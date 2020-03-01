Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Aysun KABA>Kıyafetler yan rol kadınlar başrol olmalı
"Aysun Kaba" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Aysun Kaba" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Aysun Kaba

Aysun Kaba

aysunkaba@gmail.com

Kıyafetler yan rol kadınlar başrol olmalı

1 Mart 2020

Modayı yakından takip eden ve kendine has yorumuyla stiline yansıtan Yasemin Öğün, moda tutkunlarına örnek stiller yaratarak dikkatleri çekti.

'Moda Tutkusu’ markasının kurucusu aynı zamanda tasarımcı, influencer, marka danışmanı olan Öğün, tutkuyla işine bağlı stil birisi dersek tam yerinde olur. Gençler ve güzel yaş alan hanımların takip ettiği, ulaşılabilir şıklığı da kişilere yansıtması onu ayrı sevilir hale getirdi. Öğün, şıklığın sadece lüks markalarla değil, ulaşılabilir markalarla eşleştirilirse daha iyi olacağını yansıtan stil koçudur... Sevgili Yasemin Öğün’le samimi bir sohbet gerçekleştirdik ..

1- Yasemin Öğün neler yapıyor? Muse For All markası nasıl oluştu?

Hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. İki markam var. Biri Moda Tutkusu. Oradan düzenli çalıştığım markalarım ve işbirliklerim devam ediyor. Benim için inanılmaz keyifli. Yıllarca aynı markalarla çalışıp bir başarı elde etmek benim için büyük mutluluk. Ayrıca bir bebek var. Muse For All benim yeni bebeğim. Henüz 4 aylık. Ama beklentime göre çok çok iyi gidiyor. Herkesten ilham alan aynı zamanda ilham veren bir marka olmasını hayal ettim, öyle de oluyor. Muse For All markasında her şeyin en iyi kumaşlar ve en iyi işçilikte olmasını hayal ettim. Orijinal deriler, koton, ipek ve yün kumaşlardan oluşuyor. Aslında kendi içinde de iki farklı markası var. Muse ForAll ve MFA.
Muse For All kısmı daha iş kadını ve klasik parçalardan oluşuyor. MFA ise daha spor ve günlük. Orada jeanler ve pamuk ürünleri yer alıyor. Yakında vegan derilerde eklenecek.

2-Bu sezon nasıl kombinler dikkat çekiyor?

Bu sezon her şey oversize diyebilirim. Büyük ceketler, kocaman pantolonlar ve hacimli gömlekler favorim.

3-Moda Tutkusu olarak ciddi bir takipçin var. Sosyal medyada daha fazla takipçi olması için neler önerirsin?

Kesinlikle yenilikçi ve istikrarlı olmak. Aynı zamanda fark yaratmanız lazım. Eğer inanıyorsanız kendinize, kesinlikle başarı kaçınılmaz.

4-Stil kodların?

Zamansız, konforlu ve şık.

5- Arkadaşların çok şanslı olmalı, onlara stil önerilerin oluyor mu?

Ben herkesin bir stili olduğuna inanıyorum. Sadece kendilerini iyi tanımaları gerekiyor. Vücuduna göre giyinip, renklerini bilmeleri yeterli. Benim önceliğim ilk olarak ön planda olmalı. Renkler veya kıyafet onun önüne geçmemeli. Biri sizi gördüğünde kıyafetin güzel veya renk güzel olmuş yerine ‘Bugün sende bir güzellik var’ demeli. Kıyafetler, yan rol oyuncusu ama kadınlar başrol oyucusu olmalı. Ona göre öneride bulunmayı seviyorum.

AYSUN KABA’YA SORUN

SORU: 27 yaşındayım. Çevremde herkes çok şık giyindiğimi söylüyor ve çok kişiyi de iyi giyinmeleri adına yönlendiriyorum. Bu işi meslek haline getirmek istiyorum ne yapmalıyım? Şule KONAK
CEVAP: Şule hanım stil bir gusto gerektirir, iyi bir göz, iyi bir yorum, iyi bir iletişim ve birazda birikim... Her iyi giyinen stil danışmanı olamaz. Bunun için kendinizi daha çok geliştirin, okuyun, inceleyin, iyi gözlemleyin ve eğitim alın. Okul olarak İstanbul Moda Akademisi’ni tavsiye edebilirim. Sevgilerle...

X
Aysun KABA Aysun KABATüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Rus Çarlığı’nın çöküşüİlber OrtaylıRus Çarlığı’nın çöküşü01.03.2020
Aralıklı oruçla yaşam kaliteniz artabilirMehmet ÖZAralıklı oruçla yaşam kaliteniz artabilir01.03.2020
Patrick Stewart: Star Trek defteri benim için kapanmıştıBarbaros TapanPatrick Stewart: Star Trek defteri benim için kapanmıştı01.03.2020
Çin’deki gelişmeler hem turizmi hem seramik sektörünü hareketlendiriyorGila BENMAYORÇin’deki gelişmeler hem turizmi hem seramik sektörünü hareketlendiriyor01.03.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.