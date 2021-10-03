 90’ların enerjisi geri dönüyor

Berna Ataman, başarılı bir girişimci, bir anne. İşine, eşine, çocuğuna aşkla bakan çalışkan birisi. Dede ve baba mesleği ayakkabıcılık onu hayallerindeki sandaletlerle buluşturdu. Berna Ataman, uzun süredir hayalindeki sandaletleri tasarlayıp, üretiyor. Ve birçok ünlünün ayağında onun tasarladığı sandaletler dikkat çekiyor. Sevgili Berna Ataman ile hikâyesini, tasarımlarını ve modayı konuştuk:

BERNA ATAMAN İLE 5 SORU 5 CEVAP



1- Berna Ataman neler yapıyor? Tanıyabilir miyiz?

İzmirliyim ama 19 yıldır İstanbul’da yaşıyorum. 12 yıllık evliyim ve 11 yaşında bir oğlum var. Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Aksesuar bölümü mezunuyum. Okul sonrası moda alanında bir çalışmam olmadı. Bir dönem yaptığım modelliği saymazsak. Uzun seneler spor sektöründe yöneticilik yaptım. Sonrasında eşimin yoğun temposu dolayısıyla işi bırakmayı tercih ettim. Bir senelik bir mola sonrası içimdeki çalışan kadın duramadı ve planlar yapmaya başladı.

2- Neden Ayakizi sandalet? Hikâyesi nasıl başladı?

Bir sabah evimin yakınındaki ormanda yürüyüş yapıyordum. ‘Ne güzel yakında yaz gelecek’ diye geçirdim içimden. ‘Yazın kesin Çeşme’ye, Bodrum’a gideriz, belki Kaleiçi’ne gider sandalet bakarım kendime’ diye düşündüm. ‘İstediğim gibi bir sandalete ulaşmak bu kadar zor olamamalı’ diye düşünürken aydınlanma yaşadım. Dedem ve babam ayakkabıcıdır, onların izinden yürümek istedim. Kaldı ki kendi giyim tarzımda sandalet yazın tek tercihim. Ama istediğim gibisini de bulmak epey zordu. ‘Acaba yapar mıyız, olur mu, babamın atölyesi çıkarabilir mi’ diye düşünürken ilk modeller, ilk numuneler derken 10 modelden birer seri, yani toplamda 80 sandalet üretimiyle 2016 yazında ilk kez vitrinlere çıktık. Bugün tek bir satış noktasına 500 çift veriyoruz. Yüzde 100 doğal deriden ve tamamı elde üretilen bir üründe bu adetler oldukça iddialı.