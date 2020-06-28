Ankaralı üç arkadaş Göksenin Şahin, Ali Yılmaz, Furkan Tongut... Bir araya gelerek hayallerini gerçeğe dönüştürerek XIBALBA giyim markasını oluşturdular. Tasarımları kısa sürede dikkatleri çekmeyi başardı. Üç girişimcinin tasarımları, rahatlığı kadar özgürlüğünü de tercih edenlerin, dinamik ve cesur stillerini yansitabilmelerine olanak sağlıyor. Üç arkadaş şimdi de yeni proje ve işbirlikleriyle markalarını, modanın yer aldığı her alanda ve global pazarda adından söz ettiren bir konuma yükseltmeyi hedefliyor. Sohbetimizi Göksenin Şahin ile gerçekleştirdik. Çok genç, çalışkan Göksenin Şahin ile sohbetimiz tabii ki çok eğlenceli oldu.
GÖKSENİN ŞAHİN İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Markanız nasıl oluştu?
XIBALBA, Ali Yılmaz ve Furkan Tongut’un Türkiye’ye artı değer katan global bir moda markası kurma hedefiyle çıktığı yolda, genç kreatif direktör ve kurucu ortak Göksenin Şahin’in katılmasıyla 2018 yılında oluştu.
2-Neden turuncu renk?
Metrodan esinlendiğimiz ilk koleksiyonumuzda, yolcu koltuklarına ve metal vagonlara eklenen dinamik ve çarpıcı turuncu rengi, koleksiyonumuza ilham kaynağı oldu.
3-Siz modayı nasıl yorumlarsınız?
Kişilerin karakterlerini en iyi yansıttıkları araç şüphesiz ki modadır. Sokak modasının sırrı özgürlük, özgürlüğün anahtarı ise cesarettir. Yorucu ve baştan çıkarıcı şehir hayatının içerisinde bir durak olan modanın, bu dönemde enstrümanlarını, kişinin giyimine ve tarzına dönüştürdüğüne inanıyoruz.
4-Markanızı nerelerde görmek istiyorsunuz?
Öncelikli olarak yurtiçi pazarında hedef kitleyi büyütmeyi ve tanınırlığımızı arttırmayı istiyoruz. Yeni proje ve işbirlikleriyle de modanın yer aldığı her alanda cesur XIBALBA anlayışıyla global pazarda da adından söz ettiren bir marka olarak konumlanmayı hedefliyoruz.
5-Her yaşın giyebileceği tasarımlar mı? Tasarımlarınızda konfor sizin için ne kadar önemli?
Tasarımlarımızı yaş gruplarıyla sınırlamıyoruz. Genç ve cesur ruha sahip herkesin sesi olmayı istiyoruz. Kullanıcının ürünün içinde kendini iyi hissetmesi bizim için çok önemli. Genelde tasarımlarımızda rahat kesimlere yer versekte fit kalıplarımızda kullanıcı konforunu gözeterek olabilecek en iyi kumaşları tercih ediyoruz.
GÜZELLİĞİN ADI FOKUSLU ULTRASON
İnsan hayatı boyunca genç ve güzel kalmak ister. Ancak ciltte, yaşın ilerlemesi ve zamanın geçmesi ile birlikte çeşitli sarkmalar, kırışlıklar meydana gelir. Ciltte istenmeyen kırışıklıkları engelleyebilecek ve genç bir görünüm kazanabilmek için teknolojinin imkânlarından faydalanıyoruz. Geçmişten günümüze kadar güvenilir bir biçimde gebelerde kullanılan ultrason yöntemi şimdilerde gelişen teknoloji ile birlikte yaşlanma izlerini yok etmek için kullanılan fokuslu ultrason risk seviyesi en az olan ve aynı zamanda kullanılan en zahmetsiz yöntemdir. Dermotoloji uzmanı Dr. Fulya Tezel’le son dönemin sihirli dokunuşlarını konuştuk.
1-Fokuslu ultrason nasıl uygulanır?
Odaklanmış ses dalgaları hedeflenen bölgelerde cildin 3 mm ve 4.5 mm altında ısı hasarları oluşturarak kolajen üretimini arttırmaktadır. İşlem sırasında cilt yüzeyi uygulamadan etkilenmemektedir. Cilt altında bağ dokusunun bulunduğu derinliğe ulaşan enerji sayesinde dokuda yeni kolajen yapımı uyarılarak güçlü bir sıkılaşma etkisi meydana gelmektedir. Uygulama sırasında ortaya çıkan, zaman içinde giderek artan ve cerrahi işlem olmadan gerçekleşen yüz germe etkisi oluşmaktadır.
2-Ağrılı bir işlem midir?
Uygulama sırasında hastalar hissettikleri acıyı genelde “iğne batması” ya da “elektriklenme” olarak ifade etmektedir. Uygulamanın ardından kişi günlük aktivitelerine hemen dönebilmektedir.
3-Hangi bölgelere uygulanır?
Çene çizgisinde sarkmaları olan hastalarda yanaklara, gıdı bölgesindeki sarkmayı düzeltmek amacıyla boyuna, kaş kaldırmak amacıyla kaş-alın bölgesine, göz dış ve alt kısmındaki kırışıklıkları azaltmak amacı ile göz çevresine, dekolte bölgesindeki kırışıklıkları düzeltmek amacıyla dekolteye uygulanmaktadır.
4-Uygulama süresi ne kadardır?
Ultrason ile cilt germe süresi uygulama yapılan bölgeye göre 30-60 dakika arasında değişmekte olup tüm yüz ve boyuna yapılan uygulama 1 saat kadar sürmektedir.
5-Uygulamanın Etkisi Ne Kadar Süre ile Geçerlidir?
Ultrason ile cilt germe tek seanslık bir uygulama olup en erken 6 ay en geç 2 yıl içerisinde tekrarlanmaktadır.
Sokak modasının sırrı ‘özgürlük’
Ankaralı üç arkadaş Göksenin Şahin, Ali Yılmaz, Furkan Tongut... Bir araya gelerek hayallerini gerçeğe dönüştürerek XIBALBA giyim markasını oluşturdular. Tasarımları kısa sürede dikkatleri çekmeyi başardı. Üç girişimcinin tasarımları, rahatlığı kadar özgürlüğünü de tercih edenlerin, dinamik ve cesur stillerini yansitabilmelerine olanak sağlıyor. Üç arkadaş şimdi de yeni proje ve işbirlikleriyle markalarını, modanın yer aldığı her alanda ve global pazarda adından söz ettiren bir konuma yükseltmeyi hedefliyor. Sohbetimizi Göksenin Şahin ile gerçekleştirdik. Çok genç, çalışkan Göksenin Şahin ile sohbetimiz tabii ki çok eğlenceli oldu.
GÖKSENİN ŞAHİN İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Markanız nasıl oluştu?
XIBALBA, Ali Yılmaz ve Furkan Tongut’un Türkiye’ye artı değer katan global bir moda markası kurma hedefiyle çıktığı yolda, genç kreatif direktör ve kurucu ortak Göksenin Şahin’in katılmasıyla 2018 yılında oluştu.
2-Neden turuncu renk?
Metrodan esinlendiğimiz ilk koleksiyonumuzda, yolcu koltuklarına ve metal vagonlara eklenen dinamik ve çarpıcı turuncu rengi, koleksiyonumuza ilham kaynağı oldu.
3-Siz modayı nasıl yorumlarsınız?
Kişilerin karakterlerini en iyi yansıttıkları araç şüphesiz ki modadır. Sokak modasının sırrı özgürlük, özgürlüğün anahtarı ise cesarettir. Yorucu ve baştan çıkarıcı şehir hayatının içerisinde bir durak olan modanın, bu dönemde enstrümanlarını, kişinin giyimine ve tarzına dönüştürdüğüne inanıyoruz.
4-Markanızı nerelerde görmek istiyorsunuz?
Öncelikli olarak yurtiçi pazarında hedef kitleyi büyütmeyi ve tanınırlığımızı arttırmayı istiyoruz. Yeni proje ve işbirlikleriyle de modanın yer aldığı her alanda cesur XIBALBA anlayışıyla global pazarda da adından söz ettiren bir marka olarak konumlanmayı hedefliyoruz.
5-Her yaşın giyebileceği tasarımlar mı? Tasarımlarınızda konfor sizin için ne kadar önemli?
Tasarımlarımızı yaş gruplarıyla sınırlamıyoruz. Genç ve cesur ruha sahip herkesin sesi olmayı istiyoruz. Kullanıcının ürünün içinde kendini iyi hissetmesi bizim için çok önemli. Genelde tasarımlarımızda rahat kesimlere yer versekte fit kalıplarımızda kullanıcı konforunu gözeterek olabilecek en iyi kumaşları tercih ediyoruz.
GÜZELLİĞİN ADI FOKUSLU ULTRASON
İnsan hayatı boyunca genç ve güzel kalmak ister. Ancak ciltte, yaşın ilerlemesi ve zamanın geçmesi ile birlikte çeşitli sarkmalar, kırışlıklar meydana gelir. Ciltte istenmeyen kırışıklıkları engelleyebilecek ve genç bir görünüm kazanabilmek için teknolojinin imkânlarından faydalanıyoruz. Geçmişten günümüze kadar güvenilir bir biçimde gebelerde kullanılan ultrason yöntemi şimdilerde gelişen teknoloji ile birlikte yaşlanma izlerini yok etmek için kullanılan fokuslu ultrason risk seviyesi en az olan ve aynı zamanda kullanılan en zahmetsiz yöntemdir. Dermotoloji uzmanı Dr. Fulya Tezel’le son dönemin sihirli dokunuşlarını konuştuk.
1-Fokuslu ultrason nasıl uygulanır?
Odaklanmış ses dalgaları hedeflenen bölgelerde cildin 3 mm ve 4.5 mm altında ısı hasarları oluşturarak kolajen üretimini arttırmaktadır. İşlem sırasında cilt yüzeyi uygulamadan etkilenmemektedir. Cilt altında bağ dokusunun bulunduğu derinliğe ulaşan enerji sayesinde dokuda yeni kolajen yapımı uyarılarak güçlü bir sıkılaşma etkisi meydana gelmektedir. Uygulama sırasında ortaya çıkan, zaman içinde giderek artan ve cerrahi işlem olmadan gerçekleşen yüz germe etkisi oluşmaktadır.
2-Ağrılı bir işlem midir?
Uygulama sırasında hastalar hissettikleri acıyı genelde “iğne batması” ya da “elektriklenme” olarak ifade etmektedir. Uygulamanın ardından kişi günlük aktivitelerine hemen dönebilmektedir.
3-Hangi bölgelere uygulanır?
Çene çizgisinde sarkmaları olan hastalarda yanaklara, gıdı bölgesindeki sarkmayı düzeltmek amacıyla boyuna, kaş kaldırmak amacıyla kaş-alın bölgesine, göz dış ve alt kısmındaki kırışıklıkları azaltmak amacı ile göz çevresine, dekolte bölgesindeki kırışıklıkları düzeltmek amacıyla dekolteye uygulanmaktadır.
4-Uygulama süresi ne kadardır?
Ultrason ile cilt germe süresi uygulama yapılan bölgeye göre 30-60 dakika arasında değişmekte olup tüm yüz ve boyuna yapılan uygulama 1 saat kadar sürmektedir.
5-Uygulamanın Etkisi Ne Kadar Süre ile Geçerlidir?
Ultrason ile cilt germe tek seanslık bir uygulama olup en erken 6 ay en geç 2 yıl içerisinde tekrarlanmaktadır.