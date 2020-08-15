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Bahar Çuhadar

Bahar Çuhadar

bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr

Oyunlar, yıldızlar ve ay sizi bekliyor

15 Ağustos 2020

İstanbul’un açık hava sahneleri sezondan seçkileri ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta yıldızların altında izleyebileceğiniz üç oyun önerisi...

Bu kadına deli mi demeli şimdi?
BİR DELİNİN GÜNCESİ BİTEATRALOyunlar, yıldızlar ve ay sizi bekliyor
“Ömrünün büyük bir kısmını akıl hastanesinde geçiren kadın, günün birinde beklenmedik bir anda salıverilir… Her anlamda sistemle doğuştan sorunu olan bu kadın, akıl hastanesinden çıkar çıkmaz cehenneme dönmüş bir dünyanın ortasında buluverir kendini. Gerçeği algılayana kadar olan olur ve o eşsiz deliliğin refleksiyle bütün okları üzerine çekmeyi başarır…” Güne sıradan bir kadın olarak başlamak bile yeterli ekibin üstteki cümlelerle anlattığı oyunun tanıdık gelmesi için. Ayşe Lebriz Berkem’in yetkin oyunculuğu ve Aslı Erdoğan’ın leziz kalemini buluşturan bir performans. Bu sene odağına kadın hikâyelerini alan Müzede Sahne programından…

15 Ağustos Cumartesi, 19.00
Sabancı Müzesi, Fıstıklı Teras Ana Sahne,
60 dk.
Tam 80, öğrenci 40 lira

Sıradan telaşlardan sapınca…
SIFIR TELAŞ TİYATROPERESTOyunlar, yıldızlar ve ay sizi bekliyor
Sezon yarıda kalınca sesini yeterince duyuramamış oyunlardan. Onur Özaydın’ın yazıp yönettiği tek kişilik oyun, bir dizi sorumlulukla boğuşarak hayata tutunmaya çalışan sıradan bir adamın tanıdık, hüzünlü ve aynı zamanda eğlenceli öyküsü. Dedesinin hastalığı nedeniyle rutin koşturmacasından çıkıp Gelibolu’ya giden Yamaç burada kendisini bir radyoda program yaparken bulur ve hayat ritminde değişiklikler belirir. Doğu Akal’ın rejisiyle…

19 Ağustos Çarşamba, 21.00
HANN Sahne, Teras
85 dk.
60 lira

Yazılmamış ve tekrarı da olmayacak!
KÜÇÜK AMERİKA İSTAMBULİMPROOyunlar, yıldızlar ve ay sizi bekliyor
Bugüne dek hiç doğaçlama tiyatro oyunu seyrettiniz mi? Ben bir tane seyrettim, tadı damağımda kaldı. İstanbulimpro’nun ‘Olay Rusya’da Geçiyor’u için vaktiyle “Çehov yaşasa ben yazmadım demez!” demiştim. Bu kez Tennessee Williams’la mesaide topluluk. İkonikleşen karakterleri ve oyunlarıyla 1950’ler Amerika’sının ruhsal haritasını çıkaran Tennessee Williams’ın ‘yazmadığı oyunlar’la seyirciyle buluşuyorlar, 2019’dan beri… Doğaçlamanın doğası gereği, her seferinde yeni bir oyunu o anda seyirciyle birlikte yaratıp sahneliyorlar. Williams’ın oyunlarının atmosferinde doğaçlama tiyatroyla tanışın!

21 Ağustos Cuma, 21.00
Özgürlük Parkı
100 dk.
25 lira

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