Karantina günlerinin modası ‘mutfak’

‘Bu dönem, kendi yemek lezzetlerimi keşfetmeme zaman yarattı. Her gün plansızca mutfağa girip kendimi mutlu edecek ve dinç hissettirecek tarifler denemekten çok keyif alıyorum.’
MURAT TÜRKİLİ İLE 5 SORU 5 CEVAP
‘Moda’ ve ‘Ankara...’ Bu iki kelime, Ankara’dan çıkıp adını tüm dünyada duyuran sevgili Murat Türkili’yi akıllara getirir.
Dile kolay, 1990 yılında gelen bir iş teklifi üzerine girdiği Beymen çatısı altında tam 30’uncu yılı. ‘Beymen Artistik Direktörü’ olarak işin tam olarak beyni. Ayrıca, her bir yeni sezonun yükü de stresi de onun omuzlarında. Ve tabii tüm bunların yanında her zaman her koşulda tam bir Ankara aşığı.
Modayı yakından takip eden okurlarımız hatırlayacaktır. Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili ile daha önce Beymen Collection 2019 İlkbahar/Yaz kadın koleksiyonu üzerine konuşmuştuk. Bu defa ise durum biraz farklı. Koronavirüs salgını nedeniyle artık her şeyin değişime ve dönüşüme girdiği bu dönemde, Murat Türkili ile ‘online röportaj’ yaparak, karantina günlerini nasıl geçirdiğini konuştuk.
Şimdiye kadara onu hep işiyle, 30 yıldır çalıştığı Beymen’e kattıklarıyla tanıyan okurlarımız içen Murat Türkili’ye, şu beş soruyu yönelttim. İçtenlikle yanıt verdi. İşte anlattıkları...
1- Malum, koronavirüs ve karantinada geçen günler. Siz evde nasıl vakit geçiriyorsunuz?
Evde zamanımı yemek, spor, meditasyon yaparak ve çalışarak geçiriyorum. Sabahları kucağımda Tom ile kahvemi yudumlarken karıştırdığım kitaplar, yeni seyahatlerim oldular adeta... Ford da bu sırada köşesinden bize eşlik ediyor. Bu dönem, kendi yemek lezzetlerimi keşfetmeme zaman yarattı. Her gün plansızca mutfağa girip kendimi mutlu edecek ve dinç hissettirecek tarifler denemekten çok keyif alıyorum. Komşularımla birbirimize bu tariflerden ikram etmek ve minik sürprizler yapmak günümü neşelendiriyor.
2- Sizden ‘ev stili’ için bir kombin önerisi almak isteriz...
Şort, tişört ve spor ayakkabı.
BİR ŞEY HAYATINIZA DEĞER KATMIYORSA ONDAN KURTULUN
3- Peki ya evinizin stilinde olmazsa olmazlarınız neler? Ve tabii okurlarımız için önerilerinizi de öğrenmek isterim.
Evim oldukça minimal. Zamanla biriktirdiğim eşya, obje ve sanat eserleri ile yaşayan bir dinginliğe sahip. Yüzeylerdeki netlik, genel düzen ve fonksiyon benim için çok önemli. Amaç mükemmele ulaşmak değil, her şeyin kendi özüyle öne çıktığı sakin bir ortam yaratmak. Önerime gelirsek, bir şey hayatınıza herhangi bir değer katmıyorsa ondan kurtulun. İlk olarak giyinme dolabınızdan başlayabilirsiniz.
FİLM VE MÜZİK ÖNERİLERİ
4- Evlerimizde kaldığımız şu günlerde ‘ne izlesem’ diye de düşünüyoruz. Sizi etkileyen 5 film hangileri?
* Arizona Dream
* A Single Man
* The Birdcage
* La Dolce Vita
* A Bigger Splash
5- Ve son sorum da müzikle ilgili olsun. Bizi alıp güzel yolculuklara götürecek müzik önerileriniz...
* The Archer Alexandra Savior
* Beethoven Moonlight Sonata
* The Flower Of Carnage Meiko Kaji
* Billie Eilish Bad Man ve No Time to Die
KISACA MURAT TÜRKİLİ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) Endüstri Tasarımı bölümü mezunu. Beymen’le olan ilişkisi, öğrencilik yıllarında Beymen Ankara mağazasının okul projesine destek vermesiyle birlikte başladı. Beymen Academia ödülünü aldı ve Paris’e yerleşti. Beymen’de çalışmak için İstanbul’a dönüş yapan Murat Türkili, ‘Beymen Artistik Direktörü’ olarak ‘Academia’, ‘Beymen Club’ ve ‘Beymen Collection’ için tasarım yapmaya devam ediyor.
BİR TEK ANNEM OLSUN BANA BİR ŞEY OLMAZ
Gücümüze güç, umudumuza umut katan tüm anneler... Anneler Günü’nüz kutlu olsun. Annelerimize gidemesek de onları bir telefonla veya bir çiçekle hatırlayalım. Çünkü bir tek annem olsun, bana bir şey olmaz.
Karantina günlerinin modası ‘mutfak’
‘Bu dönem, kendi yemek lezzetlerimi keşfetmeme zaman yarattı. Her gün plansızca mutfağa girip kendimi mutlu edecek ve dinç hissettirecek tarifler denemekten çok keyif alıyorum.’
MURAT TÜRKİLİ İLE 5 SORU 5 CEVAP
‘Moda’ ve ‘Ankara...’ Bu iki kelime, Ankara’dan çıkıp adını tüm dünyada duyuran sevgili Murat Türkili’yi akıllara getirir.
Dile kolay, 1990 yılında gelen bir iş teklifi üzerine girdiği Beymen çatısı altında tam 30’uncu yılı. ‘Beymen Artistik Direktörü’ olarak işin tam olarak beyni. Ayrıca, her bir yeni sezonun yükü de stresi de onun omuzlarında. Ve tabii tüm bunların yanında her zaman her koşulda tam bir Ankara aşığı.
Modayı yakından takip eden okurlarımız hatırlayacaktır. Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili ile daha önce Beymen Collection 2019 İlkbahar/Yaz kadın koleksiyonu üzerine konuşmuştuk. Bu defa ise durum biraz farklı. Koronavirüs salgını nedeniyle artık her şeyin değişime ve dönüşüme girdiği bu dönemde, Murat Türkili ile ‘online röportaj’ yaparak, karantina günlerini nasıl geçirdiğini konuştuk.
Şimdiye kadara onu hep işiyle, 30 yıldır çalıştığı Beymen’e kattıklarıyla tanıyan okurlarımız içen Murat Türkili’ye, şu beş soruyu yönelttim. İçtenlikle yanıt verdi. İşte anlattıkları...
1- Malum, koronavirüs ve karantinada geçen günler. Siz evde nasıl vakit geçiriyorsunuz?
Evde zamanımı yemek, spor, meditasyon yaparak ve çalışarak geçiriyorum. Sabahları kucağımda Tom ile kahvemi yudumlarken karıştırdığım kitaplar, yeni seyahatlerim oldular adeta... Ford da bu sırada köşesinden bize eşlik ediyor. Bu dönem, kendi yemek lezzetlerimi keşfetmeme zaman yarattı. Her gün plansızca mutfağa girip kendimi mutlu edecek ve dinç hissettirecek tarifler denemekten çok keyif alıyorum. Komşularımla birbirimize bu tariflerden ikram etmek ve minik sürprizler yapmak günümü neşelendiriyor.
2- Sizden ‘ev stili’ için bir kombin önerisi almak isteriz...
Şort, tişört ve spor ayakkabı.
BİR ŞEY HAYATINIZA DEĞER KATMIYORSA ONDAN KURTULUN
3- Peki ya evinizin stilinde olmazsa olmazlarınız neler? Ve tabii okurlarımız için önerilerinizi de öğrenmek isterim.
Evim oldukça minimal. Zamanla biriktirdiğim eşya, obje ve sanat eserleri ile yaşayan bir dinginliğe sahip. Yüzeylerdeki netlik, genel düzen ve fonksiyon benim için çok önemli. Amaç mükemmele ulaşmak değil, her şeyin kendi özüyle öne çıktığı sakin bir ortam yaratmak. Önerime gelirsek, bir şey hayatınıza herhangi bir değer katmıyorsa ondan kurtulun. İlk olarak giyinme dolabınızdan başlayabilirsiniz.
FİLM VE MÜZİK ÖNERİLERİ
4- Evlerimizde kaldığımız şu günlerde ‘ne izlesem’ diye de düşünüyoruz. Sizi etkileyen 5 film hangileri?
* Arizona Dream
* A Single Man
* The Birdcage
* La Dolce Vita
* A Bigger Splash
5- Ve son sorum da müzikle ilgili olsun. Bizi alıp güzel yolculuklara götürecek müzik önerileriniz...
* The Archer Alexandra Savior
* Beethoven Moonlight Sonata
* The Flower Of Carnage Meiko Kaji
* Billie Eilish Bad Man ve No Time to Die
KISACA MURAT TÜRKİLİ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) Endüstri Tasarımı bölümü mezunu. Beymen’le olan ilişkisi, öğrencilik yıllarında Beymen Ankara mağazasının okul projesine destek vermesiyle birlikte başladı. Beymen Academia ödülünü aldı ve Paris’e yerleşti. Beymen’de çalışmak için İstanbul’a dönüş yapan Murat Türkili, ‘Beymen Artistik Direktörü’ olarak ‘Academia’, ‘Beymen Club’ ve ‘Beymen Collection’ için tasarım yapmaya devam ediyor.
BİR TEK ANNEM OLSUN BANA BİR ŞEY OLMAZ
Gücümüze güç, umudumuza umut katan tüm anneler... Anneler Günü’nüz kutlu olsun. Annelerimize gidemesek de onları bir telefonla veya bir çiçekle hatırlayalım. Çünkü bir tek annem olsun, bana bir şey olmaz.