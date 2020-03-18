Tarihi bir dönemden geçiyoruz

Günaydın yepyeni bir günden hepinize sevgili dostlarım,
Bugün yine konumuz belli ve ilgimiz pür dikkat korona üzerindedir.
Çünkü şu an bir savaştayız. Buradan dikkatimizi ayıramayız. Her fırsatta önemini birbirimize hissettirmeliyiz.
Sağlık bakanlığının açıkladığı tüm önlemleri almalıyız. Kalabalık yerlerde bulunmamalıyız.
Mümkün oldukça ateş, öksürük gibi ağır semptomlar olmadığı sürece hastanelere çok fazla girmemeye çalışmalıyız. Evinizde izole bir şekilde yaşamı sürdürmeye gayret gösterin. Evde yapabileceğiniz çok şey var. Bakın inanın çok önemli bir süreç içindeyiz. Bunu doğru yönetmemiz lazım. Kontrolü kaybedersek bunun bedelini hep birlikte öderiz. Şu ana kadar inanın başarılı ilerliyoruz.
Corona’nın öğretileri sizce neler oluyor?
Zengin, fakir, güçlü güçsüz ünlü, ünsüz herkes eşit olduğunu gördü. Birbirine güçlü bir şekilde kenetlendi.
Bilimin üstünlüğü bir kere daha kanıtlandı.
Tedbir almanın önemi fark edildi. Kaderi çok yanlış anlamıştık. Şimdi onu çözmüş bulunmaktayız. Tedbirin bizden olduğunun farkında vardık.
Türkiye’nin dünya üzerinde gerçekten güçlü bir sağlık hizmeti olduğu görüldü.
Bu zor günlerde doktorların ve sağlıkçı arkadaşlarımızın kıymeti anlaşıldı.
Bencillikten çıkmak zorunda olduğumuzu fark ettik.
Ve ne yaparsak yapalım kendimize yaptığımızı gördük…
Biliyorum henüz herkes bu noktada değil ama gelecek…
Gazeteye yazdığım günlük burç yorumlarını değiştirdim.
Hürriyet Kelebek ve Mahmure.com günlük burç yorumlarınıza evden çıkmayın diye notlar ekleyerek yazdım.
Hatta ikizler burcuna dedim ki: “biraz evde otur, arkadaşların kıymetini anlasın”
Başak burcuna dedim ki: “hem evde daha kıyı bucak girilmemiş ve temizlenmemiş yerler vardı, onlara odaklan”
Koç burcuna: “bir evinde otur Allah aşkına kıyafetlerini ve dolabını düzenle, bir anda sıkılıp evden çıkma” dedim.
Boğa burcuna; “Ne zamandır yapacağın o yemek tarifini dene ve bir keyfine bak, evden çıkma” yazdım.
Yengeç burcuna “Zaten evinizi seviyorsunuz ve bu fırsatı en yaratıcı şekilde siz değerlendireceksiniz, yalnızlık duyarsanız en sevdiğiniz dostunuzu facetime ile arayarak kendinizi iyi hissedebilirsiniz, asla yalnız değilsiniz.”
Oğlak burcuna “Her şeyin başı sağlık ve huzur. Bunu belki bugünler de daha iyi hissediyorsunuz. Yıllarca yaşamın telaşında durmayı bilmiyordunuz. Şimdi biraz evde durma zamanı olamaz mı?”
Devamını siz günlüklerde okursunuz artık :)
Bu birkaç hafta motivasyonunuz benden tam gaz böyle…
Korkmayın, korku yok!
Bizler bu işin üstesinden geleceğiz.500 yıl sonra gerçekleşen gökyüzündeki bu kavuşumun bize getirilerini 2019 yılında konuşmuştuk. Biliyordunuz, endişe etmeyin. Normal hayata döneceğiz ve yeniden yepyeni şeyler konuşacağız…
*
Kısa vadeli yatırımsal işlerden uzak durun.
Bugün ve yarın ülkemiz için önemli gelişmeler ve açıklamalar söz konusu olabilir. Sadece üzerimize düşeni yapmak en doğrusu olacaktır. Devletimizin ve milletimizin yanında durmalıyız. Bizler birlikte birçok problemi aşmış bir milletiz.
*
Birde harika bir sağlık bakanımız yok mu ya …
Hele o son cümle kulağımın içinde çınlıyor “Tamam, kusura bakma kızım” …
Her şey gelir geçerde, bazı şeyler unutulmaz…
Teşekkürler sayın bakanım, bizim için çok değerlisiniz…
Günün kıssadan hissesi;
Seminerlerde beyaz bir tahtaya küçük bir siyah nokta koyar ve insanlara sorarım:
“Ne görüyorsunuz?” İnsanlar genelde derler ki: “Küçük siyah bir nokta”
“Aşk olsun!” derim,
“Koskoca beyaz sayfa dururken bir siyah noktayı mı gördünüz?”
Dememiz o ki; Dostlarımızın, etrafımızdaki insanların o kadar güzel tarafları varken genelde üzerlerindeki birkaç siyah noktayı görürüz. 100 noktadan 99 tane çok güzel yönü görmektense bir tane iyi olmayan yönü görürüz. Biz insanlar çoğunlukla zayıf noktalara, olumsuz yönlere odaklanırız. Sürekli oraya odaklandığımız için siyah noktalar büyür büyür ve tüm beyazlıkları kaplar. Bu da bizim mutsuz olmamızı sağlar. Ama insanların ve olayların güzel taraflarına odaklandığımızda, beyaza odaklanıp beyazı büyütmeye çalıştığımızda bir bakacağız ki siyah noktalar beyazların içinde yok olmuş, gitmiş…
Konuyu anladınız diye umut ediyor, mutlu günler diliyorum :)
Tarihi bir dönemden geçiyoruz
Günaydın yepyeni bir günden hepinize sevgili dostlarım,
Bugün yine konumuz belli ve ilgimiz pür dikkat korona üzerindedir.
Çünkü şu an bir savaştayız. Buradan dikkatimizi ayıramayız. Her fırsatta önemini birbirimize hissettirmeliyiz.
Sağlık bakanlığının açıkladığı tüm önlemleri almalıyız. Kalabalık yerlerde bulunmamalıyız.
Mümkün oldukça ateş, öksürük gibi ağır semptomlar olmadığı sürece hastanelere çok fazla girmemeye çalışmalıyız. Evinizde izole bir şekilde yaşamı sürdürmeye gayret gösterin. Evde yapabileceğiniz çok şey var. Bakın inanın çok önemli bir süreç içindeyiz. Bunu doğru yönetmemiz lazım. Kontrolü kaybedersek bunun bedelini hep birlikte öderiz. Şu ana kadar inanın başarılı ilerliyoruz.
Corona’nın öğretileri sizce neler oluyor?
Zengin, fakir, güçlü güçsüz ünlü, ünsüz herkes eşit olduğunu gördü. Birbirine güçlü bir şekilde kenetlendi.
Bilimin üstünlüğü bir kere daha kanıtlandı.
Tedbir almanın önemi fark edildi. Kaderi çok yanlış anlamıştık. Şimdi onu çözmüş bulunmaktayız. Tedbirin bizden olduğunun farkında vardık.
Türkiye’nin dünya üzerinde gerçekten güçlü bir sağlık hizmeti olduğu görüldü.
Bu zor günlerde doktorların ve sağlıkçı arkadaşlarımızın kıymeti anlaşıldı.
Bencillikten çıkmak zorunda olduğumuzu fark ettik.
Ve ne yaparsak yapalım kendimize yaptığımızı gördük…
Biliyorum henüz herkes bu noktada değil ama gelecek…
Gazeteye yazdığım günlük burç yorumlarını değiştirdim.
Hürriyet Kelebek ve Mahmure.com günlük burç yorumlarınıza evden çıkmayın diye notlar ekleyerek yazdım.
Hatta ikizler burcuna dedim ki: “biraz evde otur, arkadaşların kıymetini anlasın”
Başak burcuna dedim ki: “hem evde daha kıyı bucak girilmemiş ve temizlenmemiş yerler vardı, onlara odaklan”
Koç burcuna: “bir evinde otur Allah aşkına kıyafetlerini ve dolabını düzenle, bir anda sıkılıp evden çıkma” dedim.
Boğa burcuna; “Ne zamandır yapacağın o yemek tarifini dene ve bir keyfine bak, evden çıkma” yazdım.
Yengeç burcuna “Zaten evinizi seviyorsunuz ve bu fırsatı en yaratıcı şekilde siz değerlendireceksiniz, yalnızlık duyarsanız en sevdiğiniz dostunuzu facetime ile arayarak kendinizi iyi hissedebilirsiniz, asla yalnız değilsiniz.”
Oğlak burcuna “Her şeyin başı sağlık ve huzur. Bunu belki bugünler de daha iyi hissediyorsunuz. Yıllarca yaşamın telaşında durmayı bilmiyordunuz. Şimdi biraz evde durma zamanı olamaz mı?”
Devamını siz günlüklerde okursunuz artık :)
Bu birkaç hafta motivasyonunuz benden tam gaz böyle…
Korkmayın, korku yok!
Bizler bu işin üstesinden geleceğiz.500 yıl sonra gerçekleşen gökyüzündeki bu kavuşumun bize getirilerini 2019 yılında konuşmuştuk. Biliyordunuz, endişe etmeyin. Normal hayata döneceğiz ve yeniden yepyeni şeyler konuşacağız…
*
Kısa vadeli yatırımsal işlerden uzak durun.
Bugün ve yarın ülkemiz için önemli gelişmeler ve açıklamalar söz konusu olabilir. Sadece üzerimize düşeni yapmak en doğrusu olacaktır. Devletimizin ve milletimizin yanında durmalıyız. Bizler birlikte birçok problemi aşmış bir milletiz.
*
Birde harika bir sağlık bakanımız yok mu ya …
Hele o son cümle kulağımın içinde çınlıyor “Tamam, kusura bakma kızım” …
Her şey gelir geçerde, bazı şeyler unutulmaz…
Teşekkürler sayın bakanım, bizim için çok değerlisiniz…
Günün kıssadan hissesi;
Seminerlerde beyaz bir tahtaya küçük bir siyah nokta koyar ve insanlara sorarım:
“Ne görüyorsunuz?” İnsanlar genelde derler ki: “Küçük siyah bir nokta”
“Aşk olsun!” derim,
“Koskoca beyaz sayfa dururken bir siyah noktayı mı gördünüz?”
Dememiz o ki; Dostlarımızın, etrafımızdaki insanların o kadar güzel tarafları varken genelde üzerlerindeki birkaç siyah noktayı görürüz. 100 noktadan 99 tane çok güzel yönü görmektense bir tane iyi olmayan yönü görürüz. Biz insanlar çoğunlukla zayıf noktalara, olumsuz yönlere odaklanırız. Sürekli oraya odaklandığımız için siyah noktalar büyür büyür ve tüm beyazlıkları kaplar. Bu da bizim mutsuz olmamızı sağlar. Ama insanların ve olayların güzel taraflarına odaklandığımızda, beyaza odaklanıp beyazı büyütmeye çalıştığımızda bir bakacağız ki siyah noktalar beyazların içinde yok olmuş, gitmiş…
Konuyu anladınız diye umut ediyor, mutlu günler diliyorum :)