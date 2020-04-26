Evdekal #Stilkal

O bir Ankaralı, samimi, sıcak, eğlenceli, enerjik ve hayvansever.
ÖZGE ULUSOY İLE 5 SORU 5 CEVAP
BAKIMLI CİLT BAKIMLI SAÇLAR
10 parmağında 10 marifet, manken, sunucu, oyuncu, yazarlık. Sevgili Özge Ulusoy, ‘Moda Dönek Bir Tanrıçadır’ isimli üçüncü kitabımın İstanbul’da ki imza gününe en erken gelen ve elinden gelen desteği gösteren hemşehrim... Koronavirüs salgınından dolayı ev karantinasına giren Özge Ulusoy, bu süre içinde sosyal medyayı da çok daha aktif olarak kullanmaya başladı. Eğlenceli ve enerjik kimliğinden şu süreçte de ödün vermeyen Özge, Instagramdan güzellik tüyoları da veriyor. Görüntülü sohbetimizde Ankara’yı çok özlediğinin altını çizen Özge, karantina günlerinde evde, bakımlı bir cilt ve özenle taranmış bakımlı saçların önemine vurgu yaptı.
1-Evde nasıl vakit geçiyor?
Evde vakit uzun uzun olduğu için spor, bol bol okuma, dizi izleme, etrafı toparlama, sosyal medyada takılma ve kişisel bakımla geçiyor.
2-Evde şık bir kombin dersek?
Çok bol bir jean ve rahat salaş bir gömlek ya da günün trendi lastikli sweatshirtler ve eşofman altları vazgeçilmezlerim. Karantine günlerinde evde kalsak da bakımlı bir cilt, özenle taranmış veya toplanmış bakımlı saçlar her kadının mutlaka dikkat etmesi gereken unsurlardan biridir.
3-Hangi filmleri tavsiye edersiniz?
Ben şu aralar ikisi de belgesel olan ‘What the Health’ (Sağlık Komplosu) ve ‘100 Humans’ (100 İnsan) izliyorum. Bunun yanında kafa dağıtmalık Gossip Girl (Dedikoducu Kız) izliyorum. Genel olarak modumu yüksek tutacak şeyler izliyorum.
4-Ev temizliğiyle aranız nasıl? Hangisini yaparken daha keyifli yapıyorsun?
Annem bendeyken karantinada kaldık, o yüzden bana iş bırakmak istemiyor.Normalde Ankara’da yaşıyorlar ama kısmet böyleymiş. Süpürme, ütü ve toz alma bende, gerisi annemde. ‘Deşarj oluyorum işime karışma’ diyor ve beni usulca kovalıyor ayak altından. Bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama ev süpürmeyi seviyorum.
5-Evde kaldığımız bu günlerde en çok neyi ihmal etmeyelim? Cilt ve saçlar için bakım öneriniz var mı?
Sağlık ve sağlıklı bir cilt için günde ortalama 2.5 litre su içmek çok önemli. Bu kesinlikle ihmal edilmemeli, ben hiç ihmal etmiyorum. Haftada 2 gün saçıma hindistan cevizi yağı sürüp, 1 saat bekledikten sonar yıkamak. Saç için oldukça faydalı oluyor. Instagramdan ara ara cilt bakım önerilerinde bulunuyorum.
EVDE ŞIKLIK SİZİN ELİNİZDE
SADECE BİR MAKASLA!
Evde olduğumuz bu günlerde şöyle bir gardıroplarımıza girelim. Eşimizin, oğlumuzun sweatshirt, kazak ve tişörtlerine küçük bir revizyonla evde kendimiz için şıklık yaratalım.
*İlk kollarının uzunluğunu kesmeyle başlayalım ve boylarının altlarında lastik kısmını keserek oraya düz ve salaş bir hava verelim, boyunu da biraz kısaltabilirsiniz.
*İsterseniz sizde benim gibi çok dik yaka giyemiyorsanız, tam yaka kısmını ortalayarak bir makas atın. V yaka görünümü verin. (Dekoltesini siz ayarlayın.) Evde hem şık bir görünüm verip hem de masraf yapmamış olursunuz. (Eşinizin giymedikleri tabi.)
*Düşük kol, bol ve vatkalı tişörtler çok moda, siz de bol tişörtlerinizin içine sadece 6 lira ödeyerek iki vatka alıp, omuz kısımlarının içine takarak kullanabilirsiniz. Trendleri masraf yapmadan da yakalamak mümkün.
*Kazakların da boyları uzunsa kısaltma yapabilirsiniz. (Özellikle kaşmir olanları kesince hiç dikiş istemiyor ve atmıyor ipleri.) Kestiğiniz kısmını da kemer olarak tercih edebilirsiniz.
*Elbiselerin kol boylarını, uzunluklarıyla da oynarsanız yeni bir elbise havası verirsiniz.
*Bol tişörtlerin yakalarında değişikliğe geçip, kayık yaka şeklini verebilirsiniz, bir omuz dekoltesi hiç fena olmaz.
Evlerde hem konfor, hem şıklık sizin elinizde. Evde kal, stil kal diyoruz.
#Evdekal #Stilkal
O bir Ankaralı, samimi, sıcak, eğlenceli, enerjik ve hayvansever.
ÖZGE ULUSOY İLE 5 SORU 5 CEVAP
BAKIMLI CİLT BAKIMLI SAÇLAR
10 parmağında 10 marifet, manken, sunucu, oyuncu, yazarlık. Sevgili Özge Ulusoy, ‘Moda Dönek Bir Tanrıçadır’ isimli üçüncü kitabımın İstanbul’da ki imza gününe en erken gelen ve elinden gelen desteği gösteren hemşehrim... Koronavirüs salgınından dolayı ev karantinasına giren Özge Ulusoy, bu süre içinde sosyal medyayı da çok daha aktif olarak kullanmaya başladı. Eğlenceli ve enerjik kimliğinden şu süreçte de ödün vermeyen Özge, Instagramdan güzellik tüyoları da veriyor. Görüntülü sohbetimizde Ankara’yı çok özlediğinin altını çizen Özge, karantina günlerinde evde, bakımlı bir cilt ve özenle taranmış bakımlı saçların önemine vurgu yaptı.
1-Evde nasıl vakit geçiyor?
Evde vakit uzun uzun olduğu için spor, bol bol okuma, dizi izleme, etrafı toparlama, sosyal medyada takılma ve kişisel bakımla geçiyor.
2-Evde şık bir kombin dersek?
Çok bol bir jean ve rahat salaş bir gömlek ya da günün trendi lastikli sweatshirtler ve eşofman altları vazgeçilmezlerim. Karantine günlerinde evde kalsak da bakımlı bir cilt, özenle taranmış veya toplanmış bakımlı saçlar her kadının mutlaka dikkat etmesi gereken unsurlardan biridir.
3-Hangi filmleri tavsiye edersiniz?
Ben şu aralar ikisi de belgesel olan ‘What the Health’ (Sağlık Komplosu) ve ‘100 Humans’ (100 İnsan) izliyorum. Bunun yanında kafa dağıtmalık Gossip Girl (Dedikoducu Kız) izliyorum. Genel olarak modumu yüksek tutacak şeyler izliyorum.
4-Ev temizliğiyle aranız nasıl? Hangisini yaparken daha keyifli yapıyorsun?
Annem bendeyken karantinada kaldık, o yüzden bana iş bırakmak istemiyor.Normalde Ankara’da yaşıyorlar ama kısmet böyleymiş. Süpürme, ütü ve toz alma bende, gerisi annemde. ‘Deşarj oluyorum işime karışma’ diyor ve beni usulca kovalıyor ayak altından. Bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama ev süpürmeyi seviyorum.
5-Evde kaldığımız bu günlerde en çok neyi ihmal etmeyelim? Cilt ve saçlar için bakım öneriniz var mı?
Sağlık ve sağlıklı bir cilt için günde ortalama 2.5 litre su içmek çok önemli. Bu kesinlikle ihmal edilmemeli, ben hiç ihmal etmiyorum. Haftada 2 gün saçıma hindistan cevizi yağı sürüp, 1 saat bekledikten sonar yıkamak. Saç için oldukça faydalı oluyor. Instagramdan ara ara cilt bakım önerilerinde bulunuyorum.
EVDE ŞIKLIK SİZİN ELİNİZDE
SADECE BİR MAKASLA!
Evde olduğumuz bu günlerde şöyle bir gardıroplarımıza girelim. Eşimizin, oğlumuzun sweatshirt, kazak ve tişörtlerine küçük bir revizyonla evde kendimiz için şıklık yaratalım.
*İlk kollarının uzunluğunu kesmeyle başlayalım ve boylarının altlarında lastik kısmını keserek oraya düz ve salaş bir hava verelim, boyunu da biraz kısaltabilirsiniz.
*İsterseniz sizde benim gibi çok dik yaka giyemiyorsanız, tam yaka kısmını ortalayarak bir makas atın. V yaka görünümü verin. (Dekoltesini siz ayarlayın.) Evde hem şık bir görünüm verip hem de masraf yapmamış olursunuz. (Eşinizin giymedikleri tabi.)
*Düşük kol, bol ve vatkalı tişörtler çok moda, siz de bol tişörtlerinizin içine sadece 6 lira ödeyerek iki vatka alıp, omuz kısımlarının içine takarak kullanabilirsiniz. Trendleri masraf yapmadan da yakalamak mümkün.
*Kazakların da boyları uzunsa kısaltma yapabilirsiniz. (Özellikle kaşmir olanları kesince hiç dikiş istemiyor ve atmıyor ipleri.) Kestiğiniz kısmını da kemer olarak tercih edebilirsiniz.
*Elbiselerin kol boylarını, uzunluklarıyla da oynarsanız yeni bir elbise havası verirsiniz.
*Bol tişörtlerin yakalarında değişikliğe geçip, kayık yaka şeklini verebilirsiniz, bir omuz dekoltesi hiç fena olmaz.
Evlerde hem konfor, hem şıklık sizin elinizde. Evde kal, stil kal diyoruz.