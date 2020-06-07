Evde yapılacak en önemli bakım cilt temizleme ritüelimiz

Estetisyen Seval Güngören... Uzun yıllar güzellik sektörünün birçok aşamasında yer aldı ve kendini sürekli geliştirdi. Kariyerini kendi kurduğu Medilaser İstanbul ile sürdüren Güngören, çalışkanlığı ve güzel enerjisiyle dikkat çekiyor. Hemen her kadın sağlıklı bir cilde sahip olma isteğine sahiptir. Seval Güngören, “Gece yatmadan cildin temiz olması, sağlıklı bir cilt için çok önemli” diyor. Biz de sevgili Seval ile ‘sağlıklı bir cilde nasıl sahip olunur’dan modaya bilgi ve keyif dolu bir sohbet gerçekleştirdik.
SEVAL GÜNGÖREN İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Seval Güngören neler yapıyor? Bu karantina günleri bizlere nasıl dersler çıkardı?
Yirmi yıldır güzellik sektöründeyim. Şu anda ise 11 yıldır kendi kurucusu olduğum Medilaser İstanbul Güzellik Merkezi’ni işletiyorum. Karantina döneminde bol bol kendimi dinledim. Sosyal medyamı daha aktif kullanarak, danışanlarımızla hep iletişim içinde olduk. Olabildiğince hayatın her alanında sadeleştik. Kendimizi bir sistemin kölesi olarak, materyal şeyler için ne kadar paraladığımızı ve kendimizi hiç düşünmediğimizi, ilişkilerimizi ne kadar çabuk çarçur ettiğimizi ve sağlığımızın kıymetini anladık.
2- Kadınlarımıza evlerde yapacağı cilt bakımı ve makyaj konularında ip uçları verir misiniz?
Evde yapılacak en önemli bakım, öncelikle cilt temizleme ritüelimiz. Gece yatmadan cildin temiz olması, sağlıklı bir cilt için çok önemli. Yıka, tonikle, nemlendir. Bu üç aşamaya çok dikkat etmeliyiz. Bir tanesi bile eksik olmamalı. Hatta 30 yaş sonrası nemlendirici öncesi, cildin ihtiyacına göre belirlenen bir serum buna mutlaka eklenmeli. Gece iyi temizlenmiş bir cilde, sabah uyandığımızda aynı işlemi yapmak zorunda değiliz. Sadece duru suyla yıkamayı tavsiye ederim, çünkü cildin kendi yağına da ihtiyacı var. Ve en önemlisi kullandığımız ürünlerin tavsiye üzerine değil de uzman kişilerin bizim cilt yapımıza ve cildin ihtiyacına göre belirlenmesi gerekir. Bir başka önemli konu, tonik her zaman atlanır, fakat aslında tonik yıkamadan sonra cilde yapışan kiri ve tozu çok güzel arındırır ve arkasından sürülen nemlendiricinin daha derine inmesini sağlar.
Makyaj konusunda en iyi tavsiyem, iyi temizlenmiş ve nemlendirilmiş cilde, belki çok malzeme ile fakat her şeyi çok az oranda sürmek. Bazen yaptığımız en büyük hata, yüzümüzdeki lekeler veya çilleri tamamen kapatma isteği ile fondöten uygulamasını maske gibi yapmak ve abartmak. Aslında bütün makyaj ürünlerini cildimize az oranda kullandığımızda hem cildi yormamış oluyoruz hem de daha temiz bir görüntüye sahip oluyoruz. Bırakın lekeler çiller az oranda görünsün zaten sizi doğal yapacak olan onlarla barışık olmanız.
3- Siz modayı nasıl yorumlarsınız?
Moda benim için, kişinin kendi vücut tipini tanıyıp ve kendine uygun renkleri bularak, kendi yaşam tarzı ve kişiliğini, çevresine giyimi ile doğru ve yaratıcı bir şekilde yansıtma sanatıdır.
4-Kaşlar için özel sabitleyici çıkardınız. Nedir özelliği, herkes kullanabilir mi?
20 yıldır kadınlar ile çalıştığım için ve kendimde bir kadın olarak, kadınların ne istediğini ve nelerden mutlu olacağını çok iyi biliyorum. Biz kadınlar her zaman kaşlarımızın kalkık durmasını istiyoruz. Kaşların aşağıda durması, bize üzgün bir ifade veriyor. Bu ürün ile düzensiz, sağa sola uzayan kaşlarımızı geriye doğru tarayarak sabitliyoruz. Ürünün içeriğinde, Hindistan cevizi yağı, argan yağı ve keratin bulunmakta. Kaşı besleyen, sabitleyen her kadının kullanabileceği bir ürün.
5-Yüzlerdeki lekeler için güneş kremi kullanmak çok önemli mi? Etkisi nedir?
Özellikle kadınlarda 30 yaş sonrası yüz, dekolte bölgesi ve ellerin üzeri mutlaka güneşten korunmalı. Maalesef 30 yaş sonrası en fazla bu bölgelerde güneş lekeleri görünüyor. Akdeniz ülkesi olmamıza rağmen, güneş koruyucu kullanma alışkanlığımız, diğer ülkelere göre çok az. Özellikle yüz bölgesinde, güneş hasarı sadece güneş lekelenmesinde değil, cilt altındaki yağ dokusunun erimesinde de önemli rol oynuyor. Bu da demek oluyor ki hem lekelenme hem de cildin sarkması ve yaşlanmasında güneş faktörü çok etken. Biz kadınlar bronzlaşmayı çok seviyoruz, vücudumuzu bronzlaştıralım ama erken yaşlanmamak için yüzümüzü asla. Zaten çözümü var, yüzümüzü makyaj yaparak bronz gösterebiliyoruz. Güneş koruma kremleri sürerek hem daha az lekeleniriz hem de var olan lekelerin çoğalmasını ve renginin koyulaşmamasını önleriz. Tabii bu da yeterli değil, güneşin en etkili olduğu saatlerde yüzümüzün güneşe maruz kalmaması ve güneş koruyucuların iki saatte bir yenilenmesi ve doğru kullanılması çok önemli.
Evde yapılacak en önemli bakım cilt temizleme ritüelimiz
Estetisyen Seval Güngören... Uzun yıllar güzellik sektörünün birçok aşamasında yer aldı ve kendini sürekli geliştirdi. Kariyerini kendi kurduğu Medilaser İstanbul ile sürdüren Güngören, çalışkanlığı ve güzel enerjisiyle dikkat çekiyor. Hemen her kadın sağlıklı bir cilde sahip olma isteğine sahiptir. Seval Güngören, “Gece yatmadan cildin temiz olması, sağlıklı bir cilt için çok önemli” diyor. Biz de sevgili Seval ile ‘sağlıklı bir cilde nasıl sahip olunur’dan modaya bilgi ve keyif dolu bir sohbet gerçekleştirdik.
SEVAL GÜNGÖREN İLE 5 SORU 5 CEVAP
1- Seval Güngören neler yapıyor? Bu karantina günleri bizlere nasıl dersler çıkardı?
Yirmi yıldır güzellik sektöründeyim. Şu anda ise 11 yıldır kendi kurucusu olduğum Medilaser İstanbul Güzellik Merkezi’ni işletiyorum. Karantina döneminde bol bol kendimi dinledim. Sosyal medyamı daha aktif kullanarak, danışanlarımızla hep iletişim içinde olduk. Olabildiğince hayatın her alanında sadeleştik. Kendimizi bir sistemin kölesi olarak, materyal şeyler için ne kadar paraladığımızı ve kendimizi hiç düşünmediğimizi, ilişkilerimizi ne kadar çabuk çarçur ettiğimizi ve sağlığımızın kıymetini anladık.
2- Kadınlarımıza evlerde yapacağı cilt bakımı ve makyaj konularında ip uçları verir misiniz?
Evde yapılacak en önemli bakım, öncelikle cilt temizleme ritüelimiz. Gece yatmadan cildin temiz olması, sağlıklı bir cilt için çok önemli. Yıka, tonikle, nemlendir. Bu üç aşamaya çok dikkat etmeliyiz. Bir tanesi bile eksik olmamalı. Hatta 30 yaş sonrası nemlendirici öncesi, cildin ihtiyacına göre belirlenen bir serum buna mutlaka eklenmeli. Gece iyi temizlenmiş bir cilde, sabah uyandığımızda aynı işlemi yapmak zorunda değiliz. Sadece duru suyla yıkamayı tavsiye ederim, çünkü cildin kendi yağına da ihtiyacı var. Ve en önemlisi kullandığımız ürünlerin tavsiye üzerine değil de uzman kişilerin bizim cilt yapımıza ve cildin ihtiyacına göre belirlenmesi gerekir. Bir başka önemli konu, tonik her zaman atlanır, fakat aslında tonik yıkamadan sonra cilde yapışan kiri ve tozu çok güzel arındırır ve arkasından sürülen nemlendiricinin daha derine inmesini sağlar.
Makyaj konusunda en iyi tavsiyem, iyi temizlenmiş ve nemlendirilmiş cilde, belki çok malzeme ile fakat her şeyi çok az oranda sürmek. Bazen yaptığımız en büyük hata, yüzümüzdeki lekeler veya çilleri tamamen kapatma isteği ile fondöten uygulamasını maske gibi yapmak ve abartmak. Aslında bütün makyaj ürünlerini cildimize az oranda kullandığımızda hem cildi yormamış oluyoruz hem de daha temiz bir görüntüye sahip oluyoruz. Bırakın lekeler çiller az oranda görünsün zaten sizi doğal yapacak olan onlarla barışık olmanız.
3- Siz modayı nasıl yorumlarsınız?
Moda benim için, kişinin kendi vücut tipini tanıyıp ve kendine uygun renkleri bularak, kendi yaşam tarzı ve kişiliğini, çevresine giyimi ile doğru ve yaratıcı bir şekilde yansıtma sanatıdır.
4-Kaşlar için özel sabitleyici çıkardınız. Nedir özelliği, herkes kullanabilir mi?
20 yıldır kadınlar ile çalıştığım için ve kendimde bir kadın olarak, kadınların ne istediğini ve nelerden mutlu olacağını çok iyi biliyorum. Biz kadınlar her zaman kaşlarımızın kalkık durmasını istiyoruz. Kaşların aşağıda durması, bize üzgün bir ifade veriyor. Bu ürün ile düzensiz, sağa sola uzayan kaşlarımızı geriye doğru tarayarak sabitliyoruz. Ürünün içeriğinde, Hindistan cevizi yağı, argan yağı ve keratin bulunmakta. Kaşı besleyen, sabitleyen her kadının kullanabileceği bir ürün.
5-Yüzlerdeki lekeler için güneş kremi kullanmak çok önemli mi? Etkisi nedir?
Özellikle kadınlarda 30 yaş sonrası yüz, dekolte bölgesi ve ellerin üzeri mutlaka güneşten korunmalı. Maalesef 30 yaş sonrası en fazla bu bölgelerde güneş lekeleri görünüyor. Akdeniz ülkesi olmamıza rağmen, güneş koruyucu kullanma alışkanlığımız, diğer ülkelere göre çok az. Özellikle yüz bölgesinde, güneş hasarı sadece güneş lekelenmesinde değil, cilt altındaki yağ dokusunun erimesinde de önemli rol oynuyor. Bu da demek oluyor ki hem lekelenme hem de cildin sarkması ve yaşlanmasında güneş faktörü çok etken. Biz kadınlar bronzlaşmayı çok seviyoruz, vücudumuzu bronzlaştıralım ama erken yaşlanmamak için yüzümüzü asla. Zaten çözümü var, yüzümüzü makyaj yaparak bronz gösterebiliyoruz. Güneş koruma kremleri sürerek hem daha az lekeleniriz hem de var olan lekelerin çoğalmasını ve renginin koyulaşmamasını önleriz. Tabii bu da yeterli değil, güneşin en etkili olduğu saatlerde yüzümüzün güneşe maruz kalmaması ve güneş koruyucuların iki saatte bir yenilenmesi ve doğru kullanılması çok önemli.