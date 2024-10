Haberin Devamı

Bi' Dünya Kıvılcım Derneği; Türkiye’de yetişmiş, yurt dışında yaşayan ancak kalpleri vatan aşkı ile çarpan ve Ülkeleri’ne -yani Ülkemiz’ e- ve toplumumuza katkı sunmak isteyen yetkin bireyler tarafından oluşturulmuş bir hareket.

Atatürk’ün, “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde dönmelisiniz.” sözünden ilham alarak yola çıkan bu çağdaş, laik ve demokrat Dernek; Şeffaf ve bağımsızlık ilkeleri ile çalışıyor. Yardımlaşan, dayanışan ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olan Bi' Dünya Kıvılcım Derneği’nin ana amacı; Türkiye’nin dünyadaki beyin gücünü bir araya getirebilmek.

Bi' Dünya Kıvılcım Derneği tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı ortaklığıyla, “Kıvılcım Zirvesi” adı altında geniş katılımlı bir etkinlik düzenleniyor. Yüksek öğrenimli iş gücünün yitirilmesi olarak tanımlanan beyin göçünü, İstanbul yararına beyin gücüne dönüştürmeyi ve dünya genelinde yaşayan 150 binden fazla Türk profesyoneline ulaşmayı amaçlayan Kıvılcım Zirvesi; 24-25 Ekim 2024 tarihlerinde akademisyen, girişimci, sanatçı ve etki liderini bir araya getirecek.

Zirve, farklı ülkelerde çalışan ya da yaşayan ve aklı her daim Türkiye’de olan iş gücünü harekete geçirmeyi hedefliyor. Zirve için oluşturulan dijital platforma ücretsiz üye olan herkese networking olanağı sağlamayı ifade

Atatürk'ün "Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde dönmelisiniz!" sözünden ilham alarak düzenlenecek olan Kıvılcım Zirvesi’ nin ana teması, “Gücümüzü birleştirelim, İstanbul için fayda üretelim” olarak belirlenmiş bulunuyor. Dijital ortamda gerçekleşecek etkinlikte 3.000 katılımcı, 50 iş ortağı ve 40 konuşmacı bir araya gelecek.

Söz konusu Zirve, aynı zamanda, katılımcılara; global ağlarını genişletme, iş birliği fırsatlarını keşfetme ve İstanbul’un ulusal ve uluslararası sorunlarına katkıda bulunma olanağı verecek. Etkinlik; dünyanın dört bir yanındaki Türk profesyonelleriyle tanışma, Türkiye ve İstanbul’un geleceği için ortak değerler yaratma ve sektördeki uzman kişilerle bilgi alışverişinde bulunma fırsatı da sağlayacak.

Kıvılcım Zirvesi; uluslararası alanda yetenekli ve yüksek öğrenimli Türk profesyonellere, Deal Room adlı dijital platformda bir araya gelme fırsatının yanı sıra güçlü bir networking ortamı da sunacak. Dijital platform, Türk profesyonellerin kendi aralarında bağlantılar kurmalarına, kariyer fırsatlarını artırmalarına ve bilgi paylaşımı yapmalarına olanak sağlayacak. Katılımcılar, platform aracılığıyla hem kendi alanlarında hem de farklı disiplinlerdeki uzmanlarla bağlantı kurma şansı bulacak, ortak projeler geliştirme ve İstanbul’un gelişimine katkıda bulunma fırsatını yakalayacak. Bu etkileşim; dünyanın dört bir yanındaki Türk profesyonellerin küresel bilgi birikimini ve deneyimlerini Türkiye’ye taşıyacak, aynı zamanda da katılımcılara profesyonel ağlarını genişletme olanağı vermiş olacak.

Zirve’de 40 konuşmacı katılımcılarla buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılışına video mesaj ile katılacağı Zirve’de; Akademisyen, Bilim İnsanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü ve CEO’su Prof. Dr. Atilla Dikbaş, eski NASA çalışanı ve Plan S ile INFINIA (International Council for Local Environmental Initiatives) Chief Scientific Officer Dr. Umut Yıldız, IUCN (International Union for Conservation of Nature) Eğitim ve İletişim Komisyonu Üyesi Enise Burcu Derinboğaz, UNESCO Kültür Komisyonu Uzmanı Dr. Gökçe Dervişoğlu, Brüksel Vrije Üniversitesi Üyesi Yrd. Doç. Dr. Demir Murat Seyrek, Bilim Virüsü (Yeni Nesil Bir Öğrenme Hareketi) Kurucusu Şule Yücebıyık, TUM (Technical University of Munich) Helicopter Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlkay Yavrucuk, Oxford Centre for Technology and Development Kurucusu Dr. Emre Eren Korkmaz, ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) Direktörü Yunus Arıkan ve Siemens Mobility Startup Partnering Yöneticisi Dr. Şilan Hun’un yanı sıra alanlarında önemli birçok isim katılımcılarla buluşacak.

Kıvılcımlar Zirvesi; Afet Yönetimi, Akıllı Şehir ve Ulaşım Teknolojileri, Sürdürülebilir Şehir ve Çevre, Mesleki ve Yaşam Boyu Eğitim, Göç ve Sosyal Uyum Yönetimi, Katılımcı Yerel Demokrasi, İstanbul Markasını Güçlendirmek, Kültür Yönetimi ve Yaratıcı Endüstriler ile Girişim Ekosistemi gibi başlıklarla ilgili oturumlar, paneller ve tartışmalar içerecek.

Zirve’ye dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk iş gücünü ve profesyonelleri davet ettiklerini belirten Bi' Dünya Kıvılcım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Kara Günaydın: “Kıvılcım Zirvesi ile, dünyanın birçok noktasına dağılmış ve uzmanlıklarını farklı ülkelerde değerlendiren 150 binden fazla Türk profesyonel içinden 3 bin akademisyeni, girişimciyi, sanatçıyı ve etki liderini İstanbul için bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Zirve özelinde oluşturduğumuz dijital platforma ücretsiz kaydolacak bu büyük topluluğa, iş ağlarını genişletme imkanı da sunacağız. Her daim aklı İstanbul ve Türkiye'de olan çok sayıda Türk uzmanımız yurt dışında yaşıyor. Bu büyük topluluğu İstanbul ve Türkiye adına bir araya getirecek Zirve’ de, beyin göçünü "beyin gücüne" dönüştürme sürecine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu ülkü ile yola çıktık." diyor.

Dünyanın dört bir yanından kıvılcımların birbirlerine ve Türkiye'ye ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, platform üzerinden tanışma ve networking olanağına sahip olacağını belirten Kıvılcım Etkinliği Koordinatörü ve Bi' Dünya Kıvılcım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömürden Sezgin ise: "Dijital platform, farklı ülkelerdeki yüksek öğrenimli ve kaliteli iş gücü olarak tanımladığımız tüm kıvılcımlara 15 dakikalık toplantılar yapma olanağı da sunacak. Platforma üye olan herkes birbirini yakından tanıyabilecek, iş ağlarını güçlendirecek ve İstanbul özelinde ortak projeler üretebilecek. En büyük hayalimiz; Avustralya'dan Amerika'ya, İngiltere'den Mısır'a kadar dünyanın birçok ülkesine dağılmış başarılı Türk beyinleri bu zirve ile bir araya getirmek, bu büyük potansiyeli harekete geçirmek ve gücümüzün farkına birlikte varmak. Bunun için de hemen platforma gelin, profilinizi oluşturun, yüzlerce kişiye toplantı daveti atın, Kıvılcım Zirvesi boyunca tanışalım ve birlikte İstanbul'a fayda üretelim." diyor.

Eminim ki, Kıvılcım Zirvesi’ hem İstanbul’umuz hem de Türkiye’miz için önemli katkılar sağlayacak ve fırsatlar sunacak.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

Not: Etkinliğe ücretsiz kaydolmak ve ayrıntılı programa ulaşmak isteyenler, www.KivilcimZirvesi.com web sitesi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.