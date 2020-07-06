Zamansız parçalara talep artacak

Görkem Çetiner... Genç, vizyoner ve çalışkan bir tasarımcı. Enerjisi ve eğlenceli kişiliğini yansıttığı sokak stili tasarımlarını birçok ünlü ismin tercih etmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Bu yaz özellikle fuşya ve pembe tonların ön plana çıkacağını belirten genç tasarımcı, “Her trend ya da moda olan şeyi kesinlikle almamalıyız, vücudumuz ya da ruhumuz ters düşüyorsa zaten o parçayı taşıyamıyoruz” diyor. Daha uzun ömürlü ve gündüzden geceye kullanılabilen zamansız parçalara talebin artacağının altını çizen Çetiner ile tasarımlarını ve modayı konuştuk.
GÖRKEM ÇETİNER İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Kurucusu olduğunuz New In markanızdan bahseder misiniz? Nasıl bir süreç yaşadınız?
Moda sektörüne Türkiye’de önde gelen bir tasarım markasında çalışmaya başlayarak girdim. Çalıştığım dönemde her şeyi öğrenmeye çalışarak sadece kendi alanımda değil tüm süreçlerde kendimi geliştirmeye çalıştım. Bu sayede nelerin daha çok talep gördüğü, üretimde nasıl sorunlar yaşandığı, kumaş seçimleri, sosyal medya kullanımı, müşterileri beklentileri, online site yönetimi kısacası bir çok alanda ileride kuracağım markama yatırım yaptım.
Bana en büyük katkısı olan, hiç kuşkusuz o zamanki patronum olan Yasemin Öğün’dü. Onun enerjisi ve vizyonu bana gerçekten çok şey kazandırdı.
2018’de markam New In’in ilk koleksiyonu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı, artık kendimi hazır hissediyordum. İnsanların günlük hayatlarında konforlu şekilde kullanabileceği aynı zamanda çabasız şık olabileceği parçalar yapmak istedim ve yola bu amaçla çıktım. 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonu çıkınca özellikle etekler çok yoğun ilgi gördü, açıkçası beklentimin çok üzerinde bir taleple karşılaştım ve bu beni çok motive etti.
Türkiye’nin önde gelen isimlerinin üzerinde markamı görünce şaşkınlıkla hissettiğim hazzı size anlatamam. Markamı kurdum ve mağazamı açtım. Yasemin Öğün’ün sokak stilinde markamı sıkça tercih etmesi markama çok büyük katkı sağladı.
2-Koronavirüs süreci birçok markayı çok yordu. Algılar değişti, nelere ilgi azalacak? Nelere artacak?
Pandemi günlerinden sonra, fast fashiona olan ilginin azalacağını düşünüyorum. Daha uzun ömürlü, gündüzden geceye kullanılabilen zamansız parçalara talep artacak. İnsanlar alışveriş yaparken ‘birkaç kez giyerim’den ziyade kumaşın kalitesine, uzun süreli kullanılıp kullanılamayacağına bakacak, kısacası akıllı alışveriş dönemi yükselişe geçecek.
3-Siz stili nasıl yorumlarsınız?
Stil, kişinin trendlerden kendi vücuduna ve ruhuna uygun olanları, kendi üzerinde yorumlamasıdır. Her trend ya da moda olan şeyi kesinlikle almamalıyız, vücudumuz ya da ruhumuz ters düşüyorsa zaten o parçayı taşıyamıyoruz.
4- Bu yaz hangi renkler ve modeller daha trend olacak?
Bu yaz güzel renkli bir yaz olacak, özellikle fuşya ve pembe tonları ön planda olacak bunun dışında mavi ve beyaz tonlarını göreceğiz son sezonların yükselen yıldızı tulumlar yazın da yükselişine devam edecek, rahat bol elbiseler, mini şifon etekleri yazın sıkça göreceğiz.
5- Film önerileriniz?
En son izlediğim The Platform oldukça derin anlamlar taşıyan ilginç bir filmdi, tavsiye ederim.
Zamansız parçalara talep artacak
Görkem Çetiner... Genç, vizyoner ve çalışkan bir tasarımcı. Enerjisi ve eğlenceli kişiliğini yansıttığı sokak stili tasarımlarını birçok ünlü ismin tercih etmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Bu yaz özellikle fuşya ve pembe tonların ön plana çıkacağını belirten genç tasarımcı, “Her trend ya da moda olan şeyi kesinlikle almamalıyız, vücudumuz ya da ruhumuz ters düşüyorsa zaten o parçayı taşıyamıyoruz” diyor. Daha uzun ömürlü ve gündüzden geceye kullanılabilen zamansız parçalara talebin artacağının altını çizen Çetiner ile tasarımlarını ve modayı konuştuk.
GÖRKEM ÇETİNER İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Kurucusu olduğunuz New In markanızdan bahseder misiniz? Nasıl bir süreç yaşadınız?
Moda sektörüne Türkiye’de önde gelen bir tasarım markasında çalışmaya başlayarak girdim. Çalıştığım dönemde her şeyi öğrenmeye çalışarak sadece kendi alanımda değil tüm süreçlerde kendimi geliştirmeye çalıştım. Bu sayede nelerin daha çok talep gördüğü, üretimde nasıl sorunlar yaşandığı, kumaş seçimleri, sosyal medya kullanımı, müşterileri beklentileri, online site yönetimi kısacası bir çok alanda ileride kuracağım markama yatırım yaptım.
Bana en büyük katkısı olan, hiç kuşkusuz o zamanki patronum olan Yasemin Öğün’dü. Onun enerjisi ve vizyonu bana gerçekten çok şey kazandırdı.
2018’de markam New In’in ilk koleksiyonu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı, artık kendimi hazır hissediyordum. İnsanların günlük hayatlarında konforlu şekilde kullanabileceği aynı zamanda çabasız şık olabileceği parçalar yapmak istedim ve yola bu amaçla çıktım. 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonu çıkınca özellikle etekler çok yoğun ilgi gördü, açıkçası beklentimin çok üzerinde bir taleple karşılaştım ve bu beni çok motive etti.
Türkiye’nin önde gelen isimlerinin üzerinde markamı görünce şaşkınlıkla hissettiğim hazzı size anlatamam. Markamı kurdum ve mağazamı açtım. Yasemin Öğün’ün sokak stilinde markamı sıkça tercih etmesi markama çok büyük katkı sağladı.
2-Koronavirüs süreci birçok markayı çok yordu. Algılar değişti, nelere ilgi azalacak? Nelere artacak?
Pandemi günlerinden sonra, fast fashiona olan ilginin azalacağını düşünüyorum. Daha uzun ömürlü, gündüzden geceye kullanılabilen zamansız parçalara talep artacak. İnsanlar alışveriş yaparken ‘birkaç kez giyerim’den ziyade kumaşın kalitesine, uzun süreli kullanılıp kullanılamayacağına bakacak, kısacası akıllı alışveriş dönemi yükselişe geçecek.
3-Siz stili nasıl yorumlarsınız?
Stil, kişinin trendlerden kendi vücuduna ve ruhuna uygun olanları, kendi üzerinde yorumlamasıdır. Her trend ya da moda olan şeyi kesinlikle almamalıyız, vücudumuz ya da ruhumuz ters düşüyorsa zaten o parçayı taşıyamıyoruz.
4- Bu yaz hangi renkler ve modeller daha trend olacak?
Bu yaz güzel renkli bir yaz olacak, özellikle fuşya ve pembe tonları ön planda olacak bunun dışında mavi ve beyaz tonlarını göreceğiz son sezonların yükselen yıldızı tulumlar yazın da yükselişine devam edecek, rahat bol elbiseler, mini şifon etekleri yazın sıkça göreceğiz.
5- Film önerileriniz?
En son izlediğim The Platform oldukça derin anlamlar taşıyan ilginç bir filmdi, tavsiye ederim.