“Bilim ve Teknolojide Engelli Kız Çocuklar”

Merhabalar sevgili okurlar.

Türkiye’nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası tek uzun metrajlı film festivali olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali, 3 Aralık 2021 tarihinde, Sinema Anadolu’da gerçekleştirilen görkemli bir törenle sinema severlerle buluştu.

1998 yılında, Anadolu Üniversitesi’nin 40’ıncı yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde,

8 filmlik bir seçki ile başlatılan etkinlik 2007 yılında Uluslararası Eskişehir Film Festivali adını alarak kentteki sinema salonlarına yayılmış ve daha çok izleyiciye ulaşmış bulunuyor.

Bu festival bir devlet üniversitesi tarafından 21 yıldır aralıksız yapılan tek uluslararası festival. Tüm festival ekibi ülkemizin iletişim alanında eğitim veren en köklü fakültelerinden biri olan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin akademik personeli ve öğrencilerinden oluşuyor ve ekibin tamamı gönüllülük esası ile çalışıyor. Festivalin bugünkü şeklini almasında, desteklerini 21 yıldan bu yana aralıksız olarak sürdüren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Müdürlüğü katkıların da çok önemli bir payı bulunuyor.

Festival kapsamında, 1999 yılında ‘Onur’ ve ‘Emek’ Ödülleri verilmeye başlanmış. Bugüne kadar Türk Sineması’ na emek vermiş Türkan Şoray, Kadir İnanır, Şener Şen, Hülya Koçyiğit, Fatma Girit, Yavuz Turgul, Tarık Akan, Ömer Kavur, Tuncel Kurtiz, Halil Ergün, Cüneyt Arkın, Ediz Hun, Filiz Akın, Nebahat Çehre gibi pek çok değerli sanatçıya ‘Onur’ ve ‘Emek’ Ödülleri sunulmuş. Son dört yıldır ‘Sinema Kültürüne Katkı’ ve ‘Yılın Performansı’ adlı iki yeni kategoride de ödül veriliyor. Bu yıl; Onur Ödülleri usta yönetmen Erden Kıral ile deneyimli oyuncu Nur Sürer’ e; Emek Ödülleri Prof. Dr. Kadir Beycioğlu ile oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tijen Par’ a; ‘Sinema Kültürüne Katkı’ Ödülü de sinemamızın köklü yapım şirketlerinden biri olan Arzu Film’ e verildi. ‘Bir Nefes Daha’ filmindeki rolü ile Hayal Köseoğlu ve ‘Cemil Show’ filmindeki rolü ile Ozan Çelik ise ‘Yılın Performansı’ Ödülü’nün sahibi oldular. Festival Yönetmeni, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü Sinemada Yapım Yönetim Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Serhat Serter. Serhat Hoca ile Açılış Töreni sonrasında kısa bir söyleşi yaptık.

1974 yılında Eskişehir’de doğan, öğrenimini Anadolu Üniversitesi’nde tamamlayan ve halen aynı üniversitenin İletişim Bilimleri Fakültesi’nde görev yapan Doç. Dr. Serhat Serter; 21 yıldan beri doğduğu ve büyüdüğü şehirde, ‘üniversitem’ dediği eğitim kurumu tarafından düzenlenen festivalde aktif olarak görev yapıyor. “Doğduğum-büyüdüğüm şehirde, mezun olduğum ve hâlâ akademik hayatımı sürdürdüğüm üniversitemde böyle bir etkinlik gerçekleştirilmesi ve benim de bu etkinliğin bir parçası oluşum şahsım açısından son derece onur verici bir durum” diyen Serter; festivalin Eskişehir’e kazandırdıklarını bizzat yaşayarak görme şansına sahip olan kişilerden biri olduğunu ifade ediyor. Pandemi sürecinde zorunlu olarak ara verilen festival, bu yıl -2021 yılında- 21. kez düzenleniyor. Serhat Hoca, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’dan aldıkları cesaretle yeniden festival hazırlığına giriştiklerinde, üniversite öğrencilerinin ve genelde tüm Eskişehir sinema severlerinin bu festivale kavuşmayı beklediğini gördüklerini söylüyor. Bu nedenle de festivalin bu seneki teması ‘kavuşmak’ olarak belirlenmiş.

Doç. Dr. Serter festivalin bugünkü şeklini almasında desteklerini 21 yıldır aralıksız olarak sürdüren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Müdürlüğü’nün katkılarının çok önemli yer tuttuğunu ifade ediyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi aynı zamanda Türkiye’nin en köklü ve en eski İletişim Fakültelerinden ve Sinema Okullarından biri olduğu için, ülkemizde başka hiçbir festivalde olmayan kategorileri de bünyesinde barındırıyor. Bunlardan en önemlileri Film Festivali’nde verilen Sinema Dersleri, Atölye ve Paneller. Bu etkinliklerde; günümüzde sinema, televizyon ve reklam endüstrisinde çok önemli yerlerde bulunan ve çoğu Anadolu Üniversitesi mezunlarından oluşan kişiler öğrencilerle buluşuyor. Festivalin vazgeçilmezlerinden biri olan ‘Sinema Dersleri ’nde, bu yıl da alanında fark yaratan isimler ilginç konularla başta sinema ve televizyon öğrencileri olmak üzere alana ilgi duyan izleyicilerle buluşuyor.