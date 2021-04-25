Çocukların kıyafet seçiminde tercihlerinin önemi yadsınamaz

Antika, vintage eşyalar hayatımızda giyimden aksesuara gittikçe yerini almaya başladı. Günümüzde bu tarz ürünlere olan ilgi her geçen gün artıyor. Geçmişe, eskiye özlemi yansıtan eski eşyalar, bizlere tarihe yolculuk yaptırıyor. Sanatçı Deniz Doğruyol da antikacılardan, eskicilerden, sahaflardan topladığı materyallerle asamblaj ve mixed media kolaj tablolar yapıyor. Bu çalışmalarını ise dünyanın birçok sanat merkezine taşıyor. Eski eşyalar onun elinde bir esere dönüşüyor ve her eseri yaşanmışlığın hikâyesini anlatıyor. Uzun yıllar Los Angeles’ta yaşayan ve resim üzerine eğitim alan Deniz Doğruyol, Amerika ile Avrupa’da birçok sergi açtı. 2018’de İstanbul’a döndü ve çalışmalarını halen İstanbul’da sürdürüyor. Sevgili Deniz ile, projelerini, modayı konuştuk.

DENİZ DOĞRUYOL İLE 5 SORU 5 CEVAP1-Deniz Doğruyol’u tanıyabilir miyiz?



Deniz Doğruyol sanat ve tasarım üzerine işler üreten biri. Ekolojik ve sürdürebilir tasarım anlayışı ile upcycle, recycle ev eşyaları, projeler üreten bir atölye olan Dadaistudio’nun kurucusuyum. Aynı zamanda da senede iki kere, sınırlı sayıda ürettiğimiz retro ev eşyaları koleksiyonunu da satışa sunuyoruz.



2-Yeni projeler geliyor mu?



Yeni bir kişisel sergim geliyor, Carnival. İnsanın söylediği ‘hayır’lar kadar özgür olduğu üzerine kurguladığım bir sergi ve ‘kendine evet’in bir kutlaması. Mayıs ayında izleyici ile buluşacak. Bir de sadece upcyle ürettiğim yeni bir koleksiyon geliyor, ağırlık ev eşyası üzerine.

