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Aysun Kaba

Aysun Kaba

aysunkaba@gmail.com

#Evdekal #Stilkal

12 Nisan 2020

Zor ve sıkıntılı dönemlerden geçerken, bizler de evlerimizde renkli giyinerek ve pozitifliği de hep yanımıza alarak bu günlerin üstesinden geleceğiz.

Evlerimizde hijyene önem verelim, bakımlı olalım, giyim odalarımıza girip şöyle güzel bir detoks yapalım. Evde giyeceğimiz eşofmanlar, pijamalar, kadife uzun ev elbiselerimiz, jean pantolonlar, tüylü terliklerimiz, spor ayakkabılarımız, çoraplarımız, taytlar, tişörtler ve üzerine giyeceğimiz hırkalar... Tabii olmazsa olmazlarımız küpelerimiz, kolyelerimiz... Onları da takmayı unutmadan evlerimizde şık olalım. Temizlik, yemek... Bunları unutmuş değilim. Bu işleri
şu an bütün dünyadaki herkes yapıyor. Sonrasında bir kahve ve özenle giydiğiniz eşofmanınız, kulağınızdaki küpeniz, rujunuz. Bu kendinize olan bir saygıdır. Kendinize ne kadar önem verirseniz, özen gösterirseniz çocuğunuzdan, eşinizden, sevgilinizden de o kadar önem ve özen görürsünüz. O zaman ne diyoruz ‘Evde kal, stil kal’.

AYŞE KUCUROĞLU İLE 5 SORU 5 CEVAP

YAŞADIĞIMIZ HER GÜNÜN DEĞERİNİ BİLELİM

Cemiyet hayatının sevilen ve stil isimlerinden Ayşe Kucuroğlu, beş çocuklu, çalışkan, güzel ve stil bir kadın. Hep özenli, hep fit aynı zamanda iyi bir anne, iyi bir şef. Eski arkadaşlığımız var tabi. İlk kitabım ‘Aysun Kaba ile Stilini Keşfet’ kitabıma büyük desteği olmuştur. Kitabımın arkasına benimle ilgili güzel, özel sözler yazmıştır. Koronavirüsün yayılmasını engellemek adına bireysel izolasyonumuzu sağladığımız şu günlerde, sevgili Ayşe ile bir telefon kadar yakın olunca, “Haydi Ayşecim özledim” diyerek görüntülü konuşmaya başladık.

#Evdekal #Stilkal

Evde kalınan şu süre zarfında “Yaşadığımız her günün değerini bilelim” diyen Ayşe, karantina sonrası ilk işinin Yunan sevgilisi Alex Papantoniou ile seyahat etmek ve çocuklarıyla özgürce gezmek olduğunu söyledi.

#Evdekal #Stilkal

1-Evde nasıl vakit geçiriyorsunuz?

Evde bol yemek pişiriyoruz. Şef kimliğim geri geldi. Meşakkatli yemekler pişirip arkadaşlarıma tarif atıyorum. Çocuklar da malum kalabalık, mutfak evin en hareketli yeri.

#Evdekal #Stilkal

2-Sizden evde şıklık kombini istiyoruz?

Normal zamanda beni spor kıyafetlerimle görmek zordur. Ya spor salonuna gidiyorumdur ya da koşudan gelmişimdir. Evde de çocuklara ve kendime enerji vermek için derli topluyum. Efpijamas’ın evde giyilecek pijama gömlekleri, In the mood for love party look pijama takımları favorim. Anais Margox parlak tayt pantolonlarıyla, kaşmir kazaklar kombinliyorum.

3- En etkilendiğiniz filmler?

Beş tane önerim var ve bunlar A Fall From Grace, The Banker, Power, The Stranger, Toy Boy.

4- Beş çocuk annesi olarak, ‘Evde kal’dığımız bu günlerde, çocuklarınızın evde sıkılmamaları adına neler yapıyorsunuz?

Çocuklarım kalabalık olduklarından açıkçası pek sıkılmadılar. Beş çocuk olunca, kendi aralarında oyunlar da oynuyorlar. Sabah erkenden online derslerini yapıyorlar. Sadece kendi bahçemize çıkma izinleri var. Sonra spor yapıyoruz. Harry Potter ve Tim Burton filmlerini tekrar izliyoruz.

5-Mottonuz?

Günlük yaptığımız en basit şeyler bile ne kadar büyük lüksmüş, o yüzden yaşadığımız her günün değerini bilelim.

#Evdekal #Stilkal

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