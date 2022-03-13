 En büyük stil kişinin kendi karakteridir

Betül Burmalı, genç, güzel, vizyoner ve başarılı bir girişimci... On parmağında on marifet var desek yeridir. Hem mutfakta harikalar yaratıyor hem de atölyede kreatif takılar tasarlıyor. Etrafına yaydığı pozitif enerjisi, heyecanı, samimiyeti, yaptığı işlere olan saygısı ve tabi ki yaptığı işleri takdire şayan. Hayallerinin peşinden gidiyor, bilinçli, çalışkan. Aynı zamanda sitiliyle de dikkat çekiyor. Sevgili Betül ile işlerini, stili ve modayı konuştuk.
Betül Burmalı ile 5 Soru 5 Cevap
Betül Burmalı neler yapıyor? Sizi tanıyabilir miyiz?
Enerjimi, yaptığım ve yarattığım işten alıyorum. Kapalı Çarşı’da ilk önce takının mutfağında, altın işleme ve tasarlama, perakende kuyumculuk eğitimi ile pırlanta uzmanlık eğitimi aldıktan sonra kreatif takı modelleri tasarlamaya başladım. Daha sonra en büyük zevkim ve tutkum olan mutfak hobisi yeme-içme alanında ilerledim. Mutfak Sanatları Akademisi’ne başvurarak uluslararası profesyonel aşçılık eğitimi aldım. Stajımı, akademinin restoranında yaptım ve staj bittikten sonra çalışmaya devam ettim. Bu arada da kendi reçetelerimi yazmaya ve danışmanlık yapmaya başladım. Profesyonel sosyal medya kullanıcısıyım, yemek platformu olan, tarifler verdiğim yemek videoları çektiğim @betsyummy adlı hesabım var. @happily.moment adında da hem organizasyon düzenlediğim hem de lezzetli peynir tabakları hazırladığım bir şirketim var. Aynı zamanda pandemi döneminde ortağı olduğum @bayildimmm Instagram hesabına katıldım ve sevdiğim şeyleri paylaşmaya, farklı içerikler üretmeye devam ediyorum.
Modayı takip ediyor musunuz? Sizin tarzınız nasıl?
Profesyonel sosyal medya kullanıcısıyım, modayla yakından ilgileniyor ve takip ediyorum. Paylaşımlarım en çok moda üzerine dikkat çekiyor. Son sezon trend ve geçmiş trendlerin karışımından ortaya çıkan look’ları değerlendiriyorum. Modanın her an geçici olduğunu, önemli olan giydiğin kıyafetle o ruh halinde ve o anda olmayı hissettirebilmesini seviyorum. Özgüven önce içeride başlamalı, seninle bütünleşmeli ve oradan kendi modanı gerek renkleriyle gerek giydiğin markanın ruhu ile bütünleştirip yansıtmalı. Tek parça kıyafet ile aslında rahat ve şık olunabilir. Cesaretli parçalar giymeyi ve giyenleri paylaşarak kadınlara destek veriyorum. Bunların yanında da içten dışa kelimesiyle beraber her şeyin başında sağlık olduğunu, sağlıklı bir cilt, saç, vücudun da moda ile ilgisinin olduğunu biliyorum.
Türkiye’de kimlerin stilini beğeniyorsunuz? Stili nasıl yorumlarsınız?
‘Sade olmak zordur’ anlayışıyla hareket edip zor olanı yapmayı sevenlerdenim. Türkiye’de stilini beğendiğim birçok kadın var. Burcu Esmersoy, Ayşegül Afacan Köksal, Burcu Tandoğan stilini beğendiğim kişiler arasında. Bunun yanında kendi özgüveni, ruhu ve farklı bir stile sahip olan Nil Ninat’ın stilini ve styling’ini de çok beğeniyorum. Dünya genelinde ise son zamanlarda Anna Winck, İzi Angus’un stilini beğeniyorum. Aslında kişinin karakterinin en büyük stil olduğunu ve bunu en etkili, doğru biçimde nasıl kullandığının önemli olduğunu savunuyorum.
Sizin için lüks nedir?
Lüksün her zaman önce kendi farkındalığında olmayı, ruh sağlığının ve sonra beden sağlığının en önemli lüks olduğunu savunuyorum. Kişinin pozitif ve sağlıklı görünmesi, her zaman üzerinde taşıdığının dışına geçtiğini, cesaretli olmanın da üzerinde taşıdığı kıyafetle veya taktığı aksesuarlarla kendi ruh halini yansıttığını düşünüyorum.
Mottonuz?
Zarafet, içinin de dışının kadar güzel olmasıdır.
En büyük stil kişinin kendi karakteridir
Betül Burmalı, genç, güzel, vizyoner ve başarılı bir girişimci... On parmağında on marifet var desek yeridir. Hem mutfakta harikalar yaratıyor hem de atölyede kreatif takılar tasarlıyor. Etrafına yaydığı pozitif enerjisi, heyecanı, samimiyeti, yaptığı işlere olan saygısı ve tabi ki yaptığı işleri takdire şayan. Hayallerinin peşinden gidiyor, bilinçli, çalışkan. Aynı zamanda sitiliyle de dikkat çekiyor. Sevgili Betül ile işlerini, stili ve modayı konuştuk.
Betül Burmalı ile 5 Soru 5 Cevap
Betül Burmalı neler yapıyor? Sizi tanıyabilir miyiz?
Enerjimi, yaptığım ve yarattığım işten alıyorum. Kapalı Çarşı’da ilk önce takının mutfağında, altın işleme ve tasarlama, perakende kuyumculuk eğitimi ile pırlanta uzmanlık eğitimi aldıktan sonra kreatif takı modelleri tasarlamaya başladım. Daha sonra en büyük zevkim ve tutkum olan mutfak hobisi yeme-içme alanında ilerledim. Mutfak Sanatları Akademisi’ne başvurarak uluslararası profesyonel aşçılık eğitimi aldım. Stajımı, akademinin restoranında yaptım ve staj bittikten sonra çalışmaya devam ettim. Bu arada da kendi reçetelerimi yazmaya ve danışmanlık yapmaya başladım. Profesyonel sosyal medya kullanıcısıyım, yemek platformu olan, tarifler verdiğim yemek videoları çektiğim @betsyummy adlı hesabım var. @happily.moment adında da hem organizasyon düzenlediğim hem de lezzetli peynir tabakları hazırladığım bir şirketim var. Aynı zamanda pandemi döneminde ortağı olduğum @bayildimmm Instagram hesabına katıldım ve sevdiğim şeyleri paylaşmaya, farklı içerikler üretmeye devam ediyorum.
Modayı takip ediyor musunuz? Sizin tarzınız nasıl?
Profesyonel sosyal medya kullanıcısıyım, modayla yakından ilgileniyor ve takip ediyorum. Paylaşımlarım en çok moda üzerine dikkat çekiyor. Son sezon trend ve geçmiş trendlerin karışımından ortaya çıkan look’ları değerlendiriyorum. Modanın her an geçici olduğunu, önemli olan giydiğin kıyafetle o ruh halinde ve o anda olmayı hissettirebilmesini seviyorum. Özgüven önce içeride başlamalı, seninle bütünleşmeli ve oradan kendi modanı gerek renkleriyle gerek giydiğin markanın ruhu ile bütünleştirip yansıtmalı. Tek parça kıyafet ile aslında rahat ve şık olunabilir. Cesaretli parçalar giymeyi ve giyenleri paylaşarak kadınlara destek veriyorum. Bunların yanında da içten dışa kelimesiyle beraber her şeyin başında sağlık olduğunu, sağlıklı bir cilt, saç, vücudun da moda ile ilgisinin olduğunu biliyorum.
Türkiye’de kimlerin stilini beğeniyorsunuz? Stili nasıl yorumlarsınız?
‘Sade olmak zordur’ anlayışıyla hareket edip zor olanı yapmayı sevenlerdenim. Türkiye’de stilini beğendiğim birçok kadın var. Burcu Esmersoy, Ayşegül Afacan Köksal, Burcu Tandoğan stilini beğendiğim kişiler arasında. Bunun yanında kendi özgüveni, ruhu ve farklı bir stile sahip olan Nil Ninat’ın stilini ve styling’ini de çok beğeniyorum. Dünya genelinde ise son zamanlarda Anna Winck, İzi Angus’un stilini beğeniyorum. Aslında kişinin karakterinin en büyük stil olduğunu ve bunu en etkili, doğru biçimde nasıl kullandığının önemli olduğunu savunuyorum.
Sizin için lüks nedir?
Lüksün her zaman önce kendi farkındalığında olmayı, ruh sağlığının ve sonra beden sağlığının en önemli lüks olduğunu savunuyorum. Kişinin pozitif ve sağlıklı görünmesi, her zaman üzerinde taşıdığının dışına geçtiğini, cesaretli olmanın da üzerinde taşıdığı kıyafetle veya taktığı aksesuarlarla kendi ruh halini yansıttığını düşünüyorum.
Mottonuz?
Zarafet, içinin de dışının kadar güzel olmasıdır.