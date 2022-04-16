‘Hayat dudaklarda mey, yaşamak ne güzel şey!’

Bora Akkaş’ın seyircilere de küçük roller vererek sahnelediği ‘Harika Şeyler Listesi’ trajik bir büyüme öyküsünden umut dolu bir hayat dersi çıkarıyor. Oyundan sonra siz de ‘yaşamı yücelten maddelerden’ oluşan kendi listenizi yapabilirsiniz.
HARİKA ŞEYLER LİSTESİ
TALİMHANE TİYATROSU
* Yazan: Duncan Macmillan,
Jonny Donahoe
* Yöneten: Lerzan Pamir
* Oyuncu: Bora Akkaş
* Ne zaman, nerede: 17 Nisan Pazar 13.00’te Hann Sahne’de, 21 Nisan Perşembe 20.30’da Alan Kadıköy’de.
* Bilet fiyatları: 70 ve 90 lira (Hann Sahne), 30, 60, 90 lira (Alan Kadıköy)
* Süre: 70 dk.
* Sevdiğin insanların tatlı tatlı muhabbet ettiği bir ortamda, kulaklarında onların sesleriyle kanepede uyuyakalmak.
* 5 yaşındaki oğlunun sana şiir yazması.
* Sevdiğin birinin senin için enstrüman çalması.
* Profiterol.
* Mardin dolmasını anneannen ve annenin eline yakın bir lezzette pişirebilmek.
* Sokakta yürürken dalından incir koparıp, sokak çeşmesinde yıkayıp yürürken tadını çıkara çıkara yemek.
En son ne zaman bir liste yaptınız? Alışveriş, aylık ödemeler, haftalık işler, çocuğunuzun okul ihtiyaçları falan gibi zorunlu listelerin dışında yani... Sevdiğiniz şeyleri listeler misiniz mesela? Veya sevmediklerinizi? Size hayatı gerçekten yaşanır kılan basit, gündelik ya da mucizevi şeyleri listeleseniz neler yazardınız? Kaç madde çıkardı mesela?
Yukarıdakiler ‘Harika Şeyler Listesi’ni izledikten sonra benim aklıma ilk gelenler. Talimhane Tiyatrosu’nun Lerzan Pamir yönetiminde ve Bora Akkaş’ın tek kişilik (ama seyirciyi de oyuna dahil ederek) performansıyla sahnelediği oyun, Duncan Macmillan ile Jonny Donahoe’nin kaleminden çıkmış.
Prof. Dr. Beliz Güçbilmez ‘Tersine Mühendislik’ atölyelerinde bir hikâyenin nasıl yaratıldığını anlatırken ilk fikri ‘tohum’ diye tarifler. Gerisi tohumu beslemeye kalır hikâyeyi örerken. ‘Harika Şeyler Listesi’nin tohumunda annesi sık aralıklarla intihara teşebbüs eden bir adamın (ilkinde 7 yaşındadır), onu hayatta tutma çabası var. Tohum, hayatın ta kendisi aslında...
Çocuğun ‘dondurma’yla başlayan ‘yaşamı yüceltecek maddeleri’ senelere yayılarak artar. Yalın, tek kelimelik maddeler de vardır listede. Ya da insanın ancak biri söyleyince “Hakikaten ya!” diye katılacağı, an tarifi tadında maddeler de... “Son anda metronun kapısından kendini içeri atıp da içeride karşılaştığın yolcuyla bakışıp zafer sevincini paylaşmak” mesela...
“Oyunda annesi sık aralıklarla intihara teşebbüs eden bir adamın onu hayatta tutma çabası var. ”
Tüy gibi hafif
Bora Akkaş, meydan sahne etrafına konumlanmış seyircilerin ortasında, boş oyun alanında, tüy gibi hafif bir hava içinde çıkıyor karşımıza. Esasen hayli travmatik olan büyüme hikâyesini anlatışı da o tüy hafifliğinde. Rastgele seçtiği seyircileri oyuna dahil ederken onlarla kurduğu iletişim de öyle. Belki de bu sayede baba, öğretmen, sevgili, veteriner gibi rollerle kendini bir anda oyunun ortasında bulan seyirciler kasılmadan, sıkılmadan, çekinmeden hareket ediyor; anlık tonlamalar, jestler, mimikler çıkıyor. Akkaş belki çok daha yüksek, sert bir enerjiyle oynasa, seyircinin oyunla kuracağı ilişki de mesafeli ve katı olacaktı. Oyuna katılımları da aynı doğallıkta gerçekleşmeyecekti.
‘Harika Şeyler Listesi’ pandemi gibi sert bir sürecin üstüne insana yaşamaya dair umut veren, belki iddiasız ama iyi hissettiren, nahif bir iş. Dahası; insanlar arası temasın azaldığı iki senenin üstüne, birbirini hiç tanımayan insanları bir saatliğine hiç beklemedikleri türde bir iletişim ağında birleştiriyor. Bora Akkaş da karakteri tam da o nahiflikle, karakterin ihtiyaç duyduğu anlayışla geçirmiş üstüne. Sahnenin hep aydınlık olması da samimi hissi güçlendiriyor.
Küçücük bir tohumdan çıkan eğlenceli bir oyun. Çıkışta kendi harika şeylerinizi listeleme motivasyonu vermesi de cabası...
BU HAFTA SAHNELERDE...
AŞKIN EN KISA GECESİ
NİLÜFER BELEDİYESİ KENT TİYATROSU
İngiliz yazar David Greig’in kaleminden neşe ve hayat dolu
bir aşk hikâyesi.
35 yaşında olmak, orta yaşa adım atmak, zaman, hayat ve hepimize dağıtılan kartlar! Bu akşam ve 21 Nisan Perşembe 20.30’da Nilüfer, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde.
AKCİĞER
TİYATRO İN
Küresel kaygının, terörün ve istikrarsız hava şartlarının ortasında, çocuk sahibi olmak isteyen genç çifte kulak verin... Sahnede Nergis Öztürk ve Engin Hepileri var.
Bu akşam 20.30’da Hann Sahne’de.
CARDENIO
SEMAVER KUMPANYA
Topluluk; William Shakespeare’in John Fletcher ile yazdığı söylenen ve ‘kayıp oyun’ olarak bilinen ‘Cardenio’yu, yazarın diğer tüm oyunlarının replikleriyle yeniden kurguluyor. Bu akşam 20.30’da Çevre Tiyatrosu’nda.
‘Hayat dudaklarda mey, yaşamak ne güzel şey!’
Bora Akkaş’ın seyircilere de küçük roller vererek sahnelediği ‘Harika Şeyler Listesi’ trajik bir büyüme öyküsünden umut dolu bir hayat dersi çıkarıyor. Oyundan sonra siz de ‘yaşamı yücelten maddelerden’ oluşan kendi listenizi yapabilirsiniz.
HARİKA ŞEYLER LİSTESİ
TALİMHANE TİYATROSU
* Yazan: Duncan Macmillan,
Jonny Donahoe
* Yöneten: Lerzan Pamir
* Oyuncu: Bora Akkaş
* Ne zaman, nerede: 17 Nisan Pazar 13.00’te Hann Sahne’de, 21 Nisan Perşembe 20.30’da Alan Kadıköy’de.
* Bilet fiyatları: 70 ve 90 lira (Hann Sahne), 30, 60, 90 lira (Alan Kadıköy)
* Süre: 70 dk.
* Sevdiğin insanların tatlı tatlı muhabbet ettiği bir ortamda, kulaklarında onların sesleriyle kanepede uyuyakalmak.
* 5 yaşındaki oğlunun sana şiir yazması.
* Sevdiğin birinin senin için enstrüman çalması.
* Profiterol.
* Mardin dolmasını anneannen ve annenin eline yakın bir lezzette pişirebilmek.
* Sokakta yürürken dalından incir koparıp, sokak çeşmesinde yıkayıp yürürken tadını çıkara çıkara yemek.
En son ne zaman bir liste yaptınız? Alışveriş, aylık ödemeler, haftalık işler, çocuğunuzun okul ihtiyaçları falan gibi zorunlu listelerin dışında yani... Sevdiğiniz şeyleri listeler misiniz mesela? Veya sevmediklerinizi? Size hayatı gerçekten yaşanır kılan basit, gündelik ya da mucizevi şeyleri listeleseniz neler yazardınız? Kaç madde çıkardı mesela?
Yukarıdakiler ‘Harika Şeyler Listesi’ni izledikten sonra benim aklıma ilk gelenler. Talimhane Tiyatrosu’nun Lerzan Pamir yönetiminde ve Bora Akkaş’ın tek kişilik (ama seyirciyi de oyuna dahil ederek) performansıyla sahnelediği oyun, Duncan Macmillan ile Jonny Donahoe’nin kaleminden çıkmış.
Prof. Dr. Beliz Güçbilmez ‘Tersine Mühendislik’ atölyelerinde bir hikâyenin nasıl yaratıldığını anlatırken ilk fikri ‘tohum’ diye tarifler. Gerisi tohumu beslemeye kalır hikâyeyi örerken. ‘Harika Şeyler Listesi’nin tohumunda annesi sık aralıklarla intihara teşebbüs eden bir adamın (ilkinde 7 yaşındadır), onu hayatta tutma çabası var. Tohum, hayatın ta kendisi aslında...
Çocuğun ‘dondurma’yla başlayan ‘yaşamı yüceltecek maddeleri’ senelere yayılarak artar. Yalın, tek kelimelik maddeler de vardır listede. Ya da insanın ancak biri söyleyince “Hakikaten ya!” diye katılacağı, an tarifi tadında maddeler de... “Son anda metronun kapısından kendini içeri atıp da içeride karşılaştığın yolcuyla bakışıp zafer sevincini paylaşmak” mesela...
Tüy gibi hafif
Bora Akkaş, meydan sahne etrafına konumlanmış seyircilerin ortasında, boş oyun alanında, tüy gibi hafif bir hava içinde çıkıyor karşımıza. Esasen hayli travmatik olan büyüme hikâyesini anlatışı da o tüy hafifliğinde. Rastgele seçtiği seyircileri oyuna dahil ederken onlarla kurduğu iletişim de öyle. Belki de bu sayede baba, öğretmen, sevgili, veteriner gibi rollerle kendini bir anda oyunun ortasında bulan seyirciler kasılmadan, sıkılmadan, çekinmeden hareket ediyor; anlık tonlamalar, jestler, mimikler çıkıyor. Akkaş belki çok daha yüksek, sert bir enerjiyle oynasa, seyircinin oyunla kuracağı ilişki de mesafeli ve katı olacaktı. Oyuna katılımları da aynı doğallıkta gerçekleşmeyecekti.
‘Harika Şeyler Listesi’ pandemi gibi sert bir sürecin üstüne insana yaşamaya dair umut veren, belki iddiasız ama iyi hissettiren, nahif bir iş. Dahası; insanlar arası temasın azaldığı iki senenin üstüne, birbirini hiç tanımayan insanları bir saatliğine hiç beklemedikleri türde bir iletişim ağında birleştiriyor. Bora Akkaş da karakteri tam da o nahiflikle, karakterin ihtiyaç duyduğu anlayışla geçirmiş üstüne. Sahnenin hep aydınlık olması da samimi hissi güçlendiriyor.
Küçücük bir tohumdan çıkan eğlenceli bir oyun. Çıkışta kendi harika şeylerinizi listeleme motivasyonu vermesi de cabası...
BU HAFTA SAHNELERDE...
AŞKIN EN KISA GECESİ
NİLÜFER BELEDİYESİ KENT TİYATROSU
İngiliz yazar David Greig’in kaleminden neşe ve hayat dolu
bir aşk hikâyesi.
35 yaşında olmak, orta yaşa adım atmak, zaman, hayat ve hepimize dağıtılan kartlar! Bu akşam ve 21 Nisan Perşembe 20.30’da Nilüfer, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde.
AKCİĞER
TİYATRO İN
Küresel kaygının, terörün ve istikrarsız hava şartlarının ortasında, çocuk sahibi olmak isteyen genç çifte kulak verin... Sahnede Nergis Öztürk ve Engin Hepileri var.
Bu akşam 20.30’da Hann Sahne’de.
CARDENIO
SEMAVER KUMPANYA
Topluluk; William Shakespeare’in John Fletcher ile yazdığı söylenen ve ‘kayıp oyun’ olarak bilinen ‘Cardenio’yu, yazarın diğer tüm oyunlarının replikleriyle yeniden kurguluyor. Bu akşam 20.30’da Çevre Tiyatrosu’nda.