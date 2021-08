İndirim sezonunda star parçalara yatırım yapın

Başarılı tasarımcılar Güneş Mutlu Mavituncalılar ve Ayca Sarc iş birliğinde, geleneksel Türk yorgan zanaatı çağdaş çanta tasarımlarına dönüşüyor. Mehry Mu’nun tasarımcısı Güneş Mutlu Mavituncalılar ve koleksiyoner-tasarımcı Ayca Sarc’ın çantaları, benim el işi yorganlara duyduğum tutkudan dolayı en çok etkilendiğim tasarımlar arasında yer alıyor. Aynı dili konuşan iki yaratıcı kadın, hızla bu kültürel mirası çağdaş bir el işi çanta koleksiyonunda canlandırmaya ve böylece gelir gücü tehlike altındaki zanaat ustalarına destek çıkmaya karar veriyor.Güneş Mutlu Mavituncalılar’ın çantaları her bütçeye, her mevsime, her yaşa uygun ve zamansız diyorum. Markanın ilk kurulduğu yıllarda ilk müşterilerindenim ve her zaman keyifle kullandım. Kendisiyle samimi, içten bir sohbet gerçekleştirdik. Mavituncalılar ile tasarımlarının hikâyesini konuştuk:

GÜNEŞ MUTLU MAVİTUNCALILAR İLE 5 SORU 5 CEVAP1-El emeği göz nuru yün ve pamuk yorganlar, yüzyıllar boyu çeyizlerin en önemli parçası oldu. Sizin yorgan çantaların hikayesi nasıl başladı? Nasıl bir araya geldiniz?



Ayca’nın ‘Yorganlar Fora’ sergisini hem sosyal medyada görüyordum hem de arkadaşlarım ‘Güneş, bir sergi var, mutlaka görmelisin’ diyorlardı. Çok da yoğun bir dönemimdi ama sonunda ne yaptım ne ettim son gününe yetiştim. Tabii ki nutkum tutuldu, aşık oldum, içimde bir şeyler uyandı. ‘Bu serginin sahibi ile tanışıp bir şeyler yapmalıyım’ diye düşünürken Ayca’yı gördüm ve kendimi tanıttım. Kahveye sözleştik ve hemen iş birliğimizi konuşmaya başladık. Kıymet bilen, tutku dolu iki insan bir karar verince yolun yarısı gidilmiş oluyor, başarı kaçınılmaz oluyor.







2-Yorganlar Fora iş birliği sizdeki yeri ayrı mı?