Yeni yıla şık ve konforlu girelim

Başarılı tasarımcı Ayşen Armağan, bedenin stile değil, stilin bedene uyduğu özgün tasarımların yaratıcısı... Stili ve şıklığı, “Kişiye ve vücut tipine uyumlu olan” diye tanımlayan Armağan, özgün, zamansız, şık, gün ve geceyi birleştiren tasarımlarla dikkat çekiyor. ‘Şıklık detayda gizlidir’ felsefesiyle çalışmalarını sürdüren Armağan ile tasarım yolculuğu ve modayı konuştuk.

AYŞEN ARMAĞAN İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Ayşen Armağan neler yapıyor?

Zamanını, geçmişinde tüm moda ve sanata dair biriktirdiklerini şu an içinde bulunduğumuz ve tüm dünyayı sağlık ile sosyo ekonomik olarak büyük bir çıkmaza sokmuş COVID 19’un negatif etkilerini şifalandırmak, mutlu olabilmek için yılmadan sığınağı olan atölyesinde üretim yapmakla geçiren, her güzel tasarımla, (bu bir çiçek buketi de olabilir, bir resim ya da ertesi gün hayalindeki bir resmi kıyafete de yansıtmakta olabilir) heyecanlanan bir kadındır. Çevresindeki herkesi hayal ettiği gibi giydirmek isteyen ve bunun için ciddi çaba sarf eden bir kadındır. Çevremin güzelliği, mutluluğu beni geliştirir ve besler. Bulunduğum her ortamda minik bile olsa bir dokunuşum ve payım olsun isterim.





2-Markanızın oluşumunu öğrenebilir miyiz?



Türkiye’nin sayılı erkek kumaş üreticisi ve sanayiciliği ileri teknolojiyi mükemmelliyetçiliği ve tekstile büyük bir aşkla bağlı aslen hukukçu olan bir babanın kızı olma şansının büyük bir etkisi var. Yine küçüklüğümden beri resim yapmanın, sanata aşkını ilk resim koleksiyonerliği ve tüm boş zamanını resme adamış babayla geçirmemin büyük bir katkısı var.