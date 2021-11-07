Ülkeleri keşfederken kendimi de keşfettim

Sevgili Fulya Sarman, bir yandan reklamcılık diğer yandan da yayıncılık sektöründe başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Uzun zamandır organik esanslı kokulara ilgi duyan Fulya Sarman, bu ilgisini ileriye taşıyarak özel kokular üretmeye başladı. Kurduğu Redolence Home markası ile evler ve işyerlerine özel kokular üreten Fulya Sarman, “Koku duygulara giden en önemli damarlardan biri. Bir yeri, bir dönemi hatta bir şehri en çok kokusuyla hatırlarız” diyor. Fulya Sarman ile kokuları ve modayı konuştuk..

Fulya Sarman ile 5 Soru 5 Cevap

1-Sizi tanıyabilir miyiz?

İstanbulluyum, uzun yıllardır Antalya’da reklamcılık yapıyorum. Antalya Face dergisinin de imtiyaz sahibiyim. Hayatı üç boyutlu kucaklamayı seviyorum. Katıldığım eğitimlerin yansıması olarak aromaterapi beni çok etkiledi. Doğanın şifalı etkilerini önce yakın arkadaşlarımla tanıştırdım sonra taleplerin artmasıyla Redolence Home’u kurdum. Ortam kokusu sektöründe Türkiye ve dünyada tercih edilen Redolence Home’un beni en mutlu eden yönü, sevilen bir marka olması.

2-Kokuların da modası var mı?

Kokuların modası diyemesek de dönemsel olarak daha fazla tercih edilenler var. Evinin her odasına farklı koku tercih edenler, haftalık olarak koku değişimi isteyenler bir de hep aynı kokuyu benimseyenler olarak ayırabiliriz bu yönde koku severleri. Biz müşterilerimizi ‘tüketici’ olarak değil ‘doğal yaşam ustaları’ olarak görüyoruz. Zira tüm ürünlerimiz organik. Dolayısıyla hem doğayı koruyoruz hem kullanıcılarımızın sağlığını. Yani moda olabilirler ancak modalarının geçmesi mümkün değil.

3-Evlerimizin de özel kokuları olmalı mıdır? Her eve özel bir koku hazırlıyor musunuz? Neleri baz alıyorsunuz?

Evlerimizde kokularımızı değiştirsek de profesyonel alanlarda koku sadakati tercih ediliyor. Çünkü biliyorsunuz koku duygulara giden en önemli damarlardan biri. Bir yeri, bir dönemi hatta bir şehri en çok kokusuyla hatırlarız. Büyük markalar ve çok sayıda otel misafirlerini kendilerine özel geliştirdiğimiz kokularımızla ağırlıyor. Kokularımızın ortak özellikleri organik, benzersiz ve kişilikli oluşları. Kurumsal müşterilerimiz için ve kişiye özel tonlarda kokular hazırlıyoruz ve çok geniş bir skalamız mevcut bu yönde. Evlere özel kokularda ise kişilere iyi gelecek frekanslarda aromatik esanslar kullanıyoruz, böylelikle aromaterapinin tedavi ediciliğinden faydalanmış oluyoruz. Örneğin konsantrasyon arttırıcı, uyumayı kolaylaştırıcı ve hatta istek arttırıcı gibi farklı kokular yapıyoruz.

4-Siz modayı nasıl yorumlarsınız?