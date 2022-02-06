 Stil görsel bir dışa vurumdur

Mert Vidinli... O bir Ankaralı. Bilkent Üniversitesi’nde eğitimini tamamlayıp, soluğu İstanbul’da alan genç, girişken, başarılı, çalışkan birisi. Enerjisini çok uzaklardan bile hissedebilirsiniz. Eğlence dünyasının öne çıkan isimlerinden, sempatik tavırları ve güçlü ilişkileriyle tanımadığı kişi neredeyse yok gibi. Asla vazgeçmeyen ve güçlü bir karaktere sahip. Bir yandan da birçok dergi ve sitelerde yazılar yazıyor, strateji danışmanlığı, sunuculuk yapıyor. Dijital dünyanın deha çocuğu diyebiliriz. Sevgili Mert Vidinli’yle keyifli bir röportaj yaptık. Influencer olmak isteyen gençlere önemli önerilerde de bulundu. Ben sordum, o cevapladı.

MERT VİDİNLİ İLE 5 SORU 5 CEVAP

1-Mert Vidinli neler yapıyor?

Şu sıralar dijital dünyaya ayak izlerimi bırakıyorum. Pandeminin bana en büyük artısı; dijital yakaladığım ivme oldu. Her perşembe ‘Sıkıştıran Sorular’ adlı programım var. Moderatörlük ve sunuculuk yeni mesleklerim oldu. YouTube’da aktifim, orası benim dijital anı defterim. Bir de markalara etkinlik düzenliyor, lansmanlarının ses getirebilmesi için strateji danışmanlığı yapıyorum. Pandemi de içimden yepyeni bir Mert çıktı.

2-Davetlerin en aranılan ismi olmanı neye bağlıyorsun?

Davetlerin yapılma amacı tamamen o markanın bilinirliğini arttırmak. Bende onların isteklerine çok güzel karşılık veriyorum. İstedikleri içerikleri paylaşınca markanın da yüzü haliyle çok gülüyor. Bir de yüksek enerjili bir insan olmamdan dolayı, insanların modunu yükseltiyorum, o yüzden arkadaşlarım bir an olsun beni yalnız bırakmıyor. Bir de dönemi yakalamak da önemli, yıldızı yükselen insanları kendi dünyama katmaya gayret ediyorum. Yeni ve üreten insanlar bana iyi geliyor. Onları tanımaya onlardan bir şeyler öğrenmeye bayılıyorum. Benden daha genç ve dinamik insanları hayatıma katıp adeta genç kalıyorum. Bu da benim formülüm.

3-Stili nasıl yorumlarsın?

Stil benim için çok renkli bir dünya değil. Çok klasik biriyim. Siyah ana rengim. Gardırobuma baksan simsiyah bir tek çanta ve ayakkabı da renk seviyorum. Zamansız parçalara sahip olmayı seviyorum. Bir de Instagram çok tüketen bir yer, giydiğiniz bir parçayı tekrar giymenizi kabul görmüyor. Ve asla affetmiyor. Rahatlığıma çok önem veririm. Takım elbise smokin hiç benlik değil. Elimde olsa her yere eşofmanla gidebilirim sanırım bu da pandemi rahatlığı.