacak. Avni Yıldırım ile Canelo Alvarez’i karşı karşıya getirecek ana maçın pazar sabahı 06.00 civarında başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz pazartesi günü yılın boks maçını izlemek için Miami’ye gittim.

“Yılın maçı” diyorum, çünkü dünyanın en iyi boksörü Canelo Alvarez, sahip olduğu dünya şampiyonluğu unvanını sporcumuz Avni Yıldırım’a karşı savunacak.

Maçın bir diğer özelliği de Hristiyan aleminin lideri Papa Francis’in dikkatini çekmesi...

Scholas Occurrentes, Papa’nın 2001 yılında Arjantin’de kurduğu vakıf.

Dünya barışını güçlendirmek ve teşvik etmek için kurulan vakıf, Canelo-Yıldırım maçını “Barış için dövüş” etkinliği olarak tanımladı.

100 milyon dolarlık organizasyon

Canelo, San Diego’dan özel jetiyle Miami’ye geldi. Üzerinde pijamaları ve etten bir duvar eşliğinde otele giriş yaptı.

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