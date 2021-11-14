İçten dışa doğru gelen güzellik

Sevgili Özlem Avcıoğlu, modern seyyah ve seyahat danışmanı...Başka kültürleri, insanları merak eden Özlem Avcıoğlu, hayatı gezerek öğrenen, aynı zamanda çok okuyan, gezdiği ülkelerde edindiği izlenimleri, deneyimleri de yazdığı yazılarla insanlara ulaştıran bir seyahat gurusu. Seyahati çok seven bir anne-babanın kızı olan Özlem Avcıoğlu, ailesinden gelen bu özellik ile dünyanın 80’den fazla ülkesini ziyaret etti. İlk seyahatini 4 yaşında İsviçre’ye yapan Avcıoğlu, o gün bugündür gezmeye devam ediyor. Dinamik, eğlenceli ve çevresinde çok sevilen Özlem Avcıoğlu ile seyahat tutkusunu, bu tutkunun kendisine katkılarını ve modayı konuştuk.

Özlem Avcıoğlu ile 5 Soru 5 Cevap

1-Özlem Avcıoğlu neler yapıyor? Tanıyabilir miyiz?

İstanbul’da doğdum, İstanbul Alman Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü okudum. 15 sene üst düzey yönetici olarak Leo Burnett, Ogilvy gibi uluslararası reklam ajanslarında çalıştım ve aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi’nde reklamcılık dersleri verdim. 2001’de New York’a taşınarak ‘34 Dergisi’nin Kuzey Amerika sorumlusu olarak da çalıştım ve New York University’de fotoğrafçılık okudum. Yazı ve fotoğraflarım uluslararası birçok dergi ve gazetede yayınlandı. Çocukluğumdan beri (4 yaşından itibaren) seyahat hep bir tutku oldu benim için ve dünyanın 80’den fazla ülkesine yaptığım seyahat deneyimlerini 2010’da kurduğum seyahat sitesi travelmodus.com ile herkesle paylaşmaya başladım. 2011’den beri Haaz Galeri’nin sahibiyim, aynı zamanda seyahat ve luxury life style deneyimlerimi sosyal medyada, çeşitli dergi ve gazetelerde yazarak paylaşıyorum.

2-Bir seyahat gurusu olarak bize bu aşkı anlatır mısınız?

Seyahati çok seven bir anne-babanın tek kızıyım. Babam benim doğumuma Los Angeles’ten son anda zar zor yetişmiş. Her buldukları fırsatta seyahate çıkarlardı. Ben, teyzem ve anneannem ile kalırken annem-babamdan gelen ‘New York, Paris, Roma kartpostallarına bakarak büyüdüm’ desem yalan olmaz. İlk seyahatimi 4 yaşında iken İsviçre’ye yaptım. Sonrasında da tüm yazları yurtdışında yaşayan dayım ve ailesiyle Avusturya, İsviçre ve Almanya’da geçirmeye başladık, ta ki ben 12 yaşında isyan edip arkadaşlarımla birlikte olmak istediğim zamana kadar. Yıllar içinde anladım ki seyahat etmek benim için kendini tanımak oldu. Seyahat ederek nelerden hoşlandığımı, neleri sevip sevmediğimi, nasıl bir hayat yaşamam, seçimlerimin ne olması gerektiğini hatta geçmişte kim olduğumu anladım. Kısaca bir yerleri keşfe yola çıkarak aslında kendimi keşfettim.

3-Sizin hayalinizdeki rota neresi?

Benim hayalimdeki rota her zaman, henüz gitmediğim ve gitmek istediğim yerdir. Mesela şu anda kasım ayında yapacağım Florida Keys ve ocak ayında gideceğim Mexico City seyahatleri. Sonrasında çok sevdiğim ve 4 kere gittiğim Japonya’nın henüz görmediğim yerleri.

4-Sizi en çok etkileyen şehir nereler oldu?