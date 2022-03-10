Merhabalar sevgili okurlar
Bu yılın “Dünya Kadınlar Günü” iki gün önceydi. Aslında o gün bu konu ile ilgili bir yazı kaleme almak istedim. Ancak, içinde bulunduğumuz kadına şiddetin bu denli artmış olduğu günlerde, böyle bir günü kutlamak gelmedi içinden.
“Kadın Cinayetlerini Durduracağız” platformu verilerine göre; 3 gün önce yani 7 Mart’ta Adıyaman'da Remziye Yücel; 2 gün önce yani 8 Mart’ta da Konya’da Marziye Salehzade boşanmak istedikleri erkekler tarafından öldürüldüler. Bir tarafta Kadınlar Günü kutlanırken, diğer tarafta kadın cinayetlerinin devam ediyor oluşu ne kadar da büyük bir tezat değil mi?
Sayın Cumhurbaşkanımız’ ın Tokat’ta eşini 23 yerinden bıçaklayan kocanın serbest bırakılmasına tepki göstermesi üzerine, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ bu tahliyeyi isteyen savcı ile tahliye eden hâkim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na inceleme izni verdi. Bu çok olumlu bir gelişme. Ancak, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımız’ ı bu gibi münferit olaylarla meşgul etmek ne kadar doğru?
Adalet Bakanlığımız’ ın kadına şiddet konusunda yeni bir reform paketi hazırlığı içinde olduğu; konu ile ilgili cezaların arttırılacağı, şiddet mağduru kadınlar için -talep etmeleri halinde- Baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirileceği ,4 Mart’ta yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından duyuruldu. Umarım, bu reform paketi uygulamaya geçtiğinde kadın cinayetleri gündem olmaktan çıkar.
Hafta başında, Sayın Dilek Kaya İmamoğlu öncülüğünde İstanbul Vakfı bünyesinde hayata geçirilen “Büyüt Hayallerini” Projesi’ nin ilk buluşma toplantısına katılma şansım oldu. Bu proje ile çocukların özgüvenlerinin güçlendirilmesi ve onlara cesaret aşılanması amaçlanıyor. Projenin ilk çalışması geçtiğimiz yıl hazırlanan “İlham Verem Adımlar” kitabıydı. Bu kitapta; hayalleri olan, kendi koşulları içinde büyük mücadeleler vermiş, sınırlarını aşmış, hayata ışık tutan 40 Türk kadının başarı hikayeleri yer alıyor. Bugüne kadar dört baskı yapan “İlham Veren Adımlar” kitabından elde edilen gelirin tamamı kız öğrencilerin burs fonuna aktarılıyor. Fondan bugüne kadar 300 öğrenci yararlanmış durumda.
“İlham Veren Adımlar” adlı kitapta Türkiye’de ve dünyada iz bırakmış, aralarında Afife Jale, Ayla Erduran, Duygu Asena, Füreya Koral, Leyla Gencer, Muazzez İlmiye Çığ, Sümeyye Boyacı ve Türkan Saylan’ın da yer aldığı 40 kadının hikayesi anlatılıyor. Bu hikayeler ise bilim, kültür, sanat, spor ve edebiyat dünyasından 40 önemli yazar tarafından kaleme alınmış durumda.
“İlham Veren Adımlar” buluşmasında alanında uzman 7 konuk isim kendi başarı hikayelerini paylaştılar. Bu isimler:
* Yazar, Masal Anlatıcı ve Öğretmen Judith Malika Liberman
* Karaköy Tüneli’nin ilk kadın Vatmanı Aysun Tecir
* Bağımsız Araştırmacı Doğa Taşlardan
* Klinik Psikolog, Yazar, Program Yapımcısı ve Sunucu Gökhan Çınar
* Avukat Altın Mimir
* Tıp Doktoru, Göğüs Cerrahi Özlem Cankurtaran
* Girişimci, İş Kadını Münteha Adalı
Kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması için eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlayan “Büyüt Hayallerini” Projesi, kanımca, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında biraz daha yol almamıza katkıda bulunacak.
Böyle bir çalışmanın başlatılmış oluşu beni çok heyecanlandırdı. Dünyanın iki yıldır devam eden pandemi sorununun yanı sıra yakınlarda başlayan ve içinde bulunduğumuz yüzyıla hiç yakışmayan Rusya-Ukrayna savaşı ile baş etmeye çalıştığı şu günlerde, bu proje sayesinde umutlarım yeniden yeşermeye başladı.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
“İlham Veren Adımlar”
Merhabalar sevgili okurlar
Bu yılın “Dünya Kadınlar Günü” iki gün önceydi. Aslında o gün bu konu ile ilgili bir yazı kaleme almak istedim. Ancak, içinde bulunduğumuz kadına şiddetin bu denli artmış olduğu günlerde, böyle bir günü kutlamak gelmedi içinden.
“Kadın Cinayetlerini Durduracağız” platformu verilerine göre; 3 gün önce yani 7 Mart’ta Adıyaman'da Remziye Yücel; 2 gün önce yani 8 Mart’ta da Konya’da Marziye Salehzade boşanmak istedikleri erkekler tarafından öldürüldüler. Bir tarafta Kadınlar Günü kutlanırken, diğer tarafta kadın cinayetlerinin devam ediyor oluşu ne kadar da büyük bir tezat değil mi?
Sayın Cumhurbaşkanımız’ ın Tokat’ta eşini 23 yerinden bıçaklayan kocanın serbest bırakılmasına tepki göstermesi üzerine, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ bu tahliyeyi isteyen savcı ile tahliye eden hâkim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na inceleme izni verdi. Bu çok olumlu bir gelişme. Ancak, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımız’ ı bu gibi münferit olaylarla meşgul etmek ne kadar doğru?
Adalet Bakanlığımız’ ın kadına şiddet konusunda yeni bir reform paketi hazırlığı içinde olduğu; konu ile ilgili cezaların arttırılacağı, şiddet mağduru kadınlar için -talep etmeleri halinde- Baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirileceği ,4 Mart’ta yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından duyuruldu. Umarım, bu reform paketi uygulamaya geçtiğinde kadın cinayetleri gündem olmaktan çıkar.
Hafta başında, Sayın Dilek Kaya İmamoğlu öncülüğünde İstanbul Vakfı bünyesinde hayata geçirilen “Büyüt Hayallerini” Projesi’ nin ilk buluşma toplantısına katılma şansım oldu. Bu proje ile çocukların özgüvenlerinin güçlendirilmesi ve onlara cesaret aşılanması amaçlanıyor. Projenin ilk çalışması geçtiğimiz yıl hazırlanan “İlham Verem Adımlar” kitabıydı. Bu kitapta; hayalleri olan, kendi koşulları içinde büyük mücadeleler vermiş, sınırlarını aşmış, hayata ışık tutan 40 Türk kadının başarı hikayeleri yer alıyor. Bugüne kadar dört baskı yapan “İlham Veren Adımlar” kitabından elde edilen gelirin tamamı kız öğrencilerin burs fonuna aktarılıyor. Fondan bugüne kadar 300 öğrenci yararlanmış durumda.
“İlham Veren Adımlar” adlı kitapta Türkiye’de ve dünyada iz bırakmış, aralarında Afife Jale, Ayla Erduran, Duygu Asena, Füreya Koral, Leyla Gencer, Muazzez İlmiye Çığ, Sümeyye Boyacı ve Türkan Saylan’ın da yer aldığı 40 kadının hikayesi anlatılıyor. Bu hikayeler ise bilim, kültür, sanat, spor ve edebiyat dünyasından 40 önemli yazar tarafından kaleme alınmış durumda.
“İlham Veren Adımlar” buluşmasında alanında uzman 7 konuk isim kendi başarı hikayelerini paylaştılar. Bu isimler:
* Yazar, Masal Anlatıcı ve Öğretmen Judith Malika Liberman
* Karaköy Tüneli’nin ilk kadın Vatmanı Aysun Tecir
* Bağımsız Araştırmacı Doğa Taşlardan
* Klinik Psikolog, Yazar, Program Yapımcısı ve Sunucu Gökhan Çınar
* Avukat Altın Mimir
* Tıp Doktoru, Göğüs Cerrahi Özlem Cankurtaran
* Girişimci, İş Kadını Münteha Adalı
Kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması için eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlayan “Büyüt Hayallerini” Projesi, kanımca, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında biraz daha yol almamıza katkıda bulunacak.
Böyle bir çalışmanın başlatılmış oluşu beni çok heyecanlandırdı. Dünyanın iki yıldır devam eden pandemi sorununun yanı sıra yakınlarda başlayan ve içinde bulunduğumuz yüzyıla hiç yakışmayan Rusya-Ukrayna savaşı ile baş etmeye çalıştığı şu günlerde, bu proje sayesinde umutlarım yeniden yeşermeye başladı.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…