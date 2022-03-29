Gülmek iyileştirir...

Merhabalar sevgili okurlar.
20 Mart, 2012 yılında, Birleşmiş Milletler tarafından dünya üzerindeki insanların mutluluk fikrini hatırlamaları amacı ile “Dünya Mutluluk Günü” ilan edildi. Bu özel gün, Birleşmiş Milletler Merkezi’nin yer aldığı Amerika başta olmak üzere, birçok üye ülkede sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen çeşitli sosyal faaliyetlerle renkli bir şekilde kutlanıyor.
Mutluluk ancak olumlu düşündüğümüz, gülümsediğimiz, paylaştığımız ve elimizdekilerin değerini bildiğimiz sürece mümkün. Mutluluğun bulaşıcı olduğunu unutmamalı, başkalarını mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Unutmamalıyız ki basit bir gülümseme karşımızdakinin gününü daha parlak hale getirebilir.
Hayatın zorlu koşullarında moralini bozmayan, bazen komik olmayana bile gülebilen, gülmenin iyileştirici gücünden yararlanan bir toplum yaratılmasına; Türkiye’nin daha mutlu ve “daha çok gülümseyerek yaşanabilen” bir ülke haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşu var ülkemizde: “Gülmek İyileştirir Derneği”...
Gülmenin iyileştirici gücüne inanan bu Dernek; ciddi hastalıklar ve travmalar sebebi ile gülmeye ihtiyacı olan ama destek alamayan çocuklar ve ailelerine psikososyal destek sağlamak için var. Gülmek İyileştirir Derneği; 2014 yılında lösemi teşhisiyle tedavisine başlanan ve 2016’da sağlığına kavuşan Bahar’ın annesi Aslı Bastıyalı tarafından, kendi tedavi süreçlerinde yaşadıkları psikososyal destek ihtiyaçlarından yola çıkılarak kurulmuş.
Bağışçı haklarını tanıyan, şeffaf ve hesap verebilir dernekler platformu Açık Açık’a üye olan Gülmek İyileştirir Derneği;
* Ciddi hastalıklar ve travmalar sebebi ile psikososyal destek ihtiyacı içinde olan çocuklar ve ailelerine destek olma
* Toplumsal bilinçlendirme projeleri geliştirip uygulama
* Hedef gruplara ihtiyaç duydukları konularda ücretsiz destek sağlama
* Endüstri, devlet kurumları ve STK’ları belirlenen alanlarda sinerjik bir şekilde çalışarak verimli sonuçlar üretmek üzere buluşturma
misyonuyla çalışıyor.
Voonka Collagen sponsorluğunda, İstanbul Lazzoni Hotel’ de, 29 Mart tarihinde başlayan Open Stage İlkbahar-Yaz Moda Günleri 31 Mart Perşembe gecesi ünlü modacı Cemil İpekçi tarafından Gülmek İyileştirir Derneği yararına düzenlenecek defileyle son buluyor. Gecede Cemil İpekçi’nin “DEĞİŞİM 22” adlı yeni koleksiyonu modaseverlerin beğenisine sunulacak. İpekçi’ nin moda dünyasındaki 50. yılında büyük bir titizlikle hazırladığı merakla beklenen koleksiyon, aralarında Azra Akın ve Arzum Onan’ın da bulunduğu 40 manken tarafından sunulacak.
Defile öncesindeki kokteyl sırasında davetlilere, kanserli oğlu Kartal için verdiği mücadele ile tanınan Müzisyen Anne Ahu Kahraman Yıldırım tarafından bir piyano dinletisi sunulacak.
Bu özel gecenin katılımcıları ünlü modacımızın son koleksiyonunu izleme ayrıcalığını yaşarlarken, Gülmek İyileştirir Derneği’ ne de katkı vermiş olacaklar.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Gülmek iyileştirir...
Merhabalar sevgili okurlar.
20 Mart, 2012 yılında, Birleşmiş Milletler tarafından dünya üzerindeki insanların mutluluk fikrini hatırlamaları amacı ile “Dünya Mutluluk Günü” ilan edildi. Bu özel gün, Birleşmiş Milletler Merkezi’nin yer aldığı Amerika başta olmak üzere, birçok üye ülkede sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen çeşitli sosyal faaliyetlerle renkli bir şekilde kutlanıyor.
Mutluluk ancak olumlu düşündüğümüz, gülümsediğimiz, paylaştığımız ve elimizdekilerin değerini bildiğimiz sürece mümkün. Mutluluğun bulaşıcı olduğunu unutmamalı, başkalarını mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Unutmamalıyız ki basit bir gülümseme karşımızdakinin gününü daha parlak hale getirebilir.
Hayatın zorlu koşullarında moralini bozmayan, bazen komik olmayana bile gülebilen, gülmenin iyileştirici gücünden yararlanan bir toplum yaratılmasına; Türkiye’nin daha mutlu ve “daha çok gülümseyerek yaşanabilen” bir ülke haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşu var ülkemizde: “Gülmek İyileştirir Derneği”...
Gülmenin iyileştirici gücüne inanan bu Dernek; ciddi hastalıklar ve travmalar sebebi ile gülmeye ihtiyacı olan ama destek alamayan çocuklar ve ailelerine psikososyal destek sağlamak için var. Gülmek İyileştirir Derneği; 2014 yılında lösemi teşhisiyle tedavisine başlanan ve 2016’da sağlığına kavuşan Bahar’ın annesi Aslı Bastıyalı tarafından, kendi tedavi süreçlerinde yaşadıkları psikososyal destek ihtiyaçlarından yola çıkılarak kurulmuş.
Bağışçı haklarını tanıyan, şeffaf ve hesap verebilir dernekler platformu Açık Açık’a üye olan Gülmek İyileştirir Derneği;
* Ciddi hastalıklar ve travmalar sebebi ile psikososyal destek ihtiyacı içinde olan çocuklar ve ailelerine destek olma
* Toplumsal bilinçlendirme projeleri geliştirip uygulama
* Hedef gruplara ihtiyaç duydukları konularda ücretsiz destek sağlama
* Endüstri, devlet kurumları ve STK’ları belirlenen alanlarda sinerjik bir şekilde çalışarak verimli sonuçlar üretmek üzere buluşturma
misyonuyla çalışıyor.
Voonka Collagen sponsorluğunda, İstanbul Lazzoni Hotel’ de, 29 Mart tarihinde başlayan Open Stage İlkbahar-Yaz Moda Günleri 31 Mart Perşembe gecesi ünlü modacı Cemil İpekçi tarafından Gülmek İyileştirir Derneği yararına düzenlenecek defileyle son buluyor. Gecede Cemil İpekçi’nin “DEĞİŞİM 22” adlı yeni koleksiyonu modaseverlerin beğenisine sunulacak. İpekçi’ nin moda dünyasındaki 50. yılında büyük bir titizlikle hazırladığı merakla beklenen koleksiyon, aralarında Azra Akın ve Arzum Onan’ın da bulunduğu 40 manken tarafından sunulacak.
Defile öncesindeki kokteyl sırasında davetlilere, kanserli oğlu Kartal için verdiği mücadele ile tanınan Müzisyen Anne Ahu Kahraman Yıldırım tarafından bir piyano dinletisi sunulacak.
Bu özel gecenin katılımcıları ünlü modacımızın son koleksiyonunu izleme ayrıcalığını yaşarlarken, Gülmek İyileştirir Derneği’ ne de katkı vermiş olacaklar.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…