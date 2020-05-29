Karantinadan taze çıkan oyunlar

Korona sürecinde tiyatro mekânları kapandı ama tiyatrocular üretime, yeni üretim biçimleri üzerine düşünmeye devam ediyor. Farklı ekipler, karantina boyunca pek çok dijital oyuna imza attı. Gözünüzden kaçmaması gerekenler burada... ◊ Bahar ÇUHADAR / bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr
DİJİTAL MONOLOGLAR / MONOLOGLAR MÜZESİ
Sezonda Balat Monologlar Müzesi projesiyle bir dizi oyun üreten ekip şimdi yepyeni ve dijital monologlarla Instagram’da ve YouTube’da. Başak Kıvılcım Ertanoğlu’nun yazıp uzaktan yönettiği iki ayrı oyun, karantina ortamında iki ayrı kadının ‘sanal randevu macerasını’ paylaşıyor bizimle. Tuğba Yarbay ‘Date Night’, Duygu Pelit ‘Hit Night’ adlı oyunlarla iki farklı ‘date’e (buluşmaya) çağırıyor bizi. Projenin üçüncü oyunu olan, Fatma Onat’ın yazıp Barış Gönenen’in yönettiği ‘Ah’ta ise Deniz Türkali’yi Instagram’da canlı izleyebilirsiniz. Pazartesi 21.00’de...
Instagram: @monologlarmuzesi
EVDE / BAM İSTANBUL
Karantina günlerinin ilk özgün ve yerli ‘dijital oyun’ örneği olan ‘Evde’ serisinde yedinci oyuna gelindi. Henüz izlemediyseniz Murat Mahmutyazıcıoğlu ve Emre Yüksel’in yazdığı, Bam İstanbul’un Instagram hesabında canlı yayımlanan, kimisi tek kimisi iki kişilik mini oyunlarını seyredin. Her birinde bizden, içten bir şeyler var…
Instagram: @bamistanbul
HER GÜNE BİR VAKA / BGSTHaftanın günlerinin ismini taşıyan yedi kadın, yedi COVID-19 halini oynuyor. Sevilay Saral’ın yazdığı, rejisini Aysel Yıldırım’ın yaptığı oyunlarda yedi ayrı meslek ve profilden yedi kadın kendi öykülerini anlatıyor. Kâh kendileriyle dalga geçerek kâh olan biteni iğneleyerek… Bugünlerin kaydını tiyatroyla tutan bir seri
YouTube/BGST Tiyatro
YEDİ YEDİ YEDİ YEDİ / B PLANI
B Planı’nın karantina günlerine özel serisinden üç film yayımlandı. Tiyatro oyuncularının çektiği ‘kısa film’lerin ilki ‘21 Gün’de, sevgilisinden ayrılmanın bunalımını yaşayan bir karakteri izliyor, ikinci film ‘148,3 km’de uzaktaki iki kardeşin telefon konuşmasına misafir oluyoruz. Üçüncü film ‘35 Yıl Evvel’de ise emekli olan bir kadının yeni hayatı anlatılıyor.
YouTube/B Planı
PANDEMIC MACBETH TİYATRO BEREZE
Shakespeare’in ‘Allah düşmanımızın başına vermesin!’ tadındaki ikilisi Macbeth çifti pandemi günlerinde İstanbul sokaklarında sinsi sinsi planlar yapmaya devam ediyor. Erkan Uyanıksoy, Macbeth olarak maskesiyle Kurtuluş’tan Galata Kulesi üzerinden Tophane’ye; Elif Temuçin ise Lady Macbeth rolünde Üsküdar’dan Kadıköy’e, oradan vapurla Tophane’ye uzanıyor. Bereze’nin ‘kardeş tiyatroları’ Bremer Shakespeare Company’nin ‘Daily Shakespeare’ projesi için cep telefonlarıyla hazırladığı üç dakikalık bir ‘Macbeth’ yorumu...
YouTube/Tiyatro BeReZe
Karantinadan taze çıkan oyunlar
Korona sürecinde tiyatro mekânları kapandı ama tiyatrocular üretime, yeni üretim biçimleri üzerine düşünmeye devam ediyor. Farklı ekipler, karantina boyunca pek çok dijital oyuna imza attı. Gözünüzden kaçmaması gerekenler burada... ◊ Bahar ÇUHADAR / bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr
DİJİTAL MONOLOGLAR / MONOLOGLAR MÜZESİ
Sezonda Balat Monologlar Müzesi projesiyle bir dizi oyun üreten ekip şimdi yepyeni ve dijital monologlarla Instagram’da ve YouTube’da. Başak Kıvılcım Ertanoğlu’nun yazıp uzaktan yönettiği iki ayrı oyun, karantina ortamında iki ayrı kadının ‘sanal randevu macerasını’ paylaşıyor bizimle. Tuğba Yarbay ‘Date Night’, Duygu Pelit ‘Hit Night’ adlı oyunlarla iki farklı ‘date’e (buluşmaya) çağırıyor bizi. Projenin üçüncü oyunu olan, Fatma Onat’ın yazıp Barış Gönenen’in yönettiği ‘Ah’ta ise Deniz Türkali’yi Instagram’da canlı izleyebilirsiniz. Pazartesi 21.00’de...
Instagram: @monologlarmuzesi
EVDE / BAM İSTANBUL
Karantina günlerinin ilk özgün ve yerli ‘dijital oyun’ örneği olan ‘Evde’ serisinde yedinci oyuna gelindi. Henüz izlemediyseniz Murat Mahmutyazıcıoğlu ve Emre Yüksel’in yazdığı, Bam İstanbul’un Instagram hesabında canlı yayımlanan, kimisi tek kimisi iki kişilik mini oyunlarını seyredin. Her birinde bizden, içten bir şeyler var…
Instagram: @bamistanbul
HER GÜNE BİR VAKA / BGSTHaftanın günlerinin ismini taşıyan yedi kadın, yedi COVID-19 halini oynuyor. Sevilay Saral’ın yazdığı, rejisini Aysel Yıldırım’ın yaptığı oyunlarda yedi ayrı meslek ve profilden yedi kadın kendi öykülerini anlatıyor. Kâh kendileriyle dalga geçerek kâh olan biteni iğneleyerek… Bugünlerin kaydını tiyatroyla tutan bir seri
YouTube/BGST Tiyatro
YEDİ YEDİ YEDİ YEDİ / B PLANI
B Planı’nın karantina günlerine özel serisinden üç film yayımlandı. Tiyatro oyuncularının çektiği ‘kısa film’lerin ilki ‘21 Gün’de, sevgilisinden ayrılmanın bunalımını yaşayan bir karakteri izliyor, ikinci film ‘148,3 km’de uzaktaki iki kardeşin telefon konuşmasına misafir oluyoruz. Üçüncü film ‘35 Yıl Evvel’de ise emekli olan bir kadının yeni hayatı anlatılıyor.
YouTube/B Planı
PANDEMIC MACBETH TİYATRO BEREZE
Shakespeare’in ‘Allah düşmanımızın başına vermesin!’ tadındaki ikilisi Macbeth çifti pandemi günlerinde İstanbul sokaklarında sinsi sinsi planlar yapmaya devam ediyor. Erkan Uyanıksoy, Macbeth olarak maskesiyle Kurtuluş’tan Galata Kulesi üzerinden Tophane’ye; Elif Temuçin ise Lady Macbeth rolünde Üsküdar’dan Kadıköy’e, oradan vapurla Tophane’ye uzanıyor. Bereze’nin ‘kardeş tiyatroları’ Bremer Shakespeare Company’nin ‘Daily Shakespeare’ projesi için cep telefonlarıyla hazırladığı üç dakikalık bir ‘Macbeth’ yorumu...
YouTube/Tiyatro BeReZe