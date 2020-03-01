Kıyafetler yan rol kadınlar başrol olmalı

Modayı yakından takip eden ve kendine has yorumuyla stiline yansıtan Yasemin Öğün, moda tutkunlarına örnek stiller yaratarak dikkatleri çekti.
'Moda Tutkusu’ markasının kurucusu aynı zamanda tasarımcı, influencer, marka danışmanı olan Öğün, tutkuyla işine bağlı stil birisi dersek tam yerinde olur. Gençler ve güzel yaş alan hanımların takip ettiği, ulaşılabilir şıklığı da kişilere yansıtması onu ayrı sevilir hale getirdi. Öğün, şıklığın sadece lüks markalarla değil, ulaşılabilir markalarla eşleştirilirse daha iyi olacağını yansıtan stil koçudur... Sevgili Yasemin Öğün’le samimi bir sohbet gerçekleştirdik ..
1- Yasemin Öğün neler yapıyor? Muse For All markası nasıl oluştu?
Hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. İki markam var. Biri Moda Tutkusu. Oradan düzenli çalıştığım markalarım ve işbirliklerim devam ediyor. Benim için inanılmaz keyifli. Yıllarca aynı markalarla çalışıp bir başarı elde etmek benim için büyük mutluluk. Ayrıca bir bebek var. Muse For All benim yeni bebeğim. Henüz 4 aylık. Ama beklentime göre çok çok iyi gidiyor. Herkesten ilham alan aynı zamanda ilham veren bir marka olmasını hayal ettim, öyle de oluyor. Muse For All markasında her şeyin en iyi kumaşlar ve en iyi işçilikte olmasını hayal ettim. Orijinal deriler, koton, ipek ve yün kumaşlardan oluşuyor. Aslında kendi içinde de iki farklı markası var. Muse ForAll ve MFA.
Muse For All kısmı daha iş kadını ve klasik parçalardan oluşuyor. MFA ise daha spor ve günlük. Orada jeanler ve pamuk ürünleri yer alıyor. Yakında vegan derilerde eklenecek.
2-Bu sezon nasıl kombinler dikkat çekiyor?
Bu sezon her şey oversize diyebilirim. Büyük ceketler, kocaman pantolonlar ve hacimli gömlekler favorim.
3-Moda Tutkusu olarak ciddi bir takipçin var. Sosyal medyada daha fazla takipçi olması için neler önerirsin?
Kesinlikle yenilikçi ve istikrarlı olmak. Aynı zamanda fark yaratmanız lazım. Eğer inanıyorsanız kendinize, kesinlikle başarı kaçınılmaz.
4-Stil kodların?
Zamansız, konforlu ve şık.
5- Arkadaşların çok şanslı olmalı, onlara stil önerilerin oluyor mu?
Ben herkesin bir stili olduğuna inanıyorum. Sadece kendilerini iyi tanımaları gerekiyor. Vücuduna göre giyinip, renklerini bilmeleri yeterli. Benim önceliğim ilk olarak ön planda olmalı. Renkler veya kıyafet onun önüne geçmemeli. Biri sizi gördüğünde kıyafetin güzel veya renk güzel olmuş yerine ‘Bugün sende bir güzellik var’ demeli. Kıyafetler, yan rol oyuncusu ama kadınlar başrol oyucusu olmalı. Ona göre öneride bulunmayı seviyorum.
AYSUN KABA’YA SORUN
SORU: 27 yaşındayım. Çevremde herkes çok şık giyindiğimi söylüyor ve çok kişiyi de iyi giyinmeleri adına yönlendiriyorum. Bu işi meslek haline getirmek istiyorum ne yapmalıyım? Şule KONAK
CEVAP: Şule hanım stil bir gusto gerektirir, iyi bir göz, iyi bir yorum, iyi bir iletişim ve birazda birikim... Her iyi giyinen stil danışmanı olamaz. Bunun için kendinizi daha çok geliştirin, okuyun, inceleyin, iyi gözlemleyin ve eğitim alın. Okul olarak İstanbul Moda Akademisi’ni tavsiye edebilirim. Sevgilerle...
Kıyafetler yan rol kadınlar başrol olmalı
Modayı yakından takip eden ve kendine has yorumuyla stiline yansıtan Yasemin Öğün, moda tutkunlarına örnek stiller yaratarak dikkatleri çekti.
'Moda Tutkusu’ markasının kurucusu aynı zamanda tasarımcı, influencer, marka danışmanı olan Öğün, tutkuyla işine bağlı stil birisi dersek tam yerinde olur. Gençler ve güzel yaş alan hanımların takip ettiği, ulaşılabilir şıklığı da kişilere yansıtması onu ayrı sevilir hale getirdi. Öğün, şıklığın sadece lüks markalarla değil, ulaşılabilir markalarla eşleştirilirse daha iyi olacağını yansıtan stil koçudur... Sevgili Yasemin Öğün’le samimi bir sohbet gerçekleştirdik ..
1- Yasemin Öğün neler yapıyor? Muse For All markası nasıl oluştu?
Hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. İki markam var. Biri Moda Tutkusu. Oradan düzenli çalıştığım markalarım ve işbirliklerim devam ediyor. Benim için inanılmaz keyifli. Yıllarca aynı markalarla çalışıp bir başarı elde etmek benim için büyük mutluluk. Ayrıca bir bebek var. Muse For All benim yeni bebeğim. Henüz 4 aylık. Ama beklentime göre çok çok iyi gidiyor. Herkesten ilham alan aynı zamanda ilham veren bir marka olmasını hayal ettim, öyle de oluyor. Muse For All markasında her şeyin en iyi kumaşlar ve en iyi işçilikte olmasını hayal ettim. Orijinal deriler, koton, ipek ve yün kumaşlardan oluşuyor. Aslında kendi içinde de iki farklı markası var. Muse ForAll ve MFA.
Muse For All kısmı daha iş kadını ve klasik parçalardan oluşuyor. MFA ise daha spor ve günlük. Orada jeanler ve pamuk ürünleri yer alıyor. Yakında vegan derilerde eklenecek.
2-Bu sezon nasıl kombinler dikkat çekiyor?
Bu sezon her şey oversize diyebilirim. Büyük ceketler, kocaman pantolonlar ve hacimli gömlekler favorim.
3-Moda Tutkusu olarak ciddi bir takipçin var. Sosyal medyada daha fazla takipçi olması için neler önerirsin?
Kesinlikle yenilikçi ve istikrarlı olmak. Aynı zamanda fark yaratmanız lazım. Eğer inanıyorsanız kendinize, kesinlikle başarı kaçınılmaz.
4-Stil kodların?
Zamansız, konforlu ve şık.
5- Arkadaşların çok şanslı olmalı, onlara stil önerilerin oluyor mu?
Ben herkesin bir stili olduğuna inanıyorum. Sadece kendilerini iyi tanımaları gerekiyor. Vücuduna göre giyinip, renklerini bilmeleri yeterli. Benim önceliğim ilk olarak ön planda olmalı. Renkler veya kıyafet onun önüne geçmemeli. Biri sizi gördüğünde kıyafetin güzel veya renk güzel olmuş yerine ‘Bugün sende bir güzellik var’ demeli. Kıyafetler, yan rol oyuncusu ama kadınlar başrol oyucusu olmalı. Ona göre öneride bulunmayı seviyorum.
AYSUN KABA’YA SORUN
SORU: 27 yaşındayım. Çevremde herkes çok şık giyindiğimi söylüyor ve çok kişiyi de iyi giyinmeleri adına yönlendiriyorum. Bu işi meslek haline getirmek istiyorum ne yapmalıyım? Şule KONAK
CEVAP: Şule hanım stil bir gusto gerektirir, iyi bir göz, iyi bir yorum, iyi bir iletişim ve birazda birikim... Her iyi giyinen stil danışmanı olamaz. Bunun için kendinizi daha çok geliştirin, okuyun, inceleyin, iyi gözlemleyin ve eğitim alın. Okul olarak İstanbul Moda Akademisi’ni tavsiye edebilirim. Sevgilerle...