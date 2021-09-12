Görkemli kış gelinleri

Maıson’un arkasında her zaman bir adam, Louis Vuitton vardı. Doğum günü, 4 Ağustos 1821.

Doğumundan tam iki yüz yıl sonra, dünya genelinde gerçekleştirilecek bir dizi kreatif oluşumla, Louis’in hâlâ yaşamakta olan vizyoner ruhu kutlanıyor. Önümüzdeki birkaç ayda; maceracı, girişimci, tasarımcı ve yenilikçi bir kimlik olan Louis’in yaşamı ile mirası, Louis 200 ile dünyadaki farklı kolaborasyon ve medyalar aracılığıyla kutlanacak. NFT içerikli bir video oyunu; 200 farklı kimlik tarafından ikonik sandığın yorumlandığı vitrinler, Alex Katz’ın devasa Louis triptych’ı, Caroline Bongrand’ın Louis’in hayatı ve amaçlarını kaleme aldığı, ekim ayında Fransızca ve İngilizce olarak Gallimard tarafından yayınlanacak bir roman ve bu genç girişimcinin yaşamını konu alan “Looking for Louis” belgeseli kutlamalara dahil olacak.

GELENEKSEL ANMALARIN ÖTESİNDE

Louis 200, geleneksel anmaların ötesine geçiyor. Louis’in yolculuğunun toplumun gözleri önüne serildiği kolektif bir tecrübe ve sonsuz ilham kaynağı oluyor. Louis 200, bizi tekrardan Louis’in efsanevi başlangıçlarıyla buluşturuyor. İster kader ister adanmışlık diye tanımlansın; Fransa’nın Jura bölgesindeki Anchay’daki evinden 14 yaşında ayrılan ve Paris’e yürüyerek iki yılda ulaşan bir gencin, tanınmış bir sandık yapımcısı ve düzenleyicisi Romain Marechal ile çalışmaya başlaması, 1854 yılında kendine ait ilk Maison’u, Paris’te Place Vendome’a yakın 4 Rue Nueuve-Des-Capucines’de, büyük modaevlerine konsantre olarak açması.

ALTERNATİF VE EĞLENCELİ FORMAT

Çok meşhur bir couturier olan Charles Frederick Worth ile yakın ilişkileri, İmparatoriçe Eugenie’nin sandık yapımcısı ve düzenleyicisi olarak atanması, ulaşımda yaşanan gelişmelerle birlikte valizlerle devrim yapması. Sonsuz yetenek ve vizyonuyla su geçirmez kanvası üretmesi, üzeri düz sandıkları tasarlaması, böylece fonksiyonelliğin radikal olarak değişmesi. Louis 200; öncü sandık üreticisi ve düzenleyicisiyle, yaptıkları işlerle sınırları aşan günümüzün vizyonerleri arasında bir köprü kuruyor. Özel bir ürün sunulmadan gerçekleştirilen bu kutlama; yaratıcılığın, aydınlanmanın ve farklı nesillerin saf bir yansıması niteliği taşıyor. Geleneksel bir sergileme yerine, bu alternatif ve eğlenceli formatla Louis Vuitton kitlesi Maison’un tarihini güncel bir bakış açısıyla keşfedebiliyor.

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