Yılın ilk Merkür gerilemesi başlıyor! Bu ilk gerilemen değil, dik dur!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Merkür ve Uranüs karesi kesinleşiyor. Bu kısa bir dönemde sorumluluklarına odaklan, kendi değerinin farkında ol. Seni inciten insanları umursama. Kendini sevmek bencillik değildir. Bu, zihninizin yeni fikirlerle uyarıldığı heyecan verici veya gergin bir dönem olabilir. Herhangi bir konuda tahrik edebilirsiniz. Korkunç bir depresyon hissinde hissediyorsan artık yapman gereken veya kurtulman gerekenlerden kurtulmalısın.

Zihinsel gerginlik, temel yapınıza bağlı olarak nasıl yöneteceğinize bağlı olacaktır. İsterseniz bunu hoş karşılayabilirsiniz isterseniz çeşitli isyankar davranışlar içinde olabilirsiniz. Hoş karşılamaya çalışın. Bugün ne kadar esnek olursanız o kadar kırılmazsınız. Bu nedenle katı bir zihinden ziyade esnek olmanız tavsiye edilir. Bazı radikal yeni düşünceleri benimseyin. Ani elektrik kesintileri, internet kesintilerine, kombi arızalarına karşı temkinli olun. Ay’ın Kuzey düğüm ile yakınlık kurması bugün sizlere; Kişinin bağımsız olmayı öğrenmesi, potansiyelini gerçekleştirmesi, kendini diğerlerinden farklılaştırması ve parlaması gereken alanları gösterir.

Sadece kaderinize cesaretle yürüyüp insan olma yolculuğunuzu başarıyla sonuçlandırmak zorundasınız. Biraz daha sade düşünme dönemi başlıyor! Ünler, namlar, sahip olunan her şey de gelip geçidir. Bu sebeple insanın erdemli yaşaması ve hayatını anlamlı kılan en önemli ölçüttür. İnsanın kendi tanımasından daha büyük bir güzellik evren içinde yoktur.

Şu dönem çok acil olmadığı sürece estetik operasyonlar, diş tedavileri ya da saç kesimleri önerilmez. 04 Şubat sonrası gönül rahatlığı ile kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Yaşam bu kadar hızlı akıp giderken hala kendine saygı duymuyorsun.

Kendine neden kötü davranıyorsun diye kendime sordum geçenlerde?

Milyon tane kaygı, milyon tane değiştiremeyeceğin duygu ya da düşünce…

Tam sinirlendim gittim dolabın kapağını açtım. Bir gofret vardı dolapta oğlanın…

Tam açtım onu yiyecektim. Dedim ki şimdi bunu yiyeceksin sonra başlayacaksın kilo aldım şiştim diye söylenmeye. Şunu daha kontrol edemiyorsun. Burada kendine saygı duymuyorsun diye kızdım. Gofreti yedirmedim kendime.