Görkemli kış gelinleri

Envanterinde bulunan dört kıyafeti sabit ücret karşılığı bir ay boyunca kiralıyor ve sınırsız kullanım hakkı veriyor. Bir ay sonunda ürünler kuryeyle platforma üye olan kişiden alınıyor ve kullanıcıya seçtiği dört yeni ürün teslim ediliyor. Paylaşım ekonomisini destekleyen platform, kullanıcılarına lüks kıyafetlerden oluşan bir dolap sunuyor.
ORTAK BİR GARDIROP HAYALİ
Ayşe Kefli, “İstediğimiz zaman istediğimiz kıyafeti giyip, sonrasında da yerine koyduğumuz, kıyafetlerimizle kendimizi özgürce ifade edebildiğimiz ortak bir gardırop hayaliyle çıktık yola. Çoğu kadın sokağa çıkarken dolabın karşısına geçer ve genelde giyecek bir şey bulamaz. Alışverişe çıktığında da fiyatından dolayı ya da ‘Bunu kaç kere giyeceğim ki?’ diye düşünerek satın almaktan vaz geçiyor. Kadınlara daha az para harcayarak, daha fazla kıyafete ulaşma ve her sabah dolabın karşısında geçip ‘Giyecek hiçbir şeyim yok’ diye düşünmeme imkânı sunuyoruz. Günümüzde, paylaşım ekonomisi önem kazanırken özellikle lüks kıyafet kiralamanın modanın geleceği olacağını düşünüyoruz” diyor.
Stil sahibi olabilmek, her an güzel kıyafetler içerisinde olmak için pahalı harcamalar yapmanıza da gerek yok. Az ama star parçalara para harcarsanız uzun seneler birlikte olursunuz. İndirim sezonunu kaçırmayın, yok gibi ürünleri tercih edin. Sabah giyindiğinizde eve gidip çıkarma hissi uyandırmayan dokulara yatırım yapın. İlk önce evde bir liste yapın, kıyafetinizi kombinlerken en çok neye ihtiyaç duyuyorsanız onları listeye dahil edin...
İndirimde almanız gereken ve doğru giyinmenizi sağlayacak 8 parçayı şöyle sıralayabiliriz.
1-Beyaz gömlek (Her sezon, her yaşın, her mevsim ve her bedenin dolabında olmalı)
2-Trençkot (Her yaş, her beden zamansız, sonsuz)
Doğumundan tam iki yüz yıl sonra, dünya genelinde gerçekleştirilecek bir dizi kreatif oluşumla, Louis’in hâlâ yaşamakta olan vizyoner ruhu kutlanıyor. Önümüzdeki birkaç ayda; maceracı, girişimci, tasarımcı ve yenilikçi bir kimlik olan Louis’in yaşamı ile mirası, Louis 200 ile dünyadaki farklı kolaborasyon ve medyalar aracılığıyla kutlanacak. NFT içerikli bir video oyunu; 200 farklı kimlik tarafından ikonik sandığın yorumlandığı vitrinler, Alex Katz’ın devasa Louis triptych’ı, Caroline Bongrand’ın Louis’in hayatı ve amaçlarını kaleme aldığı, ekim ayında Fransızca ve İngilizce olarak Gallimard tarafından yayınlanacak bir roman ve bu genç girişimcinin yaşamını konu alan “Looking for Louis” belgeseli kutlamalara dahil olacak.
GELENEKSEL ANMALARIN ÖTESİNDE
Louis 200, geleneksel anmaların ötesine geçiyor. Louis’in yolculuğunun toplumun gözleri önüne serildiği kolektif bir tecrübe ve sonsuz ilham kaynağı oluyor. Louis 200, bizi tekrardan Louis’in efsanevi başlangıçlarıyla buluşturuyor. İster kader ister adanmışlık diye tanımlansın; Fransa’nın Jura bölgesindeki Anchay’daki evinden 14 yaşında ayrılan ve Paris’e yürüyerek iki yılda ulaşan bir gencin, tanınmış bir sandık yapımcısı ve düzenleyicisi Romain Marechal ile çalışmaya başlaması, 1854 yılında kendine ait ilk Maison’u, Paris’te Place Vendome’a yakın 4 Rue Nueuve-Des-Capucines’de, büyük modaevlerine konsantre olarak açması.
ALTERNATİF VE EĞLENCELİ FORMAT
Çok meşhur bir couturier olan Charles Frederick Worth ile yakın ilişkileri, İmparatoriçe Eugenie’nin sandık yapımcısı ve düzenleyicisi olarak atanması, ulaşımda yaşanan gelişmelerle birlikte valizlerle devrim yapması. Sonsuz yetenek ve vizyonuyla su geçirmez kanvası üretmesi, üzeri düz sandıkları tasarlaması, böylece fonksiyonelliğin radikal olarak değişmesi. Louis 200; öncü sandık üreticisi ve düzenleyicisiyle, yaptıkları işlerle sınırları aşan günümüzün vizyonerleri arasında bir köprü kuruyor. Özel bir ürün sunulmadan gerçekleştirilen bu kutlama; yaratıcılığın, aydınlanmanın ve farklı nesillerin saf bir yansıması niteliği taşıyor. Geleneksel bir sergileme yerine, bu alternatif ve eğlenceli formatla Louis Vuitton kitlesi Maison’un tarihini güncel bir bakış açısıyla keşfedebiliyor.
10 MADDEDE STİL OLMANIN İPUÇLARI
GÜNEŞ MUTLU MAVİTUNCALILAR İLE 5 SORU 5 CEVAP1-El emeği göz nuru yün ve pamuk yorganlar, yüzyıllar boyu çeyizlerin en önemli parçası oldu. Sizin yorgan çantaların hikayesi nasıl başladı? Nasıl bir araya geldiniz?
Ayca’nın ‘Yorganlar Fora’ sergisini hem sosyal medyada görüyordum hem de arkadaşlarım ‘Güneş, bir sergi var, mutlaka görmelisin’ diyorlardı. Çok da yoğun bir dönemimdi ama sonunda ne yaptım ne ettim son gününe yetiştim. Tabii ki nutkum tutuldu, aşık oldum, içimde bir şeyler uyandı. ‘Bu serginin sahibi ile tanışıp bir şeyler yapmalıyım’ diye düşünürken Ayca’yı gördüm ve kendimi tanıttım. Kahveye sözleştik ve hemen iş birliğimizi konuşmaya başladık. Kıymet bilen, tutku dolu iki insan bir karar verince yolun yarısı gidilmiş oluyor, başarı kaçınılmaz oluyor.
2-Yorganlar Fora iş birliği sizdeki yeri ayrı mı?
Bu sıcak günlerde gelin gardırop temizliği yapmaya ne dersiniz? Sıcak günlerde giyim odalarımız da hava alsın ve serinlesin, fazlalıklardan kurtulsun. Arkadaşlıklarımızda olduğu gibi mesafeli, bir o kadar da yakınımızda uzun ömürlü dostluklar gibi olsun. Bizi yoran arkadaşlıklar gibi değil az ama güzel dostluklar gibi. Saklıyorsak da sakladığımıza değsin. Giysilerimiz de arkadaşlarımız da ev eşyalarımız da... ‘Az çoktur.’ Ne kadar az o kadar mis.
Her şeyi ilk seferde temizlemeye hazır olmayabilirsiniz. Tamam. Artık istemediğinizi bildiğiniz parçaları ayırdıktan sonra, başka bir odadaki dolapta veya garajda yer tasarrufu çantalarında, kutu içinde 30 giysiyi saklamayı öneririm. Sadece onları görüş alanınızın dışına çıkarın. Kendimize aşağıdaki soruları sorarak cevaplarımıza göre gardırobumuzda temizliğe başlayabiliriz...
-Hâlâ bu kıyafetten hoşlanıyor muyum?
Birçok durumda, bu kıyafet için çok fazla para ödediğimden o parçayı tutuyordum, gerçekte onu sevmiyordum.
-Herhangi bir zamanda bunu giyer miyim?
1-İki başarılı iş ortağını tanıyabilir miyiz?
Zeynep Tanrıkul: Mimarlık eğitimi almış iki ortak, 10’ar yıllık tecrübelerimiz sonrası, 2000’de mimari tasarım ofisi olarak yola çıktık. 2015’de kendi tasarımlarımızla Z mix’i kurduk. Zaman içinde çok sayıda sevdiğimiz tasarımcının işlerini çatımız altında topladık. Hep gönlümüzde yeri olan, ruhumuza dokunan işleri seçtik. Aynı duyguları paylaştığımız müşterilerimizle Nişantaşı mağazamızda ve zmix.com.tr adresinde buluşmaktan mutluyuz.
2-Markanızın hikâyesi nasıl oluştu?
Zuhal Çınar Elmasulu: Farklı tarzları ortak bir dilde buluşturmak bizim mimari projelere yaklaşımımız. Dönemsel olmaktan çok zamansız olana karşı ilgimiz. Markamız da bu hikâyenin bir parçası.
3- Evlerimizi dekore ederken neleri dikkate alalım? Neler tavsiye edersiniz?
SEVSEN SÜMER İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Sevsen Sümer neler yapıyor?
Uzun yıllar yönetim alanında önemli projelerde çalıştım ve hâlâ bir girişimci olarak çalışmaktayım. Tekstil alanına hep ilgim vardı ve ticareti çok sevdiğimden, farklı bir alanda da çalışmak, üretim yapmak istedim. Çalışan bir kadın olarak alışverişe çıktığımda hep konforlu ve iyi dokuları arardım. Bu konuda bazı eksikler görünce, kendim tasarlayıp üretmeye karar verdiğimde C For You hikâyem başlamış oldu. Tasarımlarını beğendiğim bir tasarımcı ile sektöre adım attım, şimdi ise kendi atölyemi kurdum.
2- Markanızı nerede görmek istiyorsunuz?
Markamı ileride birçok şehirde ve yurt dışında şubeleşmiş olarak görmek hedeflerimin başında geliyor.
3- Kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz?
Kişiye özel tasarımlar yapıyorum. Kendi beğendiğimden ziyade kişinin ne istediğini anlayarak, karşılıklı fikirleri paslaşarak ortaya çıkarıyoruz.
4- Başarı denildiğinde ne dersiniz?
GÜLSÜM TANYILDIZ İLE 5 SORU 5 CEVAP1- Gülsüm Tanyıldız’ı tanıyabilir miyiz?
Uzun yıllar finans sektöründe çalıştım. Bir kızım var. Çocukluğumdan beri sanat ve modaya karşı hep bir tutkum var. Kendi çapımda sanat koleksiyonu yapmaya çalışıyorum. Dünyaca ünlü takip ettiğim tasarımcı ve markalar var. Kaliteli ve zamansız giyinmeyi tercih ediyorum. Kumaşları, renkleri, desenleri, vücut hatlarına uygun farklı kesimleri seviyorum. Çevremdeki her şey bana bir fikir veriyor hemen kafamda bir şeyler tasarlıyorum. Hayal etmeyi ve hayata geçirmeyi, tasarım yapmayı seviyorum.
2- Markanızın oluşumu nasıl oldu?
Profesyonel iş hayatındayken kızımla daha fazla ilgilenebilmek için zamanımı kendim yönetebileceğim ve severek yapacağım bir iş yapmak istiyordum. Bu tabi ki sanat ve moda ile ilgili bir iş olmalıydı ve sanatı modada kullanılabilir hale getirmek üzere kafamda iş planı yapmaya başlamıştım. İşi bıraktıktan sonra moda tasarımı eğitimi alarak ilk adımı atmış oldum. Wagonist markası olarak Ali Elmacı, Ekrem Yalçındağ ve Ebru Uygun gibi çok değerli sanatçımızla iş birliğimiz var. Sanatçılarımızın eserlerinden ilham alarak, kadın-erkek giyim, aksesuar, dekorasyon ürünleri tasarlıyoruz.
ELÇİN ATEŞ ERSOY İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Neler yapıyorsunuz?
Yeni bir heyecan içindeyim son zamanlarda. FOX’ta, Kadının Eseri adlı bir programa başladım. Türkiye’nin başarılı kadınlarının ilham veren hikâyelerini ekranlara getiriyoruz. Çok iyi bir başlangıç yaptık, çok şükür. Tepkiler harika, o yüzden ayaklarım yerden kesik bu aralar. 3.5 yıllık Habertürk macerasının ardından, yine kendimi ilk andan itibaren yuvamda gibi hissettiğim bir kanalda olmaktan dolayı mutluyum.
2-Programınıza hazırlanırken nelere dikkat edersiniz? Stil danışmanıyla çalışıyor musunuz?
Programa hazırlanırken genellikle her ayrıntıya hâkim olmaya çalışıyorum. Harika bir ekibe sahibim, bu da benim en büyük şansım. Sevgili Derya Balkan ile çalışıyorum. İlk andan itibaren enerjimiz tuttu Derya ile. Benim için önemli bir detay bu. Genellikle yalın bir şıklık yakalamaya çalışıyoruz, abartıdan uzak ve tabii rahat bir stil.
SULTAN SÖNMEZ İLE 5 SORU 5 CEVAP1- Sultan Sönmez neler yapıyor?
Sultan Sönmez, harika bir aile hayatı olan ve geldiği noktada hayattan ne istediğini bilen bir kadın. İçinde bulunduğumuz zor zamanlarda bile tarzını stile dönüştüren ve sürekli işine yatırım yaparak çalışan çünkü çalışmaktan ve üretmekten çok büyük keyif alan biri.
2- Markanızın oluşumu nasıl oldu?
Eşim çok uzun yıllardır tekstil işinde. Bu sebeple bende kumaşlara, üretime ve modaya çok hakimdim. Evimizde sohbetlerimiz bu konu üzerinde olurdu. Zaman içerisinde oturttuğum giyim tarzım ve stilim etrafımdaki dostlarım tarafından hep olumlu övgüler alırdı. Aslında aklımda hiç marka kurma fikri yoktu. Fakat bir noktada, modanın ve trendlerin içerisinde kendi stilimi tamamlayacak eksiklikler görmeye başladım. İyi bir kumaştan güzel bir kalıpla dikilmiş bir gömlek vazgeçilmezimdi ve ilk önce kendim için kapsül bir gömlek koleksiyonu tasarladım. Arkadaşlarım üzerimde tasarımlarımı görmeye başlayınca beğeniler de geldi. Bende bu beğenileri paylaşmaya ve işe dönüştürmeye karar verdim. Kaliteli bir dikim, güzel bir kumaş ve fiyat performansıyla herkesin ulaşabileceği tasarımlar oluşturdum.
ESMA BİTİRİM İLE 5 SORU 5 CEVAP1- Esma Bitirim neler yapıyor?
Esma Bitirim bir iş insanı. Aslında mesleğim reklamcılık. 10 yıldır 25 kişilik ekibimle kendi reklam ajansımı yönetiyorum. 23 yıldır iletişim dünyasının içerisinde yer alıyorum. Birçok markanın doğuşunda, ilerlemesine büyümesine katkılarımız oldu ve olmaya devam ediyorum. Dolayısıyla marka yaratma konusunda biraz tecrübem oluştu diye düşünüyorum. Son 1 yıldır da var olan işimle birlikte tekstil sektörü ile ilgilenmeye başladım. İyi bir tüketiciydim şimdi iyi bir üretici olmaya çalışıyorum.
2- Markanızın hikâyesi nasıl başladı?
Markamın hikâyesi tamamen kendi beklentilerimden doğdu diyebilirim. Türkiye gerek moda tasarımcıları gerek tekstil üretimi konusunda en başarılı ülkelerden biri. Ancak biz evde rahat ve şık olmaktan maalesef oldukça uzağız. Pandemi ile birlikte “evde şıklık” kavramı dünyamıza girdi ve homewear koleksiyonlar ardı arkasına geldi. Tabii hızlıca üretilen bu koleksiyonları birbirinden ayırt etmek zordu. Hepsi birbirine benzeyen seri üretimler geldi. Bizim marka olarak olmak istediğimiz yer popülerin peşinden giderek o akıma kapılmak değil. Sakin adımlarla doğru hedef kitle ile ürünlerimizi buluşturmak. Benim Meresleep’e tasarlarken eksikliğini en çok hissettiğim konu kumaşlar oldu. Dünyanın geleceğinden kendimi sorumlu bir vatandaş hissettiğim için kesinlikle sürdürülebilir kaynaklara hizmet eden bir kumaş istiyordum. Sonunda vegan cupro kumaş ile tanıştım. Sıfır karbon ayak izi hedeflenerek üretilen bir kumaş, aynı zamanda insan cildiyle oluşabilecek herhangi hayvansal protein temasını önlüyor.
3- Neden sabahlık ve pijama?
Bugün günlerden annelerimiz. Ne güzel bir gün... Bizi bugünlere getiren, hiçbir şey beklemeden hep veren, hep seven, hep dokunan, hep sarılan, hep bekleyen, hep sabreden vefakâr annelerimiz iyi ki varsınız... İlk önce kendi annemin, kayınvalidemin Anneler gününü kutluyor ve tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum...İPEK ÖTÜGEN DİNÇER İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Sizi tanıyabilir miyiz? Projeler var mı?
Liseyi İstanbul’da okuduktan sonra Kaliforniya Üniversitesi’nde İletişim Bölümü’nden mezun olup Türkiye’ye döndüm. Koç Üniversitesi’nde iki sene asistan olarak çalışıp kurumsal hayata atıldım. McDonalds’da iki sene İnsan Kaynakları’nda çalıştıktan sonra 2002’de Zara Türkiye’de çalışmaya başladım. 14 sene boyunca yedi markanın (Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque, Inditex TR Tedarik Ofisi) Türkiye’de kurulumunda ve büyümesinde üst düzey rol oynadım. Kurumsal hayatımın son 4 senesinde de özel bir güvenlik şirketinde Satış ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştım. 2020’de kurumsal hayatta daha fazla kalmak istemediğime karar verip ayrıldım. Durmayı sevmiyor, üretmek gerektiğine inanıyorum. İlk etapta, hedefim bu yeni markayı geliştirmek ve ürün gamını çeşitlendirmek, tanıtmak. Yakın bir gelecekte sadece online değil, fiziki mağazalarda da müşterilerin ürünlerimize dokunabilmesini ve deneyimleyerek almasını hedefliyorum.
SELİN GÜVEN İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Selin Güven neler yapıyor?
Yoğun bir çalışma temposu içindeyim. Kış Koleksiyonunu hazırlıyorum. Tabi işimiz zaten triko olduğu için çok geniş bir model, desen ve bilgi birikimim var. Kendi markamla beraber aynı zamanda üretimini yaptığımız yerli ve yabancı firmaların da koleksiyon ve model aşamaları, ev çocuklar derken gerçekten 24 saati dolu dolu yaşadığım bir dönem. İşimi her geçen gün daha da severek yapıyor olmam sanırım başarıyı da beraberinde getiriyor.
2-Regino’nun hikâyesi nasıl oluştu?
Çok klişe olacak özellikle ailem ve arkadaşlarım yıllardır kendi markamı kurmam gerektiğini söylüyordu. Şu an hem ülkemizde hem yurt dışında çok çok fazla yeni marka ve birbirinin tekrarı ürünler olduğunu düşünüyorum, triko artık hem fiyat hem model olarak en kolay ulaşılabilen şeylerden biri haline geldi. O kadar çok çeşit model yapılıyor ki farklı olanı yapmak ve kaliteli ürün sunmak yaptığım şeyleri kendimde keyifle giymek benim için çok önemliydi. Çok güzel geri dönüşler alıyorum bu beni hem çok mutlu ediyor hem çok gururlandırıyor.
MELİS KAPTANOĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP1- Melis Kaptanoğlu neler yapıyor? Sizi tanıyabilir miyiz?
Melis Kaptanoğlu, denize aşık bir baba ile doğaya aşık bir annenin üç kızından en küçüğü olarak dünyaya geldi. Doğma büyüme İstanbullu. Oldukça başarılı, sosyal ve faal öğrencilik yıllarının ardından 21 yaşında çok sevgili eşi Cenk Kaptanoğlu ile hayatlarını birleştirip, Alara, Leyla ve Melisa adında üç pırlanta kız çocuğuna sahip oluyor. 2008’de kızlarından ilham alarak kurduğu ve özenle büyüttüğü ‘Melis Kaptanoglu Kids’ markasının kurucusu, tasarımcısı ve yaratıcı direktörü oluyor. En öncelikli bağlılığı ailesine. Spora, sanata, seyahat etmeye ve sağlıklı yaşama tutkun; titiz, detaycı, düzenli ve hareketli biri. İkisi Londra Çocuk Moda Haftası’nda olmak üzere toplam dört defileye imza atmış, dünyada pek çok kırmızı halı organizasyonunda star çocukları giydirmiş, çocukların hayallerini gerçeğe taşımayı tutku haline getirmiş ve her dönem yaptığı işe aşık biri.
2- Neden çocuk kıyafetleri?
Üç kız annesi olmam en büyük motivasyon sebebimdi. Bu girişimim zamanla çocuklarımla beraber büyüdü ve markaya dönüştü. Çocuklara, onların dünyalarına, hayal güçlerine olan saygım ve hayranlığım da bu işe yönelmemi sağladı. Özellikle kızlarım için alışveriş yaparken hep daha kaliteli, farklı, yaratıcı ürünler arama çabası içindeydim. Tasarım, moda ve sanatın hayatımda hep çok önemli bir yeri vardı. Özellikle anne olduktan sonra yurt içinde ve dışında pek çok marka ve çocuk giyim sektörü hakkında bilgi sahibi olmuştum. Tüm bu süreç sonucunda kendi markamı yaratmaya, kaliteden ödün vermeden kendi zevkimi ve vizyonumu yansıtan, çocukların hayal güçlerine hitap eden ürünler üretmeye karar verdim.
Lug Von Siga’nın kurucusu ve kreatif direktörü Gül Ağış’ın karantinadan sonraki ilk koleksiyonu; Analog Diaries. Bu nedenle koleksiyon, bu üç aylık dönemde keşfedilen yeni duyguların bir tür özeti olarak karşımıza çıkıyor. Hayatımızda bir belirsizlik olduğunda, korku, umut, minnettarlık, öfke ve hayal kırıklığı duyguları birbirine karışır. Ağış, arka plandaki bu ruh halini ve psikolojik ikilemleri yansıtmak için LVS SS 2021 film ve lookbook görüntüleri için fotoğrafçı ve mimar Can Dağarslanı ile ‘Identities Series’ kitabının devamı niteliğinde bir işbirliği yaptı. Analog Diaries koleksiyon çekimleri, LVS ve sanatçı Can Dağarslanı’nın yalnızca analog kamera kullanarak gerçekleştirdiği, adeta yeni dijital çağa ve arkasındaki hıza karşı muhalefet oluşturan bir işbirliği niteliğinde.
DOĞADA ÇÖZÜLEBİLİR KUMAŞLAR
DENİZ DOĞRUYOL İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Deniz Doğruyol’u tanıyabilir miyiz?
Deniz Doğruyol sanat ve tasarım üzerine işler üreten biri. Ekolojik ve sürdürebilir tasarım anlayışı ile upcycle, recycle ev eşyaları, projeler üreten bir atölye olan Dadaistudio’nun kurucusuyum. Aynı zamanda da senede iki kere, sınırlı sayıda ürettiğimiz retro ev eşyaları koleksiyonunu da satışa sunuyoruz.
2-Yeni projeler geliyor mu?
Yeni bir kişisel sergim geliyor, Carnival. İnsanın söylediği ‘hayır’lar kadar özgür olduğu üzerine kurguladığım bir sergi ve ‘kendine evet’in bir kutlaması. Mayıs ayında izleyici ile buluşacak. Bir de sadece upcyle ürettiğim yeni bir koleksiyon geliyor, ağırlık ev eşyası üzerine.
AYLA ŞAHANOĞLU CEYHAN İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Evlerde ulaşılabilir fiyatlara konforlu, şık mobilyalar ve objelerle yenilik getirebilir miyiz? Ne gibi önerilerde bulunursunuz?
Elbette ulaşılabilir fiyatlara konforlu şık mobilyalar ve objelerle yenilikler getirebiliriz. Örneğin aynı renkte yastıklar yerine zıt renklerde yastıklarla kanepeniz daha çok dikkat çeker. Beyaz duvarlarla evinize hem lüks hem de daha geniş bir görünüm verebilirsiniz. Zarif ve özel tasarım aydınlatmalarla evin havasını değiştirebilirsiniz. Parlak objelerle, mesela renkli bir vazoyla evinizin bir köşesini süsleyebilirsiniz. Gramofon gibi eski eşyalarla retro dokunuşlar yapabilirsiniz.
2-İş hayatına atılmak isteyen genç girişimcilere ve özellikle kadın girişimcilere neler söylemek istersiniz?
Gençlerimiz bugünün değil yarının talep ve ihtiyaçlarını doğru belirlemeli, yapılmamış olanları yapmaya çalışmalılar. Yeniliklere açık, yılmadan sabırla bu yolda ilerlerlerse başarı kesin olacaktır. Kadın girişimcilerimiz inandıkları yolda ilerleyebilmek için düşündüklerini hayata geçirebileceklerine güvenmeliler. İzleyecekleri yolda önlerine çıkabilecek engelleri aşabilmek için disiplinli ve planlı bir şekilde çalışarak işlerine tutkuyla bağlansınlar. Kadın girişimcilere sunulmakta olan destek ve teşvikleri çok iyi araştırmalılar.
Ceketler yılın her mevsimi giyilebildiği için kadınların severek kullandığı bir kıyafettir. Ceket denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Başak Barlas’tır. Sevgili Başak Barlas’ın tasarımları, ince detayları, hoş kesimleriyle dikkatleri çekiyor. Sorbe markasıyla kaliteli kumaşlar eşliğinde kadınlara hem spor hem de şık bir tarz sağlayan Başak Barlas, “Kıyafetin en güçlü kalemi ceketlerdir” diyor. Genç girişimci ve başarılı tasarımcı Başak Barlas ile ceket modasını konuştuk. Dahası mı sohbetimizde...BAŞAK BARLAS İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Başak Barlas neler yapıyor?
Hem çalışıyor hem annelik yapıyor. Aslında hayatından daha çok tatmin bir döneminde olup, hayatını kendi beklentisi doğrultusunda yönlendiriyor.
HAKAN KUTLUGÜN İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Hakan Kutlugün neler yapıyor, yeni projeler var mı?
Hakan Kutlugün, kalite standartlarını yükseltmek adına yatırımlar yapıyor, saç kozmetiği ürünlerinde daha doğal organik ürünleri tercih ediyoruz. Yıl 2021, bu dönemde harika saçlarla müşterilerimi motive edip ayakta tutmaya çalışıyorum. İnternetteki bilgi kirliliğine karşı YouTube’da saç bakımı ve saç bakım ürünleri hakkında videoları çekip paylaşıyorum.
2-Saç tasarımcısı olarak kadınlarımıza neler önerirsiniz?
Sarı, koyu, uzun, kısa, hatta pembe, mor saçlar... Hayat kısa, alışılmış saçlara mecbur değilsiniz. Tüm bu değişiklikleri yaparken saçlarınızın bakımını hep ön planda tutun, öz bakımın ilk adımı saçlardır, saçınızı besleyin. Saçlarından mutlu olan kadın bir başka güzeldir.
Görkemli kış gelinleri
Özlem Süer, birbirinden şık ve başarılı tasarımlarıyla Türkiye’nin ismini dünyaya duyuran başarılı bir tasarımcı.
Tasarımları Londra, Milano ve Paris başta olmak üzere birçok ülkede satılıyor. Uzun yıllar birbirinden güzel ve dikkat çeken işlere imza atan Özlem Süer, moda ve tasarım serüveninde 30 yılı geride bırakırken, sonbahar–kış gelinlik koleksiyonunu hazırladı. Jakar, ipek saten doubleface kumaş, brokar, dantel, ipek mikado ve ziberlin kumaşlardan hazırlanan Özlem Süer White gelinliklerinde ihtişamlı kollar, derin V sırt dekolteleri, uzanan kuyruk etkileri ve drapajlar öne çıkıyor. Pelerin ve kaftan gibi gelinlik tamamlayıcıları da bu sezonun karakteristik detayları arasında yer alıyor. Renk tonlarında ise uzun süredir hakim olan beyaz yer yer pudramsı, mavi, bebek pembesi gibi tonlara yerini bırakıyor.
RETROYA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM
Özlem Süer yeni koleksiyonu ile ilgili olarak, “Pandemi sonrası gelen bu sezon ertelenen zamanların yaşamlarımıza yeni perspektifler kattığı ve böylece beklentilerimizin de farklılaştığı bir dönem oldu. Bizim için romantizm artık ertelediğimiz değil öncelediğimiz bir yere sahip. Bu sezon ki koleksiyon, yeni dünyanın yeni konseptlerinden ilham alıyor. Parlak beyazdan inci beje uzanan ton geçişleri, ışık yansımaları ve parıltılarla zenginleşen yarı transparan bir his başını usulca kaldırıyor. Çağdaş bir yaklaşımla retro, romantik, tutkulu, yalın ama yine de görkemli olan sürreal bir masalsılıkta gelinler göreceğiz” diyor.
DİOR ATÖLYELERİNDEN YEŞİL SAHALARA
Dior, Paris Saint-Germain futbol takımının resmi giyim sponsoru oldu. Erkek Koleksiyonları Artistik Direktörü Kim Jones, önümüzdeki iki sezon için Paris Saint-Germain futbol takımının kıyafetlerini tasarladı. Günlük ve resmi giyim için hazırlanan gardıropta yer alan görünümler, siyah ve lacivertin tonlarıyla çalışıldı. Günlük giyim için tasarlanan görünüm, tümü Paris Saint-Germain logosunu ve “CD” baş haflerini taşıyan Harrington ceket, triko kazak ve polo yaka tişört ile birlikte, ikonik Dior Oblique motifinin vurgulandığı siyah deri Dior Explorer ayakkabılardan oluşuyor. Formal giyim için tasarlanan görünümde ise kaşmir palto, ceket, gömlek ve pantolonun yanında Dior Timeless siyah deri ayakkabılar yer alıyor. Tüm parçalar, Dior atölyelerinde çalışılan kusursuz işçiliği yansıtan incelikli detaylarla dikkat çekiyor. Aralarında siyah damarlı deriden üretilen Saddle çanta, Paris Saint-Germain logosuyla uyumlu jakar kravat, çift taraflı kullanılabilen siyah ve lacivert renklerdeki kaşmir atkı ve kemerin yer aldığı; rafineliğin sembolü olarak ikonikleşen aksesuarlar ise takım için çalışılan her iki görünümü de kusursuz bir biçimde tamamlıyor. Ayakkabıların iç tabanında, oyuncuların gümüş tonda işlenmiş forma numaraları yer alıyor.